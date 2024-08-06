20 угарных объявлений и вывесок, авторы которых явно хотели кому-нибудь поднять настроение

А как часто вы обращаете внимание на объявления и вывески? Иногда кажется, что их так много, прямо в глазах рябит. Однако некоторые из них сложно не заметить, потому что авторы постарались на славу.

Маркетолог-волшебник

Знают же, как заинтриговать

Мы знали, что природа щедра, но чтобы настолько!

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Зайку бросила хозяйка. В пиццерии теперь зайка

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«Лучшая вывеска на входе в зоомагазин»

Подскажите, а склад совсем закрылся?

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У директора теплосетей теперь есть причины как можно дольше вести ремонтные работы...

Зоомагазин переехал, но не успел напечатать новую вывеску. Хотя навряд ли они придумают что-то лучше

Spring Time 32 минуты назад Вы не понимаете, это тонкое современное искусство стоимостью 10 млн долларов!!! - - Ответить

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Старикам везде у нас и почет, и дорога

Понять, что вход с торца — это так, разминка. А вот настоящий квест

Аля П. 38 минут назад Купите успокоительное(у нас цены..), постригитесь(у нас же уровень!) и приходите в наш мед центр!!!!! - - Ответить

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Когда мастер ремонта готов буквально за одну колбасу работать

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Весь подъезд жил себе счастливо на халяву, а потом вдруг...

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Люди порой бывают такими беспощадными

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Ну, так-то с физруком, конечно, не поспоришь

«Ходить в туалет в аэропорту стало веселее с приколами от авиакомпании»

Когда у человека богатое воображение, даже обычное объявление может показаться смешным

Кажется, у Палыча есть некоторые проблемы

Но, с другой стороны, руки ему и не нужны. И вот почему

Криптозоолог мамкин 1 день назад У шамана три руки, а у Палыча четыре лапы - - Ответить

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А это даже не объявление. Это неистовый крик души

Конфуз 1 день назад Мёд с орешками как бэ намекает... 😅😁😉 - - Ответить

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