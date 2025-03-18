16 случаев, когда жизнь с соседями оказалась куда интереснее, чем иные фильмы

Соседи — это всегда сюрприз. Никогда не знаешь, кто окажется за стеной: тихий интроверт, шумный студент или человек со странными привычками. Порой жизнь рядом с ними превращается в настоящий детектив, триллер или даже комедию. В этой подборке — истории, которые доказывают: с соседями скучно не бывает.