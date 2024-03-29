18 человек, к которым прозвища так прилипли, что даже не все друзья их имя вспомнят

Народное творчество
1 час назад

Узнав имя человека, сразу о нем ничего не скажешь, а вот прозвища — другое дело. Но, конечно, и тут не всегда все просто. Наверняка никто с ходу не догадается, почему человеку дали кличку вроде «Клаудиа Шиффер», «Аппендикс» или «Леша Полбанана».

  • У меня в семье есть кличка — Аппендикс. За 20 лет мне это уже знатно надоело! А все из-за того, что у мамы, когда она была беременна мной, заболел живот. Врачи сказали, что у нее аппендицит. Она тогда была на первых месяцах и ей сделали операцию. Родственники же с тех пор начали шутить, что это все мои хулиганские проделки. На каждом празднике я только и слышу: «С днем рождения, Аппендикс!», «Счастливого Рождества, Аппендикс!», «Поздравляем с Пасхой, Аппендикс». © Не все поймут / VK
  • Работала у знакомого бригада, дачу строили. У одного работника была кличка Клаудиа Шиффер. Мужик ни разу не похож на нее и довольно мускулист. А кличку получил из-за того, что только он из всей бригады мастерски клал шифер. © juliajjj / Pikabu
  • Еще в школе я получил прозвище — Толстый. Друзья как-то в гости пришли, увидели фото, на котором мне год от роду, ну а я, как все дети маленькие, пухлый был. Кто-то ляпнул: «Ого! Вот это ты тут толстый» — и прилепилось. Причем настолько, что мне уже 35 лет, а старые друзья никогда по имени не называют. Кто-то меня до сих пор по имени не знает, типа: «Вася? Какой Вася? А-а-а, Толстый, так бы и сказал». А во мне 173 см роста и 73 кг веса, то есть вообще не толстый ни разу. © cavefurem77 / Pikabu
  • Была у нас учительница в старших классах по прозвищу Корова. Приятная женщина во всех отношениях, не выделялась чем-то, за что ее можно было так прозвать. Старшие классы, которые ее так прозвали, выпустились, и спросить было не у кого. И очень меня эта тема интересовала, но безуспешно. Но однажды на меня снизошла истина. Сидели мы на уроке, готовились, учительница проверяла тетради. И тут наш гомон чуть-чуть превысил допустимый уровень шума. Она в сторону откладывает тетради, голову на плечо чуть опускает и протяжно так: «Ну-у-у-у-у ребя-я-та», и глаза такие печальные-печальные. Тут-то мне правда и открылась. © hunterpo / Pikabu
  • Муж рассказывал, что у него на работе есть парень по прозвищу Лодочник. Он очень любит чай с сахаром и каждый раз, когда у него спрашивают, сколько сахара ему класть в чай, он отвечает: «Три чайных лодки!» И да, с тех пор все в компании чайные ложки называют лодками. © Не все поймут / VK
  • Давнишняя история. Работали монтажниками на объекте, одного из бригады его товарищи звали Паша Пол-яичка. Интересно стало, почему, но спрашивать постеснялся. Ели в обед мы то, что приносили с собой, складывая в общий стол. Но только Паша ничего никогда не приносил. Садясь за стол со всеми, он сиротливо наливал себе пустой чай. И каждый раз кто-нибудь, не выдержав, говорил: «Паш, ты не стесняйся, бери, кушай». И Паша, потупив взор и тяжело вздохнув, говорил: «Ну разве что пол-яичка...» и начинал сметать со стола все подряд. И так каждый день. Тайна прозвища была раскрыта. © Unknown author / Pikabu
  • В нашем подъезде живет дед по прозвищу Белоснежка. Каждое утро он раскрывает двери подъезда и своей квартиры, а потом начинает петь. На его вой сбегаются все дворовые коты, которые повально летят к деду на кормежку прямо в дом. Неизвестно, сколько коты там находятся, но запашок от дедовой берлоги тянется на три этажа вверх. © Подслушано / Ideer
  • Мы всем классом прозвали одну учительницу Маргаритой. В честь пиццы, которую она то и дело уплетала в столовой. Как-то раз она услышала и давай нас с подругой допрашивать, почему Маргарита. Мы в ступоре молчим. А училка внезапно расплывается в улыбке и как сказанет: «А! Булгаков! Спасибо, девочки!» И почему-то нам стало очень стыдно, хотя правду она и не узнала. © Подслушано / Ideer
  • В школе физрука называли «Жидкий». Почему? А потому что он был очень похож на Роберта Патрика, но кто ж мелким знал, как зовут актера, сыгравшего жидкого Терминатора Т-1000. © TheSnick / Pikabu
  • Где-то в 6 классе к нам пришел новый мальчик. Волосы у него были короткие и редкие, и мы его вскоре прозвали Лысым. Кличка к нему так приклеилась, что мы даже имя его забыли. И как-то вечером зашли мы за новым приятелем, на улицу его позвать. Звоним в дверь и понимаем, что не можем имя вспомнить. Открывает дверь мама одноклассника — и тишина, ведь по кличке обращаться стыдно, а как иначе, мы и не представляем. Наконец, мама поняла, что к чему, развернулась и куда-то в сторону комнаты крикнула: «Лысый, это к тебе!» © Stellarly / Pikabu
  • Было мне лет 6, меня отправили в магазин за колбасой. Я пришел и давай выяснять у продавщицы состав колбасы, дату изготовления, производителя, способ изготовления. У женщины глаза по 5 копеек, а я выбираю самую лучшую, оплачиваю и ухожу. С тех пор в районе меня прозвали «колбасным знатоком». А я всего-то очень часто расспрашивала папу о работе, он был технологом в колбасном цехе. © Не все поймут / VK
  • Не помню, почему отец назвал как-то моего младшего брата «Компот», тому года два-три было. Ну Компот и Компот, мы его так и звали время от времени. На второй день после его свадьбы я на правах старшего брата рассказываю эту семейную историю. Все похихикали, а брат задумчиво говорит: «Вот всем смешно, а я лет до двадцати считал, что это реальное обращение к молодому человеку, вроде „пацан“, а напиток — просто синоним». Прости, мелкий, мы не хотели... © Illbefake / Pikabu
  • В школе мы играли в гашенку и как-то раз я проиграла. Прицепилась ко мне после этого кличка Гашенка. Я пошла жаловаться своему авторитету — старшей сестре. Она пришла в школу с разборками, после которых лучше не стало. Потому что сеструха появилась в школе со словами: «Ну, кто там называет мою сестру тушенкой?». С тех пор я Тушенка (Гашенка — игра, в которой все убегают от одного игрока, к кому он прикоснется, тот и водит — прим. ADME). © Подслушано / Ideer
  • Одна семейная чета решила отдать ребенка в музыкальную школу. Причем скрипки с пианино показались им банальными. Пускай, подумали родители, сын наяривает на арфе! В классе арфы их отпрыск был единственным мальчишкой среди кружевных девчонок, за что подвергся насмешкам со стороны парней из других классов. В конце концов ребенок наотрез отказался посещать занятия, даже не встретив особого сопротивления семейства. Родители смирились после того, как их сыну придумали погоняло: «Арфа-самец». © TarganMuur / Pikabu
  • Был у меня несостоявшийся ухажер — Леша Полбанана. Во время летней прогулки он зашел в магазин и купил себе бутылку воды и один банан, который мне предназначался. По моему лицу было видно, что я немного шокирована такой щедростью. Стала отказываться от даров. В итоге сказал, что половину он сам съест. © yatutzachem / Pikabu
Wantnonick
6 минут назад

