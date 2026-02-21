20+ теплых фото и историй о людях, доброта которых согревает лучше чая с малиной

Для того, чтобы творить добро, не обязательно быть богачом. Зачастую для подобных дел нужно просто проявить человечность: ради незнакомой бабушки проехать 30 километров по плохой дороге или выкормить и вырастить котенка, найденного у мусорных баков. Мы собрали реальные истории людей, которые не ждали особого момента, а просто вскопали соседу огород или оплатили чужой счет в автосервисе, когда это было нужнее всего. Такие примеры как нельзя лучше показывают, что мир полон хороших людей.

«В 2018 году я сдала костный мозг для 14-летнего мальчика из Германии. А сегодня мы впервые встретились! Парень вырос, он чувствует себя отлично, планирует стать врачом»

«Пошла на мусорку, услышала тихий писк из бака, достала оттуда кису. Мы не давали ей имя, потому что не были уверены в том, что она выживет. Но она справилась!»

Добро возвращается

Пришел мужчина с собачкой на руках покупать крепления. Пока я оформляла заказ, он рассказал, что собачку взял из приюта — никто ее не брал из-за возраста. Я ему крепления бесплатно отдала — за его хороший поступок. А на следующий день этот же мужчина вернулся к нам (конечно, с собачкой Тосей) и принес мороженое мне и моей коллеге. Он потратил денег больше, чем эти крепления стоят, раз в 5! Мне было неловко, но он сказал: «Добро должно возвращаться!» © juli.moonli

«Спасибо тебе, „просто добрый человек“, который не поленился, добрался до моего дома и бросил флешку в почтовый ящик. Пусть жизнь тебя вознаградит!»

«Нашел твою флешку на улице, будь аккуратнее... И еще удачи тебе в суде, я верю, что все получится. Всего наилучшего, пусть удача не покидает тебя.

Просто добрый человек»

«Моя невестка — ветеринар. И вот что постоянно случается с ней дома!»

Я ей так завидую! © ILIEKDEERS / Reddit

Бабушки не так просты, как кажутся

Летом одна бабулька попросила скамейку на кладбище поставить, самую дешевую. А до кладбища этого ехать 30 км в одну сторону, из них треть — по грунтовке разбитой... Заработок нулевой, а драть с нее за дорогу не хотелось. Делать нечего, клиент есть клиент. Потратил полдня, получил благодарность за скамейку и двойную — за ветки обрезанные.

Прошел месяц — звонок от нее... Ну, думаю, все, попал я на эксплуататора-манипулятора... Но не тут-то было — эта бабулька соседку ко мне привела, а та благоустройство на миллион двести заказала! Правильно говорят: делай добро и бросай его в воду... © dmitrykryukov87 / Pikabu

«Пожилой мужчина замер наверху эскалатора, боясь встать на него. Этот молодой человек протянул ему руку и спросил: „Могу ли я вам помочь, сэр?“»

© blokkiesam / Reddit Pohjoinen nainen 22 часа назад Однажды так со смены ехала. Зима. Вышла из метро, надо по ступенькам вниз спускаться. А всё обледенело, ступеньки покрыты льдом. Рядом со мной такая же, как я дама. Переминается с ноги на ногу. Взялись мы с ней под руки и спускались, поддерживая друг друга. - - Ответить

«У родителей появился новый сосед. Подружились. Он иногда помогает бате, поэтому я помог ему вскопать и выровнять огород. Просто так. Но он меня отблагодарил!»

Не все герои носят плащи

За день до того, как у меня должен был родиться второй ребенок, в моей машине вышел из строя генератор. Мы с мужем сидели в комнате ожидания в автомастерской, пока авто ремонтировали. Я разговаривала по телефону с мамой, просила просила её забрать нашего двухлетнего ребенка до того, как мы поедем в роддом. Мы с мужем обсуждали, насколько сейчас не к месту эти неожиданные расходы по ремонту машины (его уволили три недели назад). У нас были сбережения на черный день, но мы не планировали, что он наступит так скоро. Когда машина была готова, мы пошли платить, а мастер просто улыбнулся и сказал: «Кое-кто уже оплатил ваш счет». Я огляделась вокруг и увидела несколько сотрудников, которые вышли, чтобы посмотреть на нашу реакцию. Оказалось, кто-то в комнате ожидания подслушал наши разговоры и решил помочь. Я была по-настоящему тронута щедростью этого человека и постараюсь поступить так же, когда смогу. © Feiron05 / Reddit

«Гуляли с парнем в парке, увидели симпатичного, но уставшего голубя. В руки дался без проблем. При осмотре на лапе было обнаружено колечко с номером телефона»

«Решились позвонить — и не зря. Хозяин сказал, что голубь пролетел больше 70 километров, наверняка обезвожен и устал. Подождали его часок, приехал мужчина и забрал своего путешественника. Такие дела. Делать добро — приятно».

