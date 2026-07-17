19 ярких историй от сотрудников отелей, у которых каждый заезд — отдельный сюжет

Обычно пребывание в гостинице не вызывает никаких неожиданностей. Но гости из нашей статьи точно доказывают обратное и поражают своими странными запросами. А чем запомнились ваши поездки? Был ли у вас опыт работы в отелях? Оставляйте свои комментарии под нашей подборкой!

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