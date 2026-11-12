У меня есть керамическая ажурная рыба-подсвечник, я купила ее маме в подарок, задолго до того, как сама стала лепить.
Потом она осталась мне в наследство.
Пару лет лет спустя, мы съехались с мужем, он начал работать в больнице и выяснилось, что эта рыба - копия его шефа. Просто одно лицо)
20+ сувениров, которые запомнились людям ярче любого магнитика
Магнитик на холодильнике быстро становится частью интерьера, а вот сувенир с историей помнят годами. Такая вещица бывает не просто симпатичной безделушкой, а ярким напоминанием об особом месте и тех эмоциях, которые с ним связаны. Для одних людей это местные специи, для других — одежда с неповторимым колоритом, а третьим и камешек с моря будет дороже всех подарочных тарелок, и в этом есть своя прелесть.
А в конце статьи вас ждет бонус от автора, которая нашла свой способ сохранять подольше воспоминания о поездках и путешествиях в другие города и страны.
- Отдыхала в Париже. Выбирала сувенир шефу: ручку, визитницу — что-то такое. В одной лавке увидела нотр-дамскую горгулью и не устояла — она так похожа на шефа: прямо типичная его поза и выражение лица. Боялась — не так поймет, обидится, но все же подарила. Он только взглянул и заявил: «Так это же я!» До сих пор удивляюсь, как так получилось. А статуэтка у него и сейчас в центре стола стоит, лицом к посетителям.
У меня есть керамическая ажурная рыба-подсвечник, я купила ее маме в подарок, задолго до того, как сама стала лепить.
- Ученица сегодня подарила мне чайную пару и сказала: «Ездила в Питер, увидела — подумала о вас. Сразу представила, как вы будете эстетично пить из нее кофе». В такие моменты хочется буквально вприпрыжку ходить по школе.
Мне из Питера привезли чашку, императорский фарфор. Тонкая и невесомая.
Пью из нее кофе дома уже лет 5, хороший подарок оказалось
Судя по неброскому маникюру, у этой дамы действительно есть вкус, и кофейная пара как раз для нее.
- Мои друзья, семейная пара, из каждого совместного путешествия привозят полотенце с символикой или названием места, в котором побывали. В 2019 году они летали на Шри-Ланку. Долго не могли найти, где купить полотенце, чтоб было прям понятно, откуда оно. В одной из лавочек местный житель, заметив их отчаяние, предложил им сделать полотенце ручной работы, персонально для них, «на заказ». Они внесли предоплату, договорились забрать через сутки, ждут. Через сутки сказали: «Не готово». На вторые сказали: «Не готово». На третьи сутки сказали: «Хватит уже нас торопить! Вы хотите, чтобы было хорошо?» И вот на четвертый день им торжественно вручили заказ. Я считаю, это жемчужина коллекции!
- Отдыхали на море. Многие в качестве сувениров собирали целые банки красивых камешков, но мы с мужем решили, что для нас это будет только лишний хлам. Пока однажды на дне я не увидела морскую звезду! Ныряла за ней добрых полчаса, все никак не могла до дна достать. Достала! Уже когда протягивала к ней руку, поняла, что что-то не так... Оказалось, это дешевая брошка из тяжелого пластика в виде звездочки. Но этот с трудом добытый сувенир мы привезли с собой. Он занимает почетное место на полке с отпускными фотографиями.
- Кто-то привозит из поездок в качестве сувениров всякие магниты, а я — татуировки. Последние несколько лет, куда бы ни ездил, всегда стараюсь заранее записаться в тату-салон. Потом смотришь на руку, а там цветок сакуры, и сразу вспоминаются чудесные несколько недель, проведенные в Японии, а горы на ноге напоминают о поездке на Алтай.
Раньше на чемодан наклейки собирали, теперь на себя)) чемодан можно было в наследство внукам оставить. Хотя чемодан из кожи в татуировках......^^^^^^
«Знакомая привезла небольшой сувенир из Австралии — „консервы из коалы“. Мы с женой обалдели! Открыли, а внутри сувенирная игрушечная коала просто»
- В детстве мама отправила меня в детский лагерь на берегу Черного моря. Кто-то мастерил для родителей поделки, кто-то покупал сувениры, а я просто набрала 10 кг красивых, как мне показалось, морских камней в пакет и вручила этот «сувенир» маме дома. Мама смеялась и плакала одновременно.
- Вчера у меня появился забавный сувенир — это самые настоящие 3 тысячи шекелей! Правда, пропущенные через очень мелкий банковский шредер. Само собой, так были уничтожены банкноты, которые уже нельзя было использовать по самым разным причинам. Судя по цвету и общей сумме, в этом маленьком пакетике тридцать 100-шекелевых купюр. На данный момент это самый необычный экспонат в моей коллекции банкнот!
- Мама попросила купить ей в Стамбуле розовую воду. Зашла в лавку, а там продавец — как из турецких сериалов! Собрал мне целую коробку на $ 100. Я возмутилась, он сделал скидку — за мою красоту. Мама дома открыла коробку и ахнула — этот хитрый жук закинул туда визитку со своей фоткой и шоколад в форме сердечка! Маркетинг или подкат — я так и не поняла.
