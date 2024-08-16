20+ человек, которые выехали из отеля с полными чемоданами впечатлений

Заселяясь в отель, все мы надеемся хотя бы на минимальный уровень сервиса в виде удобных кроватей, работающего санузла и горячей воды в душе. Но иногда гостиницы преподносят нам такие сюрпризы, что даже не знаешь, как на это реагировать.

Приехали в какое-то село по делам, решили остановиться в одноэтажной гостинице с гордым названием «отель». Спрашиваю у администратора:

— Можно номер на двоих на трое суток?

— Вам люкс или полулюкс?

— А в чем разница?

— В люксе будете спать вдвоем, а в полулюкс еще можем кого-то подселить.

Оказывается, номера у них двухместные и четырехместные. © Anna.Igorevna / Pikabu

— Можно номер на двоих на трое суток? — Вам люкс или полулюкс? — А в чем разница? — В люксе будете спать вдвоем, а в полулюкс еще можем кого-то подселить. Оказывается, номера у них двухместные и четырехместные. © Anna.Igorevna / Pikabu Мне 30 лет, но выгляжу я объективно намного моложе. Не крашусь, ношу высокий хвост, джинсы с прикольными футболками, кеды и рюкзак. Моему мужу 41 и он высокий, крепкий, бородатый парень. Так вот, путешествуя, мы несколько дней жили в гостинице, где соседями нашими была милая пожилая пара. Сначала я не поняла, почему они смотрят на нас косо, пока к нам не заявилась полиция. Оказывается, к ним поступил звонок от соседей, что в номере проживает мужчина с какой-то малолеткой. Ресепшн хоть и предоставил им данные, но для полиции этого было мало. Я показала документы, мы все уладили и они уехали. А мы с мужем купили хороший чай с конфетами и пошли к тем пенсионерам. Женщина, открывшая дверь, явно была напугана. Но мы не ругались, а наоборот — поблагодарили их за бдительность. Хорошо, что есть неравнодушные люди. © Карамель /VK

Сняла номер в отеле в одном из маленьких городков, а номер с котом! На самом деле, он просто хозяйский кот, но очень наглый. И вечером, когда я приоткрыла дверь, котейка просто вбежал в комнату и теперь лежит и мурчит рядом. © Cucunda / Pikabu

© Cucunda / Pikabu Lala_Luna 24 минуты назад Мы с мужем в этом году тоже ночевали в отеле с котом) С утра он пришел к нам в номер - ласковый красавец! Как же не хотелось уезжать! - - Ответить

Когда мне был 21 год, я приехала в гости к тогдашнему молодому человеку, будущему мужу, который учился по обмену в Германии. И мы, студенты, под Новый год решили съездить в Париж хотя бы на 3 дня. Нашли самую дешевую гостиницу — зато в самом центре. О, это было незабываемо! Лифт так просто поразил мое воображение: я бы назвала ту конструкцию ящиком на тросе, в котором поднимают людей, со складной ширмой-гармошкой вместо раздвижной двери. В самой комнате было старое-престарое окно с одинарным стеклом и ветром, свистящим изо всех щелей. Из-за этого грохот стоял такой, будто весь Париж, истошно вопя клаксонами, ездит прямо по твоей постели. Вишенкой на торте стал санузел — в таком месте он не мог не быть особенным! В душевую кабинку влезало только полчеловека одномоментно, поэтому приходилось мыть попеременно то правую сторону тела, то левую. А когда я впервые опустилась на белый трон, он угрожающе и очень ощутимо закачался из стороны в сторону. Я выпучила глаза, вскочила, но отвлеклась на очень креативно установленный кран в раковине (он лил воду куда угодно, но не на руки и не в раковину). В итоге вышла из санузла впечатленная, забыла предупредить парня об унитазной опасности, а он как раз ушел туда. Потом из ванной раздался грохот, плеск и ругательства с ржачем пополам. В общем, унитаз просто отвалился! Вот это я понимаю: увидеть Париж и не умереть в результате. © Elean / ADME