«Мой муж вяжет крючком зимнюю одежду для детей и бесплатно отдает ее в благотворительный центр»

Всем важна поддержка

В 22 года я пришла работать в школу учителем рисования. За любую оплошность директриса отчитывала меня, как девочку. Педагоги сторонились. Я терпела полгода, уже хотела уволиться. Но однажды утром, перед уроками, я нашла на столе записку, а в ней детским круглым почерком было написано: «Анна Ивановна, вы — наш любимый учитель! С весной вас! 5 „А“ класс». И цветочки нарисованы цветными карандашами... И я поняла, что все не зря, что я тут не ради директора и других учителей, а ради детей и их горящих глаз. На следующий год директор ушла на пенсию, а с новым сложились уже нормальные отношения. Я рада, что тогда осталась. Спасибо тем детям за чуткость и доброту!

«Стук в дверь. Открываю, а там соседка: „На, сынок, угощайся“»

Ты, главное, потом зайди к ней и спроси: может, ей чего помочь по дому надо или продукты купить? © dimako / Pikabu

«Мы с сыном сделали маленькую библиотеку и подарили ее нашему городку. Сегодня она была установлена!»

Для доброго дела иногда достаточно даже двух минут

Коллега рассказал: «Стою у метро, жду товарища. И вдруг рядом появляется щенок, совсем мелкий. Жалко его стало, погладил, взял на руки. И вдруг подходит женщина:

— Почем щенка продаете?

— А сколько дадите?

— Ну, вот максимум тысячу, а то у меня денег мало. Но дочь давно о собачке мечтает — вот, хочу порадовать.

— Ну, раз так, то берите за 600 — да и все!

Женщина радуется, начинает немного суетиться, хочет уже щенка взять, а я говорю:

— Да я вижу, что человек вы хороший, добрый, берите так. Ничего не надо.

Женщина счастливая, берет щенка, благодарит, уходит.

Так щенка и пристроил за пару минут». © lipton36 / Pikabu

«Я написала в интернете, что сломалась моя кассетная магнитола. И какой-то незнакомец прислал мне другую! Я теперь могу слушать свои любимые старые мелодии»

«Я сегодня долго спал, и уличные коты были недовольны поздним завтраком. Вот как они ждали меня с утра»

Доброта спасет мир. И карпов

Мы карпов с мужем и дочкой ловили на территории базы отдыха. Поймали штук 10 зеркальных с ладошку. Что с ними делать? Выпускать назад их запрещено. Жарить особо нечего, да и оказалось, что у нас в домике нет масла, соли — вообще ничего. Местный магазин уже закрылся. Посадили их в кастрюлю и сели искать подходящее озеро на карте. Нашли. И вот в ночи под проливным дождем около моста через озеро останавливается внедорожник, три чудика в дождевиках тащат кастрюлю под мост. Карпов выпустили, велели расти большими и здоровыми. © Kortikarte / ADME

«Мой сосед организовал пункт раздачи бесплатной еды нуждающимся по принципу: «Возьми, что нужно. Отдай, что можешь»

Чудеса случаются, даже когда их совсем не ждешь

Я был в небольшом групповом путешествии. И была одна экскурсия, на которую я не собирался идти, потому что она оказалась для меня очень дорогой, а мне скоро пора было платить за учебу. Но один пожилой джентльмен из нашей тургруппы оплатил мою экскурсию. Это был полет на воздушном шаре в Кении над саванной, поэтому я был вне себя от радости и благодарности! Когда группа узнала о поступке этого мужчины, все скинулись, чтобы вернуть ему деньги, так что в итоге все заплатили примерно поровну. Я никогда не перестану быть благодарным за то, что мне удалось увидеть восход солнца с воздушного шара над стадом африканских буйволов. И никогда не забуду доброту этих незнакомых людей! © NefariousnessLost876 / Reddit

«Эту собаку в приюте считали агрессивной. Я спасла ее за 2 дня до усыпления. Теперь она — свет моей жизни!»

Когда хорошие люди встречают друг друга

Ехали с женой в такси, слышим — телефон гудит. Глянул под ноги — лежит дорогущая мобила. Я взял трубку, а там сразу с наездом: «Ты кто такой? Где она?!» Я максимально вежливо объяснил. На другом конце секунд 10 тишины, а потом вдруг: «Мужик, сорян, попутал. Моя опять посеяла трубку. Можешь подвезти на адрес?» Отвечаю, что передам телефон таксисту, и если он захочет — привезет. Отдаю телефон таксисту, они там что-то порешали, а мы как раз уже к дому подъехали.

Утром вижу в приложении, что таксист мои контакты ищет, меня спрашивают, можно ли ему мой номер передать. Я думал, он перезвонит. А тут — бац! — 5 косарей мне на карту прилетает и комментарий к переводу: «Спасибо, что телефон отдали. Мне тот мужик 15 тысяч скинул за то, что привез трубку. Делюсь».

Я обалдел тогда знатно, конечно, ведь таксист легко мог оставить всю сумму себе. © Unknown author / Pikabu

Доброта рядом