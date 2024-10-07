Ага и номерки по итогу вырвали такие же "любознатели",чтоб узнать сработало или нет😂(шутка-минутка)
18 объявлений и вывесок, которые на раз-два поднимут настроение даже в самый непогожий день
Хорошая реклама или вывеска товара или услуги — практически половина коммерческого успеха. Однако некоторые так далеко заходят в креативе, что их творения вызывают, скорее, улыбку. Именно с такими забавными объявлениями и вывесками будет наша подборка.
Вообще-то не смешно, а очень даже грамотно
Отчаяние выглядит как-то так
Ох уж эти гурманы, какими деликатесами только не балуются...
Ну... Я мелоед,иногда ем глину,но все только природное (покупаю у людей,которые добывают материалы из природы,без какой-либо обработки,добавок и прочего) и в ограниченном количестве. С витаминами все норм,просто иногда хочется и все тут😷
Отстаньте уже от черепахи
Не знаете, что сказать жене, почему вернулись под утро? Хотите заставить ее чувствовать себя глупо, сказав, что вы же ей написали, где вы? Просто пойдите в заведение...
Чтобы комары на даче кусали только вредных соседей, а на сливе выросли сочные манго и персики, вам понадобится обычный...
Креативно😂Если ещё и приезжает в соответствующем одеянии,то вообще сказка👍
Никогда не знаешь, кто и как решит подшутить над твоей рекламой
Кстати, у нас есть статья с подборкой историй про шутников.
А этот коллега не вынес всех тягот работы в офисе и уснул
Для создания этого материала были использованы следующие источники: ololowenka / Pikabu
Интересно, что было на оторванных бумажках?
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Reglam / Pikabu
Зоопарк напоминает: личные границы есть не только у людей, но и у животных
Иногда на объявления отвечают тогда, когда уже совсем не ждешь
Пожалуй, лучше в другой автобус сяду...
Для создания этого материала были использованы следующие источники: varantt / Pikabu
Минусовое зрение, отрицательный баланс на карте — с этим еще можно смириться. Но это уже выходит за вcякие рамки
Для создания этого материала были использованы следующие источники: shugich / Pikabu
Логика в объявлении — вещь приятная, но совсем необязательная
Когда работники устали быть справочной службой
Для создания этого материала были использованы следующие источники: ghazan / Pikabu
Хоть у котиков и лапки, они, похоже, знают, как без мам, пап и кредитов обзавестись своим жильем
Для создания этого материала были использованы следующие источники: xMakedonecx / Pikabu
Чего только не сделаешь для любимых клиентов
Любой любитель сплавов на каяках и байдарках обрадуется такому котенку
Для создания этого материала были использованы следующие источники: mari.tarasovaa / Pikabu
Некоторые даже в объявления добавляют частичку доброты
У нас есть и другие статьи с подборками забавных объявлений и вывесок: