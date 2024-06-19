18 случаев, когда люди взялись судить других по одежке и сели в лужу

Истории
25 минут назад

Судить о человеке по его внешнему виду — дело неблагодарное, ведь скромняга с книжной ярмарки может оказаться богачом, а девушка с гулькой на голове — крутой начальницей. А бывает и наоборот: мы приписываем красавчику с работы какие-то неземные душевные качества, а потом выясняется, что он всего лишь самовлюбленный эгоист.

  • Работал я в итальянском ресторане. Пришли к нам гости — пара в возрасте. Одеты о-о-очень скромно, чуть по-деревенски. Заказали мороженое и попросили клубники. На улице январь. Официант скривился: «Не держим». Тогда они заказали очень дорогие напитки. И резко клубника появилась — официант не заставил себя долго ждать и мотнулся в элитный супермаркет за дорогими в такое время ягодами. Была сделана нехилая наценка, он срубил хороших чаевых, «бабуля» и «дедуля» отправились на своей дорогущей иномарке восвояси. © AlexGalashka / Pikabu
  • Оформляли с подругой торговую точку с молочными продуктами. Приехала продавщица — молодая девица в боевом раскрасе. Глянула на нас снисходительно, говорит: «Ну, девчонки, работа у вас — кошмар! Дрелью фигачите, как мужики, по стремянке лазите, краски у вас вонючие — ужас!» Но как же ее перекосило, когда мы озвучили сумму, которую получаем, и объяснили, что сейчас деньги получим и поедем домой отдыхать, а она останется порядок наводить и работать целый день. © Татьяна Лобанова / ADME
  • Друг отца — директор завода, а носит сандалии с носками и замызганные рубашки. Поехал он покупать новый «крузак» на... троллейбусе! И мой отец подошел, одет не лучше. Заходят эти Биба и Боба в новенький автосалон, а от них все морозятся. В какой-то момент друг отца психанул, подошел к стойке ресепшена и со словами: «Какого этого?! Я пришел купить машину, а тут никто ничего мне ответить не может!» — вывалил аккуратно перемотанные пачки денег. И вот только после этого они зашевелились, начали бегать и извиняться. © Old.Otaku / Pikabu
  • У меня свой магазин. Продавцы у меня все девушки, иногда я сам привозил товар со склада и таскал его через служебный вход ТЦ. Коробки пыльные, поэтому я был в робе. Как-то встретил однокурсницу, мы обменялись приветствиями, но разговор не задался. Потом друзья поржали, мол, она им рассказывала, что я, бедолага, грузчиком в ТЦ работаю. Даже если бы был грузчиком — чего тут стыдится? Работа есть работа. © rmzrider / Pikabu
  • Покупал жене машину. Занимаюсь торговлей, приходится в день по 200 км наматывать, так что одет я был в спортивный костюм и любимые кроссовки. Заехал в автосалон. Вместе со мной зашла компашка. Их в течение часа консультировали 3 менеджера, а меня игнорировали, хотя я одного просил подойти. Тогда я нашел девочку-стажерку, которой доверили стоять возле автомата с кофе. Мы с ней все посмотрели, я стал оформлять покупку. Ребята, которых консультировали «лучшие» менеджеры, посидев во всех машинах, похлопав всеми дверьми и капотами, помахали ручками и ушли. А доблестные продавцы, увидев, что я машину все-таки покупаю, попытались оттеснить стажерку от продажи, за что были посланы мной... прогуляться за кофе. © VitosS0712 / Pikabu
  • Разговорились с одним парнем на книжной ярмарке. Скромняга, работал школьным учителем. Мы стали общаться, как-то он пригласил меня в гости. Я очень удивился, что у школьного учителя большой дом, но мои брови полезли вверх, когда я увидел гоночную машину Bugatti 1920-х годов. Я сказал, мол, круто, что у тебя такая тачка, а он отмахнулся: «Да у меня в гараже еще пять таких стоит». Короче, этот скромный учитель заработал миллионы на рекламе. А преподавал он для души. © Mark Jaress / Quora
  • Мой муж — монтажник высоковольтных ЛЭП, зарплата больше 100 тысяч. Но он и его коллеги одеты, соответственно, в рабочую одежду и все довольно грязные (работа такая: по лесам, по полям). Заходят они как-то в деревенский магазин, а продавец им с порога: «На закуску не режем!» Теперь это семейная шутка. Иногда, как приедет грязный, я ему так же говорю. © Knick_Knakery / ADME
  • Во время отпуска я решил немного потаксовать на своей машине, и так вышло, что подвез знакомого. Он был просто в ужасе оттого, что я таксист. Начал спрашивать, все ли в порядке: «Ты что, в долги влез?» Все поверить не мог, что я из интереса таксую. В его понимании это было что-то вроде унижения, мол, я, имея нормальную должность, не должен до такого опускаться. © rmzrider / Pikabu
  • Довелось как-то жене занимать крупную должность, она на работе буквально жила. Какие там ногти или волосы? Она еле заставляла себя душ принять! И да, в банке с сарказмом улыбались, когда она называла место работы. В глазах некоторых сотрудников прямо читалось: «Ну-ну, а я тогда Наполеон». Когда жена уволилась, у нее появились и интерес к жизни в глазах, и время на маникюр. Чтобы не терять стаж, встала на биржу труда, получала небольшую сумму. Зато в банках стали приветливы, а продавцы в «Лэтуаль» вели ее к стойке с самой дорогой косметикой.
  • Коллега живет в престижном районе. Рассказывает, мол, чищу машину, подходит мужик. У него растянутые, с пузырями треники, какие-то берцы затертые, грязная куртка, сальные длинные полуседые волосы, неухоженная борода... Короче, коллега уже потянулся за мелочью в карман, а это «туловище» вдруг село в «гелик».
  • Однажды на работе появился новенький парень красоты неописуемой. Как он до сих пор не в Голливуде? Девчонки наши сами в штабеля сложились. Но выбрал он меня. И вот я, счастливая, иду на свидание. Вы не поверите, чем все закончилось: он ржал! Ржал как конь и через слово! С одной стороны, вроде и неплохо: такой оптимист по жизни. Но не до такой же степени! Я терпела, думала, что заткнется и все же на меня внимание обратит. Но нет. На продолжение меня не хватило. Но как красив был, зараза! © Мариша Колтунова / ADME
  • Родственник из Штатов прислал мне свои вещи. Сказал, что качество хорошее, а на даче любая вещь пригодится, к тому же теплая. Надел я какой-то свитер, что не жалко было, поработал на даче и в магазин заскочил. И вот картина маслом: захожу я, значит, в старом бушлате дедовском, на ногах старые строительные ботинки. И вдруг меня окликает молодой женский голос: «Мужчина, а можно с вами познакомиться?» Я, честно сказать, растерялся и сморозил какую-то глупость про время, сбежал в машину. Это уже потом я понял, что девушка меня приняла за какого-то богатого чудика, потому что на мне был свитер от Ralph Lauren за $ 450. Хотя, как сказал родственник, в секонд-хендах такой свитер можно и за $ 20 купить. © Unknown author / Pikabu
Maxipotak
1 день назад

