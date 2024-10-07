18 объявлений и вывесок, которые на раз-два поднимут настроение даже в самый непогожий день

Хорошая реклама или вывеска товара или услуги — практически половина коммерческого успеха. Однако некоторые так далеко заходят в креативе, что их творения вызывают, скорее, улыбку. Именно с такими забавными объявлениями и вывесками будет наша подборка.

Вообще-то не смешно, а очень даже грамотно

Отчаяние выглядит как-то так

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Ох уж эти гурманы, какими деликатесами только не балуются...

Отстаньте уже от черепахи

Не знаете, что сказать жене, почему вернулись под утро? Хотите заставить ее чувствовать себя глупо, сказав, что вы же ей написали, где вы? Просто пойдите в заведение...

Чтобы комары на даче кусали только вредных соседей, а на сливе выросли сочные манго и персики, вам понадобится обычный...

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Никогда не знаешь, кто и как решит подшутить над твоей рекламой

Кстати, у нас есть статья с подборкой историй про шутников.

А этот коллега не вынес всех тягот работы в офисе и уснул

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Интересно, что было на оторванных бумажках?

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Зоопарк напоминает: личные границы есть не только у людей, но и у животных

Иногда на объявления отвечают тогда, когда уже совсем не ждешь

Пожалуй, лучше в другой автобус сяду...

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Минусовое зрение, отрицательный баланс на карте — с этим еще можно смириться. Но это уже выходит за вcякие рамки

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Логика в объявлении — вещь приятная, но совсем необязательная

Когда работники устали быть справочной службой

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Хоть у котиков и лапки, они, похоже, знают, как без мам, пап и кредитов обзавестись своим жильем

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Чего только не сделаешь для любимых клиентов

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Любой любитель сплавов на каяках и байдарках обрадуется такому котенку

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