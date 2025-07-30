15+ человек, которые просто хотели спокойно отдохнуть, но у Вселенной были на них свои планы

У всех свое видение идеального отпуска. Для кого-то это отель «все включено» и ни одного уведомления из рабочих чатов. Для других — насыщенное приключениями путешествие в новые страны или регионы. А кто-то не может выбраться в отпуск, но старается взять от жизни все и хорошо отдохнуть с близкими дома. Вот несколько историй от людей, в чьи планы вмешалась случайность.