16 человек, которые до сих пор с недоумением вспоминают свои покупки

Народное творчество
1 час назад

Покупка чего-либо — это всегда волнительно. Никогда наверняка не знаешь, что тебя ждет. Блинчики с клубникой иногда оказываются не совсем такими, как ожидалось. Даже заказанная из ресторана курочка может удивить. Конечно, гораздо веселее, когда сталкиваешься с приятными сюрпризами.

Когда продавец ошибся в количестве не в свою сторону

  • Живу одна. Целый день работаю из дома, начальник вечно придумывает что-то новое. Времени на еду, а уж тем более готовку вообще не хватает. Но и питаться одними доставками — тоже не вариант. Решила я заказать себе почти готовый булгур с разными добавками. Все просто: закинул в сковородку, обжарил пару минут, потом варишь еще минут 10 и, вуаля, полноценное блюдо готово! В интернете заказала 4 пачки на пробу. В итоге доставили 4 упаковки, а в каждой по 4 пачки. Теперь думаю, куда деть столько булгура. Или, может, до конца года уже только им и питаться. А что, очень удобно. В общем, моему удивлению не было предела.

«Мы заказали торт как на картинке, а получили вот такой шедевр»

Помидоры вместо кокосового молока

«Внутри моего чизбургера оказался стикер»

«Жена заказала салат. Его принесли без листового салата»

Паранормальный кот. Или мышь?

  • Купили квартиру в старом доме. Кот стал громко мяукать по ночам, метаться по дому, часами сидеть, уставившись в стену. Сначала шутили над ним, потом напряглись. Оказалось, что у нас просто мыши... © Подслушано / VK

«Мой йогурт не знает точно: он клубничный или черничный»

«Клубника»

«Чесночный хлеб за 10 долларов, который я купила сегодня вечером»

«Мой йогурт был в горшочке!»

«Они должны быть одинакового размера»

«Печенье в форме сердечка»

Принцип «цена-качество» не работает?

Купила книгу за копейки. На хорошее качество не рассчитывала, но, к моему удивлению, она пришла в отличном состоянии, красивом оформлении и с захватывающим сюжетом! Просто произведение искусства! И заказала еще одну, но уже за кругленькую сумму. Ожидания были высокими, а когда начала читать, пришла в ужас! Огромнейшее количество ошибок, неуместное наслоение жанров и отвратительный сюжет. Очень разочаровалась. Очень часто цена не соответствует качеству. Вот и как теперь выбирать книги? © Подслушано / Ideer

НибаньтиКрипто
17 часов назад

Вот уж точно не по цене книги выбирать. По обложке тогда уж начните😁
Потому что по жанрам, отзывам или любимым авторам бред же какой-то. Никто так не делает.

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«Заказал я, значит, крылышки»

«Купил пакетик с луковыми кольцами, открываю, а там вообще ничего нет»

НибаньтиКрипто
17 часов назад

Ложь, пустой пакетик чувствовался бы при покупке.
Ок, один вариант, что кассир в прикассовой зоне сама предложила и в пакет положила. Но сомнительно

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«Мне пришли шахматы только с черными фигурами»

Блинчики с двойным дном

  • Самое большое мое разочарование — это когда после работы уставшая зашла в магазин, купила себе блинчики с клубникой на завтрак, всю ночь о них мечтала, а утром обнаружила на упаковке не клубнику, а мясо. © Подслушано / Ideer

А в этой подборке люди поделились своими историями о том, как забрать заказ оказалось еще тем квестом.

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