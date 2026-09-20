15 продавцов, у которых что ни смена — то искрометная история для хорошей компании
Работа в магазине — это не просто кассовая лента, аромат выпечки или вешалки с одеждой, но и поток эмоций, неожиданных встреч и самых разных характеров. За витринами и торговыми стеллажами продавцы и кассиры сталкиваются с искренней благодарностью и порой анекдотичными просьбами покупателей. Ведь в торговых залах магазинов скрывается жизнь с ее мудростью, взаимовыручкой и юмором.
- Знакомая работала в магазине шуб а-ля дорого-богато. В один прекрасный день пришел мужик и попросил подобрать вариант женской шубы, цитирую: «Чтобы простила». Купил шубу за 1,5 миллиона и убежал. А на следующий день ко мне вдруг заявились жена, муж и их шуба прощения. Жена его, конечно, простила, но в магазине требовала возврат денег ей на карту, параллельно ругая мужа за то, что не догадался ей эти полтора ляма в денежном эквиваленте подарить.
- Работаю в супермаркете. Вечером народу полно. Подбегает к кассе мужик в спешке, говорит: «Девушка! Срочно пробейте мои покупки, у меня электричка сейчас уедет!» Я вошла в положение, пробиваю без очереди, а он смотрит на чек и как выдаст: «Ой, а скидочная карта моя не прошла? Вы по номеру телефона попробуйте!» Спешка спешкой, а экономия 150 рублей — по расписанию.
«Этот парень — постоянный клиент. Каждый день он приходит в магазин со своей птицей»
- Работала в большом книжном. Обожала работать с книгами. Покупательница выбирает словарики русско-английские, спрашивает: «Ну какой лучше?» Я убежденно отвечаю: «Вот этот! Он хорошенький!» Она согласилась со мной. Взяла.
- Я работаю продавцом-консультантом в бутике женской одежды. Мы арендуем помещение вместе со швейной мастерской — у нас общий зал, но разные направления. Бывает, что у швеи выходной, и люди, заходя, путают меня с мастером. Это нормально, я спокойно объясняю. Вот недавно пришла женщина:
— Девушка, подшейте мне, пожалуйста, штаны.
— К сожалению, я не швея. Могу дать контакты мастера и показать прайс.
— Так вот же машинка стоит, нитка подходящая — просто быстренько прострочите. А что, не умеете? В школе вас не учили, что ли?
В школе учили многому, но шить — не мое. Я консультант по одежде, а не мастер по ремонту.
Ну и наглость! В Австрии еще лет 25 назад укоротить мужские брюки стоило 8 евро😮 Сейчас обогатиться на этой подшивке штанов можно 😂А тетка,небось,бесплатно хотела,чтобы ей «быстренько подшили»😮😮 фу,наглая!!!
Обычный день в супермаркете
- Работаю в овощном. Заходит мужик, выбирает большой арбуз, кладет на весы — ровно 10 кило. Смотрит на табло, потом на меня и с прищуром говорит: «Не может он столько весить, у вас весы не в порядке!» Я улыбнулась и предложила ему взвесить его собственный телефон. На экране высветилось ровно 200 граммов, как в параметрах устройства. Мужик молча посмотрел на телефон, потом на арбуз, вздохнул и сказал: «Ладно, убедили. Беру».
- Работаю продавцом-консультантом в книжном магазине. У нас много мягких и удобных кресел. Недавно шла по магазину, смотрю, в самом дальнем уголке сидит девушка с книгой и что-то пишет. Подхожу, она с книгой нашего магазина что-то записывает в тетрадь.
— Девушка, вам чем-нибудь помочь? Вы будете покупать книгу?
И тут у нее такие глаза грустные и умоляющие:
— Нет, простите меня, пожалуйста, я просто студентка, и денег у меня нет. В библиотеке нет нужной информации, а у вас тут прямо то, что нужно. У меня скоро зачет. Я быстренько запишу, что надо, и уйду.
Отвела ее в подсобку, чтобы она спокойно дописала.
Свежесть проверена, свежесть подтверждена
«Нашел на полке в супермаркете. Я просто не мог не поделиться!»
- Я работаю продавцом-консультантом в одном из масс-маркетов, мы абсолютно все вешалки используем повторно. И даже сломанные не выбрасываются, а собираются и отъезжают обратно на склад. Не так давно я, как обычно, упаковываю покупаемый товар, забираю вешалки под стол на стойку. На что получаю вопрос от покупателя: «А вешалки куда?!» И покупатель начинает со мной почти спорить, чтобы я отдала ему эти вешалки. Конечно, ничего ему не отдала, у нас такие правила, и я считаю это в порядке вещей. Многие просто выбрасывают эти вешалки, приходя домой, а в магазине есть возможность использовать их чуть ли не бесконечно.
Часто возле бутиков у входа стоят корзинки с вешалками-их может бесплатно взять любой прохожий
- Когда-то работала в ювелирном магазине. Захаживал к нам один мужчина и всегда что-то да приобретал. Однажды купил у меня жемчужное колье. Через пару дней он зашел к нам снова, но уже не один, а с женой. Она долго не могла определиться с покупкой, а я возьми да и ляпни: «А давайте посмотрим что-нибудь к вашему колье из жемчуга?» Она отвечает: «У меня из жемчуга нет ничего, и не люблю я его». Видели бы вы лицо ее мужа.
Ну, хоть сама понимает, что ляпнула. Глядишь, больше не будет. Хорошо, не продолжила - "которое вот этот ваш муж пару дней назад купил". Тогда уже не отбрешешься
«Гуси просто обожают парковочные места у супермаркета»
- Работала в парфюмерном магазине, к нам ходила женщина. Она копила деньги на одни духи и верила, что с ними ее жизнь изменится. Купила духи и пропала. И вот однажды заплывает в магазин шикарная женщина: стильная, с прической, макияжем. Несет себя совсем по-другому. Спрашивает: «Вы меня узнали?» Оказалось, что за эти полгода она поменяла работу, вышла замуж и купила квартиру. Вот вам и сила намерения.
- Работала в отделе с учебной литературой. Часто собирали заказы для школ и детских садов. И вот звонит одна дама примерно в 17.30, спрашивает, до какого часа мы работаем, а то нужно заказик забрать. Получив ответ, что до шести, говорит, что уже мчится к нам. И вот где-то без пяти шесть она влетает, протягивает накладную. Этот «заказик» состоит из нескольких огромных коробок, все нужно доставать и по накладной при покупателе проверять и пересчитывать.
- Я — продавец в отделе одежды. Приходит женщина и просит вернуть деньги за свитер, потому что он сел после стирки. Достает из пакета крошечный свитерок, который подойдет разве что коту. Я спрашиваю, как стирала. А она выдает: «Ну как-как, в горячей воде и на максимальном отжиме, чтобы получше отстирать!» Пришлось объяснять, как шерсть реагирует на температуру. В итоге она посмеялась над своей ошибкой и купила такой же, но уже пообещала читать ярлыки.
Ну вы, ребята, даете. Вот это скидка!
- Работаю продавцом в книжном магазине. Сегодня утром девушка покупала книгу, если честно, мне ничего не говорили название и автор. Но она, пока расплачивалась на кассе, все время бормотала: «Счастье какое, какое счастье». А потом посмотрела мне в глаза и проникновенно произнесла: «Спасибо вам! Вы даже не представляете, какое вам спасибо!» И ушла, нежно прижимая книгу к груди. Весь день вспоминаю ее и улыбаюсь. Приятно встречать таких читателей.
- Работала в очень большом книжном супермаркете, 1200 квадратов стеллажей с книгами. Человек, выбрав книгу, часто спрашивает, интересная она или нет. Я очень люблю читать, но я не читала все книги, которые продавались в нашем магазине, да еще плюс постоянное поступление новинок. Люди не понимали, когда говорила, что я еще не читала эту книгу. Они были уверены, что если человек работает в книжном магазине, то обязан читать все, даже техническую и юридическую литературу.
Людмила Сотникова - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Ничего удивительного здесь нет. Когда я в 90-е работала в одном из продовольственных магазинов, то покупатели часто спрашивали какой на вкус какой-нибудь продукт, не понимая, что всё что продаётся - невозможно попробовать.
Мне сказали, что внутри есть мед
- Я работаю в продуктовом магазине и за все время слышала разное. Например, пришел мужчина и попросил яблоки-семилетку. Я сказала, что, к сожалению, не могу ему сказать, какие из них семилетние. Он ответил, что это странно. И только спустя некоторое время я поняла, что он имел в виду сорт Симиренко. От другого покупателя был вопрос про консервированные ананасы, типа, какого цвета они внутри? Такие же желтые, как нарисованы? А как вы здесь работаете и не знаете? Тут я вообще не нашла, что ответить.
Алёна Пепеляева - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Я тоже работала продавцом - некоторые вопросы покупателей поражали!
- Работала в гипермаркете. Обращается постоянный покупатель, мол, почему в таком большом магазине нет тканевых носовых платков. Отвечаю, что данный товар уже несколько лет не продается, так как нет спроса. Покупатель настаивает, как же так, это такая необходимая вещь! Говорю ему, где в городе можно найти носовые платки. Покупатель: «Передайте своим начальникам, чтобы закупили носовые платки. Вот вам, — продолжает он, — хотелось бы, чтобы ваш мужчина пользовался бумажным платком или тканевым?» Я честно сказала, что не могу ответить на этот вопрос. Мужчина посмотрел на меня, сказал, что не ожидал от меня такого, ведь я ему всегда помогала.
Vrodekot Savsk - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Да, встречаются очень удивительные покупатели!
У покупателей тоже припасено много историй про продавцов и покупки: