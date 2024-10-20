Сразу слать таких соседей лесом. Зачем церемониться с такими. Посторонние люди решают, что лучше сделать ?! 🤦 Грубо сказать - нет, послать kuda подальше и делать грозное выражение лица. Не поймут - позвонить участковому, быстро успокоит таких.
15+ человек, которые на себе испытали, что с соседями не соскучишься
Истории
1 час назад
Неважно, живем мы в многоквартирном доме или же в большом частном особняке, соседи всегда будут рядом. Хорошо, если повезло и они оказались приветливыми и дружелюбными. Но бывает и так, что вместо приятных чаепитий приходится сталкиваться с постоянными конфликтами или непонятными ситуациями.
- Мы с мужем три года назад купили двушку в хорошем доме, недалеко от родителей. Сначала думали, что и с соседями нам повезло, ведь никто не скандалит, не шумит. Но как же мы ошибались! Соседка решила забрать к себе мать из другого города, но не к себе домой. Пришла она ко мне со своим мужем и говорит, что хочет нашу квартиру купить, даже поможет с продажей и поиском нам другой квартиры. Мы наотрез отказались, ведь это наш дом, в котором мы сделали ремонт, о каком мечтали. Выходит, теперь начинать все заново ради прихоти чужих людей? Недавно соседи снова пришли с предложением, но уже обещали доплату. Но я объяснила, что дело тут не в деньгах. Но они сказали, что нам далеко и не придется переселяться, они уже присмотрели нам квартиру в соседнем доме. Ну не наглость ли это! Когда мы отказались и сказали, чтобы они нас с этим вопросом больше не беспокоили, то сосед, выходя, сказал: «Вы еще пожалеете об этом». Я не знаю, что таит в себе эта угроза и реальна ли она, но наша спокойная жизнь уже нарушена. © Настя / ispovedi
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- В 2020-м году ушел на удаленку полностью. Стал много проводить времени на балконе, познакомился со всеми соседями. Особо подружился с дедушкой, живущим по соседству. Подарил ему свой старый, но еще рабочий ноут. Раздал ему свой интернет на роутере. Показал, где можно смотреть фильмы. Дедуля оказался продвинутым. Даже играл в игры. Примерно месяц назад общаться почти прекратили. Ему стало плохо — увезли в больницу. А неделю назад его не стало. До сих пор не хватает общения с ним. Недавно поменял пароль на роутере, и тем же вечером пришел то ли сын этого дедушки, то ли еще кто. В наглой форме начал требовать, чтобы я ему починил интернет. Мол, я что-то там ему сломал, и теперь он не может интернетом пользоваться. Попросил его принести ноутбук — обещал посмотреть, что с ним не так. Ну и забрал его обратно. Нечего всяким хамам пользоваться не своей техникой. Тут же прибежал участковый разбираться. Я показал коробку из-под ноута, гарантийный талон и чек из магазина на покупку. Все вопросы отпали. Не понимаю, почему нельзя общаться культурно. Зачем требовать что-то и угрожать. Я бы из уважения к дедушке интернетом поделился, если бы нормально попросили. © b############@gmail.com / y-story
- Соседи завели собаку, и я просто в бешенстве. Я работаю из дома и постоянно разговариваю через компьютерные наушники с сотрудниками. Многие мне говорят, что у меня на фоне воет собака. А у соседей хаски воет так, никакое шумоподавление микрофона с этим не справляется. Другая соседка тоже жалуется, что ее ребенок постоянно просыпается от воя. А соседи только плечами пожимают, ведь их днем дома нет, а вечером пес молчит. Я люблю собак, у меня у самой дома живет корги, но их псину я просто не выношу. © Подслушано / Ideer
Хаски плохо переносят одиночество. Собаку жалко. Соседей тоже.
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- Весной прошлого года переехал из квартиры в частный дом. Познакомился с соседями. Но я не понял, почему одного из соседей другие называли Гомером Симпсоном. А потом догнал — натуральный Гомер из мультсериала. Вышел в субботу вечером покосить траву перед участком. Сразу же выбежал сосед и попросил тоже покосить перед его участком. Ладно, мне несложно. Покосил. Но мужик даже не поблагодарил. Через месяц уже он начал косить траву. Я его тоже попросил покосить перед своим участком. А он буркнул, что у меня участок больше, чем у него. На следующий день я старые уголки в огороде болгаркой резал. Сосед попросил ненадолго дать попользоваться болгаркой. Я дал. Сосед пропал вместе с болгаркой. Через неделю подъехал домой. Смотрю, сосед в гараже копается. Я зашел к нему в гараж, поздоровался. Смотрю, а на верстаке моя болгарка лежит. Без лишних слов забрал болгарку. Причем возле стенки лежала новенькая болгарка соседа. Спросил у него, зачем он брал болгарку, если у самого есть. А он как выдал: «Мне своей пользоваться жалко, ведь у меня болгарка новая — вдруг поломается». От этой наглости в осадок выпал. Поражаюсь таким людям. С тех пор больше не общаюсь и не помогаю. С таким соседом и врагов не надо. © admin / y-story
- Пришел с работы и обалдел! Сосед влепил мне кондиционер прям на балкон. Я попросил его перенести ближе к своему окну, так как на мой балкон залезает. А сосед выдал: «Когда стеклить будешь, тогда и посмотрим». © PkePke / Pikabu
- Соседи сверху делают ремонт. У меня с ними прекрасные отношения. Вчера звонит соседка.
