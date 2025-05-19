8 фактов о моде прошлого, в которые сейчас сложно поверить
Благодаря многочисленным историческим романам и фильмам мы, казалось бы, знаем многое о женской моде прошлых веков. Однако некоторые факты легко опровергают сложившиеся представления. Так, скромные девицы в XIX веке вполне могли хранить подарки от любимых в нижнем белье, а карманы в женских платьях прятались в самых неожиданных местах.
В XIX веке барышни вместо сумочек носили шатлены
Шатлены — брелоки с цепочками, к которым крепились всевозможные необходимые мелочи, — носили еще древние римлянки. Однако само это слово не использовалось в таком значении вплоть до 1828 года, пока в одном из модных журналов не появилась статья о новом, стильном аксессуаре. В те времена дамские сумочки были не слишком вместительны, а карманы на женских платьях отсутствовали.
Поэтому брелок, на котором висели небольшой кошелек, флакончик духов, блокнот и прочие полезные предметы, казался на редкость удобным. Сами шатлены различались по стилю и богатству отделки: одни были предназначены исключительно для домашнего использования, другие — для прогулок, третьи — для балов.
В течение всего XIX века мода на шатлены то угасала, то вновь возвращалась. Причем носили их не только знатные дамы — эти аксессуары оказались на редкость полезными для медицинских сестер и монахинь. Если барышня прикрепляла к брелоку слишком много цепочек, то при ходьбе она буквально звенела как колокол. Над этим вовсю потешались критики шатленов.
Брелок с одной цепочкой, которая крепилась к юбке или обвивала наряд, скорее служил для украшения. Другая разновидность, получившая название «Норвежский пояс», была в моде в 70-е и 80-е годы XIX века. Их могли позволить себе только аристократки и очень состоятельные дамы. К поясу прицепляли всевозможные подвески для ношения духов, вееров, инструментов для шитья и прочих полезных вещей. Эти пояса были просто невероятно тяжелыми. Шатлены вышли из моды, когда женщины стали более независимыми и смогли носить все необходимые мелочи в своих сумочках.
Прятали подарок возлюбленного в нижнем белье
В XVI веке в гардеробах дам появились бюски. Это была палочка, по форме напоминавшая линейку и сделанная из дерева, китового уса или другого твердого материала, длиной от 25 до 38 см. Бюск вставляли в переднюю часть корсета, чтобы придать ему большую жесткость, а также улучшить осанку барышни. Кроме того, этот предмет помогал приподнять грудь. Некоторые бюски были настолько длинными, что не позволяли женщинам даже присесть.
Однако в начале XIX века у бюска появилось еще одно назначение. Это был один из тех предметов гардероба, который мужчина мог подарить своей возлюбленной. Такие бюски обычно украшали различными изображениями, символизировавшими нежные чувства кавалера, или трогательными признаниями. Поскольку дама носила бюск близко к телу, этот подарок приобретал особое значение. Кроме того, жесткие бюски обычно было не слишком-то приятно носить, так что дева все время вспоминала о возлюбленном.
Дамы смачивали платья, чтобы подчеркнуть свою фигуру
В эпоху Регентства (на рубеже XVIII и XIX веков) в моду вошли платья в стиле ампир с высокой талией. Их обычно шили из легкого, полупрозрачного муслина, а чтобы наряд выглядел пристойно, дамы обязательно надевали под него нижнюю юбку и сорочку.
Однако некоторые легкомысленные девицы или отважные аристократки, уверенные, что ничто не сможет разрушить их репутацию, специально смачивали ткань платья. Благодаря этому наряд облегал фигуру кокетки как вторая кожа, и становился почти прозрачным. Так, в своих заметках Джейн Остин упоминает некую замужнюю даму, которая умудрилась нарядиться в роскошное и в то же время совершенно неприличное платье. Хотя эта модная хитрость активно высмеивалась в обществе, она на самом деле была не столь популярна. Благонравные дамы и девицы на выданье просто не могли позволить себе такую вольность — их обвинили бы в распущенности.
Модницы носили фальшивые ягодицы
К 1780-м годам на недолгое время в моду вошли дамские силуэты с преувеличенно пышными формами. Барышни, не обладавшие внушительной грудью и широкими бедрами, шли на различные ухищрения, чтобы придать своей фигуре желаемый вид. Так, в лавках можно было найти накладки на ягодицы и грудь, различной формы. Модницы пришивали к корсетам сзади мешочки, в которые запихивали изделия из пробки или шерсть.
В результате бедра обретали необходимую округлость, а талия казалась тоньше. На грудь под платье крепился проволочный каркас, из-за чего она казалась объемнее. Существует легенда, что одна девица во время загородной прогулки случайно упала в реку. К изумлению своих спутников дама быстро вынырнула и словно Венера поплыла, качаясь по волнам. Просто пробковые накладки не дали деве погрузиться в воду, и джентльмены быстро выудили счастливицу обратно.
