7 простых хитростей, чтобы ваши отпускные фото собрали сотни лайков и вызвали зависть подруг

Отдых - это отличный повод вспомнить об осанке, подпорченной офисными буднями и сидением в телефоне. Поэтому возьмите себе за правило: когда фотографируетесь, опускайте и расправляйте плечи и обязательно демонстрируйте всему миру вашу лебединую шею. Следите внимательно за подбородком - вот его опускать как раз не нужно!

Не забывайте: камера льстит любому, кто смотрит на нее снизу вверх, а не наоборот - это еще один лайфхак, который поможет скрыть двойной подбородок и сделать фигуру тоньше, если такая задача перед вами стоит. Что касается взгляда, то его лучше направить чуть выше камеры вместо того, чтобы смотреть прямо в объектив. Голливудские фотографии обеспечены!