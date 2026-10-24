Очень вероятно, что были уже случаи, причём, когда мама не приходила с претензией, а прибегала с диким ором 🤣
16 историй из салонов красоты, в которых эмоций больше, чем оттенков в палетке
Приходишь в салон красоты за новой стрижкой или маникюром, ожидаешь, что мастер быстренько сделает свое дело, а ты тем временем полистаешь ленту в телефоне. Но иногда бывает так, что сидишь и слушаешь похвалу своим ноготочкам, которые в полном порядке, или наблюдаешь за тем, как парикмахер отказывается стричь подростка до тех пор, пока мама не придет и лично не даст добро на это дело. В общем, бьюти-сфера — тот еще отдельный мир.
- Я парикмахер, принимаю на дому. Пришла ко мне девчуля на окрашивание. Все сделали, она покрутилась перед зеркалом: «Имба!», заплатила и ушла. Прошло 2 месяца. В 9 утра смс: «Верните мне деньги!» Я ошарашенная: «Зачем? Что случилось?» А она выдает: «У меня цвет на корнях совсем не держится». Я все еще не могу поверить своим глазам. Пишу: «А вы в курсе, что корни вообще-то с головы растут?» Диву даешься: целыми днями сидят в своих телефонах, а про такое не читали.
- Пришла на педикюр. Разулась. Мастер мне такая: «Ой, какие у вас пальчики красивые и аккуратные на ногах! Полный педикюр делаем?» Я кивнула. Она подняла мою ногу и воскликнула: «Да тут работы на пять минут! Ноготки и кожа в безупречном порядке». Вот это я понимаю — отношение к клиентам с любовью и душой. Так тепло стало от этого.
Девушка делает маникюр сама себе, хотя она вовсе не мастер
- У дочери длинные волосы. И ежедневные расчесывания не радуют ни ее, ни меня. Муж решил сюрприз сделать и отвел дочь на стрижку до плеч. Дочь сидит в предвкушении, мастер берет ножницы, и тут муж говорит: «Вот мама удивится!» Мастер отпрыгнула и вдруг воскликнула: «Что?! Мама не в курсе?! Я не буду стричь!» Вероятно, побоялась, что мне это не понравится и я приду к ней с претензией.
- Нашла мастера поближе к дому. Попросила ее сделать мне форму ногтей квадрат и покороче, а она мне говорит: «Давайте миндаль! Вам лучше будет». Сказала, что я домохозяйка, всегда масса дел по дому, хочу, чтобы руки были в порядке, но не доставляли дискомфорта. Ладно, говорит, в следующий раз сделаем, как вы хотите, а сейчас так походите. В итоге уже неделю с ними мучаюсь, еще две недели ходить. Мешают они мне, конечно! Но работа была выполнена на 9 из 10. Это и успокаивает.
Я бы пошла к администратору, только увидев, что мастер делает не то. Мало ли, что там она считает лучше, когда у клиентки вполне конкретный запрос, да ещё и с пояснениями, почему ей так нужно
- Лет 20 ношу стрижку «площадка». За все это время 3–4 мастера попалось, которые правильно ее делают. В одну парикмахерскую пришел, но уже был готов к тому, что снова обкорнают. Но девушка сделала все как надо. Остался доволен, сказал, что сейчас такое мастерство редко встретишь. А она такая: «Да я своего дядю так стригу, а он у меня такой привередливый! Вот и выучилась на нем». Я с ней расплатился, а она меня уже на выходе догоняет и говорит, что много денег дал. Сказал, что за мастерство. Несколько раз к ней ходил, но потом она уволилась.
Ходишь к своему мастеру годами, и он всегда угадывает, какая стрижка тебе нужна именно в этот момент
- У дочки были роскошные густые волосы пепельно-русого цвета. Собрались мы на море ехать, а она говорит: «Хочу волосы до плеч остричь. А то по три раза в день тяжело такую гриву промывать». Ничего не поделаешь! Отвели ее в парикмахерскую, а сами по своим делам отправились. Дочке тогда было лет 14. Минут через 15 звонит: «Мама, мастер просит вас подойти». Удивились, но пошли. А мастер спрашивает: «Вы действительно разрешили девочке состричь эти роскошные волосы?! Я без разрешения родителей не делаю этого, были прецеденты!» Посмеялись, убедили, что даем добро — стригите!
- В середине 80-х все лето был в лагере, две смены, очень сильно оброс. Вернулся домой, пошел в парикмахерскую возле дома, куда ходил постоянно, сел в кресло и говорю: «Мне, пожалуйста, стрижку за 50 копеек». Прическа называлась канадка, но название я забыл. Парикмахер, укутывая меня простыней, ответил: «Оброс на рубль, а стрижется на 50 копеек!» Хохотали все — и мастера, и клиенты.