Ребята, расскажите, пожалуйста, это где салочки гашенкой называют? О_о

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  • У нас была соседка — одинокая бездетная женщина. Не очень молодая и внешность у нее самая обычная. И вот появился он — маленького роста рыжий мужичонка. Все в шутку звали его Матроскин. Но мы его недооценили. Потому что эта скромная женщина вдруг расцвела. А недавно я наблюдала, как он усаживает ее на водительское сидение новой машины, которую подарил своей красавице. Желаю каждой одинокой женщине такого Матроскина. © Подслушано / Ideer
  • Всю жизнь жила с лопоухими ушами. Как-то пережила издевательства одноклассников, потом шуточки одногруппников. Даже замуж вышла с этими ушами. Мужу они всегда нравились и он меня часто называл «ушан», что меня бесило и веселило одновременно. И вот я наконец сделала операцию! Теперь счастлива, началась новая жизнь, уши совсем не торчат и выглядят супер! Думала, теперь не услышу от мужа ни слова про уши. А нет. Он начал называть меня «безушан». © Подслушано / Ideer
  • Моя фамилия Кириллов. Большинство учителей путались и называли меня Кириллом, на что я обычно отвечал: «Я не Кирилл». Поэтому после изучения истории славянской письменности я для всего класса, а потом и для всей школы стал Мефодием. © Unknown author / Pikabu

Видимо, называть близких и друзей по именам некоторым бывает слишком скучно, поэтому люди то придумывают прозвища, то записывают в телефоне под какими-то смешными именами. А уж какие клички придумывают животным — это вообще отдельный сорт смешных историй.

Комментарии

Уведомления
Maxipotak
1 день назад

*затягивает хриплым баритоном*
-Я убью тебя, лодочник!
Я убью тебя, лодочник ! ( 3 р)
Что ж ты не смазал
Уключину маслом?
А он все скрипел,
И вот так улыбался….

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