12 человек, которые привезли из отпуска истории покруче любых сувениров

В Греции в одном отеле люди постоянно прикармливали одного пса. Пёс большой, лохматый, был дружелюбно настроен, но в руки не давался. Один аниматор хотел его потом домой в Германию отвезти. Я сказала, что я могу пса за неделю приручить. Мне потребовалось три дня, чтобы он мне стал доверять, ложился передо мной, подставляя пузо для почёсывания. Аниматор был удивлён, потому что прикармливал пёселя уже месяц, но тот ему в руки не давался. А секрет был прост. Я взяла кусок мяса в ресторане и пошла к собаке, не глядя на него и держа мясо за спиной. Когда к животному поворачивается спиной, оно понимает, что ты не угрожаешь. Пёс пошёл за мной. Прошли мы так метров сто, потом я давала ему мясо частям, разговаривала с псом. Звери чувствуют, когда их любят. Потом я стала чесать пса в тех местах, которые особенно чешутся. Ему этого хватило.