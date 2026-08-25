20+ историй о деревенской жизни, от которых тепло, как у бабушки в объятиях

Мне мама рассказывала как они с бабушкой ездили с дачи в город развлекаться и бабушка ей купила большую яркую шляпу из картона и на обратном пути они забыли эту шляпу в электричке. Вспомнили только когда вернулись, мама рыдала, так ей было жалко эту шляпу, а дедушка как раз приехал домой с работы из города. Так он пошел на электричку, доехал до депо, а там было что-то типа бюро забытых вещей и ему вернули эту шляпу.

Сейчас в живых нет ни бабушки, ни мамы, а дедушку я даже не застала. Но, когда мне грустно, я вспоминаю эту историю и мне так тепло на душе. Спасибо, что напомнили, надо детям♥️рассказать, пусть и они знают нашу тёплую семейную историю ❤️