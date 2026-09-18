14 повадок питомцев, которые добавляют в осенние будни щепотку пряной иронии и уюта

А, ну да, это тема вечная. У меня то же самое - собака позволяла кошкам инспектировать её миску. Веселее всего было, когда у старшей появились котята. Стоит Лая возле миски, вздыхает, а вокруг 4 тушки хвостиками подрагивают, мордочки в кашу уткнулись, не столтко едят, сколько место занимают. А ты стой и жди...

Забираю их из миски, собака оадостно подходит завтракать, но если кто-то из котят снова бедит к миске (им там будто медом намазано былр) - вздыхает, отходит, садится на попу и снова ждет, пока мелочь наиграется с её едой.