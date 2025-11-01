20+ человек рассказали, какие «незабываемые» подарки им подарили (ну или почти)
Подарки — это, безусловно, приятно, но иногда вместо радости мы получаем целую гамму эмоций: от неловкости и стыда до чистого возмущения. Наверное, каждый из нас хоть раз сталкивался с презентом, который будто сошел со страниц абсурдного анекдота. Мы собрали 20+ историй людей, которые не знают, смеяться им или плакать. В этой подборке есть и «забранная» обратно машина, и коварная свекровь, и даже носки с прорезями.
- Начали встречаться с парнем, он решил сделать подарок — поездку в Швейцарию. Сказал, что всю программу сам организует. В итоге организовал пешие туры в горы. Каждый день! Я не очень люблю такой отдых, каждый день проходить 20 км для меня много. Предложила разбавить и посмотреть город, сходить в музей. Он на это устроил истерику, обвинил меня во всем, в чем можно, мол, такая красота, а я нос ворочу, когда я такое еще увижу. Но я из страны, где есть горы и бывала там чаще, чем где-либо еще, и он знает об этом. © Подслушано / Ideer
- Одногруппник обещал подарить мне такой подарок, который никто и никогда в жизни не дарил. Неделю он меня обрабатывал, в сам день рождения не подарил, а после этого все твердил: «Ну что? Ты точно готова?». Я ожидала чего угодно, но не чтение стихотворения. © suunsv
- Я купила подарок на свадьбу моего друга, но так вышло, что не смогла прийти и сказала, что подарок остается за мной и обязательно его подарю. А потом, когда прошло время, я не могла придумать повод подарить или передать подарок, так как он уже человек семейный, а с его женой мы ни разу не знакомы, думала ну, как-то неправильно поймут, и не хотела уже лезть в чужую семью. Боялась, что невеста не одобрит предложения увидеться и получить подарок. Это было года два или три назад. Антон, если читаешь, подарок до сих пор вас ждет, заберите его пожалуйста, я стесняюсь вас. © burlacova_art
- Играли коллективом в тайного Санту. Все купили, подобрали подарочки, мне говорят: «Ой, Лиза, задерживается доставка, но как приедет отправлю тебе почтой». Спросила адрес, все дела. Прошло 10 дней, спрашиваю: «Где подарок», а мне: «Ой, он еще в пункте сортировки». Прошло еще две недели — молчание. Прошел месяц: «Ой, я все выяснила, отправила не на тот адрес, давай перенаправлю», я: «Да без проблем». Прошел еще месяц, говорю: «Можно не ждать подарок?» И с тех пор сообщение не прочитано, и молчание. © gerzenka
- Бывший подарил свечу в стакане. Сам, дескать, сделал. Я, конечно, расстроилась: даже подружкам не похвастаться. Но я ее не трогала — жалела. Уже после расставания зажгла для запаха да пошла делами заниматься. Спохватилась, гляжу — воск расплавился, и на самом донышке колечко серебряное лежит. А я все это время не подозревала о таком сюрпризе.
- Нас так друг мужа поздравил в день свадьбы. Говорит: «Брат, деньги снять забыл, я тебе переведу». Через 2 месяца год, как переводит. © vika_konfeta
- У меня сейчас такая ситуация. Я не смогла попасть на ДР к подруге, поздравила, сказала, что все равно подарю ей подарок. В итоге купила, и вот второй месяц вожу его с собой в машине, никак не можем пересечься. Правда мы пересекались на др друга, но я не догадалась взять ее подарок с собой. Короче, вот такая ситуация, но я отдам, правда-правда. © shumkova8874
- Мне свекровь дарила 3 года комплект постельного. Сначала наволочки, потом простынь. На третий год, когда пол комплекта уже состарилось от использования, подарила пододеяльник. © Альбина Александрова / ADME
- Сколько себя помню, мама всегда не любила, когда ей дарили цветы. Прямо говорила: «Лучше б кусок мыла подарили, и то толку было бы больше». Так вот, однажды я подарила ей большой пакет мыла. Тяжелый, конечно, но зато все куски были разного размера. © ADME / Dzen
- В этом году у меня и моего мужа круглая дата — 30 лет. К его дню рождения готовилась заранее: искала хороший ресторан, обзванивала и приглашала родственников и друзей, долго над подарком думала, себе отказывала несколько месяцев во многом, лишь бы ему купить хороший подарок. Наконец-то нашла идеально подходящие часы дорогой марки. Но мало того, что все заботы о моем дне рождения муж заботливо переложил на мои плечи, так еще и подарил носки с прорезью для всех пальцев. Обидно до слез, а он не понимает, почему мне подарок не понравился. © Подслушано / Ideer
- Свекровь навесила нам свою двухгодовалую неухоженную и невоспитанную собаку. Мы с мужем посоветовались и забрали. Лечила, кормила, играла, обучала. И очень быстро собака из нашей превратилась в мою. Твоя собака линяет, твоя собака болеет... И я во всем виновата. Я ее правда полюбила, но жить так больше не могла, собрала все ее манатки и отправила радостного мужа возвращать «подарок». Через пару дней меня уже умоляли передумать, а мужу прокипятили мозги так, что он первый бежит с ней на прогулку. © Подслушано / Ideer
