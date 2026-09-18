Да блин, ну что за мода тут пошла животных булками называть?! Булка - неодушевлённый предмет, зачем это говорить про живое существо???
20+ счастливых историй о людях, которые пошли за мечтой и обрели маленькое счастье
Смотреть на людей, которые наконец-то осуществили свою мечту, очень приятно. Ведь сделать человека счастливым может как масштабная цель, так и сущая мелочь. Многие из нас годами обещают себе найти работу мечты, научиться чему-то новому или просто воплотить свои детские хотелки. И как же круто, когда мы не оставляем эти грезы в прошлом, а воплощаем их в реальность. В такие моменты мы находим то самое простое счастье, от которого на душе становится радостнее и светлее.
- Уезжала к маме на неделю. Возвращаясь, готовилась разгребать мужнин «холостяцкий» бардак, пока он на работе. Захожу — а дома на удивление чистота и порядок. И тут дверь в гостиную приоткрылась, и оттуда вышла роскошная британская кошка. Я не поверила своим глазам, муж всегда твердил, что животным в доме не место. Звоню ему, а он говорит: «Любимая, только не ругайся! Она сидела у нашего подъезда в дождь, вся промокла. Не смог пройти мимо». А я сижу на диване, тихонько глажу эту мурчащую булку и понимаю, что сегодня — лучший день в моей жизни.
- Моя 62-летняя тетя призналась нам на дне рождения двоюродного брата, что весь прошлый год училась играть на пианино. Никто в семье об этом даже не догадывался! Она сыграла для нас множество мелодий, ни разу не взглянув в ноты, а мы с трепетом слушали и наблюдали за этим зрелищем. И вот я шла домой, и с моего лица не сползала широченная улыбка, а в голове засела мысль, что в этой жизни все возможно — если очень этого захотеть.
Девушка исполнила свою давнюю мечту и купила книжный магазин
Ну, это круто, когда есть деньги на покупку магазина. Если взяла кредит, и малый бизнес разорится, это уже не так круто
- В детстве у меня было две мечты. Я очень хотел собаку и еще больше хотел мопед. Моя семья не могла позволить мне ни одно, ни другое. Сейчас я понимаю, что на это были вполне объективные причины. Но вот прошло время, я вырос. Вырастил сына. Плюнул на все, продал жилье в городе и уехал жить в деревню. Построил дом и живу в нем уже девять лет. Сейчас у нас дома живет немецкая овчарка Варвара. Ей уже восемь лет. А прошлой осенью моя мама подарила мне мопед. Теперь мальчик Коля сорока восьми лет по утрам пьет кофе на террасе, а у его ног лежит его собака. А по вечерам после работы может сесть на мопед и прокатиться в свое удовольствие. А также может съездить на нем в лес за грибами или за ягодами. Мама, большое тебе спасибо! Гештальт закрыт.
Помимо этого он ещё и девушку с сиськами хотел. Однажды он увидел падающую звезду и немного растерялся загадывая желание. Теперь у него есть мопед с сиьками.
- В детстве поехали с мамой во Францию. В метро вагон и кабину машиниста разделяла дверь с полупрозрачным стеклом. Я, как любопытный ребенок, постоянно крутилась возле этой двери и смотрела на кресло машиниста и туннель. На 3-й день наших каникул машинист заметил меня и впустил с мамой в кабину! На ломаном английском рассказывал нам о рычагах и кнопках, а я смотрела на пути непосредственно из кабины. Мы вышли через 3 станции, но тот машинист исполнил детскую мечту!
