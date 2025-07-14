15+ увлекательных историй, которые могли случиться только летом

Особенность лета ярко чувствовалось в детстве, когда на смену школьным будням приходили долгожданные каникулы. Но и будучи взрослыми, мы все равно проживаем летом свою маленькую жизнь. Жарим шашлыки, купаемся на пляже, собираем ягоды, пропалываем огород... В общем, теплых воспоминаний — не перечесть.



Как-то была в Таиланде. Пошла брать байк в прокат, хозяином оказался приветливый паренек из Индии. Разговорились, кто откуда родом. Я сделала комплимент его стране, сказала, что у них интересная культура. Вспомнила детство, как мы с друзьями бегали в кинотеатр смотреть индийские фильмы. Он так удивился! И вот стоим мы посреди улицы в Тае, два человека разной национальности из разных уголков мира и орем во всю глотку: «Джимми, Джимми, ача-ача!» Первые сутки проката байка я получила бесплатно. © Успех & Провал / VK

Я работаю заведующей кухней в сельской школе. В июне и июле я вместе с коллегами развозила бесплатные обеды на машине по 4 школам. Два месяца пролетели незаметно. У меня было очень много душевных разговоров с детьми. Например, однажды маленькая девочка обрадовалась тому, что у нас были яблоки. Она сказала мне, что у нее дома нет свежих фруктов. После этого случая я лично следила за тем, чтобы к каждому приему пищи подавали свежий фрукт. Дошло до того, что мы отправляли моего босса в местный продуктовый магазин, потому что никто не закладывал в бюджет свежие фрукты. Мы наблюдали, как семьи собираются вместе, чтобы поесть и поиграть. Видели, как ребятня подпрыгивает от восторга, когда видят нашу машину. Я не ожидала, что в свои 39 лет стану разносчицей блюд. Но я рада, что все так сложилось. © MyPoorChequebook / Reddit

В офисе нас 6 человек. На улице +30, но две коллеги уперлись: «Нас продует кондиционер». Как только ни пытались договориться, предлагали местами поменяться. На днях пришли, а пульта от кондиционера нет! Одна из мерзлячек спрятала. Мы потребовали вернуть, а она ни в какую. Нашла пульт, включила, его выдернули из розетки, закатили истерику. В итоге одной из тех, кто не переносит жару, стало плохо, у нее гипертония, подскочило давление. Вызвали скорую, отвезли в больницу коллегу с давлением за 200. Начальство узнало о наших войнах за комфортную температуру. Шеф предложил этим двум пересесть, они в отказ, мол, это наши места, они удобно расположены, не будут пересаживаться. В общем, начальник психанул и пересадил этих двух вообще в другой кабинет. В проходной кабинет-полукоридор, где маленькое окошко и нет кондиционера, и все ходят мимо. © Подслушано / Ideer

«Лето в деревне у бабушки⁠⁠»

В 16 лет попала с одноклассниками в другой город. Решила выглядеть на все сто — нацепила новые туфли на каблуках, хотя знала, что весь день будем на ногах. Через пару часов хотелось сдохнуть, но гордость не позволяла признаться, что я дура. Шла, стучала зубами от боли и тихо скулила, пока два друга не посмотрели на меня с жалостью, не стащили мои проклятые туфли и не сняли свои кроссовки. В итоге мы втроем топали босиком по мостовой, угорая, что дружба — это не красивые слова, а тёплый асфальт под ногами. © Палата № 6 / VK

Летом была с дочкой в парке, мы прогуливались, ели мороженое. Сели на лавочку, как вдруг дочь заметила плачущую девушку. Она спросила меня: «Мам, а почему та девочка плачет? Почему все веселые, а она такая грустная?» Я не смогла ответить на этот вопрос, и тогда дочь добавляет: «А можешь мне купить мороженое? Я угощу ее, подниму настроение!» Рассказала ей, что, может, девушка хочет побыть одна, может, ей не нужно мороженое сейчас, но дочь меня не послушала. Сама сходила за вкусняшкой, подошла к той девушке, села рядом с ней. Они говорили минут пять, в конце улыбались, подошли вместе ко мне. Девушка вытерла слезы и говорит мне: «У вас замечательная дочь, мне так месяц у психолога не помог, как она за пять минут!» © Палата № 6 / VK

«Срезал первый гигантский лук»

Как-то получили мы письмо от начальства о том, что завтра ожидаются очень важные гости, инвесторы, которые будут шляться по офису. Поэтому всем нужно убраться на столах и одеться прилично. Дизайнер Серега письмо это не прочитал и на следующий день пришел в удобной, по его разумению, одежде. По случаю летней жары это была майка-сеточка без рукавов, шорты с бахромой и шлепки. До прихода гостей оставалось 5 минут, тогда директор и увидел Серегу. Его волосы встали дыбом:

— Серега, ну е-мое! Потом поговорим, уходи из офиса и потуси где-нибудь пару часов!

