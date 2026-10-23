14 историй о прошедшем дне учителя, после которого остались не только подарки, но и воспоминания на года

Казалось бы, День учителя — предсказуемый праздник. С утра педагоги получают от учеников цветы, конфеты, шоколадки, открытки. Но не тут-то было, ведь иногда преподавателям могут вручить в подарок палку колбасы, люстру в стиле Людовика XIV или даже леща горячего копчения. В общем, фантазия учеников не знает границ, а удивление учителей в свой профессиональный праздник не знает пределов.