14 семейных фото с историей, от которых веет ароматом сырников и домашним уютом
Смотришь на старые фотографии, и сразу вспоминается мамино платье, бабушкины пирожки, дедушкины объятия, приключения летом в деревне. Как правило, за каждым снимком стоит какая-то своя история. Некоторых родственников из семейных альбомов мы совершенно не знаем, но это — хороший повод расспросить о них старшее поколение и, к примеру, узнать, что семейство-то в прошлом было мажористым и держало парочку ресторанов.
Сегодня немного окунемся в ностальгию. А в бонусе расскажем о жене, которая залезла в телефон мужа и нашла там сюрприз, но не тот, что ожидала.
История любви Лиды и Алексея
"На этой фотографии мои дедушка и бабушка, Алексей и Лидия, а на руках у бабушки крошечная мама. Фотография сделана в 1960 году. Цветные снимки раскрашивали тогда прямо в фотоателье.
История же их жизни такова. Познакомились бабушка и дедушка в колхозе. Бабушка была передовой дояркой с очень строгим и своенравным характером, а дедушка — бригадиром механизаторов.
Любопытно, что, вопреки своему крутому нраву, бабушка беспрекословно слушалась мужа и всегда говорила: «Как Алеша решит». Алеша пользовался серьезной популярностью у барышень из-за своего доброго и веселого характера. Мама рассказывала, что когда они с ним шли по улице, то домой обязательно возвращались с конфетами — знакомые дамочки непременно угощали."
Женщины с крутым характером мужьям с любым характером показывают, что мужья и авторитет, и советчик, и друг и главный в семье.😉😄 И так незаметно, год за годом муж перестает замечать, что делает так, чтобы жену радовать 🫠💖
«Говорят, что я похожа и на бабушку, и на дедушку. Ну, если только чуть-чуть».
Семейная традиция — делать фото в одном и том же фотоателье
«Мы каждый год ходили делать фото в фотоателье № 6 города Пскова. Я помню это мамино платье с золотистой нитью, каким оно было на ощупь; помню и свое платье, и собачку Жучку, хотя была совсем маленькой. А кулон, что на фото ниже, я взяла у бабушки. Это обычная бижутерия, но там был такой красивый синий камень, что я его в детстве обожала!»
Память и тепло
- Купили мы дом в деревне. Продавала его молодая пара, дом достался от бабушки. Они все вещи оставили, даже семейные фотографии со стен не забрали. Я помню: к бабушке приедешь, а у нее новая фотография в рамочке появилась, моя и сестренки.
— Я, — говорит бабушка, — с утра проснусь, родителям поклон, мужу поцелуй, детям улыбнусь, вам подмигну — вот и день начался.
Когда бабушки не стало, то мы добавили ее фотографию на стенку и теперь, приезжая в деревню (которая стала именоваться дачей), всегда утром бабушке шлем воздушный поцелуй. И кажется, что в доме сразу пахнет пирогами и топленым молоком. И чувствуется бабушкино присутствие.
Так что для меня эти выцветшие снимки настолько ценные, что если бы стоял выбор, что забрать, то я бы, несомненно, забрала фотографии.
Семейное фото
- Сегодня, на 31-и году жизни, я впервые увидела фотографию молодых бабушки и дедушки.
Сначала я даже не поняла, кто это на фото, но, когда мама заплакала: «Папочка...», мне стало все понятно. Жаль, что я не знала их близко — виделись очень редко. Из детства помню гостинцы в посылках от бабушки и то, как дед крутил меня на руках и обещал научить меня рыбачить. Мне тогда было лет шесть.
Я знаю и помню, что они очень любили меня, но в те годы они меня пугали — какие-то незнакомые мне старики. Когда я вспоминаю о них, мне становится грустно, что я так и не узнала их. Если ваши родные живы, берегите их, узнавайте. Ведь они не только старики, но и люди со своей судьбой. И дайте своим детям как можно больше времени провести с дедушками и бабушками.
