14 случаев, когда сообразительность пушистиков принесла хозяевам удачу

Нам тоже подфартило, старые хозяева оставили всю мебель и журнальный столик, в который перед уходом заглянули... Через 2 года дети его сломали и я взялся чинить и... Нашел в нем 2000 евро, бывшим хозяевам не вернул... 🤣🤣🤣