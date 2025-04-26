16 человек, которые до сих пор с недоумением вспоминают свои покупки

Купила книгу за копейки. На хорошее качество не рассчитывала, но, к моему удивлению, она пришла в отличном состоянии, красивом оформлении и с захватывающим сюжетом! Просто произведение искусства! И заказала еще одну, но уже за кругленькую сумму. Ожидания были высокими, а когда начала читать, пришла в ужас! Огромнейшее количество ошибок, неуместное наслоение жанров и отвратительный сюжет. Очень разочаровалась. Очень часто цена не соответствует качеству. Вот и как теперь выбирать книги? © Подслушано / Ideer