18 человек, к которым прозвища так прилипли, что даже не все друзья их имя вспомнят

Узнав имя человека, сразу о нем ничего не скажешь, а вот прозвища — другое дело. Но, конечно, и тут не всегда все просто. Наверняка никто с ходу не догадается, почему человеку дали кличку вроде «Клаудиа Шиффер», «Аппендикс» или «Леша Полбанана».