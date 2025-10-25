15+ поразительных находок, которые заставят вас охотиться за сокровищами

Поход в комиссионный магазин может стать настоящей охотой за сокровищами, и некоторым людям удается разжиться по-настоящему стоящей вещью, будь то старинная брошь или одежда от именитого модельера. А иногда нечто прекрасное можно найти даже в мусорном баке.
«Кажется, это моя лучшая находка в комиссионных магазинах. Тьери Мюглер, коллекция 1988 года»
А вы любите ходить по комиссионкам? Если да, то расскажите нам о вашей самой лучшей находке.