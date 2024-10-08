19 продавцов, которые словно подзабыли, как следует обращаться с клиентами
Обращаясь к сфере услуг, мы зачастую ждем вежливого и профессионального общения. Но некоторые продавцы порой ведут себя странно, и мы становимся свидетелями или участниками таких историй, что сложно удержаться и не поведать в сети.
- Приехал в салон продавать свою машину, ее оценили в $1 тыс. Я сказал продавцу, что она стоит намного дороже, и что я понимаю, что они продадут ее как минимум за $10 тыс. На что он без стеснения выдал, что салон попросит за мою машину даже $12 тыс., но все, что он может предложить мне — это $1 тыс. © Wooden_Violinist635 / Reddit
- Поставили у нас торговые лоточки на остановках. Часов 12 дня, а торговля идет вяло, продавцы кучкуются, болтают... Иду мимо, слышу обрывок фразы с досадным тоном: «Мужики сейчас умные пошли, просто так не обвесишь». © Ananya*****eyko / Pikabu
- Покупаю воду и пирожок. Продавец-бабушка:
— Пирожок греть?
— Не надо.
— А воду? (какую выбрал, мол)
— Воду тоже не греть.
Продавец-бабушка, зависнув на пару секунд: «Бери свой пирожок с водой и проваливай отсюда. Умник!» © velikijslava / Pikabu
- Мне иногда нужен сургуч для работы, и я покупаю его в одном магазине. Предварительно уточнив наличие и цену на сайте, прихожу туда сегодня. Далее происходит следующий диалог:
— Можно красный сургуч полкило?
— Да, с вас 400.
— Почему 400? На сайте указана цена 300.
— Ну ладно, значит 300. © rada26 / Pikabu
- Продавец пылесосов пришел к нам домой и решил показать, насколько они хороши. Начал пылесосить наш пол и даже почистил диван. Мы послушали его речь, но потом он назвал нам цену — $1,4 тыс.. Мы вежливо отказались, но вместо того, чтобы просто уйти, он высыпал весь мусор из пылесоса на наш ковер и сказал: «Прощайте, глупцы». Сказать, что мы были в ярости, ничего не сказать. © Unknown author / Reddit
- Продавец в магазине одежды:
— Это последнее, как по размеру, так и в наличии вообще. Довольно редко завозят.
Я через минуту:
— Эм, извините. У вас есть размер побольше?
— Да, конечно. Я пойду возьму со склада.
Блин, он свой же обман запомнить не смог. © MINNIESEOK21 / Reddit
- Сегодня, после плотной гулянки, понадобилось мне купить саморезов. Продавщица в магазине пересчитывала все 2000 штук по одной, руками. Каждый удар шурупчика о стол вызывал у меня боль. На мои просьбы взвесить на весах, она продолжала считать. Это была самая трудная покупка в моей жизни. © donc222 / Pikabu
- Несколько лет назад я купил наушники. Продавец настаивал на том, чтобы я оплатил расширенную гарантию, потому что наушники были произведены в другой стране и «только там их можно отремонтировать». Он объяснил, что почтовые расходы по отправке их за границу намного превысят стоимость гарантии. Когда я пришел домой и открыл коробку, то увидел там карточку со списком сертифицированных ремонтных центров. Один находился в пяти минутах от моего дома. © SecondhandUsername / Reddit
- Зашел за памперсами, ищу нужный размер. Продавец:
— Подсказать?
— Не нужно, спасибо.
— Зовите, если что.
Не нашел сам, говорю продавцу:
— Подскажите есть ли размер...
Она, с недовольством, перебивает:
— Ищите! Все на витрине!
И уходит. Супер. Вы мне очень помогли. © 251282Nty / Pikabu
- Был у ветеринара. Его жена пыталась продать мне очень дорогой корм для собак. Я уже брал его на пробу собаке, она не оценила, о чем я и сказал продавцу. А она мне в ответ: «Вообще-то, у собак нет вкусовых рецепторов». Я просто посмотрел на нее с удивлением и ушел. © Grendelbiter / Reddit
- Я как-то пришла в магазин покупать туфли на свадьбу. Одета была в кроссовки, спортивные штаны и жилетку. Мне продавец сделала замечание: «Девушка, и как вас замуж-то берут? У вас ужасная манера одеваться! Вы и с мужем со своим вот так ходите?» Я была в шоке от такого выпада, даже не ответила ничего. © buh.filimonova
- Магазин возле дома. Кассир трещала с подругой и сдачу забыла дать. Я попросила сдачу, так она так глаза закатила, как будто я у нее взаймы попросила. А подруга, тоже работник магазина, прям уничтожила меня взглядом и выдала: «Кому ваша сдача нужна?» Там сдача, на минуточку, была, больше чем сама покупка. © ahli2503
- Мне вспомнилось, как мы с мужем зашли в дорогой универмаг. Ходили-смотрели, и тут я слышу, как продавщицы, даже не скрывая и не стесняясь, на нас кивают и говорят: «Смотри, эти, видимо, ошиблись. Думают, что в переход зашли». Я если честно была в шоке, даже дар речи потеряла. © vlada__embroiderer
- Я торговался с пожилым продавцом подержанных автомобилей. В какой-то момент он сказал, что я должен посочувствовать ему и заплатить больше, потому что он вышел на пенсию, но вынужден был устроиться на эту работу, чтобы оплачивать счета. © mwatwe01 / Reddit
- У подруги праздник, любит хризантемы. Попросила мужа купить. Принес завядшие эустомы. Пошла разбираться. Говорю: «Ладно, муж не знает, как выглядят хризантемы, ну а вы? Давайте менять». Ответ выбил: «Деньги не верну, цветы не поменяю. Да, он просил хризантемы, но показал на эти цветы. Покупайте заново — я на этот букет уже потратила силы».
Продавца, сделавшего замечание насчёт одежды, разнесла бы в пух и прах.
- Всегда казалось, что я выгляжу и одеваюсь нормально. Недалеко от дома открылся секонд-хенд. Думаю, зайду и хоть гляну, что там есть. Захожу, начинаю одежду на вешалках просматривать, а девушка-продавец, оглядев меня с ног до головы, выдает: «У нас все очень дорого». Так меня еще никто не унижал! © Подслушано / Ideer
- Жена купила пахлаву на рынке, и там был камешек, сломала зуб. Я взял все это и пошел с коробкой к продавцам. Они сперва притворялись, что не говорят на нашем языке. А потом один из них протянул мне пачку пахлавы и сказал: «Вот, примите это в качестве извинений». © Палата № 6 / VK
- Сегодня в магазине наблюдала крайне странную картину: стоит бабуля, лет так 80, и просит продать ей холодный чай, а сама, видимо, не в курсе, что это. Так вот, продавщица подает ей, внимание, обыкновенный чай в пакетиках и холодную газированную воду! Бабушка спрашивает, мол, просто пакетик в бутылку опускать? Ей отвечают: «Да-да, прямо туда!» И старушка ушла. Я стою в ступоре, осознаю происходящее. © Палата № 6 / VK
- Продуктовый, за прилавком дородная продавщица, похожая на злобного цербера. К ней подходит парень интеллигентного вида, кладет пакетик с огурцами. Она взвешивает: «22,30». Парень протягивает пятисотку. Продавщица его взглядом просверлила и говорит: «2,30 дайте». Парень дрогнувшим голосом: «Но... но у меня нет таких денег». А тетка ему ехидно: «Нет копейцов — нет огурцов». © Палата № 6 / VK
Если что, у лагеря продавцов тоже хватает историй о нестандартных покупателях. Вот несколько подборок в доказательство:
Комментарии
Муж не зная как выглядит хризантема(о Боже),просит букет из нее,а продавщица сует ему завядшую эустому???Бред собачий.
Бабушка спрашивает, мол, просто пакетик в бутылку опускать? Ей отвечают: «Да-да, прямо туда!» И старушка ушла. Я стою в ступоре, осознаю происходящее - т.е спокойно смотрела, как развели старого человека? Ай да, молодец.....