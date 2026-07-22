Так странно-заявить, что светится в темноте и не приложить фото светящихся листьев
20+ простых подарков, от которых на душе становится тепло, а сердце наполняется любовью
Дарить и получать подарки всегда приятно. И совсем необязательно всегда тратить много денег, чтобы выразить свою любовь. Смекалка, щепотка юмора и немного творчества порой могут впечатлить гораздо больше, чем дорогая вещь. И как показывает опыт героев нашей статьи, порадовать близкого человека может и самодельная роза, и бочка селедки, и даже простое старое веретено.
«Сделал подарок своей жене на ее день рождения. Каждый листочек вышит, а желтые еще и светятся в темноте»
- На 40-й юбилей я ждала чего-то особенного. Но муж с улыбкой протянул какую-то несуразную задрипанную коробушку из ближайшего магазина со скидками. Внутри — какие-то бумажульки да чеки. Я просто молча ушла в свою комнату. А благоверный лишь крикнул вслед: «Просто переверни чеки и посмотри на даты». Шмыгая носом, я достала чек из кафе семилетней давности — дня нашего знакомства, а на обороте его почерком было выведено: «Она смеялась над моими шутками. Кажется, я пропал». Этот сумасшедший романтик годами тайно собирал историю нашей любви: от первого билета в кино до бирки из роддома. Пока я ревела от умиления, на самом дне коробки под ворохом бумаг мои пальцы наткнулись на бархатный футляр с тем самым кольцом, о котором я грезила полгода.
Сразу готова была обидеться, даже не разбираясь. Не знала, что муж романтик? Настолько важен материальный и дорогой подарок?
- Мне лет 7–8 было. В новогоднюю ночь я рано легла спать, проснулась часов в пять утра — родители спят. Не включая свет, пробралась к новогодней елочке, нащупала коробку, вернулась на свою кровать и распечатала ее. А там... миниатюрная детская швейная машинка! Мечта! Я включила свет и стала пробовать строчить на ней — у меня получилось! Она действительно шьет! Восторг!
Когда родители проснулись, новые шторы в гостиную были почти готовы
«Девушка как-то спросила, смогу ли я расписать ее туфли красками и сделать ей такой подарок»
«Дело в том, что они ей наскучили (или в принципе не нравились расцветкой — не помню). „Ну, — говорю, — смогу, конечно“. Обсудили все, она показала мне референс. Конечно, я не принтер, плюс туфли расписывать не так просто, уж поверьте. Поэтому я внес изменения в рисунок, да и вообще, можно сказать, работал немного по своему композиционному видению: отступы и конфигурацию делал на свой вкус.
Через много-много часов я все закончил. Не считал, но сеансов прописи было около трех—пяти на каждую туфлю. Любимая была в восторге и тут же заказала мне следующий объект под роспись».
«Думала, что же подарить подруге на день рождения. Она пожелала брелок в виде питомца, чтобы он всегда был с ней, даже на работе»
Хочется написать: "вау, как миленько получилось, очень похож!!!", но нет😞
- Когда мы с бывшим после нескольких лет отношений, так и не закончившихся свадьбой, находились в стадии мирного обоюдного расставания, он передал через друга пакет с деньгами со словами: «Чтобы купила себе квартиру, хотя бы небольшую, потому что важно иметь свой угол». Не миллионы миллионов — у него не было таких возможностей, но мне тогда хватило на двушку. Этого мужчины уже давно нет в поле зрения, у каждого из нас своя жизнь, но тогда, в мои 28 лет, это стало для меня мощным стартом.
«Мой парень — сварщик, и он сделал эту розу для меня своими руками, не подозревая, что это мой любимый цветок. Я так горжусь им, он очень талантлив»
- Я люблю детское яблочное пюре со сливками. Один раз летом приперло, и я в 2 часа ночи отправилась в супермаркет напротив дома. Там еле отрыла последнюю банку и, пока жадно пила его прямо на кассе, произвела впечатление на какого-то красивого, но сильно взрослого мужчину. Он уговорил меня дать ему телефон, и уже на следующий день я принимала доставку из 10 упаковок этого самого пюре. Но вживую мы с ним больше не виделись.
- Мама у меня где-то вычитала, что ее знаку зодиака невероятную удачу приносит талисман в виде золотой цепочки и подвешенных на ней двух золотых шариков. И все говорила: «Где бы, где мне такой найти?» Я маму безумно любила и хотела осуществлять ее мечты. Поехали мы с моим мужчиной в путешествие, пошли по магазинам, зашли в ювелирный. Спрашивает: «Что тебе хочется? Давай купим». Ну я и рассказала про мамину мечту. Следующие несколько часов мы методично обшаривали ювелирные в поисках шариков с дырочками. Ничего подобного не было. Наконец, в одном из магазинов нашли серьги, на которых были отличные круглые шарики. Мой спутник купил их, спросил, есть ли мастер в магазине. Мастер был, проделал в шариках отверстия, мы подобрали цепочку, и талисман был готов. Я была тронута до глубины души. Обожаю таких людей, для которых не существует слова «невозможно».
«Дедуля подарил мне прялку, которой уже лет 100»
- Приехала к бабуле, там встретилась с давним другом, у которого тоже там бабушка.
Разобщались, он даже какие-то знаки внимания стал подавать. И вот утром звонит: «Выходи срочно». Вышла в халате. А он приволок какую-то бочку. Глянула, а в ней селедка. «Вот привез тебе селедки бочку. Ты же любишь, я еще с детства это помню. Говори, куда нести». Хорошо, что у бабули погреб есть, можно все это богатство там хранить. Ем селедку и думаю, что у нас с ним может что-то и получиться.
Я ведь обожаю рыбу: жареную, вареную, но особенно — соленую. Если бы у меня была возможность и не было здравого смысла, я бы каждый день ела селедку, вот настолько я ее люблю. И при этом я не очень люблю сладкое. Однако кавалеры всегда дарили мне шоколадки, конфетки, пытались водить в кофейни с «непревзойденными тортами». В общем-то, не складывалось у нас по другим причинам, но в голове всегда оставалась пометка, что у парня есть шаблон, по которому он действует, а что я там за человек и какие у меня вкусы — в его понимании это дело десятое. Мелочь, но неприятно.
- Ждала в конце года, как обычно, 13-ю зарплату. Ну и думала, что как-нибудь отметят меня за то, что я чаще остальных становилась работником месяца. Но шеф произнес торжественную речь и вручил мне сувенирную кружку. Стояла она три года, пока кот не уронил и не разбил ее. И тогда до меня дошло, что на долларовом дереве в кружке были не билеты банка приколов, а настоящие доллары. Я их, конечно же, обменяла, и сумма получилась очень даже приличная!
Иногда простое внимание к пожилому человеку может подарить дружбу на миллион и семейную реликвию в придачу
«У меня есть одна особенная подруга — моя соседка. Ей уже почти 97 лет, она объездила все семь континентов, прожила в браке больше 60 лет, и вообще она просто невероятный человек. Недавно она неудачно упала, и я навещала ее практически каждый день, обычно забегая прямо в рабочей одежде. Я носила ей еду, цветы и даже приносила гитару, чтобы сыграть.
Бабуля, оказалось, заметила, что я коллекционирую винтажные броши и ношу их почти каждый день, и потом подарила мне эти два сокровища. Камею ее муж купил для своей мамы. А маленькую гитару он подарил ей самой во время их отпуска в Испании в 60-х или 70-х. Теперь это мои самые-самые любимые вещи на свете».
Надеюсь, у бабули есть и лети с внуками и правнуками и про нее они тоже помнят
- Ухажер подарил ручку в футляре. Я была так разочарована, потому что я, вообще-то, не ценитель и не знаток. Ручка и ручка. Но красивая, взяла на учебу. И пишу ей как-то зачет по литературе, — подскакивает ко мне преподаватель с горящими глазами. Мол, у вас это же ручка «Паркер», лимитированная коллекция, даже название сказал. Крутил ее, вертел, восхищался! Я была поражена. Пришла домой, отыскала футляр, стала рассматривать, а из-под мягкой обивки вылетели чек на кругленькую сумму и документы.
«Мы с мужем переезжаем, и я сделала ему сюрприз в честь этого события»
«Мы обожаем винтажные вещи, поэтому я подарила ему светильник-канделябр с пузырьковыми лампами. Он очень обрадовался. Я ценю его труд и хотела его таким образом отблагодарить».
- 8 марта я получила презент со словами: «Долго думал, что тебе подарить. Конфеты ты съешь, цветы завянут, потом подумал, что ты ангел, и тебе не хватает только крыльев». Дело было на улице, на набережной, и было очень холодно, а он подарил мне красные крылья ангела.
- Несколько месяцев назад моя двоюродная сестра выходила замуж. Мы с девушкой хотели подарить ей что-то особенное — не просто банальный свадебный подарок, а вещь со смыслом. Поскольку мы оба графические дизайнеры, идея родилась сама собой.
Мы втайне от молодоженов попросили их родственников и близких друзей поделиться какими-нибудь рецептами. Некоторые прислали настоящие фирменные блюда, которые передавались в их семьях из поколения в поколение. Другие же подошли к делу с юмором: кто-то выдумал шуточные рецепты, понятные только «своим», а кто-то поделился «рецептами счастливой жизни» — с теплыми воспоминаниями и мудрыми советами вместо кулинарных инструкций.
Всю эту красоту мы оформили в изящную книгу в твердом переплете. В итоге у нас получился не просто сборник рецептов, а настоящая семейная летопись, полная трогательных историй, доброго юмора и воспоминаний от самых дорогих для них людей.
«Несколько месяцев назад я вскользь поделилась с любимым, что мое кольцо перестало мне подходить по размеру из-за похудения и вот на днях получила неожиданный подарок»
- Муж прекрасно знает, что я терпеть не могу свой день рождения и подарки. Для меня куда важнее забота и поступки. И вот в этом году он привез меня в садовый питомник и предложил самой выбрать растения, которые мне по душе, ведь он знает, как сильно я люблю возиться с цветами.
Я была очень тронута и поняла: в подарках меня отталкивает именно то, что они часто совершенно не вяжутся с моим характером или реальными желаниями. А тут муж попал прямо в яблочко.
- Последнее время между нами с мужем искры летели, даже разъехались на время. Свекровь приехала забрать некоторые его вещи, пока я на работе была. Вечером прихожу, а на тумбочке папка какая-то валяется. Я уж думала документы на развод, развернула, а там сертификат на парный курс массажа и путевка в санаторий, на двоих. Но не в какой-то случайный, а в тот, в который мы с мужем любили ездить. Я сразу же перезвонила свекрови — мол, мне не до этого. Но, проговорив с ней два часа, я все-таки оттаяла и решила дать нам с мужем шанс. Свекровь согласилась каждые две недели забирать к себе внуков, чтобы мы могли выдохнуть и провести время вместе или по отдельности, но так, чтобы мы были отдохнувшими и не срывались друг на друга. Так свекровь и спасла наш брак.
«Как-то посмотрел на свою кружку и нахлынуло»
«Ее мне подарила девочка в 7 классе еще в 2005 году. Возможно, это был намек, но в то время и в том возрасте какие девчонки? Надо же было побить палкой крапиву, попинать мяч. Так вот, эта кружка со мной уже 21 год. Пережила 4 переезда. Для меня все, что в нее ни нальешь, становится в разы вкуснее».
А вот еще парочка статей о незабываемых подарках: