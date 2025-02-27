14 случаев, когда продавцы оставили покупателей в замешательстве

Ой, сфера услуг и продаж так проседает...Да и все остальные сферы тоже. Кадры решают. Пока жду сына с тренировки, захожу в ростикс(кфс). О боже, с каждым днем там все медленнее обслуживание. Вчера более 20минут ждала малюсенький заказ из 3 позиций. Заказ был в списке 4-м👀. Менеджер руководил и раздачей и кухней, потому что там зумеры просто впали в ступор😁. Предлагал бесплатно кофе, соусы и прочее. Заменял позиции для ускорения выдачи: я вам положил больше крыльев, т.к. нагетсов нет.

Моя фантазия при этом: у вас инфаркт, но мы вам вырезали аппендицит, т.к. хирург умеет только это🙄. Блин, я не думала что буду наблюдать "Идиократию" вживую😬