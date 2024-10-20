15+ человек, которые на себе испытали, что с соседями не соскучишься

Неважно, живем мы в многоквартирном доме или же в большом частном особняке, соседи всегда будут рядом. Хорошо, если повезло и они оказались приветливыми и дружелюбными. Но бывает и так, что вместо приятных чаепитий приходится сталкиваться с постоянными конфликтами или непонятными ситуациями.