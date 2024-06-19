18 случаев, когда люди взялись судить других по одежке и сели в лужу

Судить о человеке по его внешнему виду — дело неблагодарное, ведь скромняга с книжной ярмарки может оказаться богачом, а девушка с гулькой на голове — крутой начальницей. А бывает и наоборот: мы приписываем красавчику с работы какие-то неземные душевные качества, а потом выясняется, что он всего лишь самовлюбленный эгоист.