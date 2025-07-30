15+ человек, которые просто хотели спокойно отдохнуть, но у Вселенной были на них свои планы

Истории
34 минуты назад

У всех свое видение идеального отпуска. Для кого-то это отель «все включено» и ни одного уведомления из рабочих чатов. Для других — насыщенное приключениями путешествие в новые страны или регионы. А кто-то не может выбраться в отпуск, но старается взять от жизни все и хорошо отдохнуть с близкими дома. Вот несколько историй от людей, в чьи планы вмешалась случайность.

  • Мой муж — человек добрый, но ни разу не романтик. Убедилась в этом, когда мы поехали в отпуск, и я намазалась дорогущим маслом-шиммером. Он подозрительно посмотрел на мои ноги: «Блестишь как скумбрия — отойди!» А потом его взгляд поднялся выше, и он как завопит: «А зачем же ты так щеки расчесала?!» Надо ли говорить, что вместе с шиммером я прикупила новые румяна.
  • Сижу на работе. Время около 5 вечера. Откинувшись на спинку обыкновенного офисного кресла, начал потягиваться с мыслью: «Как достала работа, вот бы отдохнуть недельку». В этот момент кресло теряет равновесие, и я падаю с него... Перелом бедренной кости об подлокотник. Больничный. © Подслушано / Ideer
  • Жесть — это когда ты сидишь в аэропорту чужого города. В предвкушении отпуска мысленно купаешься в море. Проверяешь документы, на глаза попадается просроченный загранник... И ты понимаешь, что новый остался на полке дома в тысячах километров. © Подслушано / Ideer
  • Сидела в кафе, заслуженная минута отдыха. А из-за соседнего столика на меня пристально смотрела женщина. Через какое-то время она с чашкой кофе направилась ко мне, извинилась и вылила содержимое чашки на меня, сказав, дескать, я похожа на любовницу ее мужа. И выбежала на улицу. Что это было?! © Подслушано / Ideer
  • Отдыхали на речке. Вся одежда лежит в куче, мы купаемся. Вылезли из воды отдохнуть, один парень лезет в карман и понимает, что его телефона нет. Берет мою трубку, чтобы позвонить на свою — мало ли, не успели еще убежать. Телефон звонит у трехлетнего ребенка, бегающего неподалеку. Паренек кидается к нему — действительно, его аппарат. Давай искать родителей. Подходит папаша лет тридцати.
    — Вы за ребенком своим следите? Он по чужим вещам лазит, вот телефон у меня вытащил!
    — Да нет, это я ему дал ваш мобильный, чтобы он не плакал. © Rliethnam / Pikabu
  • Я однажды только сняла гипс с ноги, сидела с подругами, ела роллы и думала: «Вот бы еще недельку на больничном отдохнуть». Следующую неделю отдыхала в инфекционном отделении, отравилась я одна. © Аноним3483261 / Ideer
  • Приехала мама в гости. Читают с сыном сказку, он говорит: «Я тебе игрушки положу в кровать, чтобы охраняли?» Бабуля подыграла. Среди ночи просыпаемся — страшный ор. Бегу в комнату, а там мама белая, как стена, глаза навыкате. А на подушке у нее — Лабуба, Сиреноголовый и Хагиваги! Она как глаза открыла, а тут эта шайка «охранников» на нее уставилась! Говорит, думала, это конец, за ее душой уже пришли! С утра ее валерьянкой и отпаивали. © Не все поймут / VK
  • Поехала как-то отдыхать с семьей парня, с которым мы тогда встречались. После 7-часовой поездки выяснилось, что они не забронировали жилье, поэтому нам пришлось на месте искать приличный отель со свободными номерами. А тогда как раз праздники были. Короче, нашли мы комнату, но в итоге я спала на надувном матрасе, потому что кроватей на всех не хватило. 7 дней дурдома. © cosmom / Reddit
  • Мужа люблю и счастлива с ним, пока дело не доходит до путешествий. Стоит ноге его ступить в незнакомый город — это все... За поездку в 7 дней реально отдохнуть можно 3 дня от силы, остальные дни испорчены его жалобами на невкусный завтрак, неудобный транспорт, сильно жарко, сильно холодно, тут неудобно, там некрасиво. Путешествуем мы немало, но в этом году я не выдержу, поеду в отпуск одна. © Подслушано / Ideer
Конфуз
21 час назад

Ну и зачем таскать в поездки человека, которому эти поездки не нравятся? Подруга так одна ездила везде, потому что муж не хотел. Ничего, обоим хорошо, все довольны.

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  • Пятница. Полчаса до конца рабочего дня и столько же до долгожданного отпуска. Звонок.
    — Привет. Ты еще на работе?
    — Да, но с понедельника в отпуске.
    — Круто! Я сейчас фоточку скину. Успеешь статью написать? Надо взять комментарий участников — посмотришь, кто на фотке, телефон организаторов скину.
    Понедельник. Утро. Звонок.
    — Здравствуйте, нам нужна помощь в информационном сопровождении мероприятия.
    — Здравствуйте, я в отпуске. Позвоните... в редакцию, — не успеваю договорить я.
    — Отлично, значит, время для вас непринципиально — любое. Я перезвоню. © spirya / Pikabu
  • Я как-то в Мехико сгорела, хотя вроде опытная путешественница. Прилетела туда в начале июля, до этого уже успела загореть дома. Потом 4 дня ходила пешком по городу, а на 5-й день поехала на пирамиды ацтекские. Забыла крем от загара, но решила, что это не страшно: уже месяц на солнце дома жарилась, по Мексике 4 дня ходила, да и день был облачный. Чего бояться, думаю. Ну и как в анекдоте: «Боже, как я ошибся!» Ходила там часов 5, фотографировала, рисовала. Что что-то неладно, поняла к вечеру. В автобусе по дороге назад в город поняла, что именно неладно. Ночь спать не могла — болело все, кожа была ярко-малинового цвета. На следующий день летела домой с рюкзаком. Это было испытание — пытаться надеть его на плечи! Но самое обидное было, когда при пересадке в аэропорту ко мне обратился работник: «Женщина! Обгоревшая женщина! Вы не могли бы стать в другую очередь?» Обгоревшая женщина, блин! © Anna Repp / ADME
  • Работа у отца нервная, ответственная. Объект большой, построен был кое-как, так что каждый день как не одно, то другое происходит. Постоянные звонки в выходные с работы, а тут взял человек отпуск на свой страх и риск. Сидит день, сидит два — никаких звонков, аж неспокойно стало. Звонит сам, спрашивает, все ли в порядке, на что получает лучший ответ: «Все нормально, Сергей Сергеевич, уже все потушили». © Tritt / Pikabu
  • Я дизайнер интерьеров, уже давно мучаюсь с одним заказом: не могли продумать ванную. Вот мы с мужем в отпуске в хорошем отеле, решили устроить романтический вечер в ванне. А она такая широкая, удобная, и я думаю: «Вот именно такую нужно установить». И вообще мысли стали бродить вокруг этого заказа, что нужно скорее прорабу позвонить, он тоже с этим заказом намучился. Муж потом говорит: «Ты словно не со мной была». А я на автомате: «С прорабом». Хорошо, что у мужа есть чувство юмора. © Подслушано / Ideer
  • В последнее время на работе просто аврал. Последний раз в отпуске была, кажется, пару лет назад. Все выходные проходят в уборке, стирке и решении домашних проблем. После работы возвращаюсь домой — и хочется выть от усталости. Думаю: «Вселенная, помоги мне, дай хоть немного передохнуть». И вдруг, как в кино, появляется велосипедист и сбивает меня с ног. Прямо как в анекдоте: шла, упала, гипс. Минимум два месяца постельного режима. Вот и появится у меня время, чтобы научиться правильно формулировать свои желания... Не такого я отдыха хотела, ох, не такого. © Рабочие истории / VK
  • Папа не был в отпуске 10 лет, пахал как проклятый. И тут новость: начальником поставили не его, а его друга. Вскоре отправили его в командировку в Таиланд. Сказали, что дадут инструкции по работе на месте. А когда папа заселился, его заставили отдыхать все две недели. Сказали — никакой работы. Знаете, что я вынесла из этой истории? Хорошие люди и друзья на всю жизнь — самое ценное, что у вас есть после семьи. © ШКогвартс / VK
  • Выбрались с мужчиной отдохнуть на выходные только вдвоем. Забронировала номер в красивом отеле, настроились на романтику, На месте оказалось, что в нашем полулюксе есть одна особенность, которую я не досмотрела при бронировании. У нас ванная с полупрозрачными стеклянными стенами. И ладно бы только ванная — но она еще и объединена с туалетом. Других свободных номеров в отеле не оказалось. Поэтому мы просто приспособились не подсматривать друг за другом. Опыт интересный. Наверное, это добавляет какой-то перчинки и значительно сближает соседей по номеру. В целом — неплохо, но в следующий раз буду внимательнее проверять бронирование. © Карамель / VK

А какие казусы в отпуске случались с вами? Насколько ожидания от долгожданной недели в отеле не совпали с реальностью? Ждем ваши истории в комментариях. А пока вот еще несколько подборок историй про отпуск:

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