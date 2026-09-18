Конечно, тут воля, простор, все бабы его, а с вами - снова запрут в 4 стенах квартиры, и как тогда открывшиеся инстинкты реализовывать?
У свекрови все коты, каких знаю (а нынешний - третий по счету), сиамцы. Все - короли улицы. Их знают и люди, и местные кошаки. Второй был настолтко авторитет, что его местные тявкалки типа тойтерьеров и йорков реально боялись. Прожил, правда, недолго, траванули, и мы даже знаем кто (там у дядьки с головой беда), но нынешний тоже дает жару.
14 повадок питомцев, которые добавляют в осенние будни щепотку пряной иронии и уюта
В доме, где есть домашние питомцы, обычно скучать не приходится. Смешные повадки, мелкие шалости и бесконечная любовь и ласка — все это идет в комплекте, если завели животное. Причем неважно, попугай ли это, собака или котейка — все они принесут в дом море тепла, доброты и уюта.
- Моя Макки, как только я приду из магазина, садится рядом и внимательно смотрит, что я выкладываю из пакетов. А я нарочно угощение не вынимаю — все, мол. Она смотрит на меня, а после лезет головой в пакет, проверяет, правду ли я говорю. Найдя пакетик, вылезает. Смотрит на меня недовольно и идет к кормушке. Сидит, ждет, когда вытащу пакетик и угощу ее. Обмануть невозможно. Люблю ее.
- Мой кот — любитель помогать мне работать с принтером. Стоит мне только запустить печать, кот сразу запрыгивает на компьютерный стол и пытается лапкой поймать вылезающую из щели принтера напечатанную страничку. И если долго сижу за компьютером, может пристроиться рядом, сунув свою моську почти в экран, чтобы напомнить, что он гораздо важнее компьютера.
Хозяйка утверждает, что ему очень нравится так свисать со стульев
- У нас были кот, спаниель и попугай. Последний жил без клетки, отдыхал и спал на фикусе или на коте и собаке. Все вазочки с печеньем и конфетами стояли на верхних полках с дверцами, чтобы ни кот, ни попугай не добрались. Но попугай через какое-то время научился открывать дверцы и стал скидывать печенье и конфеты на пол. В то время еще не было стопоров от маленьких детей. Муж сделал красивые декоративные крючки на те дверцы, где хранились наши вкусняшки. Попугай от такой нашей «подлости» целую неделю бегал и громко возмущался. Помимо двух слов, которые он «говорил» — Чижик (кличка кота) и Арчи (кличка собаки), — в его лексиконе появилось новое: «зараза». Видимо, потому что до этого мы его так называли, когда видели открытую дверцу и пустые вазочки.
- Как оказалось, наш кот, чистокровный сиамец по имени Бакс, обожает сырую картошку и мышей. Всегда он ел только говядину, утку, курицу, форель и вареные яйца. И огурец с морковью: огурец свежий, морковь отварная. Так случилось, что отца отправили на два года в командировку в Африку, ну и мы с мамой с ним. За котом приехал дед — отец отца. Из деревни в Вологодской области, куда летом можно доехать только по узкоколейке, а зимой — на тракторе. Через два года мы приехали к деду. В доме у кота была только миска с водой. Все. Все остальные продукты питания он добывал самостоятельно. Отъелся, лощеный стал. А по округе бегали котята, которые подозрительно смахивали на него по окрасу. Так еще и уезжать не хотел.
Конечно, тут воля, простор, все бабы его, а с вами - снова запрут в 4 стенах квартиры, и как тогда открывшиеся инстинкты реализовывать?
Девушка делится фото того, как Уолтер снова прячется у ветеринара. И прятки — игра не для него
- Наш корниш-рекс обожал свежие огурцы и помидоры. А подобранный позднее дворянин с внешностью турецкой ангоры тащился по яйцам, сваренным именно «в мешочек» — чтобы желток не всмятку и не крутой, а чуть схватившийся. Он как такие яйца чуял, так бежал к нам и аж рычал от кайфа, когда ему перепадало с его личной ложечки.
Впрочем, рычать он умел отлично, странно, что лаять не научился, ибо его вырастила наша пожилая собака. Он у нее перенял кучу собачьих повадок: своих всегда встречал у двери за пару минут до прихода, а спал преимущественно у собаки под пузом. Собака любимому «сыночке-корзиночке» разрешала вперед нее из своей миски лучшие куски выбирать: он прямо на задние лапы вставал (миска на штативе) и внаглую собачью еду дегустировал, а собака сидела и ждала, пока сыночек налопается. Но чаще мы первые его поднимали и ставили на стойку к кошачьим мискам, чтобы собаченьке не мешался.
А, ну да, это тема вечная. У меня то же самое - собака позволяла кошкам инспектировать её миску. Веселее всего было, когда у старшей появились котята. Стоит Лая возле миски, вздыхает, а вокруг 4 тушки хвостиками подрагивают, мордочки в кашу уткнулись, не столтко едят, сколько место занимают. А ты стой и жди...
Забираю их из миски, собака оадостно подходит завтракать, но если кто-то из котят снова бедит к миске (им там будто медом намазано былр) - вздыхает, отходит, садится на попу и снова ждет, пока мелочь наиграется с её едой.
Девушке кажется, что у нее в качестве питомцев — летучие мыши вместо попугаев
- У моих родителей был пес — спаниель. Тот еще попрошайка и любитель мусорок, но дома его кормление превращалось в настоящий цирк. Мама и папа накладывали кашу в собачью миску и по очереди восклицали: «Ах, это у кого такая вкусная каша? У Денечки? Ой, если Денечка не будет, то мы сами все скушаем, как вкусно пахнет!» За 17 лет это превратилось в ежедневный ритуал, без которого собака к еде не притрагивалась. А у соседей на даче хаски ест только из рук хозяйки. Та тоже бегает за ним с миской и уговаривает покушать.
- Мне не спалось, пошла на балкон в 3 ночи. Стою, тишина. Тут слышу, пищит подъездная дверь, и оттуда доносятся звуки, как будто гончие пытаются вырваться на свободу. Даже почудилось, что слышала лязг зубов. Смотрю вниз: вырываются из подъезда две хаски, языки на плечах, радости полные моськи, а за ними злой сосед, бурча под нос: «Ну вы вообще не могли подождать до утра». Песики еще минут двадцать радостно по лужам прыгали, а за ними бродил сонный мужик в тапках.
Хозяйка радуется тому, как ее кошки наслаждаются специальным уголком, который она устроила для них
Это да, если кошки оценили приложенные усилия - всегда радость. Обычно наоборот.
- У меня кот постоянно вылизывал одно место на задней лапе. Обследовали, лечили без эффекта. Причем если ходить за котом и одергивать, все нормально. Но стоит отвлечься — все сначала. Пришла в гости подруга, знатная кошатница. Посмотрела на кота и сказала, что больно он с хитрой мордой свою лапу лижет и почему-то все время поглядывает на меня. И до меня дошло: как только кот начинает лизать лапу, мы к нему сразу бежим, начинаем гладить, разговаривать с ним, играть, а если времени нет, то можем и просто вкусняшек дать, чтобы отвлечь. Так чего бы ему ее не разлизывать, если его за это хвалят и кормят?Коту надели специальные штаны, кормежку и игры сделали строго по расписанию, все стало хорошо. Через два месяца кот чудесным образом выздоровел. Диагноз — хитрость.
- Свекровь передала гостинцы с дачи. Я смотрю, а там только яблоки. Принесла их домой. Наш кот сразу полез по пакетам. Он всегда так делает. Принюхался, вдруг замяукал и давай лапами ворошить пакет. Я заглянула в пакет и не поверила своим глазам, когда достала оттуда прозрачный пакет со своим кулоном. Я думала, что потеряла его! Оказалось, что свекровь нашла его в предбаннике, когда убиралась, я выронила его там. Если бы не наша личная «чекупила», я бы и не заметила.
Автор говорит, что Эдди обожает такую позу с самого детства! Он всегда скрещивает лапки
А вот еще подборочка добрых историй о питомцах, которые ни дня без шалостей прожить не могут.