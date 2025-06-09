Актер похож нна гопника с соседнего двора, который случайно нашел клад)
Вот как в реальности выглядели 9 исторических личностей, чей образ нам запомнился по фильмам
Костюмированные фильмы и сериалы, посвященные давно минувшим эпохам, всегда вызывают немалый интерес у зрителей. Ведь это так захватывающе — наблюдать за тем, как жили знаменитые люди, о чьих делах мы читали в учебниках по истории и приключенческих романах. На экране мы их видим такими, какими их представляет режиссер и воплощают актеры, но нам очень захотелось узнать, как же в действительности выглядели герои тех времен.
Анриетта Неверская
Анриетта Клевская, в замужестве Неверская, являлась близкой подругой Маргариты Валуа и считалась одной из самых завидных невест того времени. В популярном сериале, вышедшем в 1996 году, ее образ воплотила актриса Вера Сотникова. На экране мы видим ее как шатенку с роскошными длинными локонами. В реальности же Антриетта была блондинкой с высоким лбом и тонкими, едва заметными бровями.
Царица Марфа Васильевна
В одном из самых известных и всенародно любимых фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», супругу царя Ивана Грозного, сыграла актриса Нина Маслова, у которой получился образ юной, нежной и застенчивой девушки. Все мы помним сцену, как лжецарь Бунша был очарован молодой царицей и всячески пытался угостить ее яствами с роскошного стола. Настоящая Марфа Васильевна, в девичестве Собакина, являлась третьей женой царя, которая была выбрана во время смотра невест. К сожалению, юная царица скончалась всего через 15 дней после свадьбы, что породило разные слухи о придворных интригах.
Тутанхамон
Тутанхамон был не просто одним из царей Древнего Египта — он стал живым символом и воплощением египетской культуры, окутанной мистикой и загадками. О нем стали говорить намного больше после обнаружения его гробницы в 1922 году, которая оказалась почти нетронутой. Золотая погребальная маска Тутанхамона до сих пор остается символом культуры Древнего Египта. Согласно разным исследованиям, есть предположения, что Тутанхамон был худощавым и невысокого роста, однако в сериале мы видим высокого юношу крепкого телосложения.
Рамзес II
Рамзес II был одним из величайших фараонов Древнего Египта. Фараоны, правившие после него, и обычные египтяне называли его «Великим предком». Он правил Египтом почти 60 лет и умер в возрасте 90 лет. Он способствовал культурному обогащению своей страны и не только. Рамзес II был не просто фараоном — он был великим символом богатства Древнего Египта. Его наследие до сих пор продолжает вдохновлять людей. В фильме «Исход: Цари и боги» можно встретить образ великого царя, который предстает во всем своем великолепии. Это дает возможность прикоснуться к уникальной и загадочной культуре Египта и представить, как на самом деле мог бы выглядеть великий фараон.
Ксеркс I
Ксеркс I был персидским царем и четвертым «шахиншахом» династии Ахеменидов. Он был сыном великого царя Дария Великого. Основные планы, которые он осуществлял как преемник своего отца, включали укрепление власти в Египте и Вавилоне, а также покорение Греции. Целью последнего было наказание Афин и других полисов, которые в годы правления Дария оказали сильное сопротивление великому персидскому царю. В фильме «300 спартанцев» Ксеркс изображен без волос и с многочисленными украшениями, однако в реальности он обладал густой бородой и длинными волосами.
Юлий Цезарь
Лоб Делона даже выше. Просто волосы уложена по-разному, а так — максимально убедительное сходство.
Юлий Цезарь — великий римский полководец и государственный деятель. Он сыграл решающую роль в событиях, которые привели к падению Римской республики и возвышению Римской империи. Во всем известном фильме «Астерикс и Обеликс на Олимпийских играх» Цезаря играет знаменитый актер Ален Делон, хотя сам Цезарь выглядел совсем по-другому. Высокий лоб, большой нос и длинное лицо вовсе не соответствуют облику Алена Делона — идеала мужской красоты.
Генрих VIII
На снимке вы можете видеть, как его показали в кино и каким он был в жизни. Генриха VIII обычно вспоминают из-за шести жен короля и его легендарного аппетита. Он был не из лучших мужей, так как был особенно жесток со своими избранницами. Однако его правление — разрыв с Римом, реформация и роспуск монастырей — оказали большое влияние на Англию в формировании ее независимости. В фильме «Еще одна из рода Болейн» король изображен темноволосым и среднего телосложения, однако в действительности у Генриха были рыжие волосы и крепкое телосложение.
Нефертити
Нефертити была царицей XVIII династии Древнего Египта и женой великого фараона Эхнатона. Вместе с ним она стремилась установить новую веру — почитание Атона, солнечного диска, как единственного бога. Вместе с мужем она правила, становясь свидетельницей и соавтором, возможно, самого богатого и успешного периода в истории Египта. Она не только родила своему мужу шестерых детей, но и стала для него опорой, поддерживая фараона в его начинаниях. В течение долгих лет разные актрисы пытались изображать великую царицу, однако упускалось очень важный нюанс: Нефертити не была белокожей, как себе представляют современники. Помимо этого, скорее всего, под ее головным убором могли быть толстые и вьющиеся волосы, которые очень типичны для этого региона.
Наполеон Бонапарт
Наполеон Бонапарт — известный полководец и первый император Франции. Его часто описывали как человека с низким ростом, высоким лбом и глубоко посаженными глазами. Интересно, что в фильме рассказывается история карьеры великого полководца, которая началась с 24 лет, однако его играет актер, которому уже далеко за 30.
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