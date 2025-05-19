8 фактов о моде прошлого, в которые сейчас сложно поверить

Шатлены — брелоки с цепочками, к которым крепились всевозможные необходимые мелочи, — носили еще древние римлянки. Однако само это слово не использовалось в таком значении вплоть до 1828 года, пока в одном из модных журналов не появилась статья о новом, стильном аксессуаре. В те времена дамские сумочки были не слишком вместительны, а карманы на женских платьях отсутствовали.

Поэтому брелок, на котором висели небольшой кошелек, флакончик духов, блокнот и прочие полезные предметы, казался на редкость удобным. Сами шатлены различались по стилю и богатству отделки: одни были предназначены исключительно для домашнего использования, другие — для прогулок, третьи — для балов.