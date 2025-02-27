из первой истории: продавцы конечно же, мягко говоря, не профессионально повели себя, но этот пафос "а я только что фирму организовал" по-моему, перебил пафос продавцов
14 случаев, когда продавцы оставили покупателей в замешательстве
Большая часть из нас ходит за покупками с одной целью — найти то, что нам нужно, и спокойно уйти восвояси. Но иногда продавцы, кажется, имеют свои собственные планы на наш поход в магазин. И либо это их невероятное стремление помочь, либо желание продать что-то совершенно ненужное, но результат всегда один: покупатель оказывается втянут в ситуацию, которую он точно не планировал, выходя из дома.
- Уставший, слегка потрепанный, в потертых джинсах захожу в магазин. Девочка-консультант сразу отвернулась, а парень дал мне мой размер одежды и я прошел в примерочную. Слышу вслед девочку: "Чел непонятный какой-то зашел". Стало интересно, и я сделал вид, что не услышал. Парень: "Да ну, чего ты, тем более в наших джинсах пришел". Потом они под предлогом посмотреть мой размер проверили оригинальность моих джинс. Парень пытался помочь мне что-то выбрать, но желание купить у них умерло в жуткой агонии. Благо напротив был другой магазин, там и купил. А в моем колхозном пакетике были уставные на фирму, которую я только что учредил, печать и конверт с наличкой, которую я как раз хотел потратить на пару новых вещей. © Maksim Suchkov
- Обычно я не покупаю сумки в магазинах, но тут захотелось зайти и посмотреть. Вошли, никто нас не поприветствовал. Мы походили какое-то время. Как вдруг наконец-то одна из продавцов подошла ко мне и спросила, настоящие ли у меня ресницы. Я сказала, что да, а она выдает: "Не наращенные?" "Да нет. Тушь только, и все", - ответила я. Это было единственное наше с ней общение. Мой муж также заметил, что все продавщицы все это время бросали на нас колкие взгляды. В конце концов, мы ушли, и я по старинке купила сумку онлайн. © ehelen / Reddit
- Я отказался от полуфабрикатов и готовлю все сам. Причиной стало то, что мне постоянно "везет" на находки. В печенье мне попалась скрепка, в пельменях — опушка с пуховика, в котлете — жук, в баранках нашел серьгу, в соке — песок. Но это мелочи. Самый фееричный был случай в начале нулевых, когда папа купил мне шоколадку. На тот момент новинка, и я не знал, как она выглядит. Открываю, счастливый, кусаю и отгрызть не могу. Чувствую привкус ДСП — продавец по ошибке продал муляж. © Подслушано / Ideer
- Бесит, когда приходишь в магазин, продавец-консультант предлагает помощь, а оказать ее не может. Видите ли, не знает, чем отличается водная краска от краски на органическом растворителе. Так еще и орать начинает, что такой информации о товаре не заложено и не надо всякую ересь нести. © Подслушано / Ideer
- У меня был неудачный опыт в магазине. Я: «Добрый день, что бы вы порекомендовали для окрашенных волос?» Сотрудница: «Я не знаю». Я: «Хорошо, тогда кто знает?» Сотрудница: «Я здесь просто работаю». И пристально смотрит на коллегу. © MsCelestialDrifter / Reddit
- Была в магазине, выбирала зонт. Несколько из них понравились, но решила посмотреть еще. Подошла девушка-продавец, долго и надоедливо копалась прямо между моих рук, мешая мне смотреть. В итоге взяла понравившиеся мне зонты и унесла на кассу. Я сначала подумала, какая невоспитанность, потом решила, что она компенсирует свое невежливое вмешательство и относит мои зонты для оплаты. Подошла к кассе, и тут мне говорят: «А ей они понравились, и она забрала их себе». © Подслушано / Ideer
Я как-то выбирала долго товар, женщина консультант мне хорошо помогала. В итоге беру несколько вещей, иду к кассе, а эта женщина ушла в подсобку, чтобы взять оттуда еще товар и мне показать. К кассе подбегает другой консультант и пробивает с улыбкой мне товар. По лицу вернувшегося ко мне консультанта я понимаю, что ее подрезали и скорее всего присвоили какие-нибудь условные баллы за продажу себе. Мне было мерзковатенько, хотя я ничего не потеряла
- В кофейне заказала эспрессо, а мне мальчик-продавец такой: "Вам одно?" "Один кофе", — грамотно ответила я. Но, придя за столик и попробовав кофе, я поняла, что с его стороны это была не оговорка, а предупреждение. Действительно — оно. © Подслушано / Ideer
