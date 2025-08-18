17 историй о мужьях и женах, которые чудят не по-детски

Бесят истории про беременных, как будто в это время женщина не ходит на работу, ничего не делает по дому и вообще только и думает как бы посильнее выбесить окружающих, а если это не первый ребенок то что с ним происходит пока мама ( по мнению окружающих) сходит с ума, 😡