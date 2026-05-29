20+ согревающих историй и фото о маленьких радостях, которые дарят нам счастье и надежду
Купить коту свечу на день рождения, собрать хороший урожай, поужинать на диване перед телевизором или наконец заполучить долгожданную книгу: именно из таких трогательных моментов и складывается главный пазл нашей жизни — счастье. И у каждого человека эти маленькие радости свои — такие простые, с нежностью бабушкиных объятий, вкусом парного молока, ароматом черешни или теплом пушистого комочка под боком. Любовь, смех и доброта — все это запечатлено в этих историях и снимках.
- Выкладываю покупки на кассовую ленту. Вижу среди них свечу с цифрой 0. Смотрю на свою вторую половину вопросительно. Она отвечает: «У кота день рождения же... Будем праздновать». Я недоумеваю: «Ему 2 года, почему ноль?» — «Так все свечи стоят по 150 рублей, а нолик на скидке — 10. Кот же цифр не знает».
- Мой бывший муж любил ставить свои условия. Например, мне нельзя было ярко красить ногти, носить мини-юбки и есть вне обеденного стола. А я ж и так за столом большую часть жизни провожу. Может, конечно, оно и правильно: крошки, обивку испачкать можно. Но как же хотелось после рабочего дня расположиться на диванчике перед телевизором с чаем и бутербродами. А за столом мне скучно и невкусно. Привыкла, потом, конечно. Но когда мы расстались... Держите меня семеро! Не надо мне никакого стола, у меня есть диван, столик и Муська, пытающаяся стащить кусочек с тарелки. Какое же счастье, что никто не ругает меня за это.
Автор - это психологическое состояние, называется эфект контраста.
"Эффект контраста: Психика сравнивает текущее благополучие не с тем, что было «всегда», а с недавним периодом лишений. На этом фоне обычная жизнь кажется невероятным даром."
«Именно так нужно укладывать мою дочуру спать, чтобы она была довольна»
Мне иногда попадаются смешные ролики под звук из бразильского сериала, где перечисляют актёров. И там бесконечный список. А детки складываются игрушки спать. Это так мило и так смешно) Моя дочка, кстати, никогда не спала с игрушками. Только с кошкой 😁
- Впервые приехала с новорожденной дочкой к родителям. Проснулись с дочкой в 5 утра. Решила выпить чаю. Сижу на кухне с мелкой на руках в одиночестве. Слышу шорохи. Вышел папа. «Чего сама сидишь? Давай я с тобой посижу». Снова шорохи. Вышла мама. Взяла внучку на руки. И так мы сидели все вместе. Вот это счастье!
- Как порой мало надо для радости. Вчера с женой купили новый кран-смеситель в ванную, ну и сразу установили. Я в восторге, жена в восторге, дочки всем приходящим гостям хвастаются: «Смотрите, у нас новый кран!»
Мне почему-то это напомнило эффект покупки стиральной машины. Может, это только моё поколение поймёт. Но вот её долго не бвло, вот её купили. И вся семья включая кота залипает, как барабан с белье крутится) Ну было же у вас так?
- Когда переехала в новый дом, на утренней прогулке с собакой познакомилась с двумя девушками, которые тоже выгуливали своих питомцев. Так и встречались почти каждое утро, а иногда к нам присоединялась еще одна девушка, у которой собаки не было. Ей парень запрещал заводить. Помню, что она по этому поводу очень грустила. И вот однажды утром она вышла на прогулку с маленьким щеночком и с огромной радостью рассказала, что парня того бросила.
«Часто встречаю этого парнишу. Он каждый раз расстраивается, когда я, погладив его, ухожу»
- Эта ситуация сделала мой день. Спускаюсь по лестнице, передо мной из лифта выходит парочка, меня не замечают. И тут девушка прямо в дверях легонько щипает своего парня со словами: «Ты мой пирожочек». Я не выдержал и рассмеялся. Они тоже, только смущенно. И знаете, в этот момент почему-то так тепло на душе стало. Похоже, это все-таки любовь.
