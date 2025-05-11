6 примеров трендовой обуви, создатели которой явно вдохновлялись моделями из прошлого

Современные кроксы внешне очень напоминают клоги. И если раньше наши предки их носили для того, чтобы защитить ноги от сырости и травм, то современная пара такую функцию выполнить едва ли сможет, ведь на них и дырок полно, и материал очень мягкий. Кломпы (так их тоже называют) раньше делали из дерева. Удобно было то, что когда они приходили в негодность, их можно было просто сжечь.