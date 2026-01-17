14 случаев, когда сообразительность пушистиков принесла хозяевам удачу

Животные
21 час назад
Кто-то носит в кармане счастливую монету, кто-то верит в чудеса, а герои нашей статьи просто завели кота или собаку — и не прогадали. Оказывается, наши четвероногие друзья обладают удивительным чутьем на удачу и приводят своих хозяев к неожиданным находкам.

  • Мой пес умеет своим носом выключать приставку, когда я в нее играю. Он всегда выпивает воду, прежде чем мы идем гулять. Он также знает, как аккуратно взять еду со стола, если тарелка стоит близко к краю. При этом он делает это, когда никто не видит, да еще и не переворачивая всей тарелки. © b1223d / Reddit
  • С мужем купили квартиру, от которой все шарахались. Риелтор год не мог ее продать. Но у нас денег было в обрез. Заселились и тут наш кот начал методично драть старый плинтус в спальне. Мы его гоняли, ругали — бесполезно. В итоге он треснул. Муж психанул, пошел за ним, и тут как сумасшедший кричит: «Надя, быстро сюда иди!» Я бегу, а там он стоит с оторванным плинтусом, а из дыры в стене вывалились пачки денег! Оказалось, мы нашли «заначку» позапрошлых хозяев. На этот клад сделали шикарный ремонт, а котику теперь покупаем только элитный корм — заслужил!
  • Песель начал хромать. Отвезли к ветеринару — растяжение связки. Назначили терапию, сказали, что если на прогулке он лапкой трясет, значит, его нужно домой нести. Но ничего не помогало. Идем гулять — нормально, обратно — на руках. Начали всерьез переживать. А потом наша соседка вдруг взяла и завела двух щенков. И тут случилось чудо! Наш Чак, забыв о своей «больной» лапке, тут же помчался играть с малышами. Он так резво скакал, даже на задние лапы вставал! А домой, представьте себе, он радостно припрыгал! Но если щенков не встречает, все заново: нога вверх, подрагивая и со вселенской мукой на нас смотрит. «Несите, видите, мучаюсь?!» Вот он, мой симулянт! Раскусили его хитрость совсем недавно. © Julia Marty
Нам тоже подфартило, старые хозяева оставили всю мебель и журнальный столик, в который перед уходом заглянули... Через 2 года дети его сломали и я взялся чинить и... Нашел в нем 2000 евро, бывшим хозяевам не вернул... 🤣🤣🤣

  • Свекровь у меня вечно жаловалась, что у нас дома бардак, еще и кошку завели — одна шерсть от нее. Пропускала мимо ушей. А кошка-то у меня умница — вечно то ключи мне найдет, то носок потерянный. Однажды пошли в гости к свекрови, кошку взяли с собой. Сидим за столом, а котя где-то по комнатам гуляет. И тут через минуту заходит моя красавица, а в зубах у нее пыльные кружевные стринги! Гордо прошла через всю комнату и положила «добычу» прямо к ногам гостей. У нас челюсти отвисли, а свекровь стала красной, как помидор. Начала кричать на кошку, мол, та по шкафам лазит. Но зато с тех пор про мой «беспорядок» она — ни слова!
  • Эта история произошла когда я был маленьким, я знаю ее только по рассказам родителей. Однажды мама кормила бродячую собаку у дома. В итоге пес все чаще стал приходить и лежать на нашем крыльце. Папа же был против того, чтобы мы его забрали домой. И как то раз так получилось, что мама не успела закрыть дверь после того, как выносила очередную порцию еды для собаки. А я, будучи малышом, смог ускользнуть из дома. К тому времени, как мама поняла, что меня нигде нет, я уже подходил к дороге. Не найдя меня дома, она побежала к двери и увидела следующую картину: пес вскочил и побежал ко мне. Он аккуратно взял меня за рукав футболки и оттащил от дороги. После этого мама вернула меня в дом. Думаю, уже понятно, что в тот день у нас появился новый член семьи. © Eric Williamson / Quora
  • Гуляли с псом, стемнело. А тот как застрял под кустом и стоит. Что он там искал? И тянула его, и звала. В итоге подхватила его на руки и унесла. Иду, ругаю по дороге, мол, какой упрямый. Подошли к подъезду, и меня вдруг как накрыло осознание. Бегом к тому кусту, ведь там лежали мои потерянные ключи. Стыдно было перед Вуди. И я наконец поняла, почему он так хотел их найти. Ведь когда мы с ним гулять собирались, то я (любитель терять все даже в пределах квартиры) все время говорила: «Так, поводок здесь. Где ключи? Вуди, пока ключи не найдем, гулять не пойдем!» © Екатерина Байцур
  • Дело было в начале 90-х. Однажды я застряла в лифте между пятым и шестым этажами. Кнопка вызова диспетчера, как всегда, не работала. «Ну, — думаю, — сидеть мне тут долго». Каково же было мое удивление, когда на помощь пришел мой папа. Оказывается, наша овчарка начала скулить, лаять и рваться на улицу. Родители решили, что ей нужно в туалет. Папа оделся и вышел с ней, но собака почему-то лаяла на шахту лифта, где я и застряла. К слову сказать, родители жили на двенадцатом этаже! Сейчас у нас швейцарский зенненхунд. Это удивительная собака! Она сама себе в будке стелит «постель», и стоит кому-нибудь что-то там поправить — тут же все выгребается из будки и потом заново, по ее «вкусу», укладывается! © Светлана Преображенская
  • У меня была очень умная собака породы джек-рассел-терьер. Она научилась открывать дверцу холодильника, когда ей было всего десять недель. А еще она умудрялась выбираться из своего вольера, не открывая его! Поначалу я никак не мог понять, как она это делает. Но однажды вечером мы с родственниками ушли на ужин, оставив собаку в вольере. Когда мы вернулись домой, она уже гуляла по квартире, хотя дверца вольера была закрыта на защелку! Как это произошло? Оказалось, что моя смышленая собака просто-напросто подтащила к вольеру стоявшую внутри коробку и, взобравшись на нее, перепрыгнула через ограждение! Никакой мистики, но я был удивлен. А еще она предупреждала нас дважды о начинающемся пожаре на кухне, прежде чем могло бы оказаться поздно. И, что меня особенно тронуло, когда к нам приехал мой брат, который серьезно болел, собака ни на шаг не отходила от него все время его пребывания у нас. Уверен, она чувствовала, что брат болен, и именно поэтому так оберегала его. © Adddicus / Reddit
  • У моей кошки есть одна странность: она обожает пить воду, слизывая ее с пола, опрокинув чашку. Нам порядком надоело постоянно наступать на мокрый пол, поэтому мы решили зафиксировать миску с водой между двумя тяжелыми предметами, чтобы она не могла ее опрокинуть. Но кошка оказалась умнее! Она быстро смекнула, что может использовать офисное кресло как трамплин! Разогнавшись, она прыгает на кресло, а после сразу на миску, которая тут же переворачивается! У меня сложилось впечатление, что моя кошка прекрасно разбирается в элементарной физике и умеет использовать подручные средства для достижения своих целей! В итоге мы купили ей питьевой фонтанчик, и наконец-то все довольны. © born2stab / Reddit
Опять подловили мой язык, длинный розовый хорошо подвешенный...

