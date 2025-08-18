Я такой человек, могу есть одну и ту же еду если она мне нравится. Люблб яблоки, ем их вместо овощей, вприкуску к мясу, рыбе, каше, супу, чему угодно. Супруг офигевает. Каждый день по паре яблок, годами. (я уже обьяснила, что это от нехватки железа, все равно офигевает)
17 историй о мужьях и женах, которые чудят не по-детски
Брачные узы иногда преподносят такие сюрпризы, что только диву даешься. Мужья и жены не перестают удивлять друг друга то смешными, то нелепыми выходками. Эти курьезные истории доказывают, что лучшие отношения — с юмором и без занудства.
- Ходили с мужем в магазин. Все как обычно — продавец пробивает продукты, муж складывает их в пакет. Тут кассирша, указывая на виноград, меня спрашивает: «Это кишмиш?» Говорю, мол, да. Расплатились. Муж такой смотрит с подозрением, а потом как выдаст: «Что это у вас за разговор такой был: кыш-кыш, мышь-кышь? Я ничего не понял! Это вы на своем, женском языке, да?» Да, конечно, на женском! © Мамдаринка / VK
- Сегодня очень насмешил муж. Узнала, что он бреет только одну подмышку, на которой я обычно лежу. У меня все! © OlgaShlyak / Pikabu
- Решила сделать себе масочку из натуральных ингредиентов: сметана, мед, яичный желток. Подруга посоветовала, мол, ну такая маска, что закачаешься. Сделала, поставила на стол, отошла за резинкой для волос. Возвращаюсь — маски нет. Блин, думаю, наверное, забегалась и подумала, что сделала все, а сама сделала только в мыслях. Сделала еще раз, опять отошла на пару минут взять удобную кисточку. Возвращаюсь — маски нет! Блин, думаю, что-то меня совсем накрыло, тяжелая трудовая неделя. Делаю в третий раз, отхожу в туалет, возвращаюсь — маски нет, а над опустевшей тарелкой стоит муж, доедая последний блин. Говорит: «Классную ты штуку для блинов сделала, даже лучше, чем сгущенка. А чего по чуть-чуть делала?». И приносит из гостиной еще две пустые тарелочки. Думала, устрою скандал, но потом решила — ладно, все равно эта народная косметология мне не нравится. © Мамдаринка / VK
- Мой муж — ходячий анекдот, и в тот раз это подтвердил. Произошло это, когда я рожала второго сына. Мой муженек уже вовсю праздновал рождение еще одного наследника, хотя меня только положили в роддом. При выписке меня ждал неприятный сюрприз — муж нас не встречал, его вообще не было. И, видимо, чтобы поднять мне настроение, медсестра решила рассказать, что в другом роддоме на днях произошел забавный случай — какой-то мужик во всю глотку кричал мое имя и имя моего ребенка (его выбрали еще до рождения). А имя у меня редкое, совпадений в том роддоме не было, никто не отвечал. Ну, всем надоело это слушать, вызвали полицию. У меня сразу мысль появилась — а вдруг это мой муженек был? Через пару дней вернулся с извинениями — простить такое чудо было невозможно. С тех пор живем душа в душу, а этот случай вспоминаем с улыбкой. © Amantel / Pikabu
- Очень сложно жить семейной жизнью, когда ты к ней вовсе не привык. Я купила как-то себе два банана, думала утром в овсянку добавить. Просыпаюсь, а муж их уже съел. На следующий день взяла три. Через ночь их уже нет. Затем четыре, пять, шесть, семь! Одним утром я уже подошла к мужу с претензиями: «Ты что, снова сожрал все бананы?» Он так невинно мне отвечает: «А зачем ты так много покупаешь? Мне и двух хватало с головой!» © Мамдаринка / VK
- Моя жена все 20 лет нашего брака завтракает омлетом. И никогда не меняет рецепт: два яйца, полстакана молока, 20 грамм сливочного масла, соль, паприка. 20 лет! Только представьте. С одной стороны, я немного боюсь такого постоянства жены, ведь я еще не встречал таких людей. Но если омлет за 20 лет ей не надоел, то и я не надоем? Это радует. © Палата № 6 / VK
- Решилась приготовить суши. Полдня провела на кухне, старалась. Зову мужа, а он молча выковыривает рыбу, вместо нее кладет мясо, сдабривает все это дело кетчупом и ест. Сижу в шоке. Спрашиваю, в адеквате ли он. На что он выпаливает: «Ну, теперь нормальные суши получились! Ты молодец, но я улучшил!» © Мамдаринка / VK
- Я беременная. Пишу мужу СМС: «Хочу Марс». Ответ сразил: «Надеюсь, шоколадку, а не планету». © Палата № 6 / VK
- У нас с мужем периодически останавливались с ночевкой мои родственники из другого города. Когда я сделала тест на беременность, то решила две полоски подтвердить еще и на УЗИ. После этого говорю мужу: «Ты не против, если с нами кое-кто поживет?» Он глаза закатил: «Кто на этот раз?» А я говорю: «Ты его пока не знаешь. Сейчас фотографию покажу», — и вручаю ему снимок УЗИ и тест. Он аж замер. Так обнимал меня! Дочке почти 4 месяца. © Мамдаринка / VK
