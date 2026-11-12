20+ сувениров, которые запомнились людям ярче любого магнитика

Магнитик на холодильнике быстро становится частью интерьера, а вот сувенир с историей помнят годами. Такая вещица бывает не просто симпатичной безделушкой, а ярким напоминанием об особом месте и тех эмоциях, которые с ним связаны. Для одних людей это местные специи, для других — одежда с неповторимым колоритом, а третьим и камешек с моря будет дороже всех подарочных тарелок, и в этом есть своя прелесть.