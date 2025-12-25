15 незнакомцев, встреча с которыми подарила незабываемые эмоции

Бывает так, что одна случайная встреча с неизвестным человеком может остаться в памяти на долгие годы. Именно это и случилось с героями нашей подборки, которым посчастливилось попасть в неожиданную ситуацию, когда вроде бы посторонние люди сумели сделать день значительно лучше и веселее. Мы дружно хохотали над историей про заботливого кота и зауважали девушку, которая выпросила себе место в автобусе.