  • Давно мечтала о коте. Отвалила за него кучу денег. Накупила домиков, пледов и подушек. А малой как назло спит на моей старой куртке. Зашел ко мне недавно мой жених, жалуюсь ему на кота. Он говорит: «А может, куртку заберем? Все равно ты ее отдавать хотела» Попробовал, так кот бросился на него, давай орать, еле успокоили. Жениха потом на дух не переносил. Вчера все карты вскрылись, оказывается, мой Барсик охранял мои сбережения! Я же спрятала в карман заначку с премии, которую дали летом, подумала, что так сохраннее будет, и забыла про нее! Не знаю, как он почувствовал, но к куртке никого не подпускал. Золотой у меня котейка! Куплю ему подарок с этих денег — честно заработал охраной имущества!
  • У нас 16 лет прожил кот — умнейшее создание! Он все понимал. В молодости его любимым местом был шкаф. Но с возрастом он уже не мог на него запрыгивать. Как-то раз звонит соседка, мы разговорились о наших питомцах, и я ей говорю: «Наш кот совсем старенький стал, уже не может на шкаф запрыгнуть». А кота в комнате со мной не было. Захожу туда, где стоит шкаф, и что же я вижу? Кот сидит на шкафу и смотрит на меня так пристально, будто говорит: «Это я-то старый?! Да я еще ого-го!» © Людмила Агапова
  • У моей бабушки живет невероятно любопытная и умная кошка. Бабушка каждый вечер перед сном делает обход квартиры — проверяет газ, замки, свет, воду. И кошка с ней. Лапами становится на дверь и смотрит на замок, заглядывает в раковину, на плиту. И так деловито, как будто реально проверяет. А если бабушка засмотрелась в телевизор и не пошла проверять вовремя, кошка садится на пороге комнаты и начинает мяукать. Как-то раз бабушка сказала ей: «Ну иди проверь сама». И та вскочила и побежала. Бабушка из интереса проследила за ней — а кошка сделала полный круг, проверив и дверь, и газ, и воду. © Olga Rud
  • Моя кошка заметила, что я стучу мужа по плечу, когда он в наушниках, чтобы поговорить. В итоге она начала этому подражать: теперь протягивает лапу и постукивает нас по рукам, чтобы привлечь внимание. Это очень мило и эффективно! © acidic_tab / Reddit
  • Однажды я с двумя собаками отправился в поход. И в какой-то момент одна из них унеслась вперед, а вторая делала все, чтобы я оставался на месте. Сначала я не понял, что происходит, но быстро смекнул — впереди медведь. Собака покрупнее начала лаять на него, пока медведь не скрылся за деревьями. А другая не отходила от меня ни на шаг. Тогда я почувствовал себя в полной безопасности. © Unknown author / Reddit

