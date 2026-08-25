19 светлых историй и фото из санаториев, пропитанных запахом хвои и вкусом минеральной воды
Отдых в санатории — это не только процедуры по расписанию и прогулки на свежем, пропитанном хвойным ароматом, воздухе. Именно здесь, в здравницах, нередко приключаются забавные жизненные истории, которые так приятно потом со смехом пересказывать родным и близким. А это верный признак того, что отдых принес кучу маленьких радостей и действительно удался.
- У подруги муж — француз. Она ему решила показать, как отдыхают в санаториях, и повезла в самый обычный. Приезжают, идут на ужин, а там подают картофельное пюре с котлетой и компот. У француза округляются глаза, и он тихонечко так спрашивает: «А почему тут котлеты с катышками?» Женщина, которая еду подавала, чуть поднос от смеха не уронила. Она ему объяснила, что это панировочные сухари такие. Котлета ему, кстати, понравилась. Как и весь отдых в целом. Сказал, что надо будет и в следующем году в санаторий поехать.
- Ездил в санаторий. Ну, знаете, такие санатории, еще старых времен. Так вот, иногда там дают булочки с сахаром. И вот сижу я за столом с девочками, они едят сами булочки, а сахар ложкой соскребают. Я спрашиваю, мол, зачем вы это делаете? Ответ последовал такой: «Потому что мы худеем, а сахар есть вредно».
Ну отчасти логично, уменьшить калории блюда за счет уменьшения количества сахара, но не отказываться от самого блюда в целом.
Только вот сколько они того сахара соскребут, конечно)
«Поехали в санаторий кормить котиков, а нашли белку. Вернее, она сама нас нашла. Она совсем не боялась людей и сразу полезла на руки. Хорошо, что орехи с собой были. Она вытащила все орешки, все перепроверила и осталась недовольна тем, что так мало принесли».
- Отправили меня как-то в санаторий. Мне лет 20 с небольшим, на дворе — конец октября. В санатории полупустом основной контингент — пенсионеры. На третий день познакомилась с интеллигентным пожилым мужчиной. На вид ему было лет 70. Это было одно из лучших знакомств в моей жизни. Две недели мы вместе гуляли, много разговаривали о жизни. У людей с большим жизненным опытом всегда есть чему поучиться, да и просто с ними интересно общаться. А он был еще и очень эрудированным человеком, много знал. Потом он уехал, и третью неделю я скучала. Гуляла одна, поговорить было с кем, но уже не так интересно. Больше двадцати лет прошло, а я его до сих пор помню.
- В 2007 году был в санатории. Процедуры там были до 14:00, а после мы всей группой с родителями гуляли, дышали лечебным воздухом. И в один из таких дней кто-то из мам замечает: «Смотрите, кусты лаврушки растут! » Вы, наверное, догадались, что было дальше? Все мамы начали собирать ее, детей подрядили. Многие были из моего города, и я видел, как они везли эти баулы с лаврушкой обратно домой, и мы не были исключением. Наш запас кончился только этим летом.
- Работала я в санатории. Там я отвечала за различные процедуры в джакузи. И вот однажды в бассейн зашла старушка, которой явно за восемьдесят уже было. Она медленно опустилась в воду и, к моему удивлению, надела маску для сноубординга. Я, конечно, спросила, зачем ей эта маска. А она улыбнулась и говорит: «А это чтобы макияж сохранить! Сегодня вечером у нас танцы, а я не хочу потом заново краситься»
«Предприятие выделило мне путевку в санаторий. Какие тут кошки! Их хвостов 9-12. Они все тут стерилизованные и привитые».
- Поехал я в дом отдыха по путевке от завода, тогда мне лет 19 было. Поселили меня в номер с интеллигентного вида мужчиной лет 40. Я тогда сразу развил активную деятельность по знакомству с девушками, но это деятельность приносила мало результата. Хотя было весело. А мой сосед все книжки читал в номере. Прошло 4 дня. Сосед резко пропал и перестал ночевать в номере. Потом я видел его идущего под ручку с мадам приятной наружности. Вот это опыт!
- В детстве поехали с мамой и сестрой в санаторий, было мне тогда 6 лет, а сестре 14. Приехали в санаторий, расположились. Мне нужно было к стоматологу. Пришел в кабинет, а там сколько всяких интересных инструментов! Женщине врачу меня даже уговаривать не пришлось, чтобы я сел в кресло. Сам пришел, сел — лечите! Она была очень удивлена. Ходил к ней несколько раз, расспрашивал для чего этот, для чего тот инструмент. Все очень нравилось. Потом дошла очередь до какого-то неизвестного кабинета. Захожу, женщина говорит, чтобы я проходил и ложился, что сейчас начнется процедура. Но вот у зубного все понятно было, а тут непонятно, что будет. Поэтому я просто убежал из этого кабинета. Потом с мамой привели, но я ни в какую не шел. Как только не уговаривали, чем только не заманивали меня туда! И только спустя несколько лет мне рассказали, что это был массажный кабинет.
«Санаторий сделал мне приятный комплимент в день рождения».
- Поехали с подругой в санаторий. Сдружились там со многими женщинами и пожилыми парами. На выходные к нам приехали наши мужья. Ходили с ними в бассейн, ели за одним столом, естественно. Уезжая, случайно узнали, что все решили, что это мы быстренько окрутили двух отдыхавших по туру выходного дня мужчин.
- В 13-15 лет родители отправляли меня в санаторий пить минеральную воду и оздоравливаться. Я это не любила, мне там было скучно. Сейчас мне 28 лет, и я бы заплатила сколько угодно за то, чтобы вот так поехать одной в санаторий! Правильно питаться диетической едой 5 раз в день, ходить на процедуры, в тренажерный зал, бассейн, прогуливаться в парке, а потом возвращаться в номер и спать, спать, спать! А я думала раньше, что это только для пенсионеров. Никогда так не ошибалась.
- Несколько лет назад в санатории под Геленджиком нас спросили: «Вам номер с живностью или без?» Мы такие: «Что там у вас? Клопы?» А нам отвечают: «Ну что вы! Вам номер с ласточками или без?» Выяснилось, что на балконах ласточки свили гнезда и целый день кормят своих птенцов.
- Однажды мы с бабушкой поехали в санаторий. Мне очень не хотелось ехать туда с ней, потому что я был самостоятельным и не хотел быть как на привязи. Но на пятый день отдыха после ужина она села в кресло и начала что-то писать в блокнот. Меня это заинтересовало, и я у нее спросил, что это, на что она мне ответила, что это ее мемуары. И я попросил ее почитать. Она согласилась. Я узнавал каждый день о своей бабушке столько нового, что приехали мы домой лучшими друзьями. Хоть я уже взрослый, не проходит и дня, чтобы я не пришел к ней и не спросил совета или просто не рассказал о прошедшем дне.
- В прошлом году на работе мне выделили путевку в санаторий. Ехать я особо не хотела, мне казалось, там будет скучно. Первое время так и было. А потом появился он, красавчик Никита. Как я только не пыталась привлечь его внимание! Но все было без толку, он будто вообще не замечал ничего вокруг и почти все свободное время проводил за шахматами с каким-то пенсионером. Я часто крутилась рядом, и мужчина меня заметил. Однажды он предложил сыграть с ним, но я отказалась, так как не умела. Тогда он взялся меня обучать. Меня затянуло моментально! До чего же это потрясающая игра, почему я раньше ей не интересовалась? Мы потом и с Никитой этим играли, выяснилось, что он женат, и я мигом к нему интерес потеряла. Но вот в шахматы играю до сих пор, теперь это мое любимое хобби.
«Я сейчас в санатории. Тут такой классический антураж, покой и умиротворение».
- Когда мне было 7 лет, бабушку и меня с братом папа отвез на неделю в санаторий. До сих пор очень скучаю по этому времени и тем запахам, которые мне об этом напоминают. Когда после обеда погуляешь по лесу, а потом выроешь в сугробе огромную нору и залезешь туда, будто ты медведь. А вечером после ужина войдешь в холл, а там пахнет как-то непередаваемо, а в комнате с шахматами в аквариуме плавают 2 черепахи и смешно косят на тебя глазами. Очень бы хотелось вернуться в это время.
- Оплатила бабуле с дедом дорогущий санаторий. Звоню узнать, как устроились, а бабуля сухо так: «Нормально, спасибо». Я распереживалась и позвонила на ресепшен узнать, как там мои старики. А администратор сквозь хохот мне говорит: «Девушка, да они у нас тут самые активные! Сразу на все мероприятия записались, в номер только спать приходят». Когда они вернулись, бабушка все подтвердила. Сказала, что там столько всего было, ей хотелось все попробовать и везде поучаствовать, поэтому и на телефонные разговоры времени не было. Подругами там обзавелась. В общем, отлично отдохнули они.