- Вчера я весь день работала с «моделями». Каждая рассказывала, почему пришла именно ко мне, и одна история меня огорошила. Девушка пришла на маникюр к некоему мастеру и спрашивает: «Мы можем сделать френч на бежевом нюде?» Мастер ответила, мол, да не вопрос, и приступила к делу. Конец процедуры. Девушка смотрит на свои ногти и говорит: «А где же френч? Мы же обсуждали, что его будем делать». Мастер, и глазом не моргнув, ответила: «Ты знаешь, я забыла. Уже покрыла ногти топом, прости!» В общем, она заплатила за маникюр и ушла с нюдом.
Пожалуй, идеальный осенний маникюр
- Недавно ко мне на маникюр пришла девушка. Сказала, что мы с ней уже встречались. Ее лицо мне показалось знакомым, но я не могла вспомнить откуда. Она начала рассказывать, что в Новый год мы познакомились у моего бывшего парня Максима. Но дело в том, что у меня никогда такого не было! Новый год я всегда праздную дома, да и с никаким Максимом не знакома. Но она говорила так убедительно, что я уже засомневалась в себе. Три недели ломала голову, где мы могли пересекаться, а потом она пришла снова и выдала: «Я тебя перепутала!» Спустя время я сказала, что пару лет назад работала на другой локации, и оказалось, что она была там у меня. Тогда все встало на свои места, почему мы показались друг другу знакомыми.
- Я парикмахер. Однажды ко мне пришла клиентка на стрижку каре и челку. Раза три повторила, что челку нужно подстричь ровно на 0,5 см! Когда я закончила с челкой, она сказала, что я состригла ее на 0,8 см! Встала и отказалась от дальнейшей стрижки.
- А я как-то стричься пришел. Сажусь в кресло, а парикмахер выдает: «У вас такие выразительные густые брови. Не хотите подстричь?» Я намек понял и разрешил подровнять. Но до сих пор помню и воспринимаю это как комплимент.
Девушка впервые в жизни попробовала ламинирование бровей и ресниц
- Два месяца отращивал волосы перед свадьбой. Пришел в парикмахерскую утром за 3 часа до торжества. Предупредил мастера, что мне на свадьбу. Она начала работу, и тут я вижу, что она стрижет не глядя «под канадку», а не модельную стрижку. Я ей уже такой, мол, что вы делаете, мне же к свадебному мероприятию прическу, я женюсь. А она: «Ой, а я подумала, это шутка такая». Быстренько побежал к бывшей однокласснице, она все исправила, что успела натворить та «мастер». Хорошо, что я вовремя ее остановил. А то был бы на собственной росписи как первоклассник на 1 сентября.
- Пошла в парикмахерскую подровнять кончики. На соседнем стуле сидела девушка, давала комментарии по поводу своей прически. Мастер, мягко говоря, ей достался не очень. Спустя полчаса процесс стрижки завершился. Девушка встала, расплатилась и сказала: «Спасибо, мне не понравилось. Я к вам больше не приду. Прощайте!» Ну что за герой!
- Хорошего парикмахера найти непросто. Как-то пошли с мужем стричь нашего трехлетку, который оброс «как барбос». Детские парикмахерские с машинками и веселыми цирюльниками ему категорически не подходили: не сидел он спокойно в кресле, и все тут. И вот мы заходим в салон «Элегант». Почему-то именно там он согласился, чтобы его постригла серьезная на вид тетя. Сидел смирно, не шелохнувшись. Она ловко и быстро его постригла, да так хорошо, что муж тут же решил постричься. Потом и я. В итоге мы уже два года все стрижемся у нее. Она и покрасила меня очень красиво. А самое забавное, что она тогда на один день подменяла свою знакомую, ну а сама работает в другом салоне ближе к нашему дому. Я ей полностью доверяю, всегда говорю: «На ваше усмотрение». И каждый раз получается очень здорово. Окружающие восхищаются и уверены, что я посещаю дорогущий салон.
Когда у тебя мама парикмахер, то ты ходишь только к ней
- Пришла я как-то в ближайший к дому салон прическу делать. Обычно меня стрижет племянница, она мастер, но на тот момент находилась в другом городе. Пришла, а мастерица прям глаза округлила и говорит: «Ну ничего себе!» Я уже напряглась, спрашиваю, мол, в чем дело. А она такая: «У вас волосы очень густые, работы много».
- Ко мне на маникюр записался дедушка. Пришел в отглаженной рубашке и с кожаным портфелем. Сел и сразу сказал: «Только мне не надо красоту наводить». Я растерялась: «Не поняла. А что тогда?» Он достал из портфеля флакончик лака вишневого цвета и выдал: «Научите меня красить ногти. Жене теперь сложно самой ровную линию кисточкой вывести, а она без вишневого маникюра из дома не выходит». Час мы тренировались. Через неделю он прислал мне фото: жена с идеальными вишневыми ногтями. И подпись: «Почти не вылез за край!»
Так что в следующий раз, придя на бьюти-процедуру, не спешите утыкаться в телефон. Ведь некоторые моменты в салоне красоты случаются только один раз.