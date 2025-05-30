20 незнакомцев, которые наверняка останутся где-то в сердечке

Я несколько месяцев когда-то жила у родителей в пригороде, когда в моей квартире был ремонт. Папа каждый день вез нa работу, я с вечера собирала нужную косметику и одежду, завтрак, дома только умывалась и зубы чистила😅 Ехать минут 30-40, я успевала и завтрак съесть, и макияж и укладку сделать, и даже в кофейню рядом с офисом позвонить, они как раз к моему приезду нужный мне кофе делали😂 Идеальный тайм-менеджмент😃😃