18 историй о мастерах и их клиентах, которые надолго запомнят эту необычную встречу
Хорошего мастера на дом найти не всегда легко. А если после его визита еще и улыбка с лица не сходит, то такое точно запомнишь. Здесь собраны рассказы и самих мастеров, и тех, кто их вызывал. И скучной эту работу точно не назовешь.
- Вызвала мастера на час, чтобы повесить полки. Пришел мужичок, начал размечать и вдруг застыл перед картиной на стене. Там простенький натюрморт, который я купила на барахолке лет 20 назад. Спрашивает: «Ого! Откуда она у вас?» Я объяснила, а он вдруг ухмыльнулся и показал на подпись художника. Говорит: «Так это ж я рисовал!» Оказалось, в молодости он увлекался живописью.
- Эту историю нам рассказал мастер, который ремонтировал газовый отопитель в сельском доме. Был у них один гарантийный специалист, который ездил по частному сектору и исправлял заводские недоделки. Хозяева встречали его радушно, кормили обедом. Привык к такому радушию. И вот однажды он приехал к пожилой женщине и прямо в грязных ботинках прошел на кухню, даже не заметив другого мастера, который уже возился с отопителем. Подошел к плите, открыл кастрюлю, двумя пальцами выловил из воды курицу и заявил: «А я гляжу, у нас тут бульон варится!»
Когда мастер говорит, что работу можно принимать, и ты пытаешься сделать умное и недовольное лицо
- Написала мне женщина с соседней улицы: заржавели ворота, а к ней как раз должна приехать машина для откачки. Я согласился помочь за 500 рублей. Приехал, обработал петли универсальным средством, обстучал кувалдой, снял створку с помощью лома и хорошенько все смазал. За полчаса ворота снова открывались как надо. Хозяйка все это время рассказывала, что ей 70 лет, сына уже нет, живет одна, а десять мастеров до меня отказались приезжать. Потом попросила смазать еще и калитку, которая скрипела на всю улицу. За это я назвал ту же цену — 500 рублей, смазал петли, и калитка стала открываться совершенно бесшумно. Женщина хотела еще щеколду и доводчик, но там требовалась сварка, поэтому я отказался. А когда собирался уходить, она вынесла 1 тыс. рублей и пакет с гостинцами: варенье, чеснок и две банки кабачковой икры. Я сначала отказывался, но потом договорились, что гостинцы заберу, а 500 рублей ей верну. Дома жена попробовала чеснок и оценила — крупный, ядреный!
У товарища во дворе крутой навес, обшитый вагонкой, с камином и слэбовым столом ну и холодильник он там поставил. Обнаружил в декабре, что холодильник не работает, вызвал мастера. Приехал мастер, попросил показать холодильник, потом попросил 800 рублей за вызов. Взял деньги, повернулся и уходя через плечо сказал — На морозе холодильник не работает!
- У нас дома сантехнику всегда чинил отец, меня с детства научил, поэтому мастеров мы не вызывали. Зато когда я работал в школе, насмотрелся на них вдоволь: обычно мужчины постарше, в сапогах, с потрепанным чемоданчиком. Но однажды к нам пришел устанавливать стиральную машину молодой парень с дорогим дипломатом. Вымыл руки, надел белый халат и медицинские перчатки — хоть сейчас в операционную. Инструменты у него были разложены по пакетикам, а вместо привычной пакли он использовал специальную нить. Все быстро сделал, мусор забрал с собой и денег не взял, потому что установка уже входила в стоимость машины. Я даже подумал, что зря так плохо представлял себе сантехников. Правда, потом другие мастера устанавливали нам счетчики, оставили после себя разгром и развороченную стену, а вентиль потек уже через неделю. Зато работа того парня исправно прослужила пятнадцать лет.
Первый раз купила стиральную машину,вы магазине сказали что мастер будет через три дня. Пробежалась по магазину,нашла мастер и договорилась что заберём его и заплачу наличными. Столько полезных советов дал что и с подругами поделилась. Спасибо ему !
Так выглядит рождение сантехника. Редкие кадры
- Однажды ко мне пришел сантехник из ЖЭКа, совсем молодой парень, лет двадцати. Вежливый, аккуратный, все сделал хорошо и дополнительных денег не просил. Мы обменялись телефонами, и потом я по всем вопросам обращался к нему напрямую. Но однажды позвонил, а он говорит, что его повысили и сантехником он больше не работает. Времени на такие заказы теперь нет. Я за него, конечно, очень обрадовался. Вот только хорошего сантехника лишился.
- У нас перестало работать отопление, а на термостат не поступало питание. Проверил автомат в щитке — все включено, но в чем дело, так и не понял. Пришлось вызывать мастера и платить кучу денег за приезд. Он осмотрел систему, нашел отдельный выключатель котла и просто перевел его в нужное положение. Похоже, после прошлой зимы я или кто-то из детей случайно его выключил. Мы с мастером вместе посмеялись, я поставил ему пять звезд и оформил договор на обслуживание. Не злюсь на него ни капли, сам ведь не заметил такую мелочь. Зато у жены теперь ноги в тепле.