Дамы шли на различные хитрости, чтобы не запачкать юбки
В начале XIX века жизнь сельских барышень порядком омрачала непогода. Дело в том, что после сильного дождя городские улочки и деревенские дороги превращались в настоящие океаны грязи. Чтобы не запачкать подолы тонких муслиновых нарядов, барышням приходилось высоко поднимать юбки, но иногда не помогало даже это. Поэтому женщины надевали поверх туфель защитные сандалии на высокой платформе.
Эта обувь была не слишком удобной — если девушки прогуливались по мощеной мостовой, металлические подставки, которые крепились к подошве, звонко лязгали. Кроме того, передвигаться на дальние расстояния в них было непросто. В последующие десятилетия такая обувь постепенно исчезла из гардероба знатных дам, но ее продолжали носить служанки.
Кринолины служили не только для красоты
Вскоре после изобретения стальной проволоки в 1856 году моду вошли кринолины. Если раньше женщинам приходилось носить несколько слоев тяжелых нижних юбок, которые быстро пачкались, то теперь девушка могла надеть легкие обручи под платье, дабы добиться необходимого объема.
Новый тренд вызвал настоящий шквал критики: мужчинам казалось, что дамы стали занимать слишком много места в общественных пространствах. Кроме того, кринолин помогал девушкам избавиться от назойливых кавалеров. Поборники нравственности утверждали, что под пышными юбками девушки прячут возлюбленных от родительского ока или же скрывают свое интересное положение. Критики требовали, чтобы женщины избавились от кринолинов, однако дамы оценили все плюсы этих сооружений и наотрез отказывались расставаться с металлическими конструкциями.
При этом некоторые барышни действительно умудрялись использовать кринолины не по назначению. Есть свидетельства того, что дамы привязывали к каркасу продукты, ткани и прочие вещи. Таким образом они прятали под пышными юбками еду и ценные предметы. Даже ходила забавная история о том, как одна женщина смогла провезти под кринолином безбилетника в поезде.
Кстати кринолины изготавливали не только из стали. Некоторые модели делали из скрепленных резиновых трубок, которые нужно было надувать перед выходом в свет. Однако барышни вскоре отказались от надувных кринолинов. Девушкам часто приходилось использовать булавки, чтобы подколоть оторвавшуюся оборку или другую деталь, и они могли ненароком проткнуть трубку, из-за чего конструкция предательски сдувалась.
Не все женщины хотели расстаться с корсетами
Сейчас считается, что женщины изнемогали в оковах тесных корсетов и мечтали избавиться от этого предмета гардероба. Однако далеко не все барышни питали отвращение к подобному белью. Когда во второй половине XIX века прогрессивные дамы стали разрабатывать новые, более удобные варианты нижнего белья, их начинания не только вызвали бурю критики, но и не заинтересовали большинство женщин.
Первое, более удобное белье представляло собой комбинезон из мягкой ткани, снабженный специальными пуговицами, с помощью которых можно было пристегнуть юбки. Однако качество изделий оставляло желать лучшего, а внешний вид белья невольно отпугивал барышень — уж очень несимпатично эти комплекты выглядели. В результате такие модели не стали пользоваться всеобщей популярностью, несмотря на все достоинства комбинезонов.
Карманы располагались не в самом удобном месте
Когда в 1880-х годах в моду вошли платья с зауженной юбкой и пышным турнюром, перед дамами вновь возникла проблема — где же разместить карманы на таком наряде. Хотя платья зачастую украшались большими декоративными карманами, носить в них веер, носовой платок или кошелек было невозможно — это бы испортило силуэт. Поэтому карманы сместились к заднему шву — там, среди складок, можно было сложить все необходимые мелочи. Однако дотянуться до кармана было не самой простой задачей. К тому же, если дама прятала свои ценности под поясницей, ей потом приходилось сидеть на этих сокровищах.
Трусы носили только простолюдинки
Исследователи не устают обсуждать один насущный вопрос: носили ли барышни на рубеже XVIII и XIX веков трусы или нет. Предполагается, что знатные дамы надевали под платье длинную сорочку, легкий корсет, нижнюю юбку и чулки, подвязанные лентами. И хотя есть сведения о том, что в продаже можно было найти дамские панталоны, аристократки, скорее всего, держались подальше от такого исподнего. Это белье считалось вульгарным, и трусы носили только простолюдинки. Только начиная с 1820-х годов панталоны стали пользоваться популярностью среди всех слоев общества и прочно обосновались в гардеробе знатных дам.
Кстати, многие модели обуви, которые, казалось бы, появились совсем недавно, люди носили еще в прошлые века.