16 подростков, чья внезапная теплота пробилась, как подснежник весной

У меня дочь — подросток. Не всегда ладим. Но однажды все изменилось. День матери. Я про него совершенно забыла, но мой ребенок — нет. Она ушла в тот день в школу, а мне на работу не нужно было. Так вот, я просыпаюсь, а рядом красивая коробка. Я открываю, а там семейный фотоальбом. Красивые фотографии с отдыха на море, в лесу, фото с дачи, с гостями и у гостей, дома, только с нами втроем. Я просто смотрела и плакала. Они все были красиво рассортированы в альбоме. А на кухне меня ждал завтрак с милой запиской и напоминанием положить все сначала в микроволновку. Я просто не выдержала, взяла телефон и набрала свою малышку. Она приходит домой, а там уже ждут ее суши, пицца, сладости и наш любимый с ней сериал «Друзья». Мы впервые за долгое время нормально поговорили и замечательно провели день. Как бы с детьми ни было сложно, но в такие моменты ты видишь, ради чего стараешься, и особенно сильно чувствуешь их любовь. И я уверена, что подростковый период мы переживем. Как и все другое до этого. Вместе.