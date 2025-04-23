6 причудливых трендов прошлого, после которых хочется спросить: "Вы серьезно?"

Белоснежные зубы далеко не всегда считались стандартом красоты, ведь в прошлом не так легко было следить за гигиеной полости рта. Черные зубы, будь то окрашенные или гнилые, нередко считались признаком благородного происхождения и даже привлекательности. Люди часто специально красили зубы в черный цвет, чтобы соответствовать тогдашним стандартам красоты.



В Японии эта традиция появилась в VIII веке, поскольку черный цвет считался изысканным. Ритуал называли охагуро. Только в 1870-х годах Японская империя официально запретила этот обычай. Сегодня охагуро практикуется исключительно гейшами, и только в рамках церемоний и традиционных ритуалов.

Однако подобное было популярно не только на Востоке. В Англии королева Елизавета I была известна своей страстью к сладкому, что привело к появлению кариеса. Лечить зубы в те времена было не так легко, поэтому привело к необычной модной тенденции. Так как сладкое могли позволить себе лишь богатые и обеспеченные люди, их испорченные зубы стали символом высокого социального статуса. В свою очередь, бедные, не имеющие доступа к таким изыскам, искусственно красили свои зубы, чтобы не отставать от моды.