- Когда была мелкой, родители собрались на море, а меня оставили с бабушкой. Перед отъездом они у всех спрашивали, какие сувениры привезти, и я слезно просила привезти мне братика. Родители сказали, что поищут. В итоге, спустя 9 месяцев после возвращения, я получила свой главный сувенир!
Девушке привезли носки из Грузии, а внутри обнаружилось послание. Оказалось, это имя женщины, которая их связала — зовут рукодельницу Изольда Аладашвили. Мило!
- Была в Японии, купила там футболку с жабкой, потому что я их большая фанатка — у меня даже и татуировка соответствующая имеется. Спустя несколько дней во время шопинга один из сотрудников магазина спросил у меня, знаю ли я, что значат лягушки в Японии. Конечно, я ничего не знала, но поискала в интернете, и оказалось, что у них слово «лягушка» звучит точно так же, как глагол «возвращаться». Из-за этой языковой игры земноводное считается талисманом с несколькими значениями: помогает вернуться домой без приключений на дороге, благоприятствует возвращению денег, а также здоровья и удачи. Сувенир со смыслом.
- Мы гуляли по Лондону и нашли выброшенную на помойку елку, на которой висела обалденная елочная игрушка. До сих пор это мой самый любимый сувенир из путешествия!
- Родственники моей коллеги, отдыхавшие в Батуми и Уреки, повезли домой на самолете 7 кг камней и 5 кг черного магнитного песка из Уреки. Вы представляете удивление таможенников? Все везут приправы, сувениры, а тут в чемодане 12 кг камней и песка. Но когда я увидел результат — понял их. Теперь у них во дворе есть свой маленький кусочек Грузии. По-моему, очень необычный сувенир. Он будет радовать их каждый день, а не только во время отпуска.
- Я из Сербии обычно привожу бабушке то мясо, то сладости — все лежит в шкафу и не используется. И тут как-то бабуля, рассмотрев мои очередные сувениры, разочарованно выдала: «Ну, я думала, ты что-то интересное привезешь... Пакет красивый, например!» Жизнь меня к такому не готовила, но сувениры из следующих поездок я уже привожу ей в прикольных пакетах.
«„Маленький принц“ — мое любимое произведение с детства. Можете представить, как я пищала от радости в одном из магазинов Европы, когда увидела эти письма?»
- Мне 45, но я до сих пор помню историю про один сувенир. Больше 20 лет назад мы с подругой жили в общаге, и ей знакомая привезла из Австрии конфеты в очень красивой упаковке. Подруга влетела в нашу комнату на эмоциях и говорит: «Сейчас будем их пробовать!» Я тогда сказала что-то типа: «Это же подарок! Вот так просто пробовать дорогие конфеты?» И подруга ответила: «Ну да, это же конфеты: их надо есть, а не любоваться». С тех пор использую подход как девиз по жизни — очень помогает.
«Я люблю готовить и решила привезти из Турции кулинарный сувенир. Увидела в магазине смесь для пахлавы, купила. И что я вижу дома»
- Живу в Сибири, в маленьком городке. Ездил мой мужчина в Питер, привез оттуда сувениры, среди которых был жетон из метро (люблю монетки собирать). Иду от него довольная, и в первом же автобусе случайно отдаю жетон вместе с железной десяткой за проезд! Осознала это, когда уже вышла из автобуса. Ревела долго — обидно очень! Но мужчине, конечно, ничего не сказала. Спустя три месяца сажусь в маршрутку, дают мне сдачу десятками. Смотрю, а там среди десяток — жетончик из питерского метро! Вернулся!
- Обедала сегодня в Китае в одном заведении. Было о-о-очень вкусно! За две огромные порции дамплингов вышло около 550 рублей. И так мне захотелось забрать себе их палочки — именно те, которыми я ела, а не новые купить. Прогнала текст через переводчик, показала официанту на телефоне, и мне эти палочки отдали абсолютно бесплатно!
- Когда я была ребенком, отец летал в командировки на Кубу и привозил разнообразные сувениры. Из последней командировки он привез маленький брелок в виде вьетнамки, который передала мне дочка местного жителя, папиного знакомого. Подумать только: такая же малявка, как я, которая знала только мое имя, захотела сделать подарок девочке с другого конца света! До сих пор бережно храню этот трогательный сувенир и надеюсь, что у нее все сложилось хорошо.
Бонус от автора: украшения в качестве сувениров
- Я люблю украшения и даже создаю их сама, но не могу удержаться, чтобы не привезти себе что-то особенное из поездок. И каждый раз, когда надеваю, например, кольцо из Перми или серьги из Черногории, вспоминаю эти места и улыбаюсь. Более того, благодаря таким вещицам можно себе и настроение на день выбирать. Например, сегодня у меня настроение Питер, а завтра — Куба. И даже такая маленькая деталь, как брошка, может повлиять на то, с каким внутренним ощущением я буду начинать свой день.
А какие сувениры из поездок больше всего нравятся вам? Покажите свой самый любимый.