- Отдыхая на закрытом пляже, решила не закрывать обувь в шкаф под замок. У меня были старые потрепанные шлепки, и я была уверена, что их никто не возьмет. Но человек я по жизни в этом плане "везучий" — спустя пару часов смотрю, обуви нет. Пришлось босиком по горячему асфальту бродить в поисках обувного магазина. Он, к моему несчастью, оказался на внушительном расстоянии от пляжа. При покупке продавец еще и спросил: "Вам босоножки упаковать?" © Подслушано / Ideer
- Мы с мужем выглядим моложе своих лет — нам чуть за 30. Мы одеваемся очень повседневно, однако по нашим аксессуарам легко понять, что мы не только закупаемся в дорогих магазинах, но и более чем состоятельны. Муж как-то заметил, что, когда мы вместе, ни одна из женщин-продавщиц не подходит к нам. Если он один, они тут как тут. Хочу сказать, что даже когда я прихожу в повседневной одежде, с украшениями на сотню тысяч долларов и одной из самых дорогих сумочек из натуральной кожи, ко мне все равно плохо относятся, пока не увидят историю моих покупок. Иногда помогает то, что я не спрашиваю цены, а просто говорю: «Хорошо, мы возьмем. Это, это и это». Я действительно нахожу это забавным. © ProgrammerSuper747 / Reddit
- Я думаю, что магазины пряжи часто открывают люди, которые просто любят вязать крючком, но на самом деле не имеют никакого опыта в розничной торговле. Однажды попросила чулочные спицы, продавщица вместо них показала мне крючки для вязания. Я сказала, что это не то, что мне нужно. Она удостоила меня неодобрительным взглядом. А что начнется, если я попрошу ее перемотать мою пряжу, даже представить себе страшно! Что ж, если вы так не хотите этого делать, не вешайте гигантскую табличку с надписью «Бесплатная перемотка пряжи» или не продавайте пряжу вообще. © ScarvesOfRed / Reddit
- Мама выиграла в лотерею сумму, равную примерно пяти тысячам долларов. После чего порвала и выбросила билет в урну. Все потому, что продавец билетов сказала ей, что выигрышным считается только та комбинация, в которой все клетки с суммой находятся на одном поле в один ряд. Это оказалось неправдой. Теперь у мамы истерика, и она пачками скупает билеты в надежде на повторную удачу. А я надеюсь, что продавец билетов дала такой совет действительно по незнанию и без злого умысла. Печально. © Подслушано / Ideer
- Купили мы в семью минипига за $ 1000. «Не больше йоркширского терьера будет!» — уверял нас продавец. Спустя полгода у нас в семье живет 40-килограммовый Веня, хотя, скорее, Вениамин. Куда его девать — не представляем. Он порядочный свин, но и держать в квартире не можем. Продавец не выходит на связь, а Веня с каждым днем становится все больше. © Подслушано / Ideer
- Сегодня 8 марта! Сосед сверху давно за мной ухаживает и намекает на отношения. Но он не в моем вкусе. Сегодня он заходил и поздравил меня с праздником, подарив шикарные бордовые 4 розы! Ладно он, наверно, ку-ку, но продавец, которая продала их... Или это тонкий намек? © Подслушано / Ideer
- Лет пять уже обхожу стороной магазины нижнего белья. Потому что продавец-консультант ходит за мной по пятам, и как только я положу глаз на что-нибудь, следует комментарий: «Отлично сидит, это из шелка, а это из вискозы». Да хоть из чего! Дайте я спокойно трусы выберу! Бесит! © Подслушано / Ideer
Итак, в следующий раз, когда вы отправитесь в магазин за обычными покупками, будьте готовы к тому, что продавцы могут устроить вам небольшое приключение. Не верите? Тогда посмотрите еще несколько похожих подборок и убедитесь сами:
Комментарии
Продолжаю любимую акцию по продолжению цитат с превью.
«Уставший, слегка потрепанный, в потертых джинсах захожу в магазин. Девочка-консультант сразу отвернулась, а парень…» выразительно посмотрел нa мои штаны и прошептал: «Мужчина, магазин свой скорее закройте, а то видно, как там сторож мешками приторговывает».
Ой, сфера услуг и продаж так проседает...Да и все остальные сферы тоже. Кадры решают. Пока жду сына с тренировки, захожу в ростикс(кфс). О боже, с каждым днем там все медленнее обслуживание. Вчера более 20минут ждала малюсенький заказ из 3 позиций. Заказ был в списке 4-м👀. Менеджер руководил и раздачей и кухней, потому что там зумеры просто впали в ступор😁. Предлагал бесплатно кофе, соусы и прочее. Заменял позиции для ускорения выдачи: я вам положил больше крыльев, т.к. нагетсов нет.
Моя фантазия при этом: у вас инфаркт, но мы вам вырезали аппендицит, т.к. хирург умеет только это🙄. Блин, я не думала что буду наблюдать "Идиократию" вживую😬