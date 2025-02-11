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15 курьезных историй о жизни врачей и их пациентов
Люди приходят к врачам за помощью, но порой получают не только ее, но и нетривиальную историю в придачу. А иногда и сами доктора годами не могут забыть пациентов, которые оставили в их сердцах неизгладимый след.
- Была беременна второй дочкой, на сроке в 32 недели начал болеть живот. Муж увез в роддом. Там меня на всякий случай положили в предродовую палату до утра. Ближе к ночи туда же поступила молодая девчонка со схватками. А на весь роддом 2 бригады: одна экстренно кесарит, вторая роды принимает. И тут я понимаю, что у девчонки не просто схватки, а уже потуги, вылетаю в коридор, ору: «Товарищи врачи! Тут уже потуги. Кто-нибудь, идите сюда!» Из одного бокса выглядывает врач и заявляет мне: «Ей еще рано рожать! Я ее полчаса назад смотрела». И уходит обратно в родовую. А девчонка реально рожает. Я хватаю пеленки одноразовые, раскладываю под нее, как могу, а сама пытаюсь докричаться до врачей. И ведь отмахиваются они от меня, а акушерка возьми и проори мне: «Ну, прими сама роды, коли считаешь, что она уже рожает!» На что мне пришлось выдать, что уже приняла. Тут все сразу прилетели, услышали плачь малышки. В роддоме потом кипеж был такой! Не знаю, уволили кого-то или нет, но все, включая главврача, извинялись. После этого я поняла, что рожать тут точно не буду, днем написала отказ, и муж меня забрал. С той девчонкой мы и сейчас дружим. Дочку она назвала в честь меня. © Дело Тонкое / Dzen
- Делала я себе лазерную коррекцию зрения. Давно решалась, боялась, но все же смогла найти в себе силы и побороть страх. Прошло все хорошо, переживания были лишними. Сижу в темноте, отдыхаю, жду доктора. Он пришел, сказал, что можно уже собираться и идти домой. Я открываю глаза, врач улыбается, говорит мне: «Вы, главное, поспите хорошо! Наутро будете видеть все слишком хорошо, но не пугайтесь людей. Скорее всего, это ваша семья!» Я посмеялась, подумала: «Как это можно семью не узнать?», а он мне объясняет: «У меня одна клиентка проснулась и испугалась, что за странный мужчина в ее кровати лежит. А это был ее муж, с которым она уже несколько лет вместе». © Мамдаринка / VK
- Год назад пришел к своему врачу на осмотр. Медсестра взяла у меня кровь из правой руки. Потом — бамс! — еще и из левой взяла. Я спросил у доктора: «А что, крови из одной руки не достаточно? Зачем колоть дважды?» А врач мне: «Нет, достаточно. Просто у нас медсестра — стажер, ей нужно практиковаться». © TheGoldValleyminer / Reddit
- Работаю в кабинете неотложной помощи. Однажды к нам поступила женщина с жалобами на запор. Я глянула в ее карту и увидела, что ей не так давно назначали какие-то свечи. Но дама уверяла, что эти лекарства ей вообще не помогают. И вот врач ее опрашивает о симптомах, о самочувствии, о препаратах, которые она принимала. И женщина выдает: «Таблетки, которые мне выписали в прошлый раз, были просто огромными! Я их даже проглотить не могла — приходилось разламывать!» Я до сих пор не могу забыть, как врач буквально на пальцах объяснял ей, каким образом на самом деле надо использовать свечи... © mamblepamble / Reddit
- Приходит моя бабушка в поликлинику с жалобами на боль внизу живота, ей назначают анализы, обследования, все подобное. Видно, что терапевту вообще по барабану, лишь бы спровадить старушку. И вот бабушка проходит эти круги ада с обследованиями, приходит снова к терапевту за результатами, а та ей выдает:
— У вас рак матки!
Бабушка такая:
— Точно?
— Да!
— Мне матку удалили 20 лет назад. Попробуйте еще раз.
В итоге оказалось, что просто защемило нерв в позвоночнике, и боль отдавала в живот. © dorcelliegreen / Pikabu
- Сыну нужно было медкомиссию пройти для секции, а меня больницы просто бесят! Попросила мужа помочь. Через час они с сыном уже пришли домой со всеми подписанными бумагами. Я в шоке: как так быстро? А муж и говорит: «Все просто. Мы зашли к первому врачу. Смотрю, а у него на стене висит плакат футбольного клуба. Ну, разговорились на спортивные темы, потом про машины. Говорю, мол, мы тут с вами заболтались, не успею пройти всех врачей. А он мне: „Да не переживай, все успеешь!“ Взял нашего сына за руку и за 15 минут прошел с ним всех врачей». Ну вот как у них так получается? © Мамдаринка / VK
Снимем лапшу с ушей мо поводу диагноза "рак" - никто так не скажет без биопсии. И вряд ли у поликлиники есть такие ресурсы
- Знакомая пришла на прием к терапевту. Перед этим она заходила на рынок за продуктами, ну, и те продукты — хлясь! — рядом со столом поставила. Терапевт встала, спокойно взяла пакет и убрала его к себе в шкафчик. Пациентка впала в ступор: что делать? Ну, когда прием закончился, она просто вышла из кабинета, не стала требовать назад свои продукты. Представляю лицо той врачихи, когда она увидела, что именно лежит в пакете, потому что там была свиная голова на холодец. © Astroplus / Pikabu
- Проходили не так давно профосмотр вместе с мужем. У меня документы аккуратно в папочке сложены, все красиво, а у него они просто подмышкой «закреплены». Муж врачей первым прошел и сунул документы в мою папочку, чтобы не потерять. А я шасть к гинекологу. Та и шлепнула мне и печать, и «годна» в ту карточку, которую я протянула — в карточку мужа! «Ладно, — говорит, — потом аккуратненько зачеркнете». И все бы ничего, но мужу осталось пройти только психиатра, а у него там «годна» стоит... Весело было, но в психушку не отправили. © Мамдаринка / VK
- Плановая медкомиссия, УЗИ малого таза. Делает мужчина. Естественно, собирает анамнез путем вопросов о количестве беременностей и родов. Я отвечаю:
— Беременность одна, роды одни, полных 30 лет.
