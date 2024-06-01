15+ прозвищ, которые прилипли к людям так же сильно, как нагар к сковородке
Народное творчество
1 час назад
У многих людей в детстве были какие-то прозвища, которые придумали друзья или просто кто-то из знакомых. Зачастую «клички» так быстро приживались, что становились более привычными для всех окружающих, нежели настоящие имена. Вот тут-то иногда возникали неловкие ситуации.
- Есть у нас в бухгалтерии девушка Вика, но все ее зовут «Вибро». Как-то раз директору нужно было пересчитать платежки от поставщиков. Звонит Вике, а она трубку не берет. Решил пойти сам к ней. Идет и снова набирает ей. Без толку. Открывает дверь, а там сидит эта девочка и делает себе маникюр. Телефон лежит рядом на столе и вибрирует. Директор, разумеется, отчитал ее: «Можешь хоть ногти, хоть голову красить, но на мои звонки отвечать обязана!» И что бы вы думали? Поставила только на шефа мелодию, а на остальных — вибро. Маникюр делать так и не перестала на рабочем месте.
- У меня есть младший двоюродный брат по имени Ваня. Но так его почти никто не называет: для нас он Кирпич. И не потому, что он жестокий 5-летка с каменным лицом и черствой совестью, а потому, что материнский капитал, полученный благодаря рождению Вани, был потрачен на покупку кирпичей для строительства дома. Новые времена. Эх. © BritvaOkkama / Pikabu
- Сидела с подругой в пельменной. В какой-то момент к нам подходит девушка с тарелкой нетронутых пельменей в руке и говорит: «Девочки, извините, это так неловко, но вы не хотите пельмешек? Я себе сильно много заказала, наелась до отвала, а они такие вкусные — жалко выбрасывать...» Вот так в нашем кругу подружек появилась еще одна, по прозвищу Пельмешка. © Палата № 6 / VK
- Был недавно в одном офисе. Замдиректора там — красивая женщина лет 35. Услышал пару раз, как перед ее появлением по офису разносится: «Атас, Зебра идет!» Ищу в ней «зебрины» черты и не нахожу. Спрашиваю народ: «С какого перепуга?» Оказалось, что 10 лет назад их Зебра по фамилии Белая вышла замуж за Черного, а в загсе сказала, что фамилия в замужестве у нее будет двойная — Черная-Белая. Живет и не парится по этому поводу. © Region89 / Pikabu
- У меня прозвище Хомяк. Не из-за частых перекусов, а из-за постоянных травм: фраза про хомяка, утонувшего в поилке, прямо про меня. Через неделю у сестры свадьба, я планировала быть в туфлях, активно разнашивала их 4 дня. Когда наконец с туфлями все получилось, я впервые за энное количество лет встала на самокат. И по закону хомяка мне прилетает ребром самоката прямо в голень. Итог: нельзя носить что-то иное, кроме кроссовок. Прозвище полностью оправдываю. © Подслушано / VK
- Подруга рассказывала про свою бывшую одноклассницу. Звучало забавно: «Ко мне в гости пришла Печень. Мне позвонила Печень». И в таком духе. Я, конечно, поинтересовалась, откуда такое дивное прозвище. А оказалось, что это ее фамилия, которая стала прозвищем.
- Перешел в другую школу. В новом классе был один парняга, которого все называли Лохматый. Изредка его называли Вася — особенно девочки. И вот мы договорились у него в приставку поиграть. Прихожу, встречает его мама. Говорю: «Позовите Васю!» Она: «Кого?» Я в ответ: «Васю, пожалуйста!» За порогом гогот, его батя орет: «Лохматый, там к тебе пришли!» Тут уже недоумеваю я! Как выяснилось позже, Лохматого звали не Вася, оказывается, у него фамилия Васьков. Человек был обладателем 2 прозвищ. © KennyCormick / Pikabu
- Знакомая с фамилией Жарикова пожаловалась мне, что в школе ее дразнили Жар-птицей. Казалось бы, ну чего обидного? А у нее губы дрожали и слезы в глазах стояли, потому что этой милой кличкой ее 10 лет гнобили. Зато в студенчестве была у меня соседка по прозвищу Жабка. Сама так представлялась, открытки подписывала «Ваша Жаба». Гордилась! А вся разница в том, что ей кличку не враги придумали, а друзья — за любовь к зеленому цвету и Crazy Frog. © Подслушано / VK
- Как-то приходит к нам паренек и спрашивает моего брата младшего. Мама говорит, что его нет, мальчишка настаивает, мол, срочно нужен, скажите, что заходил. Спрашиваем: а кто ж заходил? Говорит, что Дима. Мы обе в недоумении. И тут парень соображает и называет кликуху: «Таблетка». Тут мы сразу узнали закадычного друга сына и брата. © user4976973 / Pikabu
- Мне было лет 16. У нас была большая компания, кто-то привел своего знакомого, представили Флюсом. Ну Флюс и Флюс, так и называли. Как-то захожу за ним, а, оказывается, его семья приехала. Звоню в дверь, открывает какая-то женщина незнакомая, я как-то растерялся, ну и говорю: «А Флюс дома?» Она сначала посмотрела на меня странно, а потом поняла и начала угорать. И издевательским таким голосом на всю квартиру: «Флю-у-у-ус, к тебе пришли». Лет 17 прошло, он мне до сих пор это вспоминает, они его с того момента так и называют. © newkorsar777 / Pikabu
- Есть у мужа друг юности по прозвищу Лысый. В студенчестве он жил у нас пару месяцев. Нас не было дома, и звонит моя подруга, тогда еще были «домашние» телефоны. Подруга и Лысый были хорошо знакомы на протяжении 6 месяцев. Трубку поднимает Лысый. Далее подруга спрашивает:
— Привет, ты кто?
— Как кто? Руслан.
— Какой еще Руслан?
— Ну Лысый.
— А тебя что, Руслан зовут? © Plionka / Pikabu
- Папу зовут Генрих. Он работал в такси, когда оно еще было с шашечками и рациями, и у всех водителей были порядковые номера для связи с диспетчерами. Общались между собой так: «14-й — центру: примите заказ». Ну вот у отца был номер 14. Мой старший брат иногда подменял папу. Своего номера у него не было. Однажды диспетчер не поняла, кто ее вызывает, брат ей и говорит: «Это Павел, сын Генриха 14-го». Их там потом все диспетчеры и водители называли королевской династией. © Name91 / Pikabu
- Мы в детстве с друзьями в футбол играли во дворе. У всех кликухи — фамилии футболистов. «Родных» имен не знали или долго вспоминали. Когда собирались играть и не хватало одного человека, то бегали до дома ближайшего и звали. Родители тоже знали прозвища. Потому на наш вопрос: «Позовите Мальдини» — мама Димы спокойно звала сына из комнаты. © almazdai / Pikabu
- Жена — Полина. За 12 лет брака то, как я ее зову дома, претерпело такую трансформацию: Полина — Полинчик — Полтинчик — Полтос — Палтус. © lerroys / Pikabu
- У меня есть знакомый по кличке Батя-ювелир. Откуда такая кличка? Все просто.
У него 3 дочки. Дата рождения старшей дочери — 01.01.2000. Средней — 01.01.2005, а младшей — 01.01.2010. Если бы я лично его не знал, никогда бы не поверил в такие совпадения. © Подслушано / VK
- У нас на работе одного парня звали Вещий Олег за характерную привычку смотреть исподлобья. Потом, когда узнали, какой он чудак, Олег превратился в Оленя. А потом он как-то лез к своей подруге через забор, и его собака покусала. С тех пор мы звали его исключительно Бешеный Олень. © B**Kozloff / Pikabu
- У нас в дачном поселке живет мужик лет 50, большой такой, под 2 метра ростом, вечно небритый, но все зовут его Барби. Нет, он не носит розовое, не обладает модельными параметрами и не ездит на кабриолете. Просто однажды он психанул и покрасил свой дачный домик в ярко-розовый цвет. У него жена и 2 дочки, и явно кто-то «продавил» эту инициативу, но кличку получил именно отец семейства, потому что лично занимался покраской.
- Меня Катя зовут, лет в 14 в начале лета попала я в одну компанию, и там парнишка с юмором прозвал меня Китти Кэт — по сути, это означает «Кошка Кэт». Но тогда было смешно, как корм кошачий. Ну и прилипло. И как, вы думаете, меня называли в конце лета? «Вискас»! © Sorat / Pikabu
- У меня на работе было прозвище Жралк. Халк, только Жралк. Потому что я много ем, на обеде всегда даже парни удивлялись моему аппетиту. Слава богу, метаболизм хороший, в бока не уходит, но прозвище прицепилось. © Ольга Старшова / ADME
Порой прозвище так точно и емко обозначает человека, что приживается оно на долгие годы. Иногда даже не все друзья настоящее имя могут вспомнить.
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В юности в компании был один парень по прозвищу "сквозняк". У него передних зубов не было.
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