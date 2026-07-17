16 человек, которым отдых в люксовой гостинице принес не только маленькие радости, но и повод улыбнуться

Истории
17.07.2026
16 человек, которым отдых в люксовой гостинице принес не только маленькие радости, но и повод улыбнуться

Лето — это традиционная пора отпусков, и некоторые люди предпочитают не экономить на отдыхе, выбирая дорогие и фешенебельные гостиницы. Кто-то отправляется на тёплые Мальдивы, другие — в уже привычную Турцию. Но отдых на люксовом курорте может подарить не только множество маленьких радостей, но и море смешных моментов, которые путешественники будут вспоминать и годы спустя.

  • Первый раз с мужем поехали в Турцию, в пятизвёздочную гостиницу, когда нам было по 24 года. Помимо шведского стола, там был огромный термопот с чаем. Ну мы и наливали себе чайку, удивлялись ещё, какой он тут крепкий и вкусный. В общем, кряхтели от наслаждения и пили каждый день по 2 чашки за заход. А рядом с этим термопотом стоял ещё один с надписью Hot water (горячая вода). Я ещё думаю: зачем тут просто кипяток стоит? Пакетиков-то нет. Ну а спустя неделю сопоставили, что все туристы наливали этот чай себе как заварку и разбавляли Hot water.

Этот кот точно работает главным менеджером в отеле

  • Моя девушка всегда мечтала о свадьбе в Египте, но такого позволить мы себе не могли, поэтому поженились и решили, что ещё накопим, чуток подождём и устроим там медовый месяц. Через полгода всё так и случилось. Это были очень крутые 2 недели, но случилось так, что сначала я, потом жена потеряли свои кольца в море. Жена тогда расстроилась, решила, что это плохой знак. Даже то, что она была в стране своей мечты, её не успокаивало. Тогда мне пришла в голову просто гениальная идея — сыграть что-то типа свадьбы здесь. Я купил новые кольца, попросил администрацию отеля помочь, на что они согласились, и на следующий вечер мы ещё раз «поженились». Такой счастливой моя любимая ещё никогда не была, как в тот вечер.
Alena
только что

Уж сколько раз твердили миру - не надевайте золотишко в море - целее будет дома, и соблазнений меньше у воришек.

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  • Часто ездим с мужем отдыхать в разные страны и по разным турам, и каждый раз останавливаемся в клёвых гостиницах. Мой любимый момент в этих путешествиях — это заходить в номер после уборки и с замиранием сердца ждать, что я увижу на кровати... Да-да, я о них — о фигурках животных из полотенец. Кого только я ни видела! И лебедей, и крокодилов, и обезьян. Каждый раз испытываю дикий восторг, когда вижу подобное. А иногда даже играю с горничными — оставляю свою шляпку и на неё надеваю очки. Они в большинстве своём правила игры принимают, и вот меня уже ждут полотенечные слоны и лягушки в очках. В общем, каждому, кто окажется в крутом отеле хоть раз, рекомендую полотенечный антистресс!

Мужчина повстречал эту кошку в лобби отеля и угостил вкусняшками. А на следующий день эта очаровашка решила заглянуть к нему в номер

  • Как-то занесло меня по работе на Мальту, жила я в приличном отеле. Звучит круто? Да. Но на деле насладиться всеми радостями проживания особо не получилось. В том же отеле жил один лётчик гражданской авиации, которому я, похоже, приглянулась. Как-то задержалась в офисе, вернулась в отель поздно, а под дверью — записка: приглашение на ужин в 20:00 и примечание: «Если не придёшь — значит, не хочешь меня видеть!» На автоответчике — то же самое, только голосом. А я пришла из офиса в отель в 23:30 и увидела записку слишком поздно. Может, я упустила судьбу. А может, судьба, наоборот, вовремя всё переиграла.
Iosi Merson
только что