— Тебе мешает этот звук?
— Пока ты не сказала, я даже внимания не обращал. А что за звук?
— Да черепашки бегают и панцирями стукаются.
— Это ты так забавно называешь рабочих?
— Если бы! Реальные черепашки. Думаю постелить ковролин, чтобы тебе не мешал этот звук. © Spartleg / Pikabu
- Возвращался домой. Заехал во дворе в арку. А там так узко, что одна машина только может проехать. Как раз там кто-то машину поставил. Присмотрелся, а водитель внутри. Я к нему подошел и сказал, что проехать нужно. А он как начал права качать, что запрещающих знаков нет, поэтому он может стоять сколько хочет. И тут, с другой стороны, в арку заезжает мой сосед. Иду к нему, объясняю ситуацию и предлагаю оставить машины прям так. Мы оба оставили машины и ушли домой. В итоге тот хам не смог выехать до следующего утра. © Подслушано / Ideer
- Строю дом. Рядом уже живут люди. Однажды вечером решил приехать и посмотреть, как идет стройка. Смотрю, а в моем гараже стоят какие-то машины. Я позвонил бригадиру, но он сказал, что не знает ни о каких машинах. Я вызвал эвакуатор, чтобы машины увезли. На следующий день ко мне пришли из полиции, чтобы расследовать «угон». Я объяснил, что это моя собственность, поэтому просто вызвал эвакуатор. Дал контакты этой службы. Говорю, мол, я понятия не имею, что это были за машины на моей частной собственности. После этого сосед накинулся на меня с криками, что я испортил им настроение, он опоздал на работу, а дети не пошли в школу. Так теперь еще требует с меня деньги за эвакуатор. Другие соседи сказали, что я поступил неправильно и надо было оставить записку. © SensitiveHat8490 / Reddit
В РФ такой номер не пройдет, чужие машины нельзя вывозить, к сожалению. Там целая канитель.
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- Моя бабушка живет одна в квартире. Всякий раз, когда мы приезжаем в гости к ней, то она начинает жаловаться на своих соседей. Говорит, что очень шумно себя ведут и не дают ей спать. На неделю переехала к ней, чтобы приглядывать за ней. Утром я уходила на работу, а когда возвращалась домой, то готовила ужин и ложилась спать. В это время бабушка начинала смотреть телевизор на полную громкость, так как плохо слышит. А ближе к утру затевала стирку или еще что-то. Короче, всю неделю я не могла из-за этого выспаться. На работе клевала носом. Но недавно все прояснилось. Бабуля ложится спать в 10 утра и спит до 16:00, поэтому всю ночь куролесит. И если соседи или я в это время шумели — тут же был скандал. Вернулась я к себе домой. Не могу так жить. Бедные соседи, а ведь им переезжать некуда. © k#########@gmail.com / y-story
- Мои соседи живут в «двушке». Муж, его родители, жена, сын года 4 и собака. Так вот, мамаша уволилась с работы, чтобы ухаживать за собакой. Не за ребенком, а за собакой! Каждый день выгуливают ее по 10 раз, на руках носят. Зато их сына за все 4 года видел несколько раз только. © Подслушано / Ideer
- Живу холостяцкой жизнью. Постоянно ищу какую-то технику или приспособления для упрощения этой самой холостяцкой жизни. Лет 5 назад купил хлебопечку, которая сама замешивает и печет. Моей радости не было предела. Хлеб готовил каждую неделю, иногда даже два раза в неделю. Но спустя время появился один очень большой минус — начал прибавлять в весе каждый месяц. В итоге продолжать мне не хотелось, поэтому подарил хлебопечку соседу. Так сосед набрал еще больше веса, чем я. Несмотря на свою жадность, он ее передарил другому соседу. Мне кажется, что если печка не сломалась, то эта эстафета продолжается до сих пор. © Подслушано / Ideer
- Дважды в день моя соседка вымывает с хлоркой лестничную площадку, а также по одному пролету ступеней вверх и вниз. Я не жалуюсь, но это весьма странно выглядит. Соседка сначала ругалась с уборщицей, что та плохо моет подъезд. К слову, уборщица моет нормально подъезд. Я бы точно лучше не помыл. Но соседка просто помешалась на чистоте и санитарии. Поручни вечером обрабатывает водой с хлором. У нас в подъезде запах хлора уже не выветривается, даже глаза режет. Сейчас мороз, но все равно проветриваем, потому что невозможно иначе. Я всегда был за чистоту и порядок. Но это какой-то перебор. Не представляю, что она делает в своей квартире. © admin / y-story
