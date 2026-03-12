20 историй о подарках, которые врезались в память так крепко, что их не удастся забыть даже спустя годы — 17.03.2026
Говорят, что дорог не подарок, а внимание. Но после некоторых знаков внимания хочется сменить номер телефона или уехать в другой город. В нашей редакции разгорелись жаркие споры: мы обсуждали подарки и поняли, что грань между «боже, как мило» и «это он серьезно?» тоньше, чем лепесток тюльпана. Оказывается, комод можно купить за букет цветов, а за солью для ванны может скрываться настоящий детектив. Поехали!
- Мне было лет 7-8, и я решил сделать маме приятное. Сгреб все деньги, которые у меня были, и отправился в ближайший известный мне цветочный ларек. Там я отдал тетеньке свое богатство и попросил взамен цветок. Тетя пересчитала денежку и выдала мне красную гвоздику, с которой я, как маленький принц, воодушевленный мыслью о скорой радости мамы, помчался домой. Примерно на середине пути произошла неудача. Я упал. Но мне было все равно на мои коленки, была проблема посерьезнее. У гвоздики оторвало башку. Я пытался придумать, как ее приделать обратно, но все было тщетно. Мне пришлось ее выбросить и со слезами на глазах в разбитых чувствах идти домой, где я рассказал о своей личной маленькой трагедии маме, которая меня успокоила, конечно.
- Когда я была в классе во втором, меня пригласил на день рождения одноклассник. Я пришла с подарком, голодная (кто ж наедается перед чьей-то днюхой?) А там мама и бабушка именинника устроили какие-то игры для всех. Я ждала-ждала стол и не дождалась. Молча забрала свой подарок и ушла. Мама моя вечером отнесла подарок и долго извинялась. А я до сих пор считаю, что была права. Мне днюха не понравилась.
Мне запомнилось, как на дне рождения подружки школьной нас ее мама полчаса фотографировала с миской клубники: станьте так, повернитесь эдак, сделайте вид, что вы ее едите. Причем, дело было много лет назад и фотик был пленочный, следовательно, в инстаграм не выложишь (его тоже не было). Короче, максимальный испанский стыд
- А у меня был вот такой подарок: поющий плюшевый щеночек с корзинкой конфет в лапках. Все чудесно, но он пел: «Хорошо быть кошкою, хорошо собакою, где хочу ..., где хочу ...!».
- 9 марта раздавал нераспроданные тюльпаны прохожим, и один мужчина сказал, что уже не надо — жена обиделась, что вчера не подарил. Отвезли его жене 101 тюльпан с просьбой простить мужа, потому что не доставили по вине магазина.
К моему мужу на работу пришел мужик, в руках бутылка сливочного ликера на букву Б. Так вот он попросил мужа распечатать на листе А4 что-то типа " с 8 марта, киса". И да, это были два компонента поздравления - ликер и листик А4
- 8 марта муж подарил много цветов и дал самое ценное — свободное время, а сам был с сыном. Сегодня у нас тоже годовщина — 10 лет, и мы не дарили друг другу ничего, но круто провели день с семьей.
Дарить на 8 марта женщине свободное время от ребенка… хорошо устроился мужик
- В общем, в то 8 марта я была не в отношениях. Сидим на кухне с подружкой, чаи гоняем. «Не будет мне сегодня тюльпанов», — говорю, а я их очень люблю. Через 10 минут звонит знакомый, которому я нравилась, но он не делал никаких попыток к сближению, а я делала вид, что не замечаю. Спрашивает, дома ли я. Подъехал, я вышла к подъезду, подарил небольшой букетик белых тюльпанов. Обняла и сказала спасибо. Было очень приятно! Подруга: «Ну вот, а ты говоришь, что без тюльпанов останешься». До сих пор вспоминаю и улыбаюсь.
Я так понимаю, парень цветочки подарил и дальше отправился во Френд-зону))
- Я пришла к подруге на днюху и подарила ей сертификат в магазин косметики, чтобы она сама пошла и себе что-то купила. Подарила букет и конверт с сертификатом. Она открыла конверт и сказала такую фразу: «Зачем мне сертификат, у меня все есть, лучше деньгами». Ну я и забрала сертификат, раз все есть, и сказала, что денег нет, все на сертификат потратила.