Приехал в отель, на ресепшене мне дали ключ от номера. Я вошел внутрь и обалдел: у кровати лежал чей-то багаж, на постели — брюки и рубашка, кто-то явно мылся в душе. Я не стал выяснять, что происходит, а вышел, закрыл дверь и вернулся к стойке регистрации. Оказалось, мне просто выдали ключи от номера, где уже жил человек. Именно из-за подобных случаев я, когда нахожусь в отеле, всегда закрываюсь так, чтоб дверь нельзя было открыть снаружи. © bakerzdosen / Reddit

Отдыхали в Шарм-эль-Шейхе. Горничный взял вещи мужа — джинсы и ветровку, — скатал из больших полотенец ноги, из средних — руки, запихал полотенца в штанины и рукава, на голову, скрученную из полотенца, надел панамку, лицо закрыл таким типичным египетским платком в клеточку — в общем, получился человек. Посадил он его на кровать, в «руки» вложил пульт. А в нашем отеле, когда заходишь, такая система, что когда вставляешь карточку-ключ от номера, включается не только свет, но и телевизор (если до этого, уходя из номера, его не выключили). Так вот, захожу я в номер, тут же врубается телевизор на полную громкость. Я ищу пульт везде (шторы почему-то закрыты, поэтому темно), включаю свет — и хоба! — на кровати сидит «любовничек» полотенечный с пультом в «руках». Уж не знаю, на что там этот горничный намекал... © Kisutannata / Pikabu

«В Шарм-эль-Шейхе: положили на кровать 1$ — нам слепили сердце. Потом оставили 2$ — сделали лебедя. Последний раз оставили на кровати 5$ — обнаружили крокодила».

Приехала в столицу на несколько дней на йога-семинар. Сняла номер в дешевом отеле, где расселяют постояльцев в комнатки по 20 квадратных метров. У меня был балкон, где можно посушить вещи. Думаю: в субботу постираю, до вечера воскресенья одежда просохнет, поеду домой в чистеньком. Только закинула белье, как стиральная машина выключилась и не открывалась. Я осталась только в спортивных штанах, футболке и тапочках. Оказалось, что стиралка сломалась. Мастер приедет только в понедельник утром, а мне еще нужно будет заплатить за ремонт. На йога-семинар не пошла — не могла в такой одежде выйти на улицу. Пришлось все выходные смотреть сериалы — хоть интернет был. © Карамель / VK

2017 год. ОАЭ. Рас-Аль-Хайм. Отель на насыпном острове (на котором не больше 5 отелей). Я с супругой гуляю вдоль улицы поздно вечером, на улице никого. Навстречу идет турок, который, заслышав нашу речь, решил познакомиться и повпаривать нам свои услуги. В процессе разговора звучит дежурный вопрос: «А вы откуда?» И выясняется, что он 10 лет прожил в нашем небольшом городке на соседней с нами улице — продавал дубленки на центральном рынке. © greyyyy / Pikabu

Были в Шотландии, остановились в гостевом доме, который принадлежал семейной паре. Спальни были очень хорошо обставлены, все выглядело красиво, но везде висели знаки «не трогать». Чтобы воспользоваться душем, нужно было спросить разрешения у владельцев дома, а интернет отключался в 23:00. Ночью мы слышали, как хозяйка кралась по коридору, чтобы убедиться, что «все спят», а не всякой ерундой типа лазанья в интернете занимаются. Когда мы выезжали из гостевого дома, эта странная женщина зашла к нам в номер и сказала, что от нас «воняет». А перед самым нашим уходом вдруг спросила: «Ну, как вам у нас? Понравилось?» Да огонь вообще! © commonvanilla / Reddit

«Приехал в гостиницу не в сезон. При заселении мне сказали, что завтрак — шведский стол — включен в бронирование, но я — единственный постоялец. И спрашивают такие: „Что вам приготовить?“ Я остановил свой скромный выбор на пельменях, но даже половины того тазика осилить не смог».

Отдыхали на юге. Решили задержаться еще на день, но в гостинице, где мы жили, мест не было. Стал искать номер в другом месте. Нашел в интернете отель с тремя свободными номерами. Решил позвонить им, уточнить по поводу размещения. Звоню, отвечает мужчина, рассказывает все подробности, говорит, что есть места, приезжайте. Прыгаем в машину, приезжаем в гостиницу. А женщина на ресепшене говорит нам, что мест нет: «Ну нет у нас номеров! Вы думаете, я не поселила бы вас, если бы они были?»

Выхожу из гостиницы в тихом шоке. Решаю позвонить по тому номеру, где мне сказали, что номера есть — вдруг я гостиницей ошибся или еще что-то. Отвечает мужчина и говорит, что номера есть, что я приехал правильно и что он сейчас спустится.

Снова подхожу на ресепшен, там этот мужчина — вероятно, директор — отчитывает сотрудницу.

— Вот смотри: этот номер свободен, этот номер свободен. Почему ты отказываешь людям?

Она, красная, что-то мямлит. Он говорит мне:

— Извините, сотрудница ошиблась. Пойдемте, я покажу вам хороший номер.

Провожает, показывает действительно отличный вариант. Нас заселили туда с большущей скидкой — это хозяин так распорядился. © Kaa1980 / Pikabu

Выхожу из гостиницы в тихом шоке. Решаю позвонить по тому номеру, где мне сказали, что номера есть — вдруг я гостиницей ошибся или еще что-то. Отвечает мужчина и говорит, что номера есть, что я приехал правильно и что он сейчас спустится. Снова подхожу на ресепшен, там этот мужчина — вероятно, директор — отчитывает сотрудницу. — Вот смотри: этот номер свободен, этот номер свободен. Почему ты отказываешь людям? Она, красная, что-то мямлит. Он говорит мне: — Извините, сотрудница ошиблась. Пойдемте, я покажу вам хороший номер. Провожает, показывает действительно отличный вариант. Нас заселили туда с большущей скидкой — это хозяин так распорядился. © Kaa1980 / Pikabu Как-то раз, путешествуя по Италии, останавливались во Флоренции в заранее забронированных апартаментах. Непременным условием для нашего жилья было наличие полноценной кухни. Так вот, списались заранее с хозяйкой. Та говорит, мол, раз вы приезжаете в выходной, мне резона нет вас на месте встречать, у меня сиеста и все такое. Ключи торчат в дверях, код от шлагбаума на парковку такой-то. Ну, обычное дело для итальянцев. Заехали. Хожу, изучаю дислокацию. Гостиная с диваном и здоровым шкафом-купе есть, спальня со всеми делами есть. Кухни нет от слова совсем. Сверился с бумажками — жилье то самое, что и заказывали. А кухни нету! На фотках была, а в реальности нету. Мы в шоке: продуктов полный багажник, а закинуть их некуда — даже холодильника нет. Шеф, все пропало! Звоню хозяйке: так и так, где моя кухня? Та в непонятках и панике: «Да есть же кухня, смотрите внимательней!» Я ей: «Да нету ее!» В итоге приезжает хозяйка через час, влетает с глазами по пять копеек., подходит к шкафу-купе и делает так — хоба! Тут уже наша очередь была делать глаза по пять копеек. Извинились, конечно, перед ней за нашу провинциальную дремучесть, подарили какой-то сувенир и распрощались. Мы такую конструкцию вообще видели впервые. Вот как бывает. © Unknown author / Pikabu

Когда мне было 22, я остановился в паршивом отеле. Матрас на кровати был таким продавленным, что спать было невозможно. Я встал, чтобы перевернуть его, и нашел под матрасом $ 100. С тех пор (сейчас мне 46) я проверяю место под матрасом в каждом отеле, где останавливаюсь. Ох, чего только я там ни находил!... © gaqua / Reddit

Поехали с мужем в свадебное путешествие на Кубу. Отель 5 звезд, океан под окнами, любовь-морковь, все дела. И утром встречаем на завтраке его бывшую с подружками (я ее по фото узнала). Она подошла к моему мужу и прошептала ему на ушко: «Ты же понимаешь, что это судьба?» А он ей и говорит такой: «А ты понимаешь, что это значит лишь одно: в нашем городке есть единственный нормальный туроператор и, видимо, он продает путевки только в этот отель?» Та психанула и ушла. А через день они с подружками уехали, и мы выдохнули.

Была в командировке в небольшом городке. Заселили меня в номер с душевой кабиной очень интересного устройства: включаешь душ — вода начинает течь откуда-то из-под кабины, прямо на пол. То есть из лейки тоже что-то льется, но не таким потоком. Слива в полу нет. Потребовала переселить — этаж пустой минимум на 2/3. В ответ телячье хлопанье глазами и гениальное: «Директора сейчас нет, без него не можем».

Первый вечер мылась в раковине. На второй вечер оказалось, что администратор другой, про «мои проблемы» не в курсе, но она, конечно же, запишет мою жалобу и передаст. Короче, мылась я так: 30 секунд душ, 30 секунд собираю воду с пола полотенцем в раковину.

На третий день я вернулась в номер уставшая, и тут оказалось, что вчерашние мокрые полотенца так и лежат на полу, новых нет. Я отнесла их администратору и предупредила, что иду мыться, в этом номере или в другом — мне все равно. Обсохну, так и быть, без полотенец. Ей было очень жаль, но директор все еще отсутствовал, а она не знала, как мне помочь. Бред какой-то.

Пока я мылась, вода через коридор прекрасно добралась до комнаты. Мокрый палас в номере вонял плесенью. Я еще раз дошла до администратора, описала ей в красках эту картину. Та пообещала кого-нибудь прислать. К утру лужа ушла в пол сама собой. Самая прикольная гостиница в моей жизни. © fokodan / Pikabu

«Мой любимый номер в отеле в Торонто с видом на стадион».

Будучи еще бедными студентами, поехали с первым мужем в автобусный тур по Чехии. Естественно, выбирали подешевле, но с приличными условиями в описании. Одним из важных моментов было расположение гостиницы в Праге недалеко от центра. Каково же было наше удивление, когда нас привезли на самую глухую окраину и заселили в деревенский дом, поделенный на номера, с видом на свинарник (реально бегали свинки во дворе) и с соответствующим запахом. Наш номер, метров 7 квадратных, был в мансарде, и встать в полный рост можно было только у входа, дальше нужно было пригибаться (в том числе, в душе). Больше в автобусные туры я не ездила никогда. © Екатерина / ADME

Году в 2018 ездил в заводской поселок в командировку. Вместо гостиницы там было подобие охотничьей турбазы. Первыми меня встретили 2 здоровых пса без цепей и намордников, а войдя в здание я увидел, что по коридору весело бежал двухмесячный медвежонок. Людей на этой базе я встретил третьими. © BMSTU2009 / Pikabu

Однажды мы приехали в курортное место в разгар сезона. Нигде свободных номеров не было. Кое-как нашли симпатичную вроде гостиницу, в которой был свободным двухкомнатный люкс. За нормальные деньги, кстати. Этот двухкомнатный люкс не имел кондиционера (в +35, но к этому мы, допустим, привычные). Но в нем было адски душно. Выход на балкон был из обеих комнат, однако двери на балкон и окна были забиты гвоздями! Короче, за ночь мы там чуть коньки не отбросили!

А про завтрак вообще отдельная история. Я такого никогда и нигде больше не видела и, дай бог, не увижу. Пришли на завтрак примерно через 15 минут от начала. В одном контейнере плавало одинокое яйцо, в другом была вода от сосисок. И несколько кусков хлеба. Ах, да, еще чай и сколько угодно сахара. Мы думали: сейчас придут, доложат еды, но не тут-то было! Пришла тетя, посмотрела внимательно на эту картину, ушла в недра кухни и принесла еще хлеба! Мы так обалдели, что не устроили скандал, а просто свалили оттуда. © Изяслав в ярости / ADME

«Полез в гостинице ручку поднимать и был приятно удивлен».

