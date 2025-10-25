15+ поразительных находок, которые заставят вас охотиться за сокровищами

Поход в комиссионный магазин может стать настоящей охотой за сокровищами, и некоторым людям удается разжиться по-настоящему стоящей вещью, будь то старинная брошь или одежда от именитого модельера. А иногда нечто прекрасное можно найти даже в мусорном баке.

«Кажется, это моя лучшая находка в комиссионных магазинах. Тьери Мюглер, коллекция 1988 года»

Я мечтаю найти что-то такое и заявиться в нем в офис © honeychurchfeels / Reddit

Надо как можно чаще наведываться в богатые районы! © Freddythesausagedog / Reddit

Эта блузка прямиком из 70-х — маленький кусочек истории рок-н-ролла

«Такая куртка стоит $ 500, а мне она досталась всего за $ 16»

«Пришла и моя очередь обзавестись этой неуловимой лампой»

«Выхожу замуж в декабре. Мне посчастливилось купить это платье всего за $ 40!»

«Моя новая подставка для капы за $0,25»

Предполагаю, что эта выемка предназначена для чайных пакетиков или печенья. © loveandcrafting / Reddit

«Нашла в комиссионке твидовый рюкзак»

«Не помню ни одной другой вещи, которую я бы схватил с полки с такой скоростью»

«Dr. Martens моего размера и в таком состоянии? Беру не глядя»

Они обошлись мне всего в 40 австралийских долларов. © NegativeNellyEll / Reddit

Лучшая находка за всю историю!

«Купил эту рамку для фото и не сразу понял, что она похожа на сиденье для унитаза»

Я просто листал ленту, увидел это и подумал, что передо мной какое-то странное сиденье для унитаза. А потом прочел название темы, ха-ха! © Unknown author / Reddit

«Моя идеальная находка за $7»

Kate Spade за 7 баксов?! Да вы фактически украли ее. Отличная работа! © Vast_Reaction_249 / Reddit

«Нашла это свадебное платье и оно идеально мне подошло»

«Мне эта блузка показалась очень милой, а мама назвала ее ужасной. Теперь я и не знаю, что и думать»

«Брошь викторианской эпохи из 15-каратного золота с 40-каратным цитрином обошлась всего в $50»

Швейная машинка Singer за $9.99