Подруга - глупая хамка. Сертификат можно сдать, в заявлении указать свои реквизиты и получить те же деньги.
- У меня однажды был партнер, который почти сразу же после начала отношений подарил мне на мой день рождения большие донаты в приюты для животных, которые я поддерживала. Мне таких крутых подарков ни до, ни после него не делали.
- Как-то общалась с одним парнем, я знала, что ему нравлюсь, но на свидание не звал. Пару раз забирал из колледжа, довозил до дома, редко виделись, в основном созванивались. И вот перед 8 марта уточняет у меня, буду ли я дома. Восьмого я ходила по делам, он прям названивал, писал, мне аж стало приятно и интересно, рассказала об этом общей подруге, обе гадали, что же мне подарят. Приехала домой, написала ему. Тут приезжает курьер и отдает мне тюльпаны. Видели бы вы мое лицо — там был не букет, а несколько штук, будто их сорвали с поля! Я фоткаю подруге, мы обе угораем над этим, и я выбрасываю их в мусорку (было стыдно заходить домой, сестра бы ржала надо мной). И тут он пишет мне: «Понравился подарок? Думал, что-то из Prada подарить, но ты же мне не девушка!» И после этого мы перестали общаться. И каждое 8 марта мы с подругой вспоминаем эту ситуацию, это уже как традиция у нас.
Девушка , которая "угорает" и "ржёт", может понравиться только конюху, и то не всякому.
А цветы живые в мусорку бросать, потому что они не дорогие- это вообще гадко.
- Два года назад, утром 8 марта, муж собрался и сказал, что пошел за подарками (много женщин в большой семье). Пришел через час. Руки пустые. Сел передо мной и сказал: «Я хочу развестись».
Я - этот мужик, у меня так де, но наоборот. Я единственная дама в семье
- Бывший заказал мне 101 розу. Я с этим букетом пофотографировалась, конечно же, и не знала, что с ним делать, он не помещался даже в единственное ведро. Выставила на продажу — забрали через час, а я купила себе комод.
- Мне подарили гнездо. Веточки, мох, три перепелиных яичка и два чучелка перепелов. Самец и самка. Прошло 22 года. До сих пор не могу понять, что бывшего сподвигло. Вручив, он еще так умиленно смотрел на него, типа «какую красоту дарю!» У меня пропал дар речи.
- Я считаю, что мой бывший — лучший, смотрите: на 8 марта мы еще не встречались, подарков не было. Начали встречаться к его дню рождения, он в апреле. А к моему дню рождения (в октябре) он со мной расстался.
- Открылось воспоминание: мне было 17, бывший подарил мне сим-карту, оформленную на него, типа с выгодным тарифом, через пару дней мы поругались, он пошел в салон сотовой связи и отключил ее. Поскольку если мы расстались, то я ни с кем не буду по ней говорить.
- Мой одноклассник на первом курсе подарил мне букет цветов и открытку «С днем рождения, дедушка!»
- Мне бывший на 8 Марта соль для ванной подарил как-то. Простенькую, упаковка из целлофана, хенд-мэйд дешевый. Я подарок не оценила, а со временем мы расстались. А тут соль для ванной закончилась, и я достаю этот шарик, он шипит, шипит, тает, и тут я вижу, что внутри кольцо! Серебряное, правда. Он эту соль для ванной сам делал, видать, показалось, что просто колечка мало.
- Однажды 8 марта бывший сунул мне в задний карман джинс деньги. На мой неподдельный шок сказал: «Ну, я не знал, что тебе подарить, выбери сама». Встречались на тот момент не первый год. Даже мысли у человека не возникло, что если не знаешь, что подарить, то как минимум можно спросить.
Бабье вечно шизует по поводу подарков, безмозглые курицы. Взяла деньги, сказала спасибо и купила бы себе что хочется. Кто кому обязан что то дарить на день немецких проституток. Одно слово дурищи.
