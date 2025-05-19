6 трюков, которые помогут выглядеть неотразимо на любом снимке

Такая поза кажется естественной, но фотографии получаются так себе. Во-первых, бедра и попа сразу кажутся значительно массивнее, они буквально расползаются по креслу или стулу. Во-вторых, торс укорачивается, а талия пропадает.

Лучше соскользнуть на самый краешек сиденья, чуть развернуться, добавив силуэту асимметрии, и вытянуть одну ногу вперед. Еще ее можно поставить на какое-либо возвышение.