Молодая и красивая бабушка автора сфотографирована со своими двойняшками. Их рождение стало настоящим сюрпризом для семьи! Самой фотографии 80 лет
Внук, который поступил по-своему
- Не стало бабушки со стороны биологического отца. Дети вступили в наследство, квартиру выставили на продажу. Я приехал помочь вывезти вещи. Когда выносил пакеты с мусором, меня смутил один из пакетов. Открыв его, я увидел, что там старые фотоальбомы с фотографиями деда, бабушки, нас, внуков, почти всех родственников. Пакет отложил в сторону. Когда спросил, зачем выкидывают (это же память семьи), сказали: «Да никому они даром не нужны». Забрал себе. А с «родней» урезал общение максимально. Точнее, полностью прекратил общение.
Тоже никогда не понимала, зачем выбрасывать фотографии семейного архива. Это так интересно рассматривать фотографии своих предков, узнавать их историю жизни. Фотографии тех времен совсем другие, аж, дух захватывает. В нашей семье тоже есть традиция распечатывать фотографии, клеить их в альбом и подписывать. Подписывает каждый свои эмоции в тот момент. Проходит пару лет, открываешь, смотришь, читаешь и так на душе приятно становится.
Автор нашел старый фотоальбом с уникальными фото прапрабабушки и прапрадедушки
«Прапрадед и прапрабабушка в день свадьбы. Их дочь, моя прабабушка, никогда не работала, мажористой была девушкой, папа с мамой избаловали ее — была пара ресторанов в Москве.»
Везет же ей,вот это да счастье то какое жить в свое удовольствие.Обычно такие люди не работаеют но у них есть профессиональное хобби -музыка,рисование ,попечительский дом нищих и стариков или богалельня и т.д. есть конечно чем заняться может и там занятость така что и с ног валишься
На стиле. Родители пошли тусить, на фото — 1995 год
- А помните, какие модные были челки в то время и как их «ставили»? Если под рукой не было лака с жесткой фиксацией, в ход шли бабушкины премудрости: нужно было разводить сахар в воде и распылять эту сладкую смесь на свою челку.
Не распылять, а мочить в сладкой воде расчёску, расчёсывать, а потом начесывать и укладывать чёлку. Брррр, страшно вспоминать. Сестра так делала, я чуть младше и у меня уже был лак Прелесть. И тональный крем Балет
Бабушка... Как много в этом слове. Это теплые, родные руки, аромат выпечки, добрые слова
Я всегда у Маргариты небольшую "косинку" в глазах именно так представляла.
«Нашла фото в папке с документами. Бабуля, в молодости ты была такой красоткой!»
Фото дедушки сделано в 1958 году. Дожил до 90 лет. Возраст не мешал ему ездить на рыбалку и делать ремонт
- Красивый у вас дедушка! Городской был парень или сельский? Моей вот бабуле в сентябре стукнуло 92. Конечно, возраст дает о себе знать, но картошку копать выходит, вернее, прорывается сквозь ряды мешающих родственников. © Suslyatina / Pikabu
Конец 1970-х, родители в гостях у бабушки. Из достопримечательностей — сервант с хрусталем, который доставали только по очень торжественным случаям
Фото из 1977 года, на нем тетя автора поста. Вот это «вавилон» на голове!
- Смотрю на эту фотографию и думаю, что ей в последнюю очередь оставляли детей на присмотр, зато к ней первой бежали после расставания с возлюбленным. © FabulousDiscussion80 / Reddit
Как думаете, сколько лет девушке на фото? Это бабушка автора поста и ей тут 16 лет. Бабушка рассказывала, что каждый раз, когда ей наводили такую красоту, она бежала фоткаться в фотобудку
Бонус: когда сюрприз удался
- Залезла к мужу в телефон платить коммуналку. Смотрю, минус 40 тыщ, бронь отеля. Ничего не понимаю. Спрашиваю за ужином у мужа. А он только глаза таращит, мол, не при детях. Зашли в спальню, а он со смехом: «Зай, ну ты чего?» А потом вдруг уже серьезно: «Я сюрприз для детей готовлю. Помнишь, мы же детей хотели в путешествие свезти. Я на выходные забронировал домик в лесу. Вообще, и тебе думал не рассказывать до последнего, но раз уж ты все знаешь, пусть хоть для детей останется сюрпризом».
В общем, съездили мы отлично. Одну фотографию с той поездки я даже распечатала и повесила на холодильник — напоминает о том приключении.
Комментарии
Конечно, конечно: именно, чтоб коммуналку заплатить залезла, ведь речь шла на секунды...