15+ человек, которые просто хотели спокойно отдохнуть, но у Вселенной были на них свои планы

Ну и зачем таскать в поездки человека, которому эти поездки не нравятся? Подруга так одна ездила везде, потому что муж не хотел. Ничего, обоим хорошо, все довольны.
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У всех свое видение идеального отпуска. Для кого-то это отель «все включено» и ни одного уведомления из рабочих чатов. Для других — насыщенное приключениями путешествие в новые страны или регионы. А кто-то не может выбраться в отпуск, но старается взять от жизни все и хорошо отдохнуть с близкими дома. Вот несколько историй от людей, в чьи планы вмешалась случайность.
Ну и зачем таскать в поездки человека, которому эти поездки не нравятся? Подруга так одна ездила везде, потому что муж не хотел. Ничего, обоим хорошо, все довольны.
А какие казусы в отпуске случались с вами? Насколько ожидания от долгожданной недели в отеле не совпали с реальностью? Ждем ваши истории в комментариях. А пока вот еще несколько подборок историй про отпуск: