18 случаев, когда люди взялись судить других по одежке и сели в лужу

Своими глазами вчера видела на переходе бомжика в футболке CK, правда, уже в пятнах
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Судить о человеке по его внешнему виду — дело неблагодарное, ведь скромняга с книжной ярмарки может оказаться богачом, а девушка с гулькой на голове — крутой начальницей. А бывает и наоборот: мы приписываем красавчику с работы какие-то неземные душевные качества, а потом выясняется, что он всего лишь самовлюбленный эгоист.
Своими глазами вчера видела на переходе бомжика в футболке CK, правда, уже в пятнах
Когда люди судят о других по внешности, курьезов не избежать. Хотя и, зная человека близко, иногда можно вляпаться в нелепые ситуации, например с соседями или коллегами. Но если ко всему относиться с юмором, это не станет большой проблемой.