— Куда ж мне идти?

— Иди давай! Кофе там попей где-нибудь!

— Шеф, так я вообще без денег, не на что кофе пить.

— На тебе купюру и быстро проваливай!

Мы, выглаженные и причесанные, с завистью смотрели на расслабленно уходящего Серегу. © Анекдоты из жизни от анекдотов.net / VK

— Серега, ну е-мое! Потом поговорим, уходи из офиса и потуси где-нибудь пару часов! — Куда ж мне идти? — Иди давай! Кофе там попей где-нибудь! — Шеф, так я вообще без денег, не на что кофе пить. — На тебе купюру и быстро проваливай! Мы, выглаженные и причесанные, с завистью смотрели на расслабленно уходящего Серегу. © Анекдоты из жизни от анекдотов.net / VK Все лето обещала дочке съездить в парк развлечений под открытым небом. А он за городом, машины у нас нет, все никак не могла найти время. То родителям на даче помогали, то в отпуск ездили, то просто куча дел. Так дотянули до августа. Но я думаю: «Целый месяц лета впереди, успеем!» А тут мама присылает открытку: «С яблочным спасом!» И меня как накрыло от осознания того, что уже пол-августа куда-то улетело. Взяла отгул, уехали мы с ней на целых 3 дня. Радости ребенка не было предела.



«Нашла фото в детском альбоме. Лето — это весело, говорили они. А ветрянка — не очень»

«Арбуз взял и взорвался, теперь кухня вся в брызгах»

«Вот такая серая божья коровка с пятнами в форме сердечек залетела ко мне на балкон»

Поехала в Турцию с подругой и ее мужем за компанию, чтобы развеяться. Тогда переживала тяжелое расставание с молодым человеком, и мне кроме как посидеть у моря и поплакать, ничего не нужно было. А тут муж подруги в баре познакомился с компанией парней, ну и завязалось у меня общение с одним из них. Разгорелся курортный роман. Очень красиво ухаживал. Обменялись контактами, я была абсолютно уверена в том, что он приедет ко мне. Или я к нему. Когда мы летели обратно, муж подруги признался, что этот красавчик женат, у него трое детей. Они знали об этом с самого начала, просто хотели, чтобы я развеялась. И каково было мое удивление, когда спустя год увидела свадебные фотографии. Написала, поздравила. Выяснилось, что это первый его брак, детей нет, а я для него — истеричная девушка, которая даже не назвала причину своего поведения. Оба хотим все вернуть назад, но уже поздно. И почему друзья так поступили? © Подслушано / VK

«Мои руки в сравнении с ногами»

Все лето работал в душном офисе. Во время жары мы с другими мужчинами стали надевать шорты. Начальник разослал всем на почту гневное письмо о том, что мы обязаны соблюдать дресс-код и носить штаны. Меня это дико взбесило, потому что для женщин будто никаких правил нет. Они носят и шорты, и короткие юбки, и плечи открывают, про декольте вообще молчу. А я должен париться в штанах, хотя у нас даже кондиционеры нормально не работают. Все высказал начальству, ответ получил такой: «Ну а что ты хотел, это же женщины, им по праву рождения можно!» Я не мог это так просто оставить, поэтому через неделю пришел на работу в килте. На безумные взгляды отвечал: «Я прошел генетический тест и оказалось, что я на 4% шотландец, могу себе позволить по праву рождения!» На самом деле в килте неудобно, он тяжелый и шерстяной. Но шалость удалась, начальник разрешил носить шорты не выше колен. Очень горжусь собой, хоть меня и лишили премии.

«Скаталась на велике в лес. Как только узнала, что есть такие агрегаты и их можно даже опробовать, сразу двинула в область»