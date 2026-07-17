19 ярких историй от сотрудников отелей, у которых каждый заезд — отдельный сюжет
Каждый отель старается оказать своим постояльцам теплый прием и обеспечить им комфортный отдых во время их поездок и путешествий. Но некоторые гости бывают чересчур требовательны и зачастую удивляют персонал своими сомнительными выходками. Один персонаж требовал принести ему посреди ночи живого гуся, другая гостья, будучи в отпуске, просила отменить шумные трамваи за окном, а кто-то оставил приятной горничной необычные чаевые. Впрочем, какими бы ни были эти причуды, простые сотрудники гостиниц с улыбкой делятся своими рабочими историями, которые подарили им немало ярких и искренних эмоций.
- Работаю в отеле. В два часа ночи один солидный гость умолял срочно найти ему... живого гуся. Вот причуды богачей! Спустя время добыли ему этого гуся. Иду отдавать гостю и спрашиваю, мол, зачем он вам. Ответ меня поразил. Оказалось, гусь нужен, чтобы принять участие в спектакле. Сам гость — известный актер местного театра, у которого утром важнейшая премьера, а реквизиторы потеряли главную «звезду» постановки — того самого гуся. Актер в панике пытался спасти положение своими силами. Но наш портье в итоге помог: созвонился со знакомым фермером, и тот ему не отказал. В итоге весь коллектив отеля получил бесплатные билеты на премьеру этой необычной пьесы — нарадовались вдоволь!
- Друг рассказал историю. Заселялась к ним под утро в отель одна милая семья — бабушка, мама и внучка. Он, сонный, стоит на ресепшене. Разместил их в номере возле бассейна, но они стали переживать: вдруг с утра там будет детский шум. Английский знали на уровне жестов. Бабушка долго собиралась с мыслями, потом показала пальцем в окно и выдала:
— Children... уа-уа?
Друг сначала пару секунд молчал в замешательстве. Потом рассмеялся и сразу понял, что она спрашивала, будут ли под окнами кричать дети. Номер, к сожалению, не поменяли — не было свободных. Но эта золотая фраза «Children... уа-уа?» надолго вошла в фонд крылатых выражений от постояльцев.
- Работаю на ресепшене в отеле, и эту историю я не забуду никогда. Заселялась семейная пара, которая забронировала обычный номер с одной детской кроваткой-манежем. Они меня уверяли, что их «детки совсем крохи и как-нибудь поместятся». Каково же было мое удивление, когда в холл зашли их «малышки» — две двухметровых девицы 21 и 25 лет с паспортами в руках! Мама при этом искренне возмущалась и наотрез отказывалась брать второй номер, утверждая, что дочурки еще совсем маленькие. Как оказалось, многие постояльцы регулярно пытаются провернуть подобное ради экономии. После этого случая мы разместили официальное уведомление: «дети» — это строго лица до 12 лет.
«Я работаю в отеле, и один из гостей оставил мне чаевые в виде карточек Pokémon. Это уже примерно десятая карточка, которую он мне дал!»
- Мне очень нравятся такие клиенты. Никогда не получала больших чаевых, но несколько раз, когда шел дождь, некоторые давали мне 10 долларов с просьбой донести их заказ до машины. © Reddit
- Я работаю администратором в гостинице. По улице, где находится наш отель, проходит трамвайная линия. Каждый второй гость в отзывах пишет об этом как о недостатке отеля. Одна женщина превзошла все мои ожидания. Она пришла ко мне и потребовала отменить движение трамваев на время ее отпуска, чтобы они не мешали ей спать и отдыхать. До этого момента я думал, что такие люди встречаются только в анекдотах. Я все понимаю: трамваи шумят, мешают людям отдыхать. Но при чем здесь наш отель? Как мы можем повлиять на их работу?
- Работаю администратором в гостинице. Разные люди бывают. Кто-то мозг выносит, кто-то шоколадками кормит, а кто-то веселит.
Сегодняшний диалог с гостем:
— Я опоздал?
— Куда вы опоздали?
— На завтрак.
— Опоздали. Уже почти шесть вечера.
— Да все равно вообще.
Настроение знатно поднял.
«Друг сегодня убирался в одном из номеров и нашел такую записку»
«Большие идеи: автомойка для слонов, универсальный планетарий, 4-метровая кровать для великанов, настоящая лестница в небо, аптека для тираннозавров»
- Так «автомойка для слонов» — это мойка, где моют слонов, или мойка, которой управляют слоны? © GardinerExpressway / Reddit
- Работаю в отеле на ресепшене. Буквально недавно в наш рабочий мессенджер написал гость с огромным возмущением: «Ребят, жесть, у вас в отеле пауки. Моя супруга теперь спать не будет». Я уже представила себе тарантула, а он присылает фото малюсенького паучка. Одной из моих мыслей было ответить ему: «Хотите сказать, что у вас дома нет ни единого паучка?»
- Устроилась простой горничной в отеле. Отправили наводить порядок после постоянного VIP-клиента. Я нашла в номере кольцо, принесла на ресепшен. Администратор говорит: «Оставь себе». Я зависла от такого предложения, а потом она объяснила, что этот клиент так оставляет чаевые горничным. Мол, наличных не оказалось под рукой, вот он и купил по карте в лобби золотое кольцо, а потом оставил его на тумбочке. Он часто так делает.
- Работаю в отеле. Завтрак включен в стоимость проживания, а мини-бар, чай и кофе в номере оплачиваются отдельно. Сегодня от гостей поступила роскошная жалоба-требование: чтобы не платить за наш кофе, они купили капсулы в магазине, но те не подходят. Поэтому они попросили принести другую кофемашину, чтобы эти капсулы подошли.
«Я работаю в отеле, и как-то к нам заглянул мужчина, который называл себя Сантой. Он был одет во все красное и с белой бородой. А когда заселялся со своей женой, то дал мне вот это»
«Я встретил Санту. Я в списке послушных людей!»
- Если бы это случилось со мной, я бы начал сомневаться в реальности происходящего. © burgerman556 / Reddit
- Знакомые (муж с женой) попросили скидку на номер, потому что уже останавливались у нас раньше. Я согласилась. Потом они сообщили, что приедут рано, в 6 утра, хотя заселение у нас с 15:00. И тут вечером они неожиданно приехали уже в 20:00 и захотели заселиться без доплаты. Минут десять убеждали меня, что раз номер свободен, платить еще за одну ночь не нужно. Потом вообще передумали, забрали деньги, но через несколько минут вернулись и все-таки заселились, выторговав дополнительную скидку. Ночью попросили принести еще одну подушку, потому что имеющиеся якобы слишком маленькие. Вдруг утром камеры показали, что в номере жили не двое, а трое. Когда я принесла дополнительный комплект постельного белья и спросила, почему они сразу не предупредили, что их трое, они смущенно ответили: «Извините... Мы боялись». Через два дня их ждет выселение в 12:00, о котором я уже дважды напомнила.
- Работаю в небольшой гостинице в провинциальном городе. Жила у нас как-то женщина на протяжении двух недель. Она всегда была предельно молчалива и не распространялась о каких-либо подробностях своей поездки (хотя гости обычно сами любят рассказывать о себе и делиться историями из жизни). Однажды вечером приходит — вся сияет, и по ней видно, что ей безумно хочется поделиться своей радостью. Оказалось, что все эти две недели она пыталась получить разрешение на опекунство над двумя детьми из детского дома (не родственниками, а просто чужими, никому не нужными, кроме этой скромной женщины, малышами). Никогда не забуду ее наполненные счастьем глаза, когда она привела их к нам, чтобы через несколько часов увезти в их новый дом, в новую семью.
«Получил это от гостей отеля, где я работаю. У них был красивый лабрадор Дирк, в которого я был просто влюблен. Внутри еще были чаевые. Теперь я почувстовал, что моя работа действительно важна».
«Дирк говорит: „Спасибо!“»
«Спасибо за теплый прием! Нам очень понравилось наше пребывание. Берегите себя!»
- Я работал в гостинице. Моя смена выпала на новогоднюю ночь. У меня был напарник. Для гостей отеля накрыли праздничный фуршет. Напарник предложил, чтобы он в 00:00 встретился с пацанами в клубе до трех часов, а когда вернется, тогда уже уеду я. Я согласился. Наступает 00:00. На ужин спустилось немного гостей. Я спокойно справлялся один. Но внезапно пришли четверо индусов. Они были гостями гостиницы. И тут к ним с улицы начали подтягиваться друзья: сначала их стало девять, потом пятнадцать, а затем около двадцати. Вскоре гостиница превратилась в место съемок индийского фильма. Они включили национальные песни, начали танцевать и веселиться. Ближе к 01:30 они стали расходиться. Поехали дальше покорять ночной город. Мне эта сцена напомнила момент из мультфильма про Губку Боба, когда в ресторан хлынуло целое море посетителей!
- Заехал как-то к нам в отель один гость. Простой мужик, с лысиной. Удивил одной просьбой — каждый вечер приносить шампунь для волос. Зачем он ему? Однажды горничная решила спросить у гостя причину. Мы были в шоке, ведь он пояснил, что просил шампунь для своей жены, которой нравится именно такой аромат — какой есть только в нашем отеле. Заботливый муж, сразу видно!
«В этом году мне пришлось работать в двойную смену на Рождество. Гостья из моего отеля оставила мне подарок. Очень приятно!»
«Я поискала эту коробку шоколадных конфет в интернете. Она стоит 50 долларов! Я в восторге! Это, вероятно, единственный подарок, который я получу в этом году. Прямо до слез. Я долго думала, что ничего ни для кого не значу, но от этого подарка я чувствую себя особенной. Эта милая гостья определенно сделала мой день лучше».
- Потрясающе! Всегда важно помнить, что даже такие маленькие добрые поступки могут поднять настроение любому незнакомцу! © Unknown author / Reddit
- Работаю при загородном отеле. На улице есть батуты для гостей. Шла с работы в три часа ночи. Смотрю — прыгает кто-то на батуте. Знаю, что в отеле проживают всего две семьи, которые точно спят. Подхожу ближе — уборщицы!
- Работаю на ресепшене, есть камеры, в том числе на входе. Двадцать минут наблюдала за девушкой: сначала она долго крутилась у двери, трогала стены, что-то искала, потом отошла на середину крыльца — и началось шоу. Наклонялась по-разному, выставляла ножку, крутила головой, волосы развевались на ветру (зимушка-зима, минус 10, ветрено), то так встанет, то эдак — и все улыбается во все 32 зуба... Уже думаю: а не шпиона ли к нам заслали? Нет. Селфи. Она делала селфи.
Обычно пребывание в гостинице не вызывает никаких неожиданностей. Но гости из нашей статьи точно доказывают обратное и поражают своими странными запросами. А чем запомнились ваши поездки? Был ли у вас опыт работы в отелях? Оставляйте свои комментарии под нашей подборкой!
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