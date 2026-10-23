14 историй о прошедшем дне учителя, после которого остались не только подарки, но и воспоминания на года

Истории
23.10.2026
14 историй о прошедшем дне учителя, после которого остались не только подарки, но и воспоминания на года

Казалось бы, День учителя — предсказуемый праздник. С утра педагоги получают от учеников цветы, конфеты, шоколадки, открытки. Но не тут-то было, ведь иногда преподавателям могут вручить в подарок палку колбасы, люстру в стиле Людовика XIV или даже леща горячего копчения. В общем, фантазия учеников не знает границ, а удивление учителей в свой профессиональный праздник не знает пределов.

Истории о подарках с секретом

duimovo4ka92
Модератор
только что

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Получив презент от ребенка, я всегда соблюдаю простое правило: никогда ничего не убираю на дальнюю полку, пока не проверю все карманы, обертки и страницы презента. Ведь дети умеют спрятать главное там, куда взрослый даже и не подумает заглянуть.

  • На День учителя первоклашка Илюша торжественно вручил мне тяжеленный справочник садовода. А я математик, живу в городе, у меня даже фикус засох. Куда мне это? Засунула в шкаф и забыла. А на каникулах случайно открыла и замерла. Там на каждой странице аккуратно было приклеены засушенные листья: желтый кленовый, рыжий дубовый, ромашка, даже одуванчик. И под каждым кривыми печатными буквами подписано: «Это чтобы у вас в классе всегда было лето». Илюша, оказывается, собирал их с бабушкой все лето. Теперь эта книга стоит у меня на столе, а не в шкафу.
ADME
  • На День учителя один ученик подарил мне странную самодельную открытку в виде тубуса. Поблагодарила и забыла. А в конце учебного года убирала кабинет. Нашла этот тубус, решила посмотреть, что же он туда внутрь напихал для такого «подарка». А там было полотенце! Короче, как оказалось, это была упаковка к основному подарку, не открытка.
hym_hym_hom
liftupurvoice
  • Пять лет назад одиннадцатиклассники на День учителя подарили мне огромного плюшевого медведя в вельветовом комбинезоне. Вскоре ребята выпустились, а медведь продолжал занимать полкомнаты, поэтому переехал жить на дачу. Этим летом внучка играла с ним, случайно расстегнула кармашек на комбинезоне, а там спрятана флешка. Я подключила ее к ноутбуку, а там оказалось смонтированное видео, где каждый ученик говорит мне теплые слова. Ну как же я могла не проверить карманы раньше!
ADME
  • Однажды мне на День учителя подарили набор столовых приборов с моим именем. Но там важна предыстория. Когда ученики мне врали, я требовала от них подарить мне вилку, чтобы лапшу с ушей снимать. Вот они мне и подарили.
mirosox

Истории о Дне учителя глазами учеников

varejkin_mir

Обожала на День учителя дарить подарки своей любимой учительнице по литературе Елене Михайловне. Для нее самым лучшим подарком была книга. Спасибо вам за все, мой любимый учитель!

  • В младших классах у нас была очень строгая и холодная классная руководительница. На День учителя мои родители, торговавшие турецкими вещами, решили подарить ей не цветы, а остатки товара! Сунули подарочный пакет, а внутри лежало женское белье! Я до сих пор вспоминаю этот момент. Протягиваю пакет, она заглядывает внутрь... А потом с максимально сдержанным, каменным лицом выдавливает «спасибо» и поджимает губы.
anya.nazarenko_
  • Это было очень давно. Однажды маме на спектакле подарили кучу букетов цветов. А на следующий день был День учителя. Мы взяли один букет и пошли на урок фортепиано. Восьмилетняя я вручаю цветы. Тут звучит дежурная фраза от учительницы: «Ну зачем же такие траты...» Отвечаю: «Да это маме вчера подарили, у нас этих цветов еще много!» И пунцовая мама стоит в дверях.
  • В первом классе узнала о таком празднике, как День учителя. В тот день у школы стояли старшеклассники и старшеклассницы с шарами. Они хлопали каждый раз, когда в школу входил какой-нибудь учитель. Ученики старших классов мне всегда казались очень крутыми, просто находиться рядом с ними даже было как-то неловко, а тут они все нарядные и с шариками. Но какого же было мое удивление, когда они еще и проводили нам уроки. Наша тогда ушла и оставила на каждый урок «дублеров». На первом уроке было аж четверо парней и девушек. Тогда они мне казались такими взрослыми и красивыми, как модели! Они так весело проводили урок! Сейчас-то я понимаю, что для них это был отгул от собственных уроков. Они дурачились, давали нам задания, которые передал им учитель и ставили пятерки просто так. А девушки даже выдавали по конфетке за правильный ответ и шоколадками угощали. С ними было так весело, что казалось, это скорее праздник для учеников, нежели для учителя.

Истории о слишком оригинальных подарках

tory_meow_

Мама моей подруги 20 лет проработала учителем. Однажды ей подарили живого хомяка в клетке с бантиком. С тех пор я точно знаю: на День учителя можно получить все, что угодно.

  • Самый лучший подарок был от семьи, у которых был свой дом в деревне, а там была коптильня. Они коптили лещей на продажу, и как-то всей семьей приехали и привезли мне леща горячего копчения. Что это был за лещ! Царь всех копченых лещей! Стопка сердечек с пожеланиями лежит на работе в шкафу. Когда готова писать заявление об уходе, всегда пересматриваю их.
  • Мне на День учителя всегда дарят много подарков. Я никогда при детях их не смотрю и всем говорю одинаковое спасибо. А потом, когда все уйдут, начинаю шуршать пакетиками. Один раз подарили пакет, а в нем две палки колбасы. Сначала стало как-то не по себе. Но колбаса такая вкусная оказалась! До сих пор помню. От себя могу добавить одно пожелание — вложите в пакет открыточку с подписью от кого подарок. Иногда этого очень не хватает.
from.lesya
  • Я как-то спросила свою подругу педагога начальных классов, что бы она хотела на День учителя:
    — Килограмм говядины хочу.
    Потом подумала и добавила:
    — Ну и цветочки.
  • Однажды мне на День учителя подарили люстру в стиле Людовика XIV. Это была реальная потолочная люстра в коробке. Как-то преподнесли в дар подсохший батон и в комплект к нему тряпочку из микрофибры. А еще получала в подарок позолоченную салфетницу. Она была вся усыпана стразами!
dari_darika

Истории о трогательных подарках

liftupurvoice

Моя бабушка была учительницей начальных классов. После нее осталась жестяная коробка из-под монпасье, набитая детскими записочками, рисунками и самодельными открытками. Конечно же, мы ее сохранили.

  • Моя дочка-второклашка в День учителя прибежала домой из школы. С порога сует мне красный конверт из крафтовой бумаги: «Это нам Марина Олеговна раздала. Всем!» Я аж опешила: праздник-то у нее, с чего вдруг подарки детям? Тут мы открываем и ахаем, там письмо. От руки, лично дочке. О том, что Марина Олеговна видела, как она тихонько помогает соседке по парте с прописями. И что у нее самый звонкий смех в классе, такой, что «даже в пасмурный день светлее». И так каждому из 28 детей, ни одного одинакового письма. Дочь теперь спит с ним под подушкой.
ADME
  • Моя жена — учитель. Вчера на свой профессиональный праздник она получила лучший подарок за все время. Это был сложенный вдвое листок А5, на котором детским почерком выведено: «Вы чудесная. Мне кажется, что вы волшебница. С любовью. (Имя девочки)». Такую детскую искренность в признании таланта педагога не могут заменить ни орехи с конфетами, ни канцелярка.
  • Моя мама преподаватель начальных классов. На День учителя, когда все несут цветы, один ученик оказался с пустыми руками — родители ничего не дали. Маленький рыцарь не растерялся и отдал свою любимую игрушку, с которой никогда не расставался — коробочку-пазл. Пытались вернуть и лично, и родителям, но это был его выбор, он отказался. До сих пор храним его подарок.

Учителям совсем не важно, что им подарят — роскошную люстру, палку колбасы или вдвое сложенный листок бумаги с кривыми буквами. Главное для них — понимание того, что о них помнят, их любят и слышат. Ведь за каждый подарком скрывается искренняя детская привязанность к любимому педагогу.

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