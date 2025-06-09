Вот как в реальности выглядели 9 исторических личностей, чей образ нам запомнился по фильмам

Рамзес II был одним из величайших фараонов Древнего Египта. Фараоны, правившие после него, и обычные египтяне называли его «Великим предком». Он правил Египтом почти 60 лет и умер в возрасте 90 лет. Он способствовал культурному обогащению своей страны и не только. Рамзес II был не просто фараоном — он был великим символом богатства Древнего Египта. Его наследие до сих пор продолжает вдохновлять людей. В фильме «Исход: Цари и боги» можно встретить образ великого царя, который предстает во всем своем великолепии. Это дает возможность прикоснуться к уникальной и загадочной культуре Египта и представить, как на самом деле мог бы выглядеть великий фараон.