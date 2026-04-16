16 подростков, чья внезапная теплота пробилась, как подснежник весной
Чего только не услышишь про современных подростков: то называют их капризными и неуправляемыми, то говорят, что они живут исключительно в своем воображаемом мире. Но не все так однозначно. Герои нашей подпорки встретили таких отзывчивых и чутких ребят, что окончательно убедились: нынешняя молодежь — просто замечательная.
Потеряла фитнес-браслет на прогулке. Включаю блютуз, чтобы поймать сигнал. Тут замечаю, что мальчики, которые играли рядом, как-то странно реагируют. Чую неладное. Спрашиваю: «Браслет видели?» Все дружно ответили, что нет, но я-то сразу о плохом думаю: «Присвоить решили!» Только вот ребята предложили мне помощь. В итоге, их было человек 5-6, каждый включил на телефоне блютуз и ходили по двору в поиске браслета. Честно, я была приятно удивлена. В течение 5 минут браслет нашелся. Я решила, что ребята заслужили мороженое. Позвала их в магазин и каждому купила то мороженое, которое им нравится. Потом все лето эти ребята, увидев меня, здоровались.
Сегодня делала ревизию дома. Выбрасывала абсолютно все от вещей до посуды. Получился нереально огромный полный мусорный мешок. Тащу я, значит, один из мешков в лифт и только собираюсь выходить, как на первом этаже заходят сразу 5 подростков лет 17-18. И такие:
— Давайте поможем?
— Давайте
— Это все? Или у вас еще есть?
— Еще такой же.
Один из них пошел со мной в квартиру, я вытащила ему мешок и дала деньги на вкусняшки. Довольная сижу дома дальше убираюсь, и стук в дверь. Открываю, а эти подростки купили мне шоколадку, мороженое и сок. Я в шоке, говорю, не надо. И слышу, как один другому шепотом говорит: «Давай-давай, говори!» и локтем его толкает.
— А, это, можно ваш номер?
Конечно, я отказала, но, боже, как это было мило, самый дорогой и приятный презент.
Сегодня в метро. Сразу поясню — я на коляске.
Еду в вагоне. Подходит паренeк лет 13-14 и спрашивает:
— До какой станции едете?
— А тебе зачем?
— Помочь выйти.
— Спасибо, я до «Лесной».
Следующая станция — «Лесная». Мальчишка предупредил пассажиров у дверей, что я буду выходить. Помог выехать из вагона. Мобильной службы не оказалось.
— Спасибо тебе огромное, я дождусь службу.
— Я помогу доехать до эскалатора.
— Хорошо, тогда подвезти меня к будке.
— Тут много народа, я оставлю вас в стороне, а сам подойду.
И подошел, и постучал, и показал барышне в будке на меня. И стоял рядом со мной, пока ребята из мобильной службы пристегивали меня к Тэми. Потом продолжил свой путь дальше на следующей электричке, а меня поднимали наверх.
Казалось бы, нормальный поступок нормального человека. Но есть нюансы. Ребята в таком возрасте зациклены на себе, своей внешности, любовь-морковь опять же...
Значит, семья хорошая. С правильными понятиями. Ориентированная на добрые дела.
Решила я тут недавно покрасить волосы дома. Не прогадала, цвет получился ярко-красный, как перец! Дело было весной, в шапке ходила. Однажды сажусь в вагон и замечаю стайку мелких школьников. А они прям на меня пялятся! Шепчутся, хихикают, пальцами показывают. Я про себя уже ворчу: «Ну и молодежь пошла, вообще никакого воспитания». Моя остановка, собираюсь уже выходить, как вдруг один из этих пацанов срывается с места, подбегает ко мне, сует в руки какую-то мятую бумажку и выдает: «Девушка, вы очень красивая! Мой друг сам постеснялся подойти, так что вот, держите». Разворачиваю этот комочек, а там мой портрет! Я просто растаяла. Эту помятую бумажку с рисунком до сих пор храню.
Сижу на кухне и до сих пор не могу отойти от вчерашнего. Дочь-подросток обычно со мной только «мам, отстань» и в наушниках, а тут пришла из школы, молчит, потом вдруг обняла меня сзади и говорит: «Мам, ты сегодня выглядишь усталой, давай я тебе чай заварю и ужин разогрею». Я аж замерла, она же в свои 15 лет обычно даже тарелку за собой не убирает. Села рядом, налила мне чай и начала рассказывать, как у нее в школе день прошел, спрашивает про мою работу, про то, как я на ногах весь день. Потом тихонько: «Я понимаю, что тебе тяжело одной нас тянуть, я тоже стараться буду». У меня слезы на глаза навернулись, я ее к себе прижала и мы так минут десять сидели. Она выросла уже, а я все еще думаю, что она маленькая. Такие моменты и напоминают, зачем все это.