Доктор кивает и неожиданно выдает:
— Ну какие яичники, ну загляденье! Прямо просится еще беременность! А чего не рожаете еще?
Я в замешательстве, что-то мямлю в ответ, а он не унимается:
— Нет, ну какие яичники! Ну, прям вот надо бы!
Я чуть не ляпнула:
— Что, прям сейчас эту проблему решать будем?
Ладно хоть УЗИ наружное было, а то без трусов на такие вопросы было бы вообще неловко отвечать. © Lozbenidze / Pikabu
А кем она работает, что ей от гинеколога нужна отметка, что, именно, годна?
У гинекологов штамп "здорова"
- Лет 15 назад было. Поздним осенним вечером грохнулась я с лестницы в двухэтажной квартире. Было очень больно. Соседки вызвали скорую, кое-как натянули на меня колготки, и я, вся такая красивая, в халате, поехала в приемный покой. Там меня на каталке привезли в рентген-кабинет, переложили на стол. Лежу в полумраке, чуть не плачу, время идет. Там и так очень холодно было, а меня еще трясет от переживаний. Никто меня не забирает. Потом заходит врач, что-то там поправляет и говорит, что будет делать второй снимок. Я в ужасе: «Что, все так плохо?!» А доктор мне: «Да нет. Просто холодно, поэтому снимок не получился». А я за эти секунды чего себе только ни придумала уже! Выяснилось, что ничего не сломано, слава богу. © ОТ ДУШИ (МСВ) / Dzen
- Вы не поверите, где я нашла себе мужа! В детской поликлинике. Мы пришли с дочкой к педиатру, перед нами в очереди был симпатичный мужчина с 5-летним сыном. Он сразу мне понравился: такой заботливый папаша, сейчас таких вообще не сыскать. Мы болтали без умолку, пока дети гоняли по коридорам. Я даже обрадовалась, что очередь так медленно двигается. Потом он пропустил нас вперед, попросил мой номер. Я еще бестактно спросила, что на это скажет его жена. А мужчина сообщил, что он вдовец. Мы сходили на свидание и поняли, что нам надо быть вместе. Детки подружились, живут, как брат с сестрой, у нас теперь настоящая семья. © Мамдаринка / VK
- Как-то пришла я к врачу на прием. Зашла в кабинет без особого энтузиазма, потому что уже сильно устала. До этого меня множество других «специалистов» пугали диагнозами, разными рецептами, процедурами, препаратами. Доктор обследовал меня, послушал жалобы, мы поговорили. Затем он встал, походил по кабинету, взял телефон, включил какую-то симфонию и начал слушать. Я не понимала, что он делает, пока доктор не сказал: «Слышите? Это музыка... Искусство!» Я продолжала не понимать, а затем доктор выключил музыку и сказал: «А сейчас что это?» Я предположила: «Тишина?» Он улыбнулся и ответил: «Да, верно. А тишина — это что? Ничего. Вот и у вас ничего нет, вам ставят неверные диагнозы и душат ваш организм таблетками. Попейте витамины — и у вас все получится!» Именно после этого совета и витаминов у нас с мужем наконец-то получилось зачать ребенка! До сих пор безгранично благодарна тому врачу, потому что без его помощи я бы не смогла жить, без преувеличения. Вот что значит настоящий профессионал своего дела и качественный специалист! © Мамдаринка / VK
Почему "бестактно спросила"? Это вполне закономерный вопрос.
- У соседки, тети Вали, была только одна труба, и та кривая, два выкидыша и одна замершая беременность. В 46 лет прекратились месячные, она списала все на начало климакса. Через месяц начались боли в животе. Тетя Валя решила, что у нее опухоль, пошла к гинекологу, а та ей и говорит: «Готовь красные банты!» Так соседка и стала мамой, когда никто не ждал. Ее дочке, Таньке, уже 38 лет сейчас. © DaryCherepary / Pikabu
- Приходит ко мне пожилая женщина на прием с жалобами на запоры. Изучаю ее медицинскую карту и вижу — гастроэнтеролог ее уже консультировал 3 года назад. Читаю его заключение, а там такой бред! Диагноз вообще не пойми как написан, таких заболеваний-то нет. Лечение совершенно идиотское — сейчас запоры вообще так не лечат. Господи, думаю, ну что за врачи! Кто это вообще написал? Смотрю — на бланке печать какая-то знакомая стоит. Ой, это же я был... © MacRedner / Pikabu
- Однажды мне в очередной раз делали УЗИ органов брюшной полости, и как-то процесс уж очень затянулся: узист долго водит датчиком, щелкает кнопками, будто что-то ищет. Я, наконец, не выдерживаю и спрашиваю:
— Желчный ищете? Мне его 5 лет назад удалили.
Он отвечает:
— Фух, а я уж думал плюнуть и написать «в норме». © tehhi1215 / Pikabu
Вляпаться в забавную историю можно где угодно и когда угодно. Вот, например, статья о людях, которые хотели вкусно поесть, но что-то пошло не так даже в столько простом вопросе.
Комментарии
Вот так врачи! Особенно, повеселила история со свиной головой - доктор думала, что в пакете взятка, а там - "вон оно чё, Михалыч".