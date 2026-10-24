16 историй из салонов красоты, в которых эмоций больше, чем оттенков в палетке

Приходишь в салон красоты за новой стрижкой или маникюром, ожидаешь, что мастер быстренько сделает свое дело, а ты тем временем полистаешь ленту в телефоне. Но иногда бывает так, что сидишь и слушаешь похвалу своим ноготочкам, которые в полном порядке, или наблюдаешь за тем, как парикмахер отказывается стричь подростка до тех пор, пока мама не придет и лично не даст добро на это дело. В общем, бьюти-сфера — тот еще отдельный мир.