- Я купила частный дом. Решила покрасить весь фасад в яркие цвета: персиковый и розовый оттенки. Но тут прибежал сосед и сказал, что это слишком яркие цвета, мол, так нельзя. Я объяснила, что управляющей компании у нас нет, поэтому я имею полное право на изменение внешнего вида дома. С тех пор он ненавидит все на моем участке: газон, садовые фигуры и цветы. Недавно племянница помогала мне во дворе, мы выкладывали разноцветные плитки. Так сосед снова прибежал и начал жаловаться. Я не выдержала и сказала ему, что пора бы уже повзрослеть и перестать ныть. Он обиделся, обозвал меня мерзкой и ушел. И тут появилась другая соседка со словами: «Вообще-то, он здесь живет уже очень давно. Надо быть уважительнее». © FarImpression787 / Reddit
- Поругалась сегодня с соседом. У него две бойцовские собаки. Постоянно выходит с ними гулять без намордника, а я их боюсь. Пересекаемся с ним раз в неделю точно. Попросила сегодня надеть на них намордник. А он мне говорит: «Может, вам просто переехать? Если намордник будет, то я буду их с поводка спускать». Психанула и ушла. Один раз на лестнице с одной из его собак столкнулась. Стояли неподвижно и смотрели друг на друга. Я люблю собак, но не знаю, что у них в голове. Они даже своего хозяина как-то раз протащили так, что он ноги повредил. © YaElvira / Pikabu
- Недавно дом напротив продали. Раньше он принадлежал замечательным людям, которые прожили там 50 лет. Новые хозяева появляются редко, пока идет ремонт. Соседка сказала, что планирует устроить праздник, поэтому хотела бы использовать мою парковку для ее гостей. Я отказал, ведь она заблокирует мне выезд. Тогда она выдала: «А где же мне тогда разместить еще 10-12 машин?» Я предложил ей поискать парковку где-нибудь еще. С тех пор эта соседка ходит недовольная. И нет, она не приглашала меня к себе на праздник. © Unknown author / Reddit
- Я 10 лет живу на одном этаже с семейной парой. С виду — приличная семья. Но все эти годы соседка изменяет мужу, причем сама об этом рассказывает и выставляет его неудачником. Он, конечно, не подарок, но неплохой муж и отец. Я считаю его своим другом не меньше, чем ее, но меня постоянно мучает совесть. Мне стыдно, что я все знаю и молчу. Но считаю, что не имею право вмешиваться в чужую семью, хотя иногда посещают мысли открыть ему глаза. © Подслушано / Ideer
- Живу в многоквартирном новом доме. Работаю на удаленке. Сверху живет соседка в разводе, у нее сын 4-5 лет. Полгода назад начал слышать сильный топот и крики. Каждый день в 09:00 начинается бегание и прыгание большого числа детей, ориентировочно 3-5 ребенка. Это продолжается ровно до 19:00-20:00 по будням. По выходным дома тишина. Каждый день включается громкая музыка с 14:00 до 15:00. Эта музыка развлекательного характера, и дети под нее танцуют. Крики, визг и плач очень хорошо слышны. Мне кажется, что соседка открыла частный детский сад. Решил написать соседке в соцсети, чтобы вели себя потише. После этого мне позвонил какой-то мужик и сказал, что я не имею права писать незнакомой женщине. В итоге соседка добавила меня в черный список, а при встрече сказала, что я не адекватный, ведь у нее детки только спят и едят. © Аноним / Pikabu
- Появились новые соседи — муж, жена и пятеро детей. Началась в деревне другая жизнь: выдранные цветы, вытоптанные грядки с рассадой, другим соседям мусор накидали. Жаловались участковому и в ПДН, но тщетно. А тут неделя тишины. Встречаю бабульку, что живет рядом, и говорю: «Что-то тихо стало». А она докладывает: «Так нашим буйным соседям свет за неуплату отключили». Золотые вы мои спасители! Уважаю! © prapor35 / Pikabu
- Как-то раз пришла ко мне соседка с трехмесячным ребенком и сказала: «Можно мы у тебя будем днем сидеть, а то у нас стройка идет, шумно?» Я сказала, что работаю из дома, поэтому орущий ребенок в мои планы не входил. Так она выдала: «Не по-соседски! Между прочим, я к тебе пришла, потому что не хотела тревожить других соседей, ведь там пожилые люди или молодежь». Круто! А меня можно тревожить? Но прикол в том, что я видела эту соседку всего пару раз в жизни. © SASSYSQUATCH208 / Reddit
К счастью или сожалению, но от соседей никуда не деться. Поэтому лучше найти способы наладить с ними отношения, чтобы жизнь была чуть спокойнее и приятнее.
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