Вот говорят, что современное поколение детей — плохое, неотзывчивое. Но вот буквально часа 2-3 назад я застрял на машине (да, сам дурак, стянуло в кювет). Так вот, машу лопатой, пытаюсь откопаться. Идут двое мальчишек, лет 15 и 13, спрашивают: может, помочь? Я согласился, и они как будто для себя начали помогать, так же, как и я, откапывать джип. Спустя немного времени они попросили телефон, позвонили маме, предупредили ее, что задержатся, и продолжили помогать. Да, потом подошел и батя, и дядька подъехал на «Ниве». Мальчишки, увидев, что их помощь больше не нужна, растворились в сумерках так же, как и появились. Но вот их помощь и то, что они сами ее предложили... В общем, мальчишки, если вы читаете, спасибо вам огромное!
Я была в четвертом классе. Однажды мы с подругой, ее мамой и еще одной одноклассницей шли из школы. Надо сказать, что до этого шел дождь, и погода вообще была не очень — пасмурно, сильный ветер. Мы увидели в канавке стрижа — он был вымокший, не мог взлететь. Одноклассницы повздыхали, типа жалко птичку, но что же мы можем поделать. Я не выдержала, посадила стрижа в пакет, который завалялся в моей сменке, и отнесла домой. К счастью, мама подруги меня останавливать не стала. Птичку высушила и напоила. А потом мы с мамой выпустили ее на свободу. Стрижик, надеюсь, ты выжил, и я помогла этому!
А я для стрижат даже спецменю и спецтреннировки придумала и разработала. Реально помогает. Многих спасла.
Одно время пришлось ковылять с тросточкой. Движение по лестницам давалось с трудом, а упражнения типа приседания или наклоны почти невозможны. И вот ситуация: спускаюсь по лестнице к прибывшему такси, звонит телефон. Рабочий телефон у меня — старый добрый кнопочный ветеран. Вынимаю гаджет и роняю его. Аппарат падает, прыгает по пролету, разбрасывая крышку, симку и батарею. Понимаю, что собрать все это самостоятельно не смогу. Придумал позвонить сыну, не вышло. Такси ждет, постоял минуту и решил: хрен с ним — цена телефона стремится к 0, сим-карта продублирована, пойду себе. Тут хлопает дверь в подъезде и на площадку взлетает пацан лет 11-12. И со словами: «О, блин, у меня такой был! Вы не бойтесь, они неубиваемые», быстро собирает детали с марша и, как фокусник, за 5 сек собирает телефон, сует мне: «Работает!» Кроме, как крикнуть вслед спасибо, я ничего не успел. Не, молодежь хорошая растет.
Переезжали в Алматы, выгружаем вещи, из мужчин был только мой брат, ну и мы с мамой подмога. Прибегают 3 мальчика, лет 10-12 и сразу: «Давайте мы вам поможем?» Мы даже сказать ничего не успели, они начали с машины выгружать в лифт, с лифта в квартиру. Было безумно приятно. Я до этого дома наготовила мантов, пирогов, блинов, потом на это времени не будет же. После выгрузки накормили их вкусно, вместе поели, и дали деньги, сначала отказывались, но приняли. Такие довольные, и мы не менее радостные.
Хочу поделиться небольшим добром, которое все-таки осталось в наших современных подростках. Недавно мой сын попросил меня устроить его к себе на работу. На два часа в день, на зарплату. Я спросил, зачем ему это нужно, он отмахнулся. Я взял сына к себе, помогать в моей автомастерской. Видно было, что подросток старается. Но все это время сын был будто бы задумчивый, серьезный. А вчера впервые пришел счастливый. Я думал, что малый просто влюбился и объект любви ответил ему взаимностью, но сын рассказал нам с женой, что три месяца назад учительница из их школы попала в аварию, а пока что девушка передвигается на коляске. Но коляска в плохом состоянии, досталась бесплатно от родственников. И сын со своими одноклассниками решили заработать на новую современную и удобную коляску для учительницы. Мы были в шоке, я спросил, почему он просто не попросил денег, я бы дал, не заставлял бы его работать. На что малый ответил, что хотел заработать эти деньги сам, ведь нехорошо делать добро через чужие руки. Я еще никогда так сильно не гордился своим ребенком.
