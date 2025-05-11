6 примеров трендовой обуви, создатели которой явно вдохновлялись моделями из прошлого
Не зря говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. Это касается и одежды, и аксессуаров, и обуви. Сегодня мы сравнили современную обувь со старинной, и что удивительно, увидели очень много сходств.
Кроксы и клоги
Современные кроксы внешне очень напоминают клоги. И если раньше наши предки их носили для того, чтобы защитить ноги от сырости и травм, то современная пара такую функцию выполнить едва ли сможет, ведь на них и дырок полно, и материал очень мягкий. Кломпы (так их тоже называют) раньше делали из дерева. Удобно было то, что когда они приходили в негодность, их можно было просто сжечь.
Современные таби и самурайские
Когда несколько лет назад модницы стали носить таби, они казались странноватыми, а теперь они уже даже как-то привычно выглядят, мы их носим и не стесняемся. Не многие знают, что они очень напоминают старинные японские носки, которые традиционно носили с сандалиями с перемычкой между пальцев. Обычно их шили из ткани, а вот самураи носили особый вид — кольчужные таби.
Босоножки на завязках и варадзи
Они ведь ещё вдохновлены и греческими и римскими сандалиями)
Наверное, у многих есть подобные сандалии и босоножки, которые фиксируются на ноге завязками. Летом в них не жарко, они очень легкие и подходят практически под любую одежду. Внешне они напоминают варадзи — традиционную японскую обувь, которую обычно плели из рисовой соломы. Когда-то их носили самураи, рабочие и простые люди во время поездок.
Мюли и бабуши
Мюли внешне очень напоминают бабуши — традиционную восточную обувь. Поначалу эти тапочки шили из тисненого сафьяна, а сейчас их изготавливают из тканей или плетением. Делали модели и с закругленным, и с острым носом, и с прямым, и с поднятым вверх.
Обувь на платформе и чопины
Глядя на современную обувь на платформах, можно их внешне сравнить с чопинами. И если сейчас обувь на высоком каблуке и платформе может себе позволить каждая, то раньше по высоте чопинов можно было судить о статусе человека. Чем выше — тем богаче.
Туфли с удлиненным носком и пулены
«Туфли с таким длинным носком выглядят немного ретро. Но тем не менее, хорошо смотрятся с деловыми костюмами»
НетЪ
Покопавшись в прошлом, можно узнать много интересного, этим мы вам и предлагаем заняться:
Комментарии
Чет странное творится. Толпы новых неадекватов и срачи как из 00-х а-ля «все мужики козлы» и «все бабы шлюпки». Деграднули в прошлое. Поздравлям-с