- Любимый сказал, что ему поставили смену в мой день рождения и поменяться ну никак не выйдет. Конечно, я была расстроена. И тут мне звонят родители: зовут к себе пиццы отведать. Когда я вошла, меня встретила толпа друзей и родственников. Я была очень рада всех видеть. Внезапно из комнаты показался мой любимый. Оказывается, это он все организовал! И даже купил два моих любимых торта. А еще нанял художника и заказал ему мой портрет! Он немного зарабатывает, но такой внимательный! Я плачу от радости и понимаю, что никогда не отпущу этого мужчину. © Marikot / Reddit
- Я всегда любила кошек, но мачеха не разрешала взять кота. Когда я выросла, идея завести кошку не приходила мне в голову. И тут муж сделал мне сюрприз: принес котенка! Прошло 4 дня. Чувствую себя ужасно счастливой. © emilit0 / Reddit
- Муж пришел вечером домой с работы, а я попросила его сразу выбросить весь мусор, потому что достаточно мешков собралось, я сама не справлюсь. Он взял все за раз, пошел к мусорным бакам, а я с балкона наблюдаю. Стоит, берет один пакет, целится, попадает с метра. Чуть отошел, взял второй, бросил — попал. И тут пришла очередь третьего: муж отошел еще дальше, бросает прямо в цель и начинает скакать от радости, будто принимая аплодисменты невидимой толпы... Мужчины, вы такие дети! © Мамдаринка / VK
- Муж — вахтовик. И, зная, как я не люблю спать одна, он подарил мне огромного плюшевого гуся. Такие сейчас во многих магазинах продаются. Вначале я просто посмеялась, но теперь не представляю, как раньше спала без него. Гусь действительно огромный — 120 см. И очень-очень мягкий. Я закидываю на него ногу, обнимаю руками и вырубаюсь за две минуты. Конечно же, с любимым засыпать приятнее. Но когда его нет, гусь Гоша спасает ситуацию. Очень рада, что муж сделал мне такой подарок. Сам он еще и ржет: «Этот хотя бы не храпит. Наслаждайся, пока я в рейсе». Очень люблю своего шутника! © Палата № 6 / VK
- Вторая неделя, как я родила. Вчера ездили с мужем за покупками в супермаркет, с малышом осталась моя мама. Закупились в супермаркете, он понес пакеты в машину, а я осталась расплачиваться. Иду на парковку, сажусь в машину, облокачиваюсь и говорю ему: «Ну все, можем ехать!» И тут я офигеваю — муж в это время рядом стоял и ржал. А мне ответил незнакомый голос: «Куда поедем?» Поняла, что я перепутала машину и села к какому-то парню. © Мамдаринка / VK
- Нужно было съездить в центр по делам, поэтому я оставила мужа наедине с детьми. Сказала, чтобы ничего не разбили и не сломали, пока меня не будет. Вернулась спустя три часа, а муж сидит и играет в приставку. Немного в шоке спрашиваю, где дети, а он мне показывает пальцем, мол, тише будь, и ведет в комнату. Там укутаны и замотаны в одеяло дочь и сын, прямо как младенцы лежат себе и дрыхнут. Муж все объяснил: «Они хотели играть в „дочки-матери“, вот я и сказал им, что я мама, а они младенцы. Пять минут так повалялись в „пеленках“ и уснули!» © Мамдаринка / VK
- Сегодня утром любимый муж обнимает, радуется, как у нас всё хорошо, и, подхихикивая, говорит: «Ну ничего, посмотрим, как мы переживем кризис трех лет!»
Все бы ничего, но мы вместе уже больше четырех лет... © Pirojochenka / Pikabu
- Чтобы занять ребенка, пока я готовлю обед, муж стал рассказывать ей разные истории. А у дочки возраст ожидания смены зубов, один пошатывается уже. Ну он ей и поведал в шутку, что если зубик положить в горшочек, то за ночь там вырастет целое зубное дерево. Дочка к вечеру, окрыленная такими возможностями, расшатала свой зуб окончательно, и тот благополучно выпал. Гордая, показательно на глазах мужа засунула свой зуб в горшочек с цветами, приговаривая под нос, что в садике будет самой крутой: «У всех зубная фея с монеткой, а у меня куча новых зубов вырастет». Я к мужу с расспросами, как он планирует выкручиваться теперь. И что вы думаете? Выкрутился. Поехал к своему отцу и забрал у него вставную челюсть на денек. Обожаю эту семейку комиков. © Мамдаринка / VK
Бесят истории про беременных, как будто в это время женщина не ходит на работу, ничего не делает по дому и вообще только и думает как бы посильнее выбесить окружающих, а если это не первый ребенок то что с ним происходит пока мама ( по мнению окружающих) сходит с ума, 😡
Комментарии
История с гусем напомнила, как уезжая на неделю, я мужу вместо себя оставила огромную плюшевую собаку (ее давным-давно подарили дочке).
Собака честно исполнила долг согревания и утешения, а на ее морде отлично устанавливался планшет)
Честно говоря, сама не люблю суши, сашими и роллы. Хотя живу в регионе, где много разнообразной рыбы, но больше люблю мясо. Но почему муж не сказал жене, что не любит рыбу - вот этого не понять.