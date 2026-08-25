19 светлых историй и фото из санаториев, пропитанных запахом хвои и вкусом минеральной воды

«Поехали в санаторий кормить котиков, а нашли белку. Вернее, она сама нас нашла. Она совсем не боялась людей и сразу полезла на руки. Хорошо, что орехи с собой были. Она вытащила все орешки, все перепроверила и осталась недовольна тем, что так мало принесли».