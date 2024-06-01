15+ прозвищ, которые прилипли к людям так же сильно, как нагар к сковородке

У многих людей в детстве были какие-то прозвища, которые придумали друзья или просто кто-то из знакомых. Зачастую «клички» так быстро приживались, что становились более привычными для всех окружающих, нежели настоящие имена. Вот тут-то иногда возникали неловкие ситуации.