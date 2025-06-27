16 продавцов, которые так отличились, что клиенты их уже никогда не забудут
Как гласит знаменитое правило — клиент всегда прав. Однако не все работники сферы продаж и услуг ему следуют. Порой встречаются необычные кадры, уверенные в своей правоте. Некоторые так вообще застают клиентов врасплох своими выходками. Встречаются, конечно, и душки, которые готовы бескорыстно помочь и проконсультировать. Герои историй из нашей подборки делятся своим опытом.
- Сын собрался жениться. Ходили с женой, смотрели квартиру для молодых. Среди продавцов попадались занятные персонажи. Приходим смотреть однушку, смотрим — в санузле проделано большущее окно, выходит прямо в комнату, а напротив — окно на улицу. На мой вопрос хозяин ответил: «А что? Я вот моюсь и на улицу смотрю. Знаешь, какой кайф?» © Подслушано / VK
- Впервые были в роскошном ювелирном. Важный продавец снисходительно предлагал нам самое дорогое. Попросили что-то подешевле, он как гаркнет: «Снимай сережки!» Мы в непонятках, а тот вдруг поясняет: «Вы можете сдать свои сережки. Мы по весу рассчитаем сумму и выплатим ее. Тогда купите, что понравится».
- Мне было около пяти лет, и мы с мамой гуляли по рынку. Вдруг я заметила в одном из ларьков одинокую желтую розу. Я с восторгом спросила у мамы: «Мама, желтые розы реально существуют?» Продавец, услышав это, рассмеялся и подарил мне ту самую розу. Затем добавил к ней еще синюю. Красную. Белую. И голубую. И сказал: «Розы бывают всех цветов, но ни одна не будет такой же красивой, как ты!» Мне уже 27 лет, а я до сих пор не слышала в своей жизни комплимента лучше, чем от продавца на рынке. © Подслушано / VK
- Была в торговом центре, в толчее потеряла бдительность. Внезапно меня схватил за руки мужик, который продавал косметику. Я уже хотела отмахнуться, мол, спасибо, ничего не надо, но он быстро снял мои кольца и сунул себе в карман! Я в бешенстве, а он как давай наносить лосьон мне на руку. Пришлось пригрозить охраной, чтобы забрать украшения и отделаться от него. © jenns_girl / Reddit
- Мы собирались покупать дом у пожилой пары. Получилась так, что переехали на 6 месяцев раньше. Все вещи пожилой пары лежали в кладовке, потому что их новый дом был еще не готов. Помню, как бабушка подметала пол и смахивала слезы. Они жили в том доме 47 лет, поддерживали его в хорошем состоянии. Было видно, что все сделано с любовью. Цена считалась тогда недешевой, но мы даже не стали торговаться. Бабушка с дедушкой были очень добрыми. Видимо, хотели, чтобы именно нам достался их домик. Они оставили все документы и отчеты о ремонте, даже фотографии. Целый сервант, полный истории. Мы даже повесили некоторые кадры в рамочках на стены. А еще они полностью покрыли расходы на сделку. До сих пор с теплом вспоминаем, какими искренними и щедрыми они были. © pantalonesdesmartee / Reddit
Цена считалась недешёвой? Дешëвая цена? Почему на ADME держат таких безграмотных авторов?
- Работаю продавцом в крупной торговой сети. И как-то меня все выбесило в этот день. Заходит клиент, гордо дефилирует мимо меня и уставляется в витрину. И вот как-то так накипело, что я подошел к этому человеку почти вплотную и уставился прям в лицо. Судя по его реакции, видок у меня был, как у того быка с корриды. «У вас есть ко мне вопрос?» — напрягся клиент. Недолго думая, почти на автомате отвечаю: «Нет, спасибо, я просто посмотреть». Как же сверкали его пятки... Я отомстил, ребята, отомстил! © Подслушано / VK
- Часто хожу в один магазин, где постоянно покупаю себе одежду. Продавцы знают мою особенность долго и самостоятельно выбирать себе одежду без их помощи: просто здороваются, не предлагая свою помощь. В один из таких визитов я долго выбирала себе покупки, в магазине была совершенно одна, и, набрав множество вещей незаметно затаилась в примерочной. Слышу голос одной из продавщиц: «А где эта красивая женщина, ушла уже?» Я, понимая, что говорится именно обо мне, выхожу с сияющей улыбкой, чтобы рассчитаться за товар. Моя счастливая улыбка не спадала с уст еще некоторое время, продавщица своим искренним комплиментом сделала мой день! Мое эго польщено. © Подслушано / VK
Мне одной этот бык-продавец кажется …придурком?это где такое правило,что смотреть товар необходимо только под его надзором?!
- Как-то заказала 10 разных пар носков, а продавец вместо того, чтобы упаковать все пары в одну посылку, отправил 10 разных. И каждый день я приходила на почту и стояла в очереди, чтобы забрать эти несчастные носки. На пятый день почтальон не выдержала и спросила: «Зачем ты приходишь сюда каждый день?» Я ответила: «За носками». Прихожу после выходных, стою жду свою посылку, и почтальон кричит в сторону склада: «Нина, там эта дурочка с носками опять пришла». Теперь на почте меня называют только так. © Подслушано / Ideer
- Когда я училась в универе, частенько на большой перемене ходила в ларек с шаурмой, где работал мой хороший знакомый, и он почти никогда не брал с меня денег. Взамен я приносила ему конспекты, лабораторки. Однажды прихожу и вижу, что знакомого нет, а там уже другой продавец. Делаю заказ, протягиваю деньги, продавец внимательно смотрит на мое лицо, потом заглядывает в телефон, потом опять смотрит на меня и говорит: «Вы Катя, да? Денег не надо, нужен конспект по политологии» © Подслушано / VK
- Приехали посмотреть город, гуляли, фотографировали набережную. Внезапно выбежал продавец картин с криками, чтобы мы фотографировали в другом месте и его картины не попали в кадр. © Алина Козлова / VK
- Купил на рынке арбуз у энергичного продавца. Спрашиваю, спелый ли арбуз. Он говорит: «Вкусный, честное слово!» Я ответил, что принесу обратно, если окажется не спелым. Прихожу домой, разрезаю, внутри весь белый. Прихожу на рынок, продавец увидел, поменял. Иду снова домой, благо живу в соседнем доме, снова — зеленый внутри. Приношу обратно во второй раз. Продавец спешно собирал вещи, но я его еще застал. Он прям чуть не плакал. Рассказал, что всю партию привезли зеленую, но продавать же ее нужно. Вот он и надеялся на тех, кто поленится арбуз обратно нести. © Палата № 6 / VK
- С детства любил романтику электричек со всем известными продавцами всяких мелочей. Когда повзрослел и стал предпринимателем, то смотрел на них уже как HR, оценивая манеру общения, выбор продукта для продаж. Однажды женщину приметил, лет 45, продавала очень умело холщовые шопперы и на моих глазах многим продала их в вагоне. Купил сам, предложил работу. Уже 4 месяца она работает у меня, довольна, ее зарплата удвоилась. Работает усердно, стремится превзойти молодых продавцов. Вижу, что все не зря. © Подслушано / VK
- Была в спортивном магазине, разглядывала товар. За спиной стоял продавец. Я обернулась и спросила: «У вас есть чешки?» Он посмеялся, переспросил: «У меня?!» — и пошел показывать мне эти чешки. Он долго помогал мне, после попытался познакомиться. И только тогда я поняла, что этот мужчина был самым обычным и отзывчивым покупателем. © Подслушано / VK
- Потащила как-то своего тогдашнего парня в магазин за ноутбуком. Спрашиваю про модель — продавец в упор несет ответы только ему. И единственный раз, когда он соизволил заговорить со мной напрямую, — это чтобы сообщить: «Этот компьютер есть и в розовом цвете». Думаю не стоит говорить, что после этого покупать я ничего не собиралась. © sunshine3013 / Reddit
- Собирался покупать машину. Сообщил продавцу, что еще вернусь, потому что хочу показать машину жене. Он позвал менеджера по продажам. Тот пришел, уселся напротив меня и заявил: «Позвольте задать один вопрос, а чьи это деньги, ваши или жены?» Я посмотрел на него огромными глазами, встал и ушел. Никогда не забуду, как был настолько шокирован продавцом. © goofy1771 / Reddit
А с какими продавцами сталкивались вы? Или, может, виновником торжества была другая сторона? Возможно, герои из этих статей покажутся вам знакомыми:
Комментарии
Я так и не нашпро ювелирный;это я невнимательная или этой истории просто нет?)