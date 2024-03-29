18 человек, к которым прозвища так прилипли, что даже не все друзья их имя вспомнят

Ребята, расскажите, пожалуйста, это где салочки гашенкой называют? О_о
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Узнав имя человека, сразу о нем ничего не скажешь, а вот прозвища — другое дело. Но, конечно, и тут не всегда все просто. Наверняка никто с ходу не догадается, почему человеку дали кличку вроде «Клаудиа Шиффер», «Аппендикс» или «Леша Полбанана».
Ребята, расскажите, пожалуйста, это где салочки гашенкой называют? О_о
*затягивает хриплым баритоном*
-Я убью тебя, лодочник!
Я убью тебя, лодочник ! ( 3 р)
Что ж ты не смазал
Уключину маслом?
А он все скрипел,
И вот так улыбался….