У этой мордочки сегодня сбылась мечта, его случайно покормили два раза подряд. Он ни о чем не жалеет
- Поехала на дачу с целой кучей скарба, вызвала такси, погрузили с водителем все мешки, коробки и отправились в путь. Разговорились с водителем, он рассказал о своей мечте. Один раз за всю жизнь они с семьей съездили в Турцию. Посещали много экскурсий. И загорелась душа у человека — захотел водить туристические автобусы. Как это можно осуществить, он не знал. И языками не владеет. Доехали до дачи. Он все выгрузил и оставил номер телефона, пообещал забрать, как домой соберусь. И уехал. Через пару дней забрал меня и вообще никаких денег не взял, как ни предлагала. Смотрю — ну хороший же человек. Начала думать, чем я смогу ему помочь. Пишу ему, что надо бы начать английским заниматься. И что вы думаете? Начал. Написала в соцсетях, что нужна человеку вот такая работа. Не проходит и дня — приходит сообщение от девушки. У нее сын в Санкт-Петербурге как раз занимается международными перевозками. Все получилось. Всего за два месяца. На днях присылают мне сообщение и фото, где на фоне огромного автобуса стоит наш алтайский парень — отправляется в первый рейс по Европе.
У девушки сбылась мечта. Она побывала на авиатренажере с подвижной платформой за штурвалом Ту-154М. И смогла под руководством пилота-инструктора совершить несколько взлетов и посадок
- Мой отец всю жизнь проработал пожарным и в прошлом году вышел на пенсию. Все в семье заметили, как тяжело ему это далось: он не привык сидеть дома, а уж тем более не приносить деньги, заработанные своим трудом. Поэтому мы с братьями — а нас пятеро — решили сделать ему подарок: арендовать помещение недалеко от дома, чтобы папа смог открыть там свою пекарню. Последние пару лет он все время говорил об этой мечте, особенно часто — после ухода на пенсию. Арендовали помещение, сделали ремонт, купили нужную мебель и технику, а потом показали все отцу. Сколько счастья было в его глазах! Теперь пекарня уже работает и стала настоящим семейным местом — и для нас, и для наших гостей.
- На работе полы моет бабуля. Ко всем обращается на «вы». Разговорилась с этой бабулей, упросила обращаться ко мне на «ты». Живет одна, 2 высших образования, ботаник. К нам ходит, потому что «вы молодые и красивые. Смотрю на вас всех, и сердце радуется!» Узнала, что мечтает о белом персидском коте, денег только нет, чтобы купить его. На ее день рождения с мужем вручили ей котейку. 78—летняя бабуля радовалась, как ребенок.
Мужчина всегда мечтал купить набор резиновых утят. И вот его мечта наконец осуществилась
Не иначе, как всю жизнь впахивал на работе, берёг каждую копеечку, откладывал, во всём себе отказывал и, наконец, накопил на свою грандиозную мечту 🤣🤣🤣
- Познакомились с мужем случайно. В кафе. Он учился на 2-м курсе, я уже получила первое образование. Полетела за ним. Он жил в общаге. Нас пустили в дом старенький такой, с печью. Вот и жили там. Сидели на крыше почти каждый день, смотрели на реку и мечтали, что на другом берегу дом построим. Осень прекрасная. Река рядом. Холмы! Мечты были по утрам просыпаться и выходить на лоджию, чтобы видеть всю эту красоту. Проходят годы. Трое детей. Городская квартира. И тут мужа резко посещает мысль о стройке своего дома. Облазили все возможные районы. Привез в поле и говорит:
— Вот тут участок купим.
Проходит месяц. Он неожиданно берет меня за руку и ведет к реке. Пальцем показывает:
— Вот на том берегу Ингоды видишь домик? Там мы на крыше сидели!
Теперь у нас 4 ребенка, 2 собаки, 2 кота. Дом на берегу реки. И да! Огромная лоджия с видом на огромную скалистую сопку, лес и реку!
Муж девушки с детства мечтал стать дальнобойщиком и посидеть в кабине водителя. Вот она и решила исполнить его давнюю мечту. Он улыбался так счастливо и открыто, будто правда заглянул в детство
- В школе с первого по третий класс был у нас товарищ — фанат троллейбусов. Чтобы вы понимали: на физре он надевал колготки на руки, поднимал руки вверх, как антенны, бегал так по спортивному залу и кричал, что он троллейбус. Школьные пути разошлись и не слышно не видно его было лет 15, как вдруг стук в соцсетях. Ну добавил, чего уж там. Я было и забыл, но начал листать фотографии. Практически на каждой фотографии товарищ на фоне троллейбуса. Думаю: «Ничего себе — детская мечта осуществилась». И с каждым обновлением ленты наблюдаю все новые фотки:
— Парень устроился в троллейбусный парк;
— Парень дослужился до неплохой должности;
Но больше всего порадовало, что увидел рекламу какого-то сериала, где он играет роль водителя троллейбуса.
