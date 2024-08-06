20 угарных объявлений и вывесок, авторы которых явно хотели кому-нибудь поднять настроение
А как часто вы обращаете внимание на объявления и вывески? Иногда кажется, что их так много, прямо в глазах рябит. Однако некоторые из них сложно не заметить, потому что авторы постарались на славу.
Маркетолог-волшебник
Знают же, как заинтриговать
Мы знали, что природа щедра, но чтобы настолько!
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Зайку бросила хозяйка. В пиццерии теперь зайка
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«Лучшая вывеска на входе в зоомагазин»
Подскажите, а склад совсем закрылся?
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У директора теплосетей теперь есть причины как можно дольше вести ремонтные работы...
Зоомагазин переехал, но не успел напечатать новую вывеску. Хотя навряд ли они придумают что-то лучше
Вы не понимаете, это тонкое современное искусство стоимостью 10 млн долларов!!!
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Старикам везде у нас и почет, и дорога
Понять, что вход с торца — это так, разминка. А вот настоящий квест
Купите успокоительное(у нас цены..), постригитесь(у нас же уровень!) и приходите в наш мед центр!!!!!
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Когда мастер ремонта готов буквально за одну колбасу работать
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Весь подъезд жил себе счастливо на халяву, а потом вдруг...
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Люди порой бывают такими беспощадными
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Ну, так-то с физруком, конечно, не поспоришь
«Ходить в туалет в аэропорту стало веселее с приколами от авиакомпании»
Когда у человека богатое воображение, даже обычное объявление может показаться смешным
Кажется, у Палыча есть некоторые проблемы
Но, с другой стороны, руки ему и не нужны. И вот почему
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А это даже не объявление. Это неистовый крик души
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Глупые и смешные объявления / VK
Важно зацепить с первой секунды
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