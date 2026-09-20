15 продавцов, у которых что ни смена — то искрометная история для хорошей компании

Работа в магазине — это не просто кассовая лента, аромат выпечки или вешалки с одеждой, но и поток эмоций, неожиданных встреч и самых разных характеров. За витринами и торговыми стеллажами продавцы и кассиры сталкиваются с искренней благодарностью и порой анекдотичными просьбами покупателей. Ведь в торговых залах магазинов скрывается жизнь с ее мудростью, взаимовыручкой и юмором.