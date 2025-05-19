6 трюков, которые помогут выглядеть неотразимо на любом снимке
Залог удачной фотографии — уверенность в себе, однако не всегда ее одной достаточно. Многие уверены, что привычные повседневные позы в жизни будут однозначно выигрышно смотреться на фото. Но, на самом деле, это далеко не всегда так. Знание основ позирования поможет избежать казусов на фотосессии, и вы всегда сможете сохранить важное воспоминание на снимке в лучшем виде.
Статья содержит изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Не стоит усаживаться слишком глубоко в кресло
Такая поза кажется естественной, но фотографии получаются так себе. Во-первых, бедра и попа сразу кажутся значительно массивнее, они буквально расползаются по креслу или стулу. Во-вторых, торс укорачивается, а талия пропадает.
Лучше соскользнуть на самый краешек сиденья, чуть развернуться, добавив силуэту асимметрии, и вытянуть одну ногу вперед. Еще ее можно поставить на какое-либо возвышение.
Искусство выглядеть естественно
Естественно выглядящее фото, созданное искусственным интеллектом — оксюморон или бред?😅
Иногда для лучшего кадра стоит инсценировать естественное поведение. Звучит противоречиво, но это работает. Чтобы позы для фото получились живее и ярче, попробуйте сделать простые вещи: сделать шаг вперед, поправить волосы, посмотреть вдаль или рассмеяться.
Стоит чуть наклониться вперед
Обычно мы стоим, чуть откинувшись назад и опираясь в основном на пятки. Но на фото такая поза выглядит не самым выигрышным образом, так как голова сразу кажется маленькой, а тело массивным.
Лучше наклонить корпус, начиная от талии, чуть вперед. Так фигура будет выглядеть стройнее, изящнее и визуально станет более пропорциональной.
Не прячьте руки
Позы на фото с обрезанными или спрятанными руками выглядят неестественно. Гораздо лучше не до конца положить руки в карманы, коснуться лица, предмета или части тела. Необходимо, чтобы рука была хотя бы немного видна, например, большой палец или тыльная часть руки.
Лучше положить только одну руку на талию или на бедро
Поза, в которой человек кладет обе руки на талию, считается одной из самых удачных. Она подчеркивает все естественные изгибы, модель выглядит уверенной в себе и открытой. Кроме того, руки в таком положении выглядят более подтянутыми.
Но в такой позе человек визуально занимает в кадре слишком много места. Поэтому лучше положить на талию только одну руку, а другую чуть отстранить от корпуса и положить на бедро.
Всегда можно на что-то опереться
Когда человек стоит, облокотившись на что-либо, он выглядит не очень-то естественно, но вот на фото такая поза смотрится отлично. Благодаря дополнительным объектам в кадре, с которыми модель взаимодействует, создается ощущение расслабленности.
Теперь вы знаете лайфхаки, благодаря которым вы всегда будете отлично получаться на фото. Сохраните эту статью, чтобы всегда иметь возможность к ней вернуться. Кстати, у нас также есть статья, где профессиональный фотограф поделился хитростями для удачной фотосессии, о которых вы точно не знали.
Комментарии
не знаю, а мне её материалы не нравятся, если не сказать бесят. Всё вторично, безапелляционно, неинформативно и просто глупо, необоснованно и не подкреплено. Не говоря уже о просторечном, а то и даже грубом языке и безталанных иллюстрациях.