Своими глазами вчера видела на переходе бомжика в футболке CK, правда, уже в пятнах

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить
  • В столичном банке меня четыре раза переспросили с усмешкой, реально ли я занимаю ту должность, о которой говорю. Справку о доходах я принесла сразу, но они сделали два запроса и позвонили на работу. А мне всего лишь нужна была кредитка (чтобы после ремонта сразу всю мебель купить) с лимитом в 1,5 моих месячных зарплаты при сроке погашения 100 дней. Ну не поверили, что я с пучком, без брендовых шмоток и маникюра могу хорошо зарабатывать. © FYRYR / Pikabu
  • Покупаю чай на развес. Работают там простые милые девочки — они всегда знают, что посоветовать, где что стоит, как заваривать. Один раз захожу, а за прилавком парень стоит. Очень колоритный. Весь в тату, с пирсингом, тоннелями. Стильно одет. Производил вид богемного существа, личности творческой, человека, который с чаем не просто на «ты», а прямо с пеленок в чае. Пока не заговорил. Мало того что у него была совершенно невыразительная речь, так он меня в поисках чая сэнтя отправил в отдел травяных сборов, еще и не зная, где они находятся. Короче, оказался просто парнем в татухах. Может, он спец в других сферах, но за прилавком с чаями ему точно не место. © Deklarant / ADME
  • У меня своя фирма, есть дом и гараж. Возился как-то с ремонтом. Как был, в робе, поехал в ближайший строительный магазин. И вот в очереди на кассе встречаю одноклассницу. Ту самую, по прозвищу Принцесса. Она еще в школе мечтала о богатом муже, который будет ее содержать. Я в ее рейтинге в те времена проходил по разряду неперспективных ботаников. Естественно, разговор особо не сложился. О чем ей с неудачником разговаривать?
    Надо было видеть ее глаза, когда на стоянке она заметила, как я в одежде простого работяги складываю покупки в багажник новенького джипа.
    — Э-э-э, а это твой?
    — Нет, на свою фирму взял.
  • Работал в банке. Наш филиал находился в модном здании в центре города. Когда клиенты заходили к нам, им открывался вид на город с высоты 31-го этажа и обзором 360 градусов. Все это было рассчитано на очень богатых клиентов. Итак, однажды к нам заходит парень в мятой серой рубашке со следами пота и спортивных шортах. У него не было часов, начищенных черных туфель. Он был небрит, без модной стрижки.
    Мужчина сказал, что ему нужна консультация. Администратор из вежливости взяла его контакты и пообещала: «Мы вам перезвоним». Но никто из финансовых консультантов не посчитал важным связаться с ним. Оказалось, этот мужик только что продал свой бизнес за $ 10 млн. Ему не нужно было выглядеть богатым, поскольку он уже был богат. Он пошел в другой банк, где его обслужили. © Henry Temple-Baxter / Quora
  • Я работал в финансовой организации. Приходит ко мне клиент: футболка с дырками, торчащий живот, на ногах шлепанцы, в руках пластиковый пакет. Я, стоя в своих итальянских туфлях ручной работы, вежливо кивнул ему. Мужик вывалил из пакета на стол свои документы. У него было $ 10 млн в банке, общая стоимость недвижимости — $ 100 млн. В тот день я заключил договор на $ 50 млн. © Greg King / Quora
  • Я покупала раньше овощи и мясо на рынке, это было до прихода в нашу жизнь супермаркетов. И как-то заметила, что рыночные торговцы перестали меня не то что обвешивать, а суют лучшие куски и вообще с уважением ко мне относятся. Я недоумевала, но пользовалась этим. Оказалось, я однажды в официальной одежде и с внушительной папкой под мышкой прошлась по рынку, сказав где-то слово «администрация», и они решили, что я тут местный большой начальник. Это было хорошее время. © Koricta / Pikabu

Когда люди судят о других по внешности, курьезов не избежать. Хотя и, зная человека близко, иногда можно вляпаться в нелепые ситуации, например с соседями или коллегами. Но если ко всему относиться с юмором, это не станет большой проблемой.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее