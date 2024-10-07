18 объявлений и вывесок, которые на раз-два поднимут настроение даже в самый непогожий день

Народное творчество
4 часа назад

Хорошая реклама или вывеска товара или услуги — практически половина коммерческого успеха. Однако некоторые так далеко заходят в креативе, что их творения вызывают, скорее, улыбку. Именно с такими забавными объявлениями и вывесками будет наша подборка.

Вообще-то не смешно, а очень даже грамотно

Отчаяние выглядит как-то так

Для создания этого материала были использованы следующие источники: КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! / VK

Ох уж эти гурманы, какими деликатесами только не балуются...

Тот самый ЭкСпЕрТ
45 минут назад

Ну... Я мелоед,иногда ем глину,но все только природное (покупаю у людей,которые добывают материалы из природы,без какой-либо обработки,добавок и прочего) и в ограниченном количестве. С витаминами все норм,просто иногда хочется и все тут😷

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Отстаньте уже от черепахи

Не знаете, что сказать жене, почему вернулись под утро? Хотите заставить ее чувствовать себя глупо, сказав, что вы же ей написали, где вы? Просто пойдите в заведение...

Чтобы комары на даче кусали только вредных соседей, а на сливе выросли сочные манго и персики, вам понадобится обычный...

Для создания этого материала были использованы следующие источники: КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! / VK

Никогда не знаешь, кто и как решит подшутить над твоей рекламой

Кстати, у нас есть статья с подборкой историй про шутников.

А этот коллега не вынес всех тягот работы в офисе и уснул

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ololowenka / Pikabu

Интересно, что было на оторванных бумажках?

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Reglam / Pikabu

Зоопарк напоминает: личные границы есть не только у людей, но и у животных

Иногда на объявления отвечают тогда, когда уже совсем не ждешь

Пожалуй, лучше в другой автобус сяду...

Для создания этого материала были использованы следующие источники: varantt / Pikabu

Минусовое зрение, отрицательный баланс на карте — с этим еще можно смириться. Но это уже выходит за вcякие рамки

Для создания этого материала были использованы следующие источники: shugich / Pikabu

Логика в объявлении — вещь приятная, но совсем необязательная

Когда работники устали быть справочной службой

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ghazan / Pikabu

Хоть у котиков и лапки, они, похоже, знают, как без мам, пап и кредитов обзавестись своим жильем

Для создания этого материала были использованы следующие источники: xMakedonecx / Pikabu

Чего только не сделаешь для любимых клиентов

Для создания этого материала были использованы следующие источники: КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! / VK

Любой любитель сплавов на каяках и байдарках обрадуется такому котенку

Для создания этого материала были использованы следующие источники: mari.tarasovaa / Pikabu

Некоторые даже в объявления добавляют частичку доброты

У нас есть и другие статьи с подборками забавных объявлений и вывесок:

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