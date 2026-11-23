Смотришь на старые фотографии, и сразу вспоминается мамино платье, бабушкины пирожки, дедушкины объятия, приключения летом в деревне. Как правило, за каждым снимком стоит какая-то своя история. Некоторых родственников из семейных альбомов мы совершенно не знаем, но это — хороший повод расспросить о них старшее поколение и, к примеру, узнать, что семейство-то в прошлом было мажористым и держало парочку ресторанов.

Сегодня немного окунемся в ностальгию. А в бонусе расскажем о жене, которая залезла в телефон мужа и нашла там сюрприз, но не тот, что ожидала.