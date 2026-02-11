20+ бабушек и дедушек, которые легко могут провести мастер-класс по иронии

Многие думают, что чем старше человек, тем меньше в нем и юмора и позитива. Но это совсем не так! Среди пожилых людей полно таких харизматичных весельчаков и балагуров, которые могут одной фразой превратить в комедию даже самый хмурый день. В этой статье мы собрали душевные, трогательные и смешные истории про бабушек и дедушек, которые умеют пошутить так, что молодежи стоит у них поучиться.