- Когда-то мне добрый папа на окончание 2 класса пообещал купить касатку такую большую, надувную, как матрас. Но когда мы пришли в магазин, то ему вдруг понравилась двухместная лодка, и он купил ее! И вот я, метр роста и 30 кило, надувала этого монстра несколько десятков часов для одного похода на море, потом сдувала, потому что хранить эту бандуру квартире было невозможно! Вдобавок она еще и дырявая оказалась, так что на воде эта беда складывалась под моим весом. Карательный подарок. © Подслушано / Ideer
Папа очень "добрый". Надо подарить ему на юбилей дырявую надувную бабу
- Я девушка из малообеспеченной семьи, встречаюсь с парнем-мажором. Он постоянно дарит мне дорогие вещи, водит по шикарным ресторанам, магазинам, несмотря на все мои протесты. Решила сделать ему тоже подарок: чтобы купить его, устроилась на ночную работу уборщицей туалетов на химзаводе. Как итог: мы с парнем на грани расставания, т. к. он считает, что я ночами ему изменяю. Если скажу правду — не поверит и засмеет за «плохую отмазку». © Подслушано / Ideer
- Что обычно дарят молодым на свадьбу? Деньги в конверте, бытовую технику и т. д. Мой дядя из Америки, видимо, решил выпендриться и подарил... ПОНИ. Живого пони. Стоит сейчас во дворе дома, думаем, что с ним делать-то? © Подслушано / Ideer
- Девушка боится пауков. Люблю иногда ее пугать ими, но не настоящими, а обычными картинками, типа заставки на телефоне или компьютере. Недавно спускались в подвал дома, мимо пробежала крыса, я заорал как ненормальный. В общем, теперь на нашем общем ноутбуке стоит картинка крысы с пауком во рту, на день рождения получил подарок в бумаге с крысами, мягкую крысу, и кучу бумажных крысок-конфетти. Жду на нашу годовщину носки с крысами и готовлю подвеску в виде паука. © Подслушано / Ideer
- Моя жена из небольшого города в 100 километров от моего, где сейчас мы живем. И ее родители нам на свадьбу подарили большой горизонтальный холодильник. Я тогда подумал: зачем? Но свекровь прям пальцем грозила, что убьет, если продадим. Через месяц все стало ясно, когда они нам привезли мясо, пельмени, домашние сосиски и колбасу, заготовки и овощи и фрукты. Мы в магазин начали ходить только за хлебом и химией. Сейчас стоит вопрос о покупке гаража — семья растет, а значит, и запасы тоже. © Подслушано / Ideer
- Собирались всей семьей идти к моему папе на день рождения. Мы с мужем купили подарок, одевались уже, а сын сидел в кресле и что-то напевал себе под нос. Подхожу к нему и спрашиваю: «Назар, а что ты дедушке хочешь подарить? Может по дороге что-то заехать и купить, чтобы ты лично его порадовал!» Сын с умным видом отвечает: «У меня есть подарок, это песня!». Интересуюсь: «А что это за песенка такая? С днем рождения?»
Он взял и спел мне: «В этот день родили меня на свет! В этот день с иголочки я одет! В этот день теплом вашим я согрет! Мне сегодня тридцать лет!» И ничего, что дедушке исполнялось 75, он обалдел, оценил старания внука и был на седьмом небе от счастья. © Мамдаринка / VK
- На работе, помню, отмечали день рождения сотрудницы. Ей исполнялось лет 30. И один сотрудник прочитал ей стих, довольно длинный — поздравление с 40-летием. Все молчали растерянно, только мы с одной коллегой ржали в голос. © Татьяна Пащенко / VK
- Мне в 19 лет парень машину подарил. Я вечером подругу покатала. На следующий день пишет: Я тут подумал, а мне же на работу не на чем ездить теперь, и забрал обратно. Вот батя мой ржал! До сих пор семейный мем. © sashasolar
- 8 марта, я родила два месяца как. Бывший муж сказал, что завтра приедет мой подарок. Завтрашний день, уже вечер. Он закатывает мне скандал. Через пару дней как помирились, спросила где мой подарок, сказал: «А не надо было выносить мне мозги, отменил». © j.qgross
- 101 тюльпан с доставкой на работу. И все бы ничего, если бы этот же персонаж за 3 часа до этого не занял бы у меня ровно столько, сколько стоит этот букет. Деньги не вернул. © dianahasanovna
- Я была на обратной стороне этого ужаса! Подарок действительно ехал! Потом он несколько раз отменялся, я заново заказывала. И короче по итогу я так и забила, потому что прошло уже очень много времени. Господи, я сейчас умру от этого кринжа! © ulyyanova
Подарки говорят многое о дарителе, а обещанные — еще больше. После таких историй становится ясно: иногда лучше получить скромный, но искренний презент, чем столкнуться с целым ворохом пустых обещаний. И пусть эти ситуации расстраивают нас, они точно не делают нас хуже. А что, по-вашему, хуже: то, что не подарено, или то, что потом забрали обратно? Делитесь мнением в комментариях.
