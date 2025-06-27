16 продавцов, которые так отличились, что клиенты их уже никогда не забудут

Как гласит знаменитое правило — клиент всегда прав. Однако не все работники сферы продаж и услуг ему следуют. Порой встречаются необычные кадры, уверенные в своей правоте. Некоторые так вообще застают клиентов врасплох своими выходками. Встречаются, конечно, и душки, которые готовы бескорыстно помочь и проконсультировать. Герои историй из нашей подборки делятся своим опытом.