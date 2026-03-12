20 историй о подарках, которые врезались в память так крепко, что их не удастся забыть даже спустя годы — 17.03.2026

10 лет назад, на работе мужчины подарили нам по маленькому кактусу, к ним ещё были приклеены цветки сухие, то ли на клей ПВА, то ли на клеевой пистолет. Вообщем странный подарок был. Причём одни кактусы были мохнатые и мягонькие, а другие колючие. Мне достался колючий. И вот прошло 10 лет, он вымахал уже почти под метр (а был меньше 10 см.), я дала ему имя Степан. Он жутко колючий, ни разу не цвёл, стоит на подоконнике на кухне, рядом балконная дверь, и мужественно переносит морозы, когда дверь на балкон зимой открываю на проветривание, сквозняки, жару, засуху, иногда недели по 2 забываю полить, иногда наоборот заливаю. Любит колеусы, рядом с ними у него на макушке появляется "причёска", в виде пушка. Вообщем подарков много в жизни было, а вот Степан самый лучший. Несколько раз переезжали и он с нами, другие цветы появлялись и исчезали, а он всегда с нами. Вообщем от души подарок ребята нам тогда сделали, зря мы ворчали. Я уже в той организации не работаю, кое кого из бывших коллег - мужчин в живых уже нет, а память осталась.