- Подарила как-то подруге отличный дорогой кошелек. Она сразу сказала (хоть и не при всех), мол, ой, мне такое не надо, подарю кому-нибудь. Было очень неприятно. Ладно, забрала кошелек, на следующий день дарю деньги. А она: «Ой, ну куда ты мне это суешь, не видишь, у меня в одной руке телефон, в другой пакет». Больше не общаемся.
- Мамы девочек, осадите немного, бога ради! Пришел сын в гости к своей подруге, а ее мама выкатила претензию: «Мог бы Лике хоть конфет принести в подарок на 8 марта». Детям по 6 лет. Может, ее еще на свидание в ресторан пригласить, а то как-то не солидно просто по сугробам лазить и в снежки играть.
Ну чупа-чупс какой чисто символически принести девочке можно было, мама бы не обеднела
- Вспомнил, как в 5 классе позвали на день рождения. Принято было дарить определенную сумму в нашей компании, а мне родители дали половину, и чтоб не позориться перед одноклассниками, я пошел искать, что на них можно купить в подарок. Купил кактус огромный. Прям килограммов 5, наверное, весил в горшке. Помню, все смеялись тогда, зачем он ему нужен, но имениннику понравился, спустя лет 5 оказалось — до сих пор растет и даже дал потомство из маленьких кактусов. И запомнился намного больше, чем те денежные подарки.
Мы до сих пор спорим: что ярче — получить в подарок гнездо с чучелами или симку без связи? А какой подарок стал самым незабываемым для вас? Пишите в комментариях свои истории — посмеемся или поплачем вместе!
Комментарии
Как-то искала подарок на день рождения тогда еще мужу. Решила, что это будет автомобильный пылесос. Я в них полный ноль. Перелопатила кучу информации, перечитала отзывы, провела "интервью" со всеми на работе, у кого была такая штука, зашла в несколько магазинов к консультантам. И вот выбрала. Купила, подарила. Был очень доволен. И в первую же неделю как поехали в гости к его родителям, он начал хвастаться подарком. Его отцу очень понравилось и мой бывший не долго думая, передарил этот пылесос ему. У меня было ощущение, что мне плюнули в душу. Я так кропотливо выбирала и дарила с любовью! Муж потом заметил мое вытянувшееся лицо и сказал что-то вроде "ну а чо тут такого". Правда потом - спустя время, все-таки купил такой же. Но осадок у меня остался.
10 лет назад, на работе мужчины подарили нам по маленькому кактусу, к ним ещё были приклеены цветки сухие, то ли на клей ПВА, то ли на клеевой пистолет. Вообщем странный подарок был. Причём одни кактусы были мохнатые и мягонькие, а другие колючие. Мне достался колючий. И вот прошло 10 лет, он вымахал уже почти под метр (а был меньше 10 см.), я дала ему имя Степан. Он жутко колючий, ни разу не цвёл, стоит на подоконнике на кухне, рядом балконная дверь, и мужественно переносит морозы, когда дверь на балкон зимой открываю на проветривание, сквозняки, жару, засуху, иногда недели по 2 забываю полить, иногда наоборот заливаю. Любит колеусы, рядом с ними у него на макушке появляется "причёска", в виде пушка. Вообщем подарков много в жизни было, а вот Степан самый лучший. Несколько раз переезжали и он с нами, другие цветы появлялись и исчезали, а он всегда с нами. Вообщем от души подарок ребята нам тогда сделали, зря мы ворчали. Я уже в той организации не работаю, кое кого из бывших коллег - мужчин в живых уже нет, а память осталась.
А я в целом очень люблю подарки и радуюсь любому. Полотенце? Ого, оно моего любимого цвета) мочалочка? Класс, как раз такой жесткости, как я и хотела) Тапочки? Вау, какие мягкие! Причем мне искренне приятно получать всякие мелочи и приятно, что люди старались ради меня.
Но однажды подарок поставил меня в недоумение: на Тайный Санта я получила… Веганские котлеты 😂 Оказалось, девочка просто перепутала на ВБ и отправила свои котлеты (смесь для них) на мой адрес вместо своего)