18 вещиц ручной работы, от которых на душе становится чуточку теплее

Вещи, сделанные своими руками, не только хранят особую энергетику, но и позволяют воплотить в жизнь самые смелые фантазии. Сумка-креветка, подвеска в виде носика собаки и даже балкон из детства в виде магнитика — все это может стать реальностью, если за дело берутся рукоделы, обожающие создавать нечто эдакое — как герои нашей статьи.

«Слева — созданный мною методом игольчатого валяния портрет кошки, справа — неповторимый оригинал. Как вам кажется, похоже?»

«Я поняла, что с помощью росписи одежды можно дать старым вещам новую жизнь!»



«Я связала эти носочки в подарок мужу. Это опоссумы»

Тот самый случай, когда носки в подарок — это «вау-вау»! © kapibara007 / Pikabu

«Создал стол путешественника, где можно хранить сувениры с дальних берегов»

Когда «секретики» из нашего детства вышли на новый уровень... © user9808520 / Pikabu

«Я сделала брелок, который выглядит так, будто в нем застыло теплое лето и запах деревенского погребка»

Были бы это сережки, я бы взял кому-нибудь в подарок. На 45 лет особенно зашло бы! © k0t*** / Pikabu

«Сделал подвеску в виде носика песеля, серебро»

«Сделала органайзер с вышивкой»

«Решила преобразить базовую черную футболку. Делаю такое впервые. Рисую я плохо, а вот вязать у меня получается лучше»

«Сплела из бусин кулон в виде курочки»

«Делаю елочные игрушки в технике ватное папье-маше. Они выполнены по мотивам старых открыток из нашего детства»

Какие прелестные игрушки! Так и хочется отряхнуть снег с пальтишек и валенок. Все как настоящее: складки одежды, фактура ткани, снежок, даже цвет. Классная работа! © Sprinngirl / Pikabu

«Создала букет ландышей из холодного фарфора. Тут 54 веточки, на все про все ушел месяц»

«Я сделала маску рыси. Можно использовать для косплеев, фотосессий и оригинальных костюмов»

«Я создаю балконы-магниты из переплетного картона, пластика и ткани»

Так мило! Отсылка к детству. Так и хочется посмотреть — есть ли хлам на балконе. © Staktika / Pikabu

«Я вдохновился морской жизнью, и мы с папой сделали сумку в виде креветки»

Я поклялась больше никогда не покупать сумки, но для этой мне придется сделать исключение! © jjetsam / Reddit

«Я сделала светильники в виде гортензий из витражного стекла»

«Создал люстру в виде города с небоскребами. Материал — дуб. Любителям урбанизма такое нравится»

«Моя мама сделала ожерелье из бисера в виде летучей мыши»

«Я создала собаку из войлока»

Мой муж только что увидел это фото на моем телефоне и спросил: «Почему эта собака такая маленькая?», так что вы отлично справились. © acezippy / Reddit