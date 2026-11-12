11 любимых литературных героев, чьи истории читаются иначе, если не пропускать детали

В самом начале пьесы Ромео влюблен в Розалину. Он заявляет:

«Прекраснее ее под солнцем нет

И не было с тех пор, как создан свет».

На бал к Капулетти он пробирается тайком исключительно ради того, чтобы увидеть девушку, по которой сохнет не первый день. Но, увидев Джульетту, моментально забывает о своей страсти:

«И я любил? Нет, отрекайся взор:

Я красоты не видел до сих пор!»

Конечно, читатель помнит, что герои великого произведения Шекспира еще очень юны, но тот факт, насколько быстро Ромео готов променять одну девушку на другую, еще раз показывает: перед нами импульсивный, влюбчивый подросток. При ином стечении обстоятельств его пылкие чувства могли перегореть за пару недель.