Поехали с друзьями на свадьбу в столицу к близкому другу, остановились в гостинице. Все люди как люди, а мы с женой везучие. Пришли после свадьбы, легли спать. Утром проснулись, а в ванной дверца душевой кабины разбита вдребезги. Как так получилось, мы не поняли — на нас ни царапины. Мы ничего ночью не слышали. Не могли же мы разбить — и чтобы никто ничего не помнил! Не знаю, что это было, но влетели мы на 20 тысяч. © Подслушано / VK

Мы с подругой рванули в Турцию вдвоем. И в нее втюрился турок с ресепшена. Он дал нам очень крутой номер с видом на море, но был один минус: сам воздыхатель жил через стенку. Ночью просыпаюсь от ощущения, что что-то происходит. Темнота вокруг. Шорохи. Неуютненько. Врубаю фонарик на телефоне и вижу, как этот турок наощупь выкладывает на полу слово «love» лепестками роз у кровати моей подруги. Романтик, блин. Мы устроили скандал, на следующее утро нас переселили. Номер был попроще, зато без влюбленных соседей.

На следующей день после заселения в поселковую гостиницу, уходя из номера, мы оставили на столе немного сливочного масла, хлеб и сыр (холодильник в номере отсутствовал). Вернувшись вечером, обнаружили, что на столе ничего нет! Уже не вспомню, какие нас посетили догадки на этот счет, но точно они были не верными. Номер наш находился на первом этаже. Только мы улеглись на боковую, как идиллию тишины нарушили писки из-под пола — вероятно, это были мыши или крысы. В итоге я не выдержал, пошел стучать по трубе отопления в надежде, что живность притихнет в страхе. Так и получилось. Заодно я увидел, что в месте захода трубы в пол было внушительное отверстие, а рядом валялись остатки бумажной упаковки из-под масла. Самое забавное, что больше мы не слышали хорового писка. © TerebonkO / Pikabu

«Заехал в гостиницу. Все хорошо, но утром ни единого лучика света из окон сквозь шторы. Решил посмотреть, что там. Вид из окна».

1987 год. Лечу в Ашхабад транзитом через Ташкент. Стыковка крайне неудобная, 23 часа между рейсами. А в те времена были огромные проблемы с гостиницами, но мне, как транзитному пассажиру, можно было остановиться в гостинице аэропорта. Прихожу я в гостиницу, мне дают какую-то бумажку и говорят, чтоб шел на шестой этаж. «А номер какой?» — спрашиваю. «Там дежурная покажет», — отвечают. В общем, называлось это место «мужской зал» и представляло собой помещение с бесконечными рядами коек. Когда я потом рассказывал, что ночевал в 102-местном номере гостиницы, мне никто не верил. © SKKZ / Pikabu

Как-то довелось нам с мужем побывать в Норвегии. Приехали в отель на фьорде, заселяемся, узнаем что там по ужину. А нам говорят: «Извините, ресторан закрыт на обслуживание». В окно смотрим — точно: на поляне столики, народу полно, что-то типа свадьбы. Ну, думаем, все, приехали, не дадут нам выспаться. Так вот, если бы мы не выглянули тогда в окно, мы бы никогда и не узнали про вечеринку. Потому что была тишина. Люди общались, разговаривали, смеялись. Без музыки. А, может, музыка и была очень тихая, но мы не слышали. Тем же вечером пошли в поселок поужинать. Идем, любуемся на горы, фьорд, вот это вот все. И только уже когда прошли половину какого-то большого лагеря, заметили его. Огромная поляна, куча машин, автодомов, везде люди, дети, собаки. И снова тишина. Вот у меня тогда разрыв шаблона был. © EmilyaM / Pikabu