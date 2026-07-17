16 человек, которым отдых в люксовой гостинице принес не только маленькие радости, но и повод улыбнуться

Лето — это традиционная пора отпусков, и некоторые люди предпочитают не экономить на отдыхе, выбирая дорогие и фешенебельные гостиницы. Кто-то отправляется на тёплые Мальдивы, другие — в уже привычную Турцию. Но отдых на люксовом курорте может подарить не только множество маленьких радостей, но и море смешных моментов, которые путешественники будут вспоминать и годы спустя.