Не прийдёшь - я твой самолёт в пике отправлю и мы вместе разобьёмся...🤣🤣🤣

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  • Я статная женщина за 40, хорошо зарабатываю и не экономлю на отдыхе. Как-то была в отеле на Мальдивах. Подхожу к ресепшену, а администратор смотрит на меня и выдаёт: «Малышка, не мешай работать!» Думаю: «Ну и сервис за такие деньги!» И вдруг из-за стойки вылетает такса. Парень краснеет: «Простите, это я ей. Обычно Малышка спит на лежанке». Малышка оказалась очень милой, а я ещё долго со смехом эту историю вспоминала.
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«Моя девочка сейчас живёт в эксклюзивном кошачьем отеле. Там даже есть два типа номеров»

  • Остановился как-то в фешенебельной гостинице, она тогда только открылась. И вот собрался по делам, а меня на ресепшене спросили, всё ли у меня в номере в порядке. Сказал, что всё отлично, только кран в раковине не слишком удачно расположен — руки мыть неудобно. Вечером возвращаюсь в номер — мама дорогая, они и кран переустановили, и плитку за раковиной ещё поменяли. Было и смешно, и мило.
  • Мы много лет уже ездим в одну и ту же гостиницу, и там все попытки резервирования лежаков с помощью различных предметов пресекают: одежду и полотенца с этих шезлонгов просто собирают. Не трогают только маленький пятачок для специальных гостей. То есть привилегированных туристов, которые забронировали сьюты и гранды. У них и полотенца другого цвета. Но и на них нашлась своя «банда». Отельные коты с удовольствием спят везде, где лежат полотенца или вещи.
Кошачья прислуга
только что

Блин, вот так выйдешь из морюшка, а твои вещи сты... А, нет, простите, убрали. И идешь такая вся мокрая на ресепшн, мол, верните полотенце и ключ от номера...

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Этот котик знает толк в отдыхе

Iosi Merson
только что

Даже кремом от загара пузико мажет и лапку заднюю...🤣🤣🤣

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  • Забронировала гостиницу в китайской глуши, но хозяин с адресом намудрил. Я по городку круги наверчивала, а отель найти не получалось. Добрые местные жители скоро поняли, что я потерялась, и начали вместе со мной гостиницу искать. В результате мы случайно наткнулись на хозяина, и он повёл меня заселяться. Место оказалось просто шикарным, а в моём номере ещё и огромный балкон был с потрясающим видом на озеро. По-английски в городе никто не разговаривал, так что хозяин гостиницы пару раз сводил меня в местный ресторан и ещё вытащил в караоке-бар.
  • Остановился в роскошной гостинице в Омане, и персонал каким-то образом нашёл меня в соцсетях. Я много поколесил по миру, и Оман был уже, не помню какой по счёту, страной в моём списке. Ребята в отеле решили этот факт как-то отметить. Возвращаюсь в гостиницу, а мой номер украшен воздушными шариками, распечатанными фотографиями из моих путешествий и открытками. Совершенно этого не ожидал, но было очень мило!
Iosi Merson
только что

Блин, в каком мире живём!!! Даже дворник может проверить твои соцсети и наказать за выброшенный на Мадагаскаре фантик...🤣🤣🤣

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Даже котикам нравится отдыхать в пятизвездочных отелях

Alena
только что

Кот грамотно лежит - голова в тени. А мужик - нет.

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  • Встречалась пару лет с преуспевающим мужчиной, и он как-то предложил вместе отдохнуть. Забронировал дорогущую виллу на Мальдивах. Всю дорогу таинственно шептал: «Тебя там ждёт сюрприз!» Я всю голову себе сломала, пытаясь придумать, что там может быть. Приезжаем, заходим в номер, и я начинаю смеяться. Там через всю комнату была проложена дорожка для боулинга — это был его специальный запрос. Ну всего я ожидала, только вот не этого.
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  • Приехали в Египет на отдых в пятизвездный отель, бронировали номер стандартной категории. Оказалось, что в те даты заполняемость была почти 100%. Сначала ждали на ресепшене, затем нам сказали, что номер свободен, а когда довезли до него, выяснилось, что там живут другие туристы и выезжать не собираются. Благо, я не стала возмущаться, а терпеливо подождала в лобби. Администратор через некоторое время подошла, извинилась передо мной и спросила, не против ли я буду, если они предоставят нам номер категории выше. Оказалось, что это была вилла.
malika.travelife
  • Давным-давно довелось мне пожить в пятизвёздочном отеле в Гонконге. Эта гостиница до сих пор входит в разряд моих любимых. Приехал я в отель, а у меня багаж по дороге потерялся. Рассказываю об этом человеку на ресепшене, а он мне тут же в ответ: «Теперь это моя проблема!»
Liubov Letucheva
только что

Плохо без багажа. Помню прилетаем в Шереметьево без чемоданов. Поехали в тц на Речной вокзал мужу трусы покупать. Как я радовалась, что тц до 10 вечера открыты.

