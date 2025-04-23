Пора вернуть эти стандарты. А то поход к стоматологу уже приравнивается к полету в космос
6 причудливых трендов прошлого, после которых хочется спросить: "Вы серьезно?"
Время идет, а с ним меняется мода. То, что вчера считалось символом элегантности и высокого стиля, сегодня может показаться странным и нелепым. На протяжении веков люди следовали разным трендам, чтобы подчеркнуть свой статус, красоту и утонченный вкус. Однако некоторые модные веяния прошлого кажутся нам настолько эксцентричными, что сейчас вызывают лишь удивление или улыбку.
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Черные зубы
Белоснежные зубы далеко не всегда считались стандартом красоты, ведь в прошлом не так легко было следить за гигиеной полости рта. Черные зубы, будь то окрашенные или гнилые, нередко считались признаком благородного происхождения и даже привлекательности. Люди часто специально красили зубы в черный цвет, чтобы соответствовать тогдашним стандартам красоты.
В Японии эта традиция появилась в VIII веке, поскольку черный цвет считался изысканным. Ритуал называли охагуро. Только в 1870-х годах Японская империя официально запретила этот обычай. Сегодня охагуро практикуется исключительно гейшами, и только в рамках церемоний и традиционных ритуалов.
Однако подобное было популярно не только на Востоке. В Англии королева Елизавета I была известна своей страстью к сладкому, что привело к появлению кариеса. Лечить зубы в те времена было не так легко, поэтому привело к необычной модной тенденции. Так как сладкое могли позволить себе лишь богатые и обеспеченные люди, их испорченные зубы стали символом высокого социального статуса. В свою очередь, бедные, не имеющие доступа к таким изыскам, искусственно красили свои зубы, чтобы не отставать от моды.
Пулены
С XII до XV веков в моде были туфли с длинными заостренными носами — пулены. Для современного человека они могут выглядеть нелепо, но для тех времен — это писк моды. У некоторых пуленов носы были настолько длинными, что их приходилось прикреплять цепочками к ногам.
Считается, что тренд начали аристократы в 1382 году, когда король Ричард II женился на Анне Богемской, которая и популяризировала эти туфли. Хотя их носили и мужчины, и женщины, мужские пулены были куда более экстравагантными. Чем длиннее нос, тем богаче считался их владелец. С XV века этот тип обуви в Англии и Франции был полностью запрещен: королевские указы запретили сапожникам их шить. Хотя многие находили такие туфли модными, но факт удобства никто не отменял.
Миниатюры «Глаз влюбленных»
Глаз влюбленных — это особые миниатюрные картины, где изображены глаз супруга, возлюбленного или ребенка. Их часто носили в виде браслетов, брошей или кольца.
Чтобы понять смысл этих аксессуаров, важно обратиться к истории викторианской эпохи. Социальные нормы тогда ограничивали публичное общение между мужчинами и женщинами, и в таких условиях взгляды становились заменой словам. Они мог передавать букет эмоции: страсть, любовь, заинтересованность. Это и стало ключевым способом общения, особенно когда слова были невозможны. Глаз, запечатленный в миниатюре, был символом преданности и любви, а также в какой-то степени власти и наблюдения.
Животные как аксессуар
В 1890-х годах в Америке возникла поразительно странная мода, объединившая любовь к домашним животным и украшениям. Женщинам начали продавать живых ящериц, которых выдавали за хамелеонов. Они якобы меняли цвет под наряды хозяйки и идеально подходили к любому образу как «живое украшение». Женщины крепили ящериц к волосам и шарфам, надевая на пресмыкающихся крошечные ошейники.
Общество по защите животных тогда выступило против этой моды, ведь за животными надо было еще правильно ухаживать. В Нью-Йорке выпустили указ, запрещающий продажу ящериц, но никто не обращал на это внимания.
Кринолин
Кринолин стал популярным среди богатых женщин в XIX веке. В Викторианскую эпоху модницы стремились к эффекту узкой талии, и один из способов ее визуально уменьшить — создать огромный контраст за счет объемной юбки. Кринолин одновременно считался символом женственности и вызывал споры из-за своего масштаба и непрактичности. Чем больше был кринолин, тем богаче считалась женщина, поэтому мода быстро превратилась в соревнование по размерам. Женщины едва проходили в двери, и даже появились специальные стулья — с подлокотниками для мужчин и без них для женщин, чьи юбки просто не помещались.
Хоббл-юбка
Хоббл-юбка — это юбка с крайне узким подолом. Настолько узким, что многим женщинам даже сложно было ходить в ней. Тренд был популярен всего 5 лет и быстро вышел из моды. Есть мнение, что прототипом юбки было японское кимоно. Но есть и другая версия: в 1908 году Эдит Огильби Берг стала первой американкой, которая полетела в качестве пассажира в самолете. Чтобы юбка не развевалась на ветру, она привязала ее к лодыжкам веревкой. Этот инцидент и вдохновил модельеров на создание специфичного дизайна юбок.
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