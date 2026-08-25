Очень понимаю автора и его жену.
Только вот вопросики есть...
У них и детей нет? Или детей вырастили и теперь и с ними общаться не хотят?
А что с работой? А как на счет аптек, поликлиник. больниц, магазинов? Особенно с возрастом это актуально становится. Увы, никто не молодеет, а здоровье оно такое...
20+ историй о деревенской жизни, от которых тепло, как у бабушки в объятиях
Лето кончается. Стоит лишь выйти вечером на крыльцо, как тебя окутывает лирическое настроение и аромат опавших яблок. А на веранде уже вьется душистый пар над заварником, и вкус свежих оладушек с клубничным вареньем все так же сладок... В детстве летние каникулы в деревне казались настоящей сказкой, а время, проведенное с любимой бабушкой, дарило самые светлые мгновения счастья. И спустя годы нас, взрослых, все так же тянет в деревню и на дачу. Ведь отдых там ощущается действительно глубоким, полным тихих радостей. И жизнь — простой, но очень настоящей.
- Мы с женой три года назад переехали жить в деревню, 50 км от города. Надо сказать, что мы вообще оба интроверты, а с возрастом это обострилось. Не хотим никого видеть и ни с кем общаться. Нам замечательно просто вдвоем. А в городе постоянно люди, суета, шум. Мы жили в самом центре. Трамваи под окнами, машины, зимой слякоть от реагентов. А тут проснулся — тишина абсолютная, белый снег, сороки по веткам скачут. Тихонько часики тикают, котик спит. На всей улице зимой живем только мы.
Но при этом мы, когда по деревне гуляем, обязательно со всеми встречными здороваемся. С незнакомыми людьми. Потому что нам с детства говорили, что в деревне всегда все здороваются с незнакомыми. И вот так в нас глубоко засело это счастье от того, что мы теперь живем в тихой деревне, что мы делаем это обязательно и с удовольствием. И заметил, что встречные, такие же горожане, как и мы, всегда с удовольствием отвечают. Видать, это не только наша черта. Люди устают от города и тянутся к тихой, простой деревенской жизни.
Очень понимаю автора и его жену.
«Иногда счастье выглядит вот так. Дача. Летняя кухня. Стопка блинов на всю семью. Обычный день, который однажды станет чьим-то любимым воспоминанием. А чем для вас пахнет лето?»
А что делать, если блин не любишь? И оладьи тоже.
У меня самое любимое, что было в деревне и что хотела бы повторить - это земляника с поляны возле кладбища (хе!), и в лесу. Даже парное молоко как то у меня не сравнивается с земляникой. никак. Ну еще модно сюда жареные рожки с тушенкой.
- Я спросила у мужа, знает ли он, что такое колорадский жук. Он ответил: «Вероятно, тот, что живет в штате Колорадо». Да, дорогой, я там как раз у бабушки лето проводила.
То жуки из Колорадо, то слизни из Испании... Своё то что-нибудь есть? 😭
- Я в детстве лет с 4 катался в деревне с молочником в телеге до речки. Лет с 6 ездил на коне в седле спереди, потом где-то через год-два стал сам верхом ездить. Приходилось искать возвышенность, чтобы на коня запрыгнуть.
А когда мне было 14, дедушка купил мне коня. Я его сам обучил, кличку дал — Красавчик. Сколько счастья он мне подарил! Как я на нем рассекал, девчонок катал из клуба... На дыбы научил вставать, было очень круто. Коня пришлось продать, когда я поступил в ВУЗ и уехал учиться в Питер, дедушке уже тяжело было за ним ухаживать. Но я до сих пор помню запах моего коня. Как же я благодарен дедушке за мое счастливое детство...
«Дача куплена в 2011 году. Дому лет 30. Нам достался просто коробкой. Огорода пока нет. Теперь всегда есть островок счастья и свежего воздуха в тишине»
- До сих пор помню рецепт бабушкиных котлет и готовлю их дома. Бабушкина котлета... Та самая, на кусочке черного хлеба, со сладким чаем... И вот тебе снова пять лет. Бабушка и брат дома, дядя улыбается в усы, дом в деревне полон жизни. Мама молодая. А ты, распаренный в субботу после бани, закутанный в большое махровое полотенце, сидишь у печки с этим лучшим в мире лакомством, и счастливее тебя нет никого на свете. И все еще впереди...