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«Мне никогда не жалко немного переплатить за номер в гостинице, лишь бы они дружелюбно относились к питомцам»

  • Я как-то прилетела в Каппадокию, очень уставшая. У меня была долгая пересадка, и в результате спина разваливалась. Рассказала об этом хозяину отеля, а он неожиданно заселил меня в номер для новобрачных с джакузи и без доплаты. Так приятно, я, если честно, этого не ожидала. Просто решила поныть, и ему не повезло со мной столкнуться.
prudence.yulia
Iosi Merson
только что

А вечером этот турок пришёл делать предложение руки и ... сердца! Номер то для новобрачных, осталась такая малость.Формальность ...🤣🤣🤣

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  • В нашем отеле хороший Wi-Fi был в лобби и в зелёной зоне на террасе, и тусили мы там в основном утром после завтрака минут 20 и вечером чуть дольше. А один парень, который только что приехал, проводил там, по-моему, всё время. Названивал всем и говорил: «Привет, угадай, где я? А я в Турции. Я в Турции». Видели его и утром, и после обеда. Только при нас он, наверное, сделал 10 звонков. Вечером возвращаемся мы с подружкой после ужина, а он всё там же, говорит кому-то: «Привет, а угадай, где я? А я в Турции!» Но на том конце провода кто-то оказался особенно любопытным и, видимо, попросил конкретики. Мужик вскочил с дивана и стал искать умные лица, знающие о Турции как минимум всё. Подбежал, естественно, к нам и спросил: «Где я? Где конкретно? Как называется посёлок? А отель?» Я уже давилась от смеха, а подруга что-то смогла сказать. Товарищ вернулся на диван и продолжил звонить. Все следующие три дня встречали его на том же диване, говорящим по телефону. Хотели ему сказать, что тут ещё есть море, бары, бассейны и всё бесплатно, но решили, что ему и так впечатлений достаточно.
Iosi Merson
только что

"Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь!.. Якин влюбился в меня, как мальчишка, сделал мне предложение, и мы улетаем с ним в свадебное путешествие в Гагры..."

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«Это самый милый администратор отеля»

  • Решили с мужем шикануть и забронировали номер в фешенебельной гостинице. Приезжаем, а нам консьерж, улыбаясь, говорит: «У нас есть специальная услуга для релакса гостей!» Заинтересовались, что же это такое, и муж решил заказать. Через пять минут — стук в номер. Муж открывает дверь и смеётся. В коридоре стоит парень с ресепшена, а в руках у него аквариум с золотой рыбкой. В общем, весь вечер любовались на это чудо, свою долю релакса получили.
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Светлана БМВ
только что

Вот чудики, весь вечер любовались золотой рыбкой. Я бы сразу загадала ей три заветных желания. Правда, желание у меня одно, но чтобы исполнилось три раза!! 😉

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  • Я с семьёй полетела в Турцию, отдыхали в гостинице «всё включено». И вот, как это в отелях принято, нам начали предлагать хамам, массаж, спа. Мы сначала отказывались, но всё-таки решили пойти на массаж, и стоил он, в принципе, недорого — 40 €. Пришла я, значит, туда, девушка сделала мне массаж ног, рук и спины и переходит к шее. Начинает она меня пальцами мять, а спустя буквально 5 секунд замирает. Ну, я подождала: может, так надо? Потом повернула голову, смотрю, а девушка спит.
kasha.trave
Кошачья прислуга
только что

40 евро в Турции это недорого???
Чёта я пропустила в этой жизни.
10 лет назад это стоило 30 долларов на двоих, т.е. на тело по 15 баксов.

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Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
только что

Прикольные истории. Особенно весело читать комментарии. Мария, Вы, как всегда, неподражаемы!! Спасибо, посмеялась от души. 😂 😂 😂

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