Спец берёт деньги не за то что один раз тыкнул паяльником,а за то что знает куда тыкнуть!
Когда вызвал мастера «подешевле», и он профессионально пытается найти нужное место для крепления
Судя по тому, что крепления пока так и нет, поиски продолжаются 🤣
- Как-то раз вызвала мастера повесить зеркало в прихожей. Он быстро справился, собрал инструменты и стал обуваться, но один ботинок куда-то пропал. Мы посмотрели под тумбой, возле двери — нигде нет. И тут из комнаты выходит наша собака с ботинком в зубах. Мастер попытался забрать обувь, но пес развернулся и утащил добычу обратно на лежанку. Я извинилась, вернула ботинок, а мастер засмеялся: «Похоже, мне здесь предлагают постоянную работу». И тут смотрим, а собака тащит ему уже свою игрушку — видимо, решила предложить обмен. А настоящий прикол в том, что спустя месяц, мы начали встречаться, а еще через полгода поженились. Теперь «мастер» действительно тут живет и постоянно работает, что-то делает по дому. Ха-ха!
- Однажды я красил дома стены, а сантехник в это время должен был прийти менять радиатор. Включил радио, заиграла песня, и пришедший мастер начал подпевать. Моя жена была наверху, гладила белье и не знала, что сантехник уже у нас. Услышала пение и как заорет: «Да замолчи ты уже! Орешь словно кот!» Я чуть не упал от смеха и сказал мастеру, что критиков у нас хватает. А потом крикнул жене, что теперь сантехник возьмет двойную плату за такую оценку своего вокала. Она так и не спустилась, пока он не ушел.
Когда сказал заказчику, что там работы на пару минут
Мастер приехал к клиенту, открыл машину, а из ящика с инструментами все высыпалось. «Сама работа заняла почти час, а после нее мне пришлось заново сортировать гвозди, шурупы и дюбели для гипсокартона. И все разных размеров», — вспоминает он.
- Приехал я в частный дом разбираться с неработающим кондиционером. Хозяйка открыла дверь, и тут смотрю, из комнаты несется почти годовалый немецкий дог, которого совершенно ничего не могло остановить. Женщина попыталась его задержать, но сама запуталась. На шум вышел муж, а следом с улицы прибежал второй дог с целой веткой дерева, застрявшей в ошейнике. Он сбил хозяина с ног и принялся носиться по дому, пока тот пытался его поймать. Я уже стоял на коленях и смеялся до слез. И ведь все это произошло в первые пять минут моего визита! Хозяева в итоге тоже рассмеялись.
Когда взял с собой напарника на заказ, но у него лапки
«Он без спроса взял из моей сумки фитинги и стяжки. А потом еще и осмелился вздремнуть в моей сумке с инструментами», — рассказывает автор.
- Я ждала сантехника, но он так и не пришел. На следующий день начала звонить в компанию, чтобы выяснить, в чем дело. После долгих разговоров выяснилось, что мастер перепутал номера домов и вместо 32-го зашел в 23-й. Там жила пожилая женщина, у которой как раз сломался унитаз. Сантехник все ей починил, а она решила, что его прислал сын. Компания признала ошибку и согласилась не брать с бабушки деньги. Я потом сходила к ней и объяснила, что произошло. Она угостила меня рождественским пирожком с фруктовой начинкой, и у меня появилась новая знакомая.
Вместо 32 в 23... Я подрабатываю на складе одежды, где некоторые по такой же логике вещи по складу разносят 🤦♀️
Иногда «пачка зелени» за работу выглядит именно так
Автор редко работает с клиентами на дому, но, по его словам, зачастую вручают такие подарки.
- Вызвали мастера на час, чтобы он выровнял все дверцы кухонных шкафчиков, а то некоторые не закрывались. Мастер управился за десять минут и уже было начал собирать инструменты. Но тут подошел 5-летний сын и возмущенно спросил: «А куда вы? У вас еще пятьдесят минут!» Мужчина замер. И тут сын выдает: «Вы же муж на час! Раньше уходить нельзя. Если хотите, у меня гараж из конструктора не собирается, пойдемте». Оказывается, он даже на колонке попросил поставить таймер, чтобы все было точно.
- Приехал проверить систему охлаждения: в одной комнате было заметно жарче, чем в остальных. Залез под дом, осмотрел воздуховоды и увидел под нужной вентиляционной решеткой кучу каких-то вещей. Подполз поближе — видеокассеты! Уже думал, как объяснять хозяевам такую находку, но тут среди кассет увидел Винни-Пуха. Рассказал хозяйке, а она рассмеялась и позвала сына, которому оставался примерно год до колледжа. Вспомнила, как он маленьким запихивал в вентиляцию ненужные игрушки и кассеты. Похоже, гибкий воздуховод со временем просто не выдержал их веса.
Хорошо, когда мастер пришел, все починил и ушел, оставив после себя порядок. Но иногда он еще и повод посмеяться оставляет. Кстати, если вам нравятся такие рассказы, то у нас найдется еще пару классных подборок с историями от мастеров по ремонту и случаев из рабочих будней мастеров по вызову.