16 историй о бывших, которых было легко потерять, но трудно забыть

А что бывшие девушки любят называть новых подруг/жен серыми мышами? Им что, как девушкам лёгкого поведения одеваться и краситься нужно? Или это просто обида, что "такая" получила то, что от тебя ушло? И ещё: а как же богатый внутренний мир? Или им только ты обладаешь, а другие только сиськами берут?