20+ простых подарков, от которых на душе становится тепло, а сердце наполняется любовью

«У меня есть одна особенная подруга — моя соседка. Ей уже почти 97 лет, она объездила все семь континентов, прожила в браке больше 60 лет, и вообще она просто невероятный человек. Недавно она неудачно упала, и я навещала ее практически каждый день, обычно забегая прямо в рабочей одежде. Я носила ей еду, цветы и даже приносила гитару, чтобы сыграть.

Бабуля, оказалось, заметила, что я коллекционирую винтажные броши и ношу их почти каждый день, и потом подарила мне эти два сокровища. Камею ее муж купил для своей мамы. А маленькую гитару он подарил ей самой во время их отпуска в Испании в 60-х или 70-х. Теперь это мои самые-самые любимые вещи на свете».