- Искала «Мартина Чезлвита» Диккенса. Нигде не могла купить, только в собраниях. А в одном магазине сказали посмотреть в двух пакетах, которые кто-то бесплатно принес, библиотеку выбрасывал. И там прям сверху двухтомник Мартина! Бесплатно! Ура!
- 10 лет назад гуляла в парке и нашла пачку старых семейных фотографий. Помню, тогда мне стало так жаль их выбрасывать, ведь для кого-то это была целая жизнь — чьи-то родители, бабушки, дедушки, воспоминания. Я пыталась еще тогда найти хозяев: спрашивала знакомых, что-то выкладывала, но в те времена интернет и соцсети работали совсем не так, как сейчас. В итоге аккуратно сложила фотографии, чтобы сохранить, и... благополучно забыла о них. И вот, разбирая шкаф, снова наткнулась на этот конверт. Смотрю на эти лица и понимаю, что, возможно, кто-то до сих пор ищет эти снимки или хотя бы был бы рад узнать, что они сохранились. Снова выложила посты в соцсетях. И вот спустя столько лет благодаря репостам хозяева нашлись. Завтра фотографии отправятся домой!
«Делюсь нашим семейным счастьем. Мы впервые собрали урожай со дня покупки участка — 424 кг оливок!»
- В прошлую смену посетовала коллегам, что огорода теперь нет и не будет у меня. Не успеваю. С одной стороны, без огорода легче, конечно, стало. С другой стороны — а как же вкусности? Горох зеленый, редисочка, клубника? Ну их хоть купить можно. А как быть с подсолнухами? Я выращивала свойские. Очень люблю прям из корзинки выщипывать семечки. А теперь нет их. Так, чтобы прям с корзинками. А сегодня сижу на смене, приехал грузовик на выгрузку. Водитель чертыхается, мол, переезд железнодорожный в Гусь-Хрустальном закрыли на сутки, и ему пришлось какими-то окольными путями по лесным грунтовым дорогам в обход ехать. Я искренне пожалела его, рассказала, как по тому пути сама к бабушке ездила. И вот выгрузился он, остановился около проходной, смотрю в окошечко — что-то круглое тащит. Подсолнечник подарил!
Первый раз встретила это слово, уже скоро 70 будет.Счастья ТЕБЕ, солнышко и исполнения желаний!
- Моя бабушка покрасила волосы в зеленый. Она у меня вообще классная, идет в ногу со временем: одевается стильно-модно-молодежно, есть татуировки. Ее подруги-соседки новый цвет волос бабули восприняли не очень положительно, начали бухтеть, что это все глупые веяния моды, и зачем такое делать со своими волосами. На что моя бабулька беззаботно и весело парировала: «Ага, щас, Людк. На себя посмотри со своими бордовыми волосами — такой натуральный цвет. На седину можно позволить себе и зеленый, и под единичку постричься. Жизнь — она быстротечна: надо делать так, чтобы было хорошо тебе». Моя бабушка — мой кумир.
Это надо иметь вкус и чувство меры, чтоб , выбирая яркость, не превратиться в попугая.
«Мне уже пятый десяток, а каждый год я прыгаю от радости и хлопаю в ладоши, когда наши аисты возвращаются в гнездо»
Я как то перед новым годом вывозила группу в французский Эльзас. Автобус останавливается на паузу на автобане и тут просто какой то сюр происходит. Рядом, на белые заснеженные поля ( очень редко , но случается) вдруг прилетает целая большая стая аистов. У меня аж "в зобу дыхание сперло" от этой картинки.
- Я, взрослый человек 35 лет, мать двоих детей пищала от восторга 15 минут, когда узнала, что у моего любимого автора фэнтези в конце года выходит аж 2 книги сразу! А еще у аниме, которое я смотрю, новый сезон и целый фильм. Вот такие маленькие радости!
Я несколько лет назад плакала, когда узнала о смерти одного из моих любимых писателей. И просто жаль - для меня это правда что-то очень важное, и что книг новых уже никогда не будет.
- Ехала как-то поздно вечером в такси. На работе премии лишили, а я на нее рассчитывала. Так что настроение — сами понимаете. Водитель молчал всю дорогу. Когда у дома остановился, вдруг сказал: «Подождите секунду». Вышел из машины, я уже напряглась, а он достал из багажника ящик черешни и сунул мне: «Летом без ягод грустить нельзя». Настроение сразу же улучшилось.
- Моему котенку всего 4 месяца, еще малыш совсем, всегда спит рядом. И тут вечером я его немного поругала за то, что залез на стол. Ночью просыпаюсь, а его рядом нет. Утром смотрю — сидит на подоконнике, смотрит в окно. Позвала, и он сразу прибежал ко мне, улегся рядом и замурлыкал. Вот как после этого на них сердиться?
«Васян живет со мной уже пятый год. Помогает и работать, и играть»
- Муж маме своей пожаловался. Мол, он после работы голодный, холодный, а я ему говорю самому плов греть. И вот звонок в дверь — свекровь! Без предупреждения, с сумками, не разуваясь, прет на кухню. Я за ней с возмущением, муж руки потирает, а свекровь как плюхнет на стол фарш, овощи и говорит: «Сегодня, сынок, ты у меня научишься котлеты делать». В общем, мы с ней чай пили и смеялись всю дорогу, пока наш Женечка учился готовить. Ну не счастье ли это — понимающая свекровь, да еще и с юмором?
У меня как то было 3 свекрови одновременно и все 3 обалденные. Обожала их, все просто супер- женщины. Одна как бы уже почти бывшая, но это нам не мешало встречаться иногда, по кафе ходить. И 2 будущих ; мать и мачеха моего будущего нового мужа.
Причём мачеху я знала даже ещё до знакомства со всеми мужьями, вместе отдыхать ездили 😀
- Я, коренная столичная фифа, выехала из столицы более 20 лет назад в деревню. Огород, курочки, козочки. Вполне себе сытно и счастливо. Да, работать надо без выходных. Но нахожу время и в играх позависать, и книги читать, и притворяться, что у меня — «лапки» , а значит, можно огород не полоть. В городе жить проще. Но вот вы видели закаты без смога? А чистые звезды? А чувствовали настоящий запах дождя? Даже рожденные в мегаполисе могут быть рады счастью доить в пять утра козу.
Ну допустим, у бабули в деревне были козы.. но в стадо не выгоняли..потом доили около 8 утра, а не в 5)))
«Весна выдалась серой и дождливой, а хочется гулять и наслаждаться природой. Потащила свое семейство в дождик гулять по лесу. Сыро, зябко, но какая красота! Захватили последние дни цветения сон-травы»
- Работаю курьером. Привез заказ в ливень — весь мокрый, злой, уставший. Дверь открыла девочка лет десяти и вдруг говорит: «Ой, мама, это же волшебник, который привозит нам праздник!» Я аж завис. Мама посмеялась и сказала, что дочка просто ну очень любит пиццу.
А что, пиццу нынче пешие курьеры развозят? Сколько не привозили,все на машинах
- Как-то написала в комментарии курьеру, мол, настроение плохое, оставьте под дверью заказ. В пакете нашла бумажку с призывом улыбнуться, нарисованное от руки солнце и шоколадку. Настроение подняли на раз-два!
- Так уж сложилось, что мои бабушки и дедушки давно на небесах. Я по ним очень скучаю, в последнее время прям хочется уткнуться как раньше в их теплую грудь. Сегодня шла домой и встретила соседку. Она очень пожилая, с палочкой. Я ей помогла сумку донести. Так вот, возле подъезда она говорит: «Дай, я тебя поцелую»! Мы обнялись, она меня поцеловала. Шла домой и навернулись слезы, но так тепло стало на душе.
Что тут скажешь, и рассвет в деревне, и дружелюбные соседи в городе, и кусочек ароматной пиццы — все это может оставить след в нашем сердце. Делитесь своими маленькими радостями в комментариях, а мы будем читать и улыбаться.
У меня сейчас как раз период вот таких счастливых мелочей. Сезон пионов. Первый у меня уже расцвел