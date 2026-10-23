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14 историй о прошедшем дне учителя, после которого остались не только подарки, но и воспоминания на года
Казалось бы, День учителя — предсказуемый праздник. С утра педагоги получают от учеников цветы, конфеты, шоколадки, открытки. Но не тут-то было, ведь иногда преподавателям могут вручить в подарок палку колбасы, люстру в стиле Людовика XIV или даже леща горячего копчения. В общем, фантазия учеников не знает границ, а удивление учителей в свой профессиональный праздник не знает пределов.
Истории о подарках с секретом
Получив презент от ребенка, я всегда соблюдаю простое правило: никогда ничего не убираю на дальнюю полку, пока не проверю все карманы, обертки и страницы презента. Ведь дети умеют спрятать главное там, куда взрослый даже и не подумает заглянуть.
- На День учителя первоклашка Илюша торжественно вручил мне тяжеленный справочник садовода. А я математик, живу в городе, у меня даже фикус засох. Куда мне это? Засунула в шкаф и забыла. А на каникулах случайно открыла и замерла. Там на каждой странице аккуратно было приклеены засушенные листья: желтый кленовый, рыжий дубовый, ромашка, даже одуванчик. И под каждым кривыми печатными буквами подписано: «Это чтобы у вас в классе всегда было лето». Илюша, оказывается, собирал их с бабушкой все лето. Теперь эта книга стоит у меня на столе, а не в шкафу.
- На День учителя один ученик подарил мне странную самодельную открытку в виде тубуса. Поблагодарила и забыла. А в конце учебного года убирала кабинет. Нашла этот тубус, решила посмотреть, что же он туда внутрь напихал для такого «подарка». А там было полотенце! Короче, как оказалось, это была упаковка к основному подарку, не открытка.
- Пять лет назад одиннадцатиклассники на День учителя подарили мне огромного плюшевого медведя в вельветовом комбинезоне. Вскоре ребята выпустились, а медведь продолжал занимать полкомнаты, поэтому переехал жить на дачу. Этим летом внучка играла с ним, случайно расстегнула кармашек на комбинезоне, а там спрятана флешка. Я подключила ее к ноутбуку, а там оказалось смонтированное видео, где каждый ученик говорит мне теплые слова. Ну как же я могла не проверить карманы раньше!
- Однажды мне на День учителя подарили набор столовых приборов с моим именем. Но там важна предыстория. Когда ученики мне врали, я требовала от них подарить мне вилку, чтобы лапшу с ушей снимать. Вот они мне и подарили.
Истории о Дне учителя глазами учеников
Обожала на День учителя дарить подарки своей любимой учительнице по литературе Елене Михайловне. Для нее самым лучшим подарком была книга. Спасибо вам за все, мой любимый учитель!
- В младших классах у нас была очень строгая и холодная классная руководительница. На День учителя мои родители, торговавшие турецкими вещами, решили подарить ей не цветы, а остатки товара! Сунули подарочный пакет, а внутри лежало женское белье! Я до сих пор вспоминаю этот момент. Протягиваю пакет, она заглядывает внутрь... А потом с максимально сдержанным, каменным лицом выдавливает «спасибо» и поджимает губы.
- Это было очень давно. Однажды маме на спектакле подарили кучу букетов цветов. А на следующий день был День учителя. Мы взяли один букет и пошли на урок фортепиано. Восьмилетняя я вручаю цветы. Тут звучит дежурная фраза от учительницы: «Ну зачем же такие траты...» Отвечаю: «Да это маме вчера подарили, у нас этих цветов еще много!» И пунцовая мама стоит в дверях.
- В первом классе узнала о таком празднике, как День учителя. В тот день у школы стояли старшеклассники и старшеклассницы с шарами. Они хлопали каждый раз, когда в школу входил какой-нибудь учитель. Ученики старших классов мне всегда казались очень крутыми, просто находиться рядом с ними даже было как-то неловко, а тут они все нарядные и с шариками. Но какого же было мое удивление, когда они еще и проводили нам уроки. Наша тогда ушла и оставила на каждый урок «дублеров». На первом уроке было аж четверо парней и девушек. Тогда они мне казались такими взрослыми и красивыми, как модели! Они так весело проводили урок! Сейчас-то я понимаю, что для них это был отгул от собственных уроков. Они дурачились, давали нам задания, которые передал им учитель и ставили пятерки просто так. А девушки даже выдавали по конфетке за правильный ответ и шоколадками угощали. С ними было так весело, что казалось, это скорее праздник для учеников, нежели для учителя.
Истории о слишком оригинальных подарках
Мама моей подруги 20 лет проработала учителем. Однажды ей подарили живого хомяка в клетке с бантиком. С тех пор я точно знаю: на День учителя можно получить все, что угодно.
- Самый лучший подарок был от семьи, у которых был свой дом в деревне, а там была коптильня. Они коптили лещей на продажу, и как-то всей семьей приехали и привезли мне леща горячего копчения. Что это был за лещ! Царь всех копченых лещей! Стопка сердечек с пожеланиями лежит на работе в шкафу. Когда готова писать заявление об уходе, всегда пересматриваю их.
- Мне на День учителя всегда дарят много подарков. Я никогда при детях их не смотрю и всем говорю одинаковое спасибо. А потом, когда все уйдут, начинаю шуршать пакетиками. Один раз подарили пакет, а в нем две палки колбасы. Сначала стало как-то не по себе. Но колбаса такая вкусная оказалась! До сих пор помню. От себя могу добавить одно пожелание — вложите в пакет открыточку с подписью от кого подарок. Иногда этого очень не хватает.
- Я как-то спросила свою подругу педагога начальных классов, что бы она хотела на День учителя:
— Килограмм говядины хочу.
Потом подумала и добавила:
— Ну и цветочки.
- Однажды мне на День учителя подарили люстру в стиле Людовика XIV. Это была реальная потолочная люстра в коробке. Как-то преподнесли в дар подсохший батон и в комплект к нему тряпочку из микрофибры. А еще получала в подарок позолоченную салфетницу. Она была вся усыпана стразами!
Истории о трогательных подарках
Моя бабушка была учительницей начальных классов. После нее осталась жестяная коробка из-под монпасье, набитая детскими записочками, рисунками и самодельными открытками. Конечно же, мы ее сохранили.
- Моя дочка-второклашка в День учителя прибежала домой из школы. С порога сует мне красный конверт из крафтовой бумаги: «Это нам Марина Олеговна раздала. Всем!» Я аж опешила: праздник-то у нее, с чего вдруг подарки детям? Тут мы открываем и ахаем, там письмо. От руки, лично дочке. О том, что Марина Олеговна видела, как она тихонько помогает соседке по парте с прописями. И что у нее самый звонкий смех в классе, такой, что «даже в пасмурный день светлее». И так каждому из 28 детей, ни одного одинакового письма. Дочь теперь спит с ним под подушкой.
- Моя жена — учитель. Вчера на свой профессиональный праздник она получила лучший подарок за все время. Это был сложенный вдвое листок А5, на котором детским почерком выведено: «Вы чудесная. Мне кажется, что вы волшебница. С любовью. (Имя девочки)». Такую детскую искренность в признании таланта педагога не могут заменить ни орехи с конфетами, ни канцелярка.
- Моя мама преподаватель начальных классов. На День учителя, когда все несут цветы, один ученик оказался с пустыми руками — родители ничего не дали. Маленький рыцарь не растерялся и отдал свою любимую игрушку, с которой никогда не расставался — коробочку-пазл. Пытались вернуть и лично, и родителям, но это был его выбор, он отказался. До сих пор храним его подарок.
Учителям совсем не важно, что им подарят — роскошную люстру, палку колбасы или вдвое сложенный листок бумаги с кривыми буквами. Главное для них — понимание того, что о них помнят, их любят и слышат. Ведь за каждый подарком скрывается искренняя детская привязанность к любимому педагогу.