Отварная картошечка, калачики ещё тёплые и литровочка холодного молочка под салфеткой на столе в летней кухне! Пробираешься ночью с дискотеки туда и эта вкусняха на столе!
«Долго-долго не могли выбрать дом. Решили не гнаться за идеалом, чтобы успеть провести с детьми лето на природе. Это было лучшее решение»
Хах...не гнаться за идеалом....Сруб, а за забором лес. Интересно, что может быть идеальное?
- Помню, когда отдыхала у бабушки в деревне в молодости, приходила из клуба в 6 утра. А бабушка уже стояла у печки и пекла ватрушки с творогом и пирог с черной смородиной. До сих пор помню запах ее пирогов и вкус. Бабушки уже нет, а таких пирогов я больше никогда не ела. А еще помню, как бегали в деревне с друзьями и ловили майских жуков. И самая большая забота была — чтобы у тебя их было больше, чем у друзей.
«Самые лучшие выходные выглядят так: дача у бабушки с дедушкой, дымок от шашлыка и банька. Городская суета просто исчезает»
Народ, в деревне во времена вашего детства - у кого реально именно шашлыки делали?
- Я в 5 лет мечтала о своем личном зонте, но мне его не покупали. Да и вообще не припоминаю, чтоб дома вообще были какие-либо зонты. В деревне всегда руки заняты чем-нибудь, не до зонтов. И вот когда я была в городе, в гостях у тети, я познакомилась с ее соседкой. Она узнала о моей мечте и подарила мне свой зонт. Какое это было счастье! И по приезде в свою деревню я была самая крутая из детворы. Все прыгали с крыши сарая в кучу сена просто так, а я как заправский парашютист — с зонтом!
- Дача у нас появилась, когда мне было пять. И я помню, как впервые сюда приехали — голое поле. Папа, тогда младше меня нынешнего, искал участок, потому что попробуй-ка найти в голом поле свой. И домик рос вместе со мной. И велосипеды увеличивались в размерах, и количество съеденной за раз малины и клубники. Только сейчас понимаю, что это одно из самых старых мест из ныне существующих в моей памяти.
- Мне 7 лет. Июнь, каникулы. Просыпаюсь в деревне. Солнце, теплынь. Дед приехал на мотоцикле. Слышу, идет и говорит с бабушкой о том, не проснулся ли я. Сюрприз какой-то!
Я вскочил. На улице стоит он! «Школьник» небесно-голубого цвета, кожаное сиденье, белые обода с алой полосой. Новый! В смазке и бумаге упаковочной. Как сейчас помню это счастье. Я так благодарен деду с бабушкой за мое счастливое детство.
А потом учили меня на нем ездить... Сразу же съехал в канаву, но это совсем другая история.
У меня дедушка купил сразу два велосипеда: себе Суру и мне Уралец. Тоже помню и бумагу упаковочную, и ключи в "бардачке" тоже в бумаге. Отец учил ездить и научил - я не слезал с него, когда был на каникулах.
«Дачная спальня»
- Было мне 4 года, жили с родителями в деревне. Отапливался дом дровами. Как-то раз я простыл, весь день был дома с мамой. Как назло, отключили электричество. Было очень скучно без телевизора. Мама развлекала, как могла.
Пришел папа и принес мне воздушный шарик. Я очень обрадовался, но счастье было недолгим — я забросил шарик на горячую печку, и он лопнул. Родители не знали, как меня успокоить. Отец не придумал ничего лучше, как поехать за еще одним. Но автобусов не было, так что он пошел пешком до ближайшего областного городка — около 3-4 километров. Ради меня и моего шарика.
Я все эти чувства очень хорошо помню и с трепетом вспоминаю до сих пор. Спасибо моим родителям за такие теплые воспоминания.
Мне мама рассказывала как они с бабушкой ездили с дачи в город развлекаться и бабушка ей купила большую яркую шляпу из картона и на обратном пути они забыли эту шляпу в электричке. Вспомнили только когда вернулись, мама рыдала, так ей было жалко эту шляпу, а дедушка как раз приехал домой с работы из города. Так он пошел на электричку, доехал до депо, а там было что-то типа бюро забытых вещей и ему вернули эту шляпу.
Сейчас в живых нет ни бабушки, ни мамы, а дедушку я даже не застала. Но, когда мне грустно, я вспоминаю эту историю и мне так тепло на душе. Спасибо, что напомнили, надо детям♥️рассказать, пусть и они знают нашу тёплую семейную историю ❤️
«Как же хорошо на даче! Благодать...»
- Сейчас 7 утра, мне 32, и я наконец-то у бабушки в деревне. Сижу на лавочке, смотрю на счастливого пса, которого только что накормил, и улавливаю носом ароматы блинов, которые доносятся с кухни. Бабуля с дедом балуют уже не меня, внука, а свою правнучку... А я просто счастлив.
Вот ароматам блинов я всегда удивляюсь. Какие там особые ароматы то? Вот аромат пирогов - это я могу понять.
«Клубнику пыталась вырастить лет пять. Почти все съедали хрущ, долгоносик и птицы... Но в этом году опыт взял свое, часть урожая удалось отбить. Я безмерно рада — получилось!»
- Мой дедушка в деревне в 72 года кормит всех соседских котов до отвала. Песеля своего на ночь отправляет в предварительно натопленную баню. Кормит собаку соседа. Каждый день обязательно отрезает кусочек несоленого сала для синичек. А в свое время держал пожилых коров в качестве питомцев, когда они уже не давали молоко. Люблю и восхищаюсь.
Дедушка, видно, был при здоровье отменном и с деньжатами. Коров досматривать - это не польку-бабочку плясать. Кушать то они, хоть и старые, тоже хотят. Надо и сенцо им посечь, чтоб жевать старушки могли и комбикорм запарить, и дробленку, а все это и сил и денежек требует. Героический дедуля
«Когда дали денек передохнуть от работы, то счастье выглядит именно так: купаты из индейки + картошка с хрустящей корочкой + дача. Помидоры подвязала, сад полила, газон скосила»
- Мне лет 6 было. Я проснулся утром очень рано, часов в пять, и побежал на улицу. Помню, на улице довольно прохладно было — скорее всего, ранняя осень. И я стою такой во дворе возле дороги в желтом свитере, мимо меня стадо коров гонят на пастбище, рядом бабушка сарай открыла и курам зерно насыпает, а на горизонте солнце поднимается.
И у меня такое непередаваемое ощущение целостности всего этого мира, что все в нем взаимосвязано, и я неотъемлемая его часть, а впереди весь день и вся жизнь. До сих пор помню это чувство, больше никогда я такой гармонии не испытывал.
- Живу в южном селе. За последние лет пятнадцать многие дома на нашей длинной оживленной улице оснастились глухими заборами из металлопрофиля. А новостройки на краю села так и вовсе сплошь в нем.
А у меня штакетник, ему уже десять лет. И у родителей раньше был штакетник. Все четыре окна нашей квартиры смотрят на улицу через палисадник. И я даже представить себе не могу, чтобы я утром отдернула штору, а за окном вид на глухой забор. Через него я не увижу детей, идущих в школу, и постаревшего соседа Хабибулу, подгоняющего по дороге овец. Да много чего я не увижу в течение дня, если жизнь моей улицы будет скрыта забором.
Еще я всегда могу из окна увидеть, кто приехал ко мне, и выйти встречать за калитку, не дожидаясь звонка. Вижу прибегающего попить воды и подкормиться бездомного пса Дружка. Вода всегда стоит за палисадником, я ее часто меняю. В этой же миске любят купаться воробьи, и их радостное трепыхание я наблюдаю из окна кухни.
Ну да, конечно, мой штакетник не есть шедевр, но я его скоро покрашу, и будет мне счастье! И даже если не покрашу, то на счастье все-таки надеюсь.
- Приехала в Самару, на дачу к родителям. Дача находится на острове на берегу Волги. В далеком 2002 родители собрались с друзьями, выкупили землю, и построили 13 домов на одной территории. Место, где находятся наши дома, назвали символично: «Санта-Барбара».
Я познакомилась тут с лучшей подругой, дочкой друзей родителей. А когда мне было 16, в гости в соседний домик к друзьям родителей приехал парень. Я была без линз и видела только его силуэт. И сказала друзьям вопреки здравому смыслу: «Я влюбилась». Еще через 2 недели я увидела тот же силуэт в огромной толпе на празднике города. Он меня увидел и тоже как-то узнал, раздобыл через час мой номер... Встречались два года. Самая безбашенная моя влюбленность.
А потом были бесконечные тусовки в универе, и каждый, кто меня знал, был тут у меня в гостях... Потом случился муж, который увез меня отсюда за 500 км. Потом — дочь.
С этим местом так много связано, с каждым квадратиком острова — а он огромный. Вот тут был первый поцелуй. Тут я плакала, а тут пробегала моя первая собака Блэк, а тут мы тусили с друзьями... Можно продолжать до бесконечности.
А сегодня я тут одна. Включила музыку. Села на берегу. Завтра уже приедут друзья, и послезавтра, и каждый день уже распланирован на месяц, пока я тут... Это будет весело, это будет душевно, и наполнено разговорами. Но сегодня я просто сидела и вспоминала.
«В деревне бабулина соседка приютила себе такого вот Добби»
- Живу в деревне. Лето, солнце, дети бегают по деревне. Вдруг ко мне в дом стучится встревоженный племянник.
— Салли, у нас тут... случилось... с моим другом... — говорит шепотом.
Откуда-то сбоку выныривает зареванный друг племянника. Засучиваю рукава.
— Что случилось?
— Он тапок потерял, — признается племяш. — Мы искали в траве и не нашли. Его теперь дома заругают.
Тьфу на вас!
Осматриваю. Тапка была повышенной проходимости, судя по сохранившейся ее близняшке: матерчатая, черная от грязи, драная на месте большого пальца, с потрескавшейся отваливающейся подошвой. Такую семейную ценность потерял ребенок... Однако до дома, в соседнюю деревню, ему еще надо как-то доковылять — и далеко не по паркету.
И тут я вспомнила, что родственники на днях закинули в деревню целую сумку разной обуви — вдруг кому-то из деревенских многочисленных детей пригодится, и там были вполне достойные экземпляры. Откапываю это богатство, начинаю искать подходящее несчастному обездоленному. И — о, чудо! — находятся кеды до неприличия целые, чистые, аккуратные и с названием известной фирмы на боку.
— На, забирай, если размер подойдет, — говорю. — Скажешь родителям, что тебе их отдали.
Ребенок перестает шмыгать носом, утирает грязной рукой щеку, берет кеды и долго-долго придирчиво их осматривает. Потом спрашивает с недоверием в голосе:
— А это оригинал?
- В наследство от бабули достался деревенский домик. Приезжали туда на лето, к осени задумала его обновить. Приезжаем, а вокруг участка — новый забор-сетка. У меня глаза по пять копеек. И тут на дорогу вылетает какой-то мужик и как давай извиняться. Мол, не проконтролировал, бригада перепутала улицы и поставила забор нам. А мужик только сейчас приехал работу принимать. Говорит: «Все снимем, извините за неудобство». А нам так забор этот понравился, что мы с соседом договорились и все оплатили ему.
Новый маркетинговый ход. Делаешь услугу, говоришь, что ошибся адресом, а тут покупают!
- Затеяли мы ремонт на свежекупленной даче. Решили сорвать старый, выцветший линолеум на веранде. Подцепили край, глянули — и ахнули, давай фоткать. В итоге все планы по ремонту пошли насмарку, но нам не жаль было. Ведь под линолеумом бывшие хозяева выложили весь пол роскошной мозаикой из битой плитки и красивых осколков посуды! Там были и цветы, и птицы. Видимо, потом им стало жалко топтать такую красоту, и они просто застелили ее сверху. Мы все бережно отмыли, покрыли эту мозаику лаком, теперь у нас веранда как в музее.
А вот и еще несколько наших уютных подборок о летних приключениях: