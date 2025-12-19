14 женщин рассказали, как пережили развод, и от их историй в душе распускаются розы

Истории
16 минут назад
14 женщин рассказали, как пережили развод, и от их историй в душе распускаются розы

Кажется, что развод — это конец света и крушение всех надежд. Но героини нашей статьи своим примером доказывают обратное. Для них расставание стало не трагедией, а взлетной полосой, где они наконец-то нашли себя.

  • Бывший делил ложки и полотенца, не отдавал мои вещи, потому что «это совместно нажитое!» Суды были адом, от психологов не вылезала. День икс, выходим из ЗАГСа со свидетельством о разводе. Бывший зубоскалит, мол, теперь ты никому не нужна официально. И тут происходит чудо: на улице вдруг поднимается сильный ветер, вырывает свидетельство из его лап, оно летит в лобовое стекло припаркованной под ЗАГСом «тойоты». Из тачки выходит импозантный мужчина, берет бумажку, смотрит на нее, на меня, на моего бывшего... И такой: «Я правильно понимаю, что вы теперь свободны? Я тоже! Как насчет сходить на кофе?» Под офигевший взгляд бывшего я оставила свой номер мужчине из машины и гордо поцокала каблуками прочь. Мужчина на «тойоте» помог мне прийти в себя, забыть абьюзера и перевернуть тоскливую страницу жизни. Спасибо ему за те прекрасные 6 месяцев!
  • Муж предложил развестись. Заявил, что устал от моих криков и оров. Долго ревела, не могла прийти в себя, а он поехал на Бали, чтоб «пережить все это». Через месяц приходит сообщение с незнакомого номера: «Давай встретимся». Звоню, а это лучший друг моего бывшего! Я говорю, как же так, вы же друзья? А он признался, что они рассорились, и что я ему всегда нравилась, а бывший — дурак, что ушел. Начали встречаться. И вот, мой бывший муж-дурачок возвращается из своего Бали раньше времени весь злой, заходит ко мне домой и начинает кричать, почему это я нашла другого мужика! Оказалось, он специально ушел, в полной уверенности, что я буду бегать за ним и умолять вернуться. А я, вот такая «дура», взяла и не побегала, да еще и с его лучшим другом сошлась! Ни капли не жалею, мы уже год как вместе! Скоро женимся.
  • Долго пыталась спасти отношения — без толку. За это время взяли ипотеку на мои деньги. Как-то не выдержала, сказала: «Все — разводимся!» И тут он выдает: «Конечно, только оставь мне квартиру!» Решила, что спорить бессмысленно. И мы с дочкой начали все с нуля. Думала, надежды нет, но как только я решила дать себе и своему ребенку шанс на нормальную семью, все вокруг стало складываться нужным образом: мне предложили интересную работу, и я наконец-то смогла отказаться от совмещения, вокруг меня нашлись люди, которые помогли и с переездом, и с оформлением квартиры, и с мебелью — со всем. Я стала лучше себя чувствовать и жить в свое удовольствие. И сейчас считаю, что это было одним из лучших решений в моей жизни.
  • Мне 44, три года назад пережила развод, после 8 лет брака. Потеря работы, переезд в столицу с ребенком, из сбережений были только пособие по потере работы. Сейчас купила квартиру, хожу на любимую работу, больше времени уделяю ребенку. В доме только тишина и гармония. Совет: найти в себе силы двигаться вперед — это уже большой плюс. © ztb_080
  • Мой развод был лучшим, что со мной случилось. Пережить его было очень тяжело, но потом нашла новые увлечения и интересы, а также нового мужа, который обожает меня за то, что я такая, какая есть. Примерно через десять лет после развода мы поженились, и вот уже десять лет я счастлива в отношениях. © chozopanda / Reddit
ФинтУшами
19 часов назад

брать ипотеку на свои деньги и на чужое имя - дебилизм. оставлять квартиру, взятую на своё имя - дебилизм. какой из двух сработал в истории, в принципе, не важно

-
-
Ответить
  • Несомненно болезненный, но самый лучший опыт! 10 лет брака. Три года попыток сохранить семью, но случилось то, что должно было случится. Иногда самое верное решение — самое сложное. Страх остаться одной, страх осуждения, страх идти туда, где неизведанно. И сейчас с уверенностью могу сказать: никогда раньше я не была настолько счастлива, будучи свободной, выбирая себя! © tonya__an
  • Пережила тяжелый развод, решила, что все, больше никогда и никаких мужиков, дети есть, работа новая, классная, живу дальше. По работе приезжаю в соседнюю деревню, там брат двоюродный стоит с кем-то. Разговорились, посмеялись, говорю брату: «Приезжай в гости и друга своего бери». Приехали. Пятый год вместе, дети от него без ума, скоро рожать. Говорит: «Я с тобой хотел познакомиться, когда ты еще со старшим сыном с коляской гуляла, все не решался подойти». © obormotik8
  • Я конечно развод еще не пережила, он через 2 месяца. Но я пережила расставание с мужем-предателем. Два месяца как уже. Первый месяц был кошмарный, но я взяла себя в руки и поняла, что у меня есть я, дети, родные, шикарные друзья, которые поддержали меня в тяжелый момент моей жизни. Я не одна, и меня любят. Я сейчас в офигенной форме, занялась спортом. И теперь я не плачу совсем, радуюсь жизни. А вот он, оказывается, плачет по лавочкам от того, что развод. © nataliavoronchukova1981
  • 12 лет назад я пережила жуткий развод, мир рухнул, измена, другая женщина. Господи, мне казалось, я не вывезу! Пришла в себя только через пару лет: вдруг поняла, что я свободна и все могу! Увлеклась карьерой, мужчины, интересные и прекрасные стали ухаживать, я стала крутым экспертом в своей области. Но самое главное: первый муж (а я уже имею и второго) стал моим настоящим другом, его поддержку чувствую всегда. © natasha.ashore
  • Есть знакомая. Красива, видная девушка, Свой бизнес, успешный блог. Первый брак получился неудачным, развелась. Пережила развод, продолжила жизнь. Родня чуть не сожрала ее: так не одевайся, это не закидывай, то не делай, мы в разводе. С каждого утюга было слышно: да кому она нужна, она развелась. Переехала в другую страну, там вышла замуж за неженатого ранее парня. Муж любит, ценит ее открытость, веселье. Очень рада за нее. Это я к чему: девочки, шлите к черту всех, кто пророчит вам несчастье. © dolllllunay
  • Я теперь намного счастливее. В начале была шокирована и опустошена, вот буквально думала, что не переживу это. Тоже была замужем 10 лет. Первые несколько месяцев были ужасными, потом стало немного лучше. Теперь прошло два года, и у меня есть замечательный парень, который не жалуется на то, что я трачу деньги. Это может показаться мелочью, но именно такие паршивые вещи накапливались и превращали меня в тень самой себя. Теперь моя семья и друзья говорят, что я стала больше похожа на себя прежнюю, более счастливую, более общительную. © cookiesover******* / Reddit
  • Это не развод, но я ушла от своего партнера, с которым мы были вместе семь лет. Увидела в его телефоне, что он говорил обо мне отвратительные вещи и общался с другой женщиной. Первые два месяца я была в ужасе от мысли, что останусь одна. Мы были парой со студенческих лет, и я считала его лучшим другом, мы провели вместе буквально все наши двадцать с небольшим лет. В марте я вернулась домой к своей семье и ближе к лучшей подруге. Я никогда не была так счастлива и полна жизни. Получила повышение на работе, постоянно вижусь с друзьями, решила проблему со здоровьем. Оказалось, что он меня сильно напрягал, и без этого постоянного стресса я процветаю. Хожу на свидания, и на этой неделе у меня было второе свидание с парнем, с которым у нас хорошая совместимость. Это, честно говоря, немного шокирует, потому что всего 3 или 4 месяца назад я не могла представить, что буду с восторгом думать о знакомстве с кем-то новым. © Unknown author / Reddit
  • Брак меня душил, а бывший плохо относился ко мне и сыну. Развод был сложным в финансовом плане, но я справилась, встала на ноги и сейчас чувствую себя лучше. Получила поддержку от подруги и семьи. Не планировала, но быстро встретила нового замечательного парня: он милый, умный, веселый, его любят родители и сын. Мы вместе путешествуем. С момента расставания прошло 7 лет, и я очень счастлива. © Unknown author / Reddit
  • Я же прожила 33 года когда нельзя купить сушильную машину, когда нельзя посмотреть то, что я хочу, когда нельзя заниматься творчеством. Про то, что простила, опустим. Вишенка на торте: был мой юбилей, 50 лет, который я мечтала провести в Венеции. Все организовала, а он сказал что не хочет видеть мою вечно недовольную рожу и уехал с другом на рыбалку. Вернувшись из Венеции я забрала трусики и бусики, ребенка и ушла от него. Про то, что не дал из дома ничего забрать, промолчим. И да, как же я наслаждаюсь теперь свободой. Реально свободой. © ol3ga

А здесь много историй о разводе, в которых столько твистов и эмоций, что впору продавать права на их экранизацию

Комментарии

Уведомления

Похожее