До слёз тронула эта история. Это уже не ребёнок, это уже вырос настоящий мужчина.
Иногда узнаешь о своем ребенке что-то такое, после чего хочется просто молча гордиться. Моему сыну четырнадцать, обычный подросток: нормально учится, без проблем с поведением, спокойный и добрый. Недавно выяснилось, что он вдохновляется одним блогером, который помогает пожилым людям и делает хорошие поступки. Но дальше оказалось еще интереснее — сын собрал друзей, и у них получилась целая маленькая команда добрых дел. Они помогают старикам, скупают продукты у бабушек, причем тратят на это свои карманные деньги, иногда сдают мусор на переработку, а на вырученные средства покупают еду тем, кому она нужна. Сижу, прокручиваю все это в голове и понимаю, что пусть детство у нынешних детей совсем другое, не такое, как у нас, но сердца у них точно не меньше. Столько доброты, ласки и настоящего сочувствия.
Недавно пятилетний сын случайно разлил сок на белые кроссовки своего старшего брата. Он взял и закинул их в стиральную машинку, ребенок знал, что мама постирает. Я не заметила кроссовки, и постирала их со своими розовыми вещами. Теперь любимые кроссовки нашего подростка — розовые. Думала, что сын будет злиться на меня и братишку, а он только улыбнулся и сказал, что так тоже очень даже модно. Поцеловал брата в лоб и ушел в свою комнату. Так я поняла, что мой злобный подросток уже вырос. И теперь это прекрасный, сердечный молодой человек. В тот же вечер отвезла своих мальчиков в торговый центр. Младшему обновили игрушки, а старшему купили новые кроссовки. Люблю свою семью.
Был день рождения ребенка, и для него решили спеть песню девочки-кузины в семейном ресторане. Напротив сидела группа подростков, они так здорово поддержали девочек и потом сказали свои пожелания — это было так приятно детям и нам, взрослым! Такое хорошее поколение растет.
Мне 31 и я мать-одиночка. Дочка у меня подросток, но, благо, этот ее период никак не влияет на наши отношения. Мы все так же слышим и понимаем друг друга. Живем мы не бедно, но тяжело временами бывает. Недавно был конфликт на работе сильный, так обидно за себя стало, что пришла домой без настроения. Так моя дочурка притащила мороженое, врубила фильм, укрыла и слушала мои стенания. Чуть ли сопли мне не вытирала. Мы в тот вечер очень душевно посидели и я прямо чувствовала, что были близки как никогда. Оказалось, это и есть семья. Пусть маленькая, пусть неполная, но самая настоящая.
Буквально вчера вечером, поднимались на железнодорожный мост, у меня на руках ребенок и рядом за руку дочь маленькая, племянница тащила две коляски, сложенные как чемодан. Пока поднимались, помог подросток лет 15, спускаться помогли уже двое ребят в возрасте 10-11 лет, сами предложили, при том, что мимо шли взрослые мужики.
У меня дочь — подросток. Не всегда ладим. Но однажды все изменилось. День матери. Я про него совершенно забыла, но мой ребенок — нет. Она ушла в тот день в школу, а мне на работу не нужно было. Так вот, я просыпаюсь, а рядом красивая коробка. Я открываю, а там семейный фотоальбом. Красивые фотографии с отдыха на море, в лесу, фото с дачи, с гостями и у гостей, дома, только с нами втроем. Я просто смотрела и плакала. Они все были красиво рассортированы в альбоме. А на кухне меня ждал завтрак с милой запиской и напоминанием положить все сначала в микроволновку. Я просто не выдержала, взяла телефон и набрала свою малышку. Она приходит домой, а там уже ждут ее суши, пицца, сладости и наш любимый с ней сериал «Друзья». Мы впервые за долгое время нормально поговорили и замечательно провели день. Как бы с детьми ни было сложно, но в такие моменты ты видишь, ради чего стараешься, и особенно сильно чувствуешь их любовь. И я уверена, что подростковый период мы переживем. Как и все другое до этого. Вместе.
Комментарии
Дети такие, какими их воспитали взрослые. Есть плохие, есть хорошие, так же как и взрослые.