После этого и предыдущего постов жду историю как кто-то хотел стать грузчиком или дворником 🤣 Уборщиком сртиров тоже сойдёт
- В 1987-1990гг. моему папе 30-33 года, и он очень хотел машину. Мама только поддерживает. Ведь это мечта, надо обязательно исполнить. И папа, помимо основной работы, начинает подрабатывать везде, где только можно: электриком, маляром, сантехником и дворником. Не знаю, насколько большой был у него участок, но наш двор папа тоже убирал. Я гордилась! И мне завидовали, завидовали, что мой папа красит горки! Вот в какой цвет захочу, в такой и покрасит. А на машину папа таки накопил. Это был всем известный, бесподобный и несравненный «ушастый» Запорожец. Первая машина моего отца. А это я на фоне машины.
- Мама у меня работает ветеринаром. Сколько себя помню, в нашем доме постоянно были гости с животными. Приходили разные люди, просили маму помочь. Да и у нас самих был полный дом животных: собаки, кошки, попугай. Моя мама всегда отдавала свои силы и лучшие годы жизни животным. Она мечтала когда-то открыть приют. Мечты мамы о собственном приюте остались всего лишь мечтами. До недавнего времени. Мы со старшим братом долго копили, много работали, но наконец-то смогли насобирать достаточно для того, чтобы подарить маме ее мечту. У нас будет собственный приют для животных.
- Сбылась давняя мечта. Лет 5-6 назад, когда училась в десятом классе, начала учить японский язык. Сижу, значит, буквально на первых уроках и мечтаю о том, что вот перееду в Питер, буду гулять по городу, и ко мне подойдут японцы спросить дорогу, а я беру и на японском им объясняю, куда идти. Сейчас еду домой, а рядом в вагоне стоят два японца. Выходят на станции одной, я смотрю — что-то замешкались. Я за ними выхожу и говорю
— Вам помочь?
Оказалось, они вообще не в ту сторону ехали. В общем, помогла им. Надо было видеть их удивленные, радостные лица. Мой день удался.
Давно хожу на хоккей. Всегда мечтал помахать на камеру в видеокуб, чтобы на меня посмотрели. Вчера на игре мечта сбылась. На всю арену показали, как я ем кукурузу
Когда человек ест кукурузу вот так, не удивительно, что это засняли
- Шел 1991-1993 год. По телевизору уже начали показывать «Черепашки-Ниндзя». Слово «пицца» мы слышали и видели только там. Захожу я в булочную. А на витрине лежит она! Пицца! Булочка с выемкой. В ней, в разбавленном водой кетчупе, плавает расплавленный сыр с кусочком сосиски. Денег дали на мороженое, но была заначка. Соскреб все, что было. Покупаю вожделенный продукт. Нет. Сразу не ем. Несу домой. Показать родителям и друзьям! Вдруг не поверят. Реакция мамы: «Ты Это будешь есть?» Друзья! Можно посмотреть? Про поделиться даже не спрашивают. Понимают, что такое счастье, только на одного. Сколько лет прошло. До сих пор помню эту пресную булку с водичкой из кетчупа и названием «пицца». Маленькая детская мечта исполнилась.
Почему -то вспомнилось: начало 90-х, на экраны хлынула реклама . Выхожу из магазина , а навстречу двое мальчишек входят в этот магазин и я невольно слышу обрывок их разговора:
- А она вкусная?
- Конечно!!! ТЫ ЧТО, РЕКЛАМУ НЕ ВИДЕЛ?!
- Когда мне было года четыре, я точно знал, кем хочу быть, когда вырасту. Директором цирка — вот кем. В те времена по телевизору частенько показывали передачи про цирк, ну, там клоуны, акробаты, жонглеры. Мне все это очень нравилось, но больше всего я любил фокусников. Я заметил, что один волшебник умеет, например, доставать кроликов из ящика, другой яичницу в шляпе жарит, а потом из нее вытаскивает цыпленка. Все это было удивительно. Кто всему научил этих фокусников? Ну, конечно, директор цирка! Вот им-то мне и хотелось стать, когда вырасту. Уже став взрослым, я в некоторой степени осуществил свою ребячью мечту: меня назначили директором школы. В общем, это было немного похоже на цирк, но меня хватило только на два года. Наверное, учить фокусников колдовству было бы легче.
Учить детей это вам не фокусников учить, так что вы превзошли свои мечты раз в сто!!!
Пользователь делится небольшим счастьем. Супруга подарила поход в гончарную мастерскую, что позволило ему воплотить давнюю мечту и сделать прямоугольную тарелку для Доширака
Между прочим, классная идея. Ау, умельцы....Я бы купила, только посимпатичнее...
- Супругу 39 лет. Серьезный такой дядя, с бородой и усами. Работает в образовании. На работе пиджак-галстучек. Сидим на балконе. Вечер, сумерки. Пьем чай.
И вдруг дражайший говорит:
— Знаешь, о чем я так давно мечтаю? Вот как переехали сюда, в эту квартиру?
— О чем же?
— Капитошку запустить...
— А давай! Скамейка пустая, вроде нет никого.
Иду на кухню, в нижнем ящике стола вечная барахляндия. Там же шарики лежат, детям покупала на праздник. Беру шарик, набираю полный воды. Приношу на балкон. Муж берет капитошку, размахивается и... Секунда, полет нормальный, блямс! Капитон пришел в соприкосновение с асфальтом и, издав смачный шмяк, растекся красивой звездой по асфальту. Минут 10 счастливый муж любовался этим следом. Потом еще 2 дня ходил радостный. Как говорится, первые 40 лет детства в жизни мужчины сложные.
- У меня всю жизнь была мечта: если я когда-нибудь заведу себе собаку, то назову ее Туман, если мальчик, и Тайга, если девочка. И вот спустя время мы с семьей переезжаем в свой дом. Необходимость в собаке увеличивается. Принципиально купить щенка. И детям радость, и в целом с малых лет воспитывать и дрессировать так, как мы это видим.
И вот суббота. С утра поговорили на эту тему снова. Уезжаю в город по делам.
На обратном пути, на остановке, вижу, мечется щенок. Остановился и еще минут десять думал: брать или нет, а как отреагирует жена и все такое. В общем, теперь у нас Тайга. Спит исключительно у жены в ногах.
А вот и та самая красотка — Тайга
- Всю жизнь я мечтала о собаке, но то родители не разрешали, а когда замуж вышла, то жили на съеме, то есть, собаке тоже не место. Так моя мечта и оставалась мечтой. Последние 3 года с мужем пахали, как лошади, если не хуже, а все для того, чтобы поскорее достроить наш дом. И вот летом это свершилось! Мы наконец-то переехали в свой собственный дом. Это были непередаваемые ощущения счастья. Но муж решил осчастливить меня еще больше. Вскоре после переезда он подарил мне собачек, не одну, а две! Прихожу я как-то с работы, а под ноги мне бегут 2 маленьких щеночка: шпиц и английский бульдожек. Моя мечта осуществилась вдвойне, чему я безмерно рада.
- Пахала в офисе круглые сутки. Начальница лишь скидывала отчеты: «Да куда ты денешься». Я поняла, что с меня хватит, уволилась и стала разводить фиалки. Спустя год встречаю начальницу в кафе. Она ехидно: «Ну что, много на цветочках заработала?» А я беру и достаю ключи от новенькой машины. Мои редкие сорта стали раскупать коллекционеры со всей страны, и теперь у меня своя большая оранжерея.
А у нас есть еще больше добрых и теплых историй, которые сделают ваш день чуточку светлее:
Комментарии
У некоторых людей мечты такие мелкие. На уровне "Всю жизнь мечтал о шоколадке. Родители сладкое запрещали. Но вот, я вырос, мне уже 40 лет. Я наконец-то осуществил свою мечту. Сходил в магазин и купил шоколадку!